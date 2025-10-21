newspaper
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.10.2025 | 17:20
Σεισμός στο Λασίθι
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Λούβρο: Ανασφάλιστα τα τεράστιας αξίας κοσμήματα που κλάπηκαν – Γιατί θεωρείται αδύνατο να εντοπιστούν
Κόσμος 21 Οκτωβρίου 2025 | 17:45

Λούβρο: Ανασφάλιστα τα τεράστιας αξίας κοσμήματα που κλάπηκαν – Γιατί θεωρείται αδύνατο να εντοπιστούν

Τα πολύτιμα κοσμήματα που έκανα φτερά από το Λούβρο μπορεί να έχουν γίνει απλώς πολύτιμες πέτρες και χρυσός. Αλλά οι κλέφτες εκτιμάται ότι θα εντοπιστούν. Ίσως η αστυνομία να βρίσκεται στο κατόπι τους

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το φρούτο των θεών ή αλλιώς ο σούπερ ήρωας για την υγεία του εντέρου

Το φρούτο των θεών ή αλλιώς ο σούπερ ήρωας για την υγεία του εντέρου

Spotlight

Τα κοσμήματα της συζύγου του Ναπολέοντα, Ευγενίας, που έκαναν φτερά την περασμένη Κυριακή από το Λούβρο, δεν ήταν ασφαλισμένα. Η κυβέρνηση στη Γαλλία επιβεβαίωσε ότι τα έργα τέχνης που υπάρχουν σε μεγάλα δημόσια μουσεία δεν ασφαλίζονται, λόγω του αδιανόητου κόστους για έναν κρατικό προϋπολογισμό. Τα έργα ασφαλίζονται μόνον όταν πρόκειται να μεταφερθούν για να εκτεθούν σε κάποιο άλλο μουσείο.

Η παραδοχή αυτή ήρθε, την ώρα που ειδικοί εκτιμούν ότι υπάρχει πιθανότητα να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι δράστες της κινηματογραφικής ληστείας στο Λούβρο. Ωστόσο, θεωρούν μάλλον απίθανο να επιστραφούν τα πολύτιμα αυτά κοσμήματα στο μουσείο της γαλλικής πρωτεύουσας. Ακόμη και αν είναι μάλλον αδύνατη η πώλησή τους με τη μορφή που είχαν όταν εκλάπησαν.

Κρατική αυτασφάλιση, αναπαλλοτρίωτα αντικείμενα

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «Le Parisien», που έκανε σχετική έρευνα, τα κοσμήματα του Ναπολέοντα ανήκουν στο γαλλικό δημόσιο. Συνεπώς, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Κράτους, το οποίο τρόπον τινά αυτοασφαλίζεται. Αυτό σημαίνει διαχειρίζεται το ίδιο την ασφάλειά τους, αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο απώλειας, κλοπής ή ζημιάς. Αλλά δεν προσφεύγει σε ιδιωτικές εταιρείες για την ασφάλισή τους.  Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας, «η κυβέρνηση είναι ο δικός της ασφαλιστής όταν έργα από εθνικά μουσεία βρίσκονται στον συνήθη τόπο συντήρησής τους, δεδομένου του κόστους ασφάλισης όταν το ποσοστό αποζημιώσεων είναι χαμηλό».

Συνεπώς, η γαλλική κυβέρνηση δεν μπορεί να διεκδικήσει καμία αποζημίωση για τα κοσμήματα, η αξία των οποίων θεωρείται αδύνατον να υπολογιστεί με ακρίβεια, ακόμη και αν δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει υποστεί ζημιά. Οι μόνες ζημιές για τις οποίες μπορεί να διεκδικήσει χρήματα είναι αυτές στα παράθυρα και στις προθήκες που έσπασαν οι διαρρήκτες.

Τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο γαλλικό δημόσιο έχουν ειδικό νομικό καθεστώς. Θεωρούνται αναπαλλοτρίωτα. Δηλαδή δεν μπορούν ούτε να πωληθούν, ούτε να χαριστούν. Επιπλέον, η ιδιοκτησία τους είναι απαράγραπτη –κανείς δεν μπορεί να διεκδικήσει την κυριότητά τους.

Τι ισχύει στους προσωρινούς δανεισμούς

Όταν ένα έργο τέχνης ή έκθεμα μουσείου, όπως και το Λούβρο, θέλει να δανείσει προσωρινά ένα έργο σε κάποιο άλλο φορέα ή να το μεταφέρει σε κάποιο παράρτημά του, τότε η ασφάλισή του είναι υποχρεωτική. Η ασφάλιση περιλαμβάνει όλα τα στάδια, από την προστατευτική συσκευασία με την οποία θα ταξιδέψει, τη διαδρομή, τοποθέτηση, φύλαξη, επιστροφή και επανατοποθέτησή του. Πρόκειται για δύσκολη και επίπονη διαδικασία, καθώς σε αυτήν γίνεται και υπολογισμός της αξίας του έργου, από ειδικούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού είναι αδύνατη και απαγορευτική η ασφάλιση έργων όπως αυτά που εκλάπησαν, ακόμη και αν «μοιραστεί» σε πολλές ιδιωτικές εταιρείες. Ο λόγος είναι το υπέρογκο κόστος, το οποίο δεν μπορεί να αναληφθεί από κανέναν.

Το μόνο που συναντάται είναι μια ενδιάμεση λύση: κάποια γκαλερί να ασφαλιστεί για έναν κίνδυνο, όπως φωτιά ή πλημμύρα ή κλοπή. Όχι για όλα.

Γιατί –πιθανόν- δεν θα βρεθούν τα κοσμήματα

Και στην περίπτωση της ληστείας στο Λούβρο, όπως και σε άλλα μουσεία που αντιμετώπισαν κλοπές, οι ειδικοί σε θέματα τέχνης και επιβολής του νόμου, πιστεύουν ότι είναι μάλλον αδύνατο να βρεθούν τα κοσμήματα.

Θεωρούν πιθανότερο –αν και όχι βέβαιο- να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι δράστες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ληστεία στο Λούβρο δεν μπορεί παρά να έγινε από μια μικρή ομάδα, η οποία ενδέχεται να είναι ήδη υπ’ όψιν της αστυνομίας. Αλλά τα κοσμήματα μπορούν να διασπαστούν σε αυτά εκ των οποίων συνετέθησαν. Και έτσι να πωληθούν –πολύ εύκολα.

Μιλώντας στο Reuters, o Μαρκ Μπαλσέλ, ειδικός σε εγκλήματα αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά, σημειώνει: «Αν κλέψω έναν Βαν Γκογκ, είναι ένας Βαν Γκογκ. Δεν μπορώ να το ξεφορτωθώ μέσω κανενός άλλου καναλιού εκτός από μια παράνομη αγορά τέχνης». Αλλά, εξηγεί, «αν κλέψω. κοσμήματα, μπορώ να τα μεταφέρω μέσω μιας παράνομης αγοράς ως πολύτιμους λίθους».

Ο Άρθουρ Μπραντ, ερευνητής Τέχνης, επαναλαμβάνει –πιο προσεκτικά- αυτό που λένε όλοι. Ότι η ληστεία στο Λούβρο ήταν ταπείνωση για τη Γαλλία. «Αν κάποιος στοχεύσει το Λούβρο, το σημαντικότερο μουσείο στον κόσμο, και μετά τη γλιτώσει με τα γαλλικά κοσμήματα του στέμματος, κάτι δεν πηγαίνει καλά με την ασφάλεια», λέει.

Πάντως, σύμφωνα με τον Κρίστοφερ Μαρινέλο, ιδρυτή της Art Recovery International, η οποία παρακολουθεί κλεμμένα έργα τέχνης, δήλωσε ότι οι ληστείες σε μουσεία αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη και αλλού. Όλα τα μουσεία που έχουν κοσμήματα ή χρυσό στις συλλογές τους, «πρέπει να ανησυχούν», λέει στο Reuters.

«Θα συλληφθούν, αλλά…»

Ο πρώην αστυνομικός Πασκάλ Σκιντλαρά, που έχει υπηρετήσει στην ειδική μονάδα της γαλλικής αστυνομίας για τα έργα τέχνης (BRB), δήλωσε ότι η BRB χειρίστηκε άψογα την έρευνα για τα κοσμήματα της Κιμ Καρντάσιαν, αλλά και τις απαγωγές ιδιοκτητών κρυπτονομισμάτων.

Εξήγησε ότι η BRB είναι ικανή να συλλάβει τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο. Διαθέτει περίπου 100 πράκτορες. Περισσότεροι από δώδεκα είναι ειδικευμένοι σε κλοπές από μουσεία. Ο Σκινταλά εξέφρασε την πεποίθηση, «100%», ότι θα τους πιάσουν.

Δεν ισχύει το ίδιο για τα κοσμήματα. Σύμφωνα με την Κορίν Σαρτρέιγ, που έχει εργαστεί στα κεντρικά της Αστυνομικής Διεύθυνσης για την Εμπορία Πολιτιστικών Αγαθών, θα μπορούσαν να καταλήξουν σε κάποιο κέντρο διαμαντιών στην Αμβέρσα.

«Εκεί, πιθανώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για την προέλευση των αντικειμένων», είπε. Άρα, τα διαμάντια θα μπορούσαν επίσης να κοπούν σε μικρότερες πέτρες και ο χρυσός να λιώσει. Οι αγοραστές δεν θα μάθουν ποτέ την προέλευσή τους. Επίσης, υπάρχει το ενδεχόμενο, αν οι κλέφτες νιώσουν τον κλοιό γύρω τους να στενεύει, να τα πετάξουν ή να τα καταστρέψουν.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι ερευνητές της αστυνομίας κάνουν αγώνα δρόμου με αντίπαλο τον χρόνο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρέθηκε μια ανάσα από τις 2.020 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρέθηκε μια ανάσα από τις 2.020 μονάδες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το φρούτο των θεών ή αλλιώς ο σούπερ ήρωας για την υγεία του εντέρου

Το φρούτο των θεών ή αλλιώς ο σούπερ ήρωας για την υγεία του εντέρου

Business
ΑΧΙΑ: Τι πυροδότησε τη διόρθωση της μετοχής της Metlen

ΑΧΙΑ: Τι πυροδότησε τη διόρθωση της μετοχής της Metlen

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι αντάρτες του M23 έχουν λεηλατήσει χρυσό αξίας 70 εκατομμυρίων δολαρίων από ορυχείο στο Κονγκό
Κόσμος 21.10.25

Οι αντάρτες του M23 έχουν λεηλατήσει χρυσό αξίας 70 εκατομμυρίων δολαρίων από ορυχείο στο Κονγκό

Οι αντάρτες της M23 του Κονγκό, που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα, πραγματοποίησαν φέτος μια αστραπιαία επίθεση που τους επέτρεψε να καταλάβουν περισσότερο έδαφος από ποτέ

Σύνταξη
Η Πολωνία προειδοποιεί τον Πούτιν να μην περάσει από τον εναέριο χώρο της για τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ
Κόσμος 21.10.25

Η Πολωνία προειδοποιεί τον Πούτιν να μην περάσει από τον εναέριο χώρο της για τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ

Ξεκάθαρη στάση κράτησε η Πολωνία προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, για την ενδεχόμενη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουγγαρία, προτρέποντάς τον να μην εισέλθει στον εναέριο χώρο της

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση στήριξης της θέσης του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία
Κόσμος 21.10.25

Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση στήριξης της θέσης του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία

Ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία δηλώνουν την αμέριστη στήριξή τους στην Ουκρανία, αλλά και στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Λισαβόνα: Η επίσημη αιτία της συντριβής του τελεφερίκ που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους
Πορτογαλία 21.10.25

Γνωστοποιήθηκε η επίσημη αιτία της συντριβής του τελεφερίκ που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους στη Λισαβόνα

Το επίσημο πόρισμα έγινε γνωστό από την τραγωδία στη Λισαβόνα, όπου τελεφερίκ συνετρίβη τον Σεπτέμβριο, με αποτέλσμα 16 άνθρωποι να πεθάνουν

Σύνταξη
«Η μάνα σου!» – Η προσβλητική απάντηση Λέβιτ σε μια… «ατελή» ερώτηση δημοσιογράφου;
Λεκτική βία 21.10.25

«Η μάνα σου!» – Η προσβλητική απάντηση Λέβιτ σε μια… «ατελή» ερώτηση δημοσιογράφου;

Αντί η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λέβιτ, να προσβάλει τη δημοσιογράφο, υπήρχαν πολύ καλύτερες επιλογές αντίδρασης σε μια ερώτηση που παρέλειπε βασικά στοιχεία του παρελθόντος.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεσσηνία: «Πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ μιλούσε στο κινητό» – Νέα αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: «Πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ μιλούσε στο κινητό» – Νέα αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με τις Αρχές να πλησιάζουν όλο και πιο κοντά στη λύση του μυστηρίου. Μεταξύ άλλων στο «μικροσκόπιο» της Αστυνομίας έχουν μπει οι επικοινωνίες στην περιοχή πριν αλλά και μετά τη δολοφονία του 68χρονου και του επιστάτη του. «Μιλούσε συνέχεια στο κινητό» […]

Σύνταξη
Φασισμός και μόδα: Πώς η ακροδεξιά γίνεται trendy – «Προσέξτε το 88 και τα φλοράλ»
Ανάμεσα μας 21.10.25

Φασισμός και μόδα: Πώς η ακροδεξιά γίνεται trendy – «Προσέξτε το 88 και τα φλοράλ»

Ξεχάστε τις μπότες και τις σβάστικες. Ο φασισμός επιστρέφει στη μόδα, όχι ως περιθωριακή υποκουλτούρα, αλλά ως μια «έξυπνη», κωδικοποιημένη αισθητική που φιλοδοξεί να κατακτήσει το mainstream

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρώτο φαβορί για τον τίτλο η Θάντερ – Τι «βλέπουν» στην Αμερική για την μεγάλη «μάχη» στο NBA
On Field 21.10.25

Πρώτο φαβορί για τον τίτλο η Θάντερ – Τι «βλέπουν» στην Αμερική για την μεγάλη «μάχη» στο NBA

Η ομάδα που κατέκτησε πέρυσι τον τίτλο, οι Οκλαχόμα Θάντερ, είναι και φέτος το φαβορί για το repeat – Δείτε τις προβλέψεις για το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τρίκαλα: «Σκεφτόμουν να την σκοτώσω» – Τι ισχυρίστηκε ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του
Ελλάδα 21.10.25

Τρίκαλα: «Σκεφτόμουν να την σκοτώσω» – Τι ισχυρίστηκε ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του

Ο 18χρονος αν και έμενε με τον πατέρα του, τις τελευταίες ημέρες είχε πάει στο σπίτι της 54χρονης μητέρας του - Μετά το έγκλημα κάλεσε την αστυνομία και περίμενε στο σπίτι στα Τρίκαλα

Σύνταξη
H Πομπηία από ψηλά: Οι πλούσιοι της πόλης είχαν πύργους στα σπίτια τους, σύμφωνα με μελέτη
Πανοραμική θέα 21.10.25

H Πομπηία από ψηλά: Οι πλούσιοι της πόλης είχαν πύργους στα σπίτια τους, σύμφωνα με μελέτη

Τα αποτελέσματα των μελετών αμφισβητούν τις υποθέσεις ότι οι επάνω όροφοι των σπιτιών στην Πομπηία χρησιμοποιούνταν μόνο ως «φθηνά ενοικιαζόμενα δωμάτια ή καταλύματα σκλάβων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέο Ειδικό Σχολείο στο Ρέθυμνο
Εκπαιδευτικές υποδομές 21.10.25

Νέο Ειδικό Σχολείο στο Ρέθυμνο

Ολοκληρώνονται όπως φαίνεται οι διαδικασίες επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του νέου Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνης.

Σύνταξη
Αναβαθμίζεται το Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου
Ανάπλαση 21.10.25

Αναβαθμίζεται το Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου

Χρηματοδότηση για την αναβάθμιση και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου, συμφωνήθηκε στην συνάντηση του δημάρχου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
H σαρωτική ιστορία του Αφγανιστάν μέσα από τη ζωή του ξενοδοχείου InterContinental της Καμπούλ
Λάμψη και χειροβομβίδες 21.10.25

H σαρωτική ιστορία του Αφγανιστάν μέσα από τη ζωή του ξενοδοχείου InterContinental της Καμπούλ

Στο βιβλίο «The Finest Hotel in Kabul», η δημοσιογράφος του BBC, Lyce Doucet, σκιαγραφεί την μοίρα μιας χώρας μέσα από τους ανθρώπους - σερβιτόρους και πριγκίπισσες, σεφ και μαχητές - που εργάστηκαν και έμειναν στο InterContinental της Καμπούλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αύξηση των χωρισμών στην Ελλάδα – Τι λέει όμως ο Αμερικανός «Χάρος» των διαζυγίων;
Η τελευταία επιλογή 21.10.25

Αύξηση των χωρισμών στην Ελλάδα – Τι λέει όμως ο Αμερικανός «Χάρος» των διαζυγίων;

Ενώ ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων αποφασίζουν να διαλύσουν τα δεσμά του γάμου, ο δικηγόρος Τζέημς Σέξτον το «αλυσοπρίονο» αναρίθμητων ζευγαριών στις ΗΠΑ έχει τη δική του προσέγγιση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»: Ο Έρικ Λου είναι ο φετινός νικητής του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Σοπέν
Polonaise-Fantasy 21.10.25

«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»: Ο Έρικ Λου είναι ο φετινός νικητής του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Σοπέν

«Ευχαριστώ όλους τους λάτρεις του Σοπέν σε όλο τον κόσμο που παρακολούθησαν διαδικτυακά και το κοινό εδώ στη Βαρσοβία», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Έρικ Λου για τη διάκριση

Σύνταξη
Οι αντάρτες του M23 έχουν λεηλατήσει χρυσό αξίας 70 εκατομμυρίων δολαρίων από ορυχείο στο Κονγκό
Κόσμος 21.10.25

Οι αντάρτες του M23 έχουν λεηλατήσει χρυσό αξίας 70 εκατομμυρίων δολαρίων από ορυχείο στο Κονγκό

Οι αντάρτες της M23 του Κονγκό, που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα, πραγματοποίησαν φέτος μια αστραπιαία επίθεση που τους επέτρεψε να καταλάβουν περισσότερο έδαφος από ποτέ

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο