Λούβρο: Κλειστό μέχρι νεωτέρας μετά τη ληστεία – Διαψεύδει ότι ζήτησε από ισραηλινή εταιρεία να κάνει έρευνα

Η κλοπή των οκτώ κοσμημάτων του στέμματος, από την εποχή του Ναπολέοντα, αξίας σχεδόν 8 εκατομμυρίων ευρώ, έχει προκαλέσει οργή, αλλά και σκληρή κριτική για τα μέτρα ασφαλείας στο Λούβρο. Το μουσείο διέψευσε ότι έχει ζητήσει από ισραηλινή εταιρεία την έρευνα για τον εντοπισμό τους, ενώ θα παραμείνει κλειστό.

Οργή και αντιδράσεις

Απογοήτευση, οργή και πολλές αντιδράσεις από τους επισκέπτες του Μουσείου του Λούβρου, οι οποίοι ενημερώθηκαν με καθυστέρηση ότι θα παραμείνει κλειστό και σήμερα Δευτέρα και πως θα τους επιστραφούν τα χρήματά τους. Το Λούβρο δεν ανοίγει ποτέ τις Τρίτες, ωστόσο οι υπεύθυνοι του μουσείου δεν έχουν δώσει καμία πληροφορία για το πότε θα ανοίξει.

🇫🇷 Après le vol qu’a subi le Louvre hier, le musée a le regret de vous informer qu’il restera fermé au public ce jour. Les visiteurs ayant déjà réservé leurs billets seront remboursés. 🌎Following yesterday’s robbery at the Louvre, the museum regrets to inform you that it will… pic.twitter.com/1UMDtyCty1 — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 20, 2025

Αστυνομικοί και προσωπικό ασφαλείας περιπολούν το μουσείο και έχουν κλείσει την είσοδο μέσω της γυάλινης πυραμίδας στον προαύλιο χώρο. Επίσης, έχουν τοποθετηθεί μεταλλικά κιγκλιδώματα.

Ποιοι είναι οι δράστες

Οι έρευνες για τη ληστεία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέ, η βασική θεωρία για τους δράστες της ληστείας των κοσμημάτων είναι ότι διαπράχθηκε από έμπειρη ομάδα του οργανωμένου εγκλήματος.

A tourist’s video shows the priceless jewels behind glass display cases at Paris’ Louvre Museum before they were stolen pic.twitter.com/9Cugr5MVsH — Reuters (@Reuters) October 20, 2025



Αξιωματούχοι των αρχών ασφαλείας δήλωσαν επίσης ότι ομάδα 60 ερευνητών εργαζόταν πάνω σε αυτήν τη θεωρία.

Επίσης, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι θα στείλει οδηγίες σε όλους τους νομάρχες για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω από πολιτιστικά ιδρύματα.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από συνάντηση στην οποία συμμετείχαν ο Λοράν Νουνιέζ και η υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντάτι, καθώς και αστυνομικοί, για να διαπιστωθεί τι δεν πήγε καλά, εξήγησε το γραφείο Τύπου του υπουργού Εσωτερικών.

Ελλιπής ασφάλεια

Η ληστεία έχει αναζωπυρώσει μια διαμάχη για την έλλειψη ασφάλειας στα μουσεία της Γαλλίας, τα οποία είναι πολύ λιγότερο ασφαλή από τις τράπεζες και γίνονται όλο και περισσότερο στόχος κλεφτών.

Τον περασμένο μήνα, έπειτα από διάρρηξη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού, κλάπηκαν δείγματα χρυσού αξίας 700.000 δολαρίων. Επίσης, κλέφτες έκλεψαν δύο πιάτα και ένα βάζο από ένα μουσείο στην κεντρική πόλη Λιμόζ, με τις απώλειες να εκτιμώνται σε 7,6 εκατομμύρια δολάρια.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν, παραδέχτηκε τις ελλείψεις ασφαλείας στην προστασία του Λούβρου. «Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι έχουμε αποτύχει. Αφού οι άνθρωποι μπόρεσαν να παρκάρουν έναν ανυψωτήρα επίπλων στη μέση του Παρισιού, να ανεβάσουν ανθρώπους σε αυτόν μέσα σε λίγα λεπτά για να αρπάξουν ανεκτίμητα κοσμήματα, η εικόνα της Γαλλίας είναι απαίσια», δήλωσε France Inter.

Ο Λοράν Νουνιέ αναγνώρισε ότι η ασφάλεια των μουσείων ήταν «σημαντικό αδύναμο σημείο». Σημείωσε ότι τα μέτρα ασφαλείας στο Λούβρο είχαν ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια και θα ενισχυθούν περαιτέρω στο πλαίσιο μιας αναμόρφωσης του μουσείου αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

«Δεν προσλάβαμε ισραηλινή εταιρεία»

Στο μεταξύ, η διεύθυνση του μουσείου του Λούβρου διέψευσε πως επικοινώνησε μια ισραηλινή εταιρεία προκειμένου να της αναθέσει να ερευνήσει την κλοπή των κοσμημάτων.

«Η διεύθυνση του Λούβρου διαψεύδει», δήλωσε, σε ερώτηση που έθεσε το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), χωρίς άλλο σχόλιο.

Νωρίτερα, η ισραηλινή εταιρεία πληροφοριών CGI Group, με έδρα το Τελ Αβίβ, είχε ανακοινώσει ότι το Λούβρο ήρθε σε επαφή μαζί της. Και πως της ζήτησε να διεξαγάγει έρευνα «δεδομένης της εμπειρίας της και της επιτυχίας της στην επίλυση μιας κλοπής ύψους 1 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Δρέσδη, στη Γερμανία, το 2019».

«Εκτάκτως, το Λούβρο μας ζήτησε να αποκαλύψουμε την ταυτότητα των προσώπων που ενεπλάκησαν στην κλοπή και να επιστρέψουμε τους κλεμμένους θησαυρούς…», δήλωσε μεταξύ άλλων σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ζβίκα Νάβεχ, σύμβουλος της εταιρείας.

Η εταιρεία CGI Group, που ιδρύθηκε το 1989, είναι συνιδιοκτησία του Νάβεχ και ενός πρώην αρχηγού της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ.

Σε ερώτημα που έθεσε εκ νέου το Γαλλικό Πρακτορείο στην εταιρεία, ο διευθύνων σύμβουλός της διευκρίνισε πως «το αίτημα μέσω ενός ενδιάμεσου προσώπου εκ μέρους του Λούβρου και άλλων οντοτήτων, ιδίως ασφαλιστικών εταιρειών».

Ωστόσο, η διεύθυνση του Λούβρου επιμένει ότι δεν έχει επικοινωνήσει «με κανέναν», επέμεινε η διεύθυνση του Λούβρου.