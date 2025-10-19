newspaper
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αυτά είναι τα 8 αντικείμενα που κλάπηκαν από το Λούβρο – Και το 9ο που τους «ξέφυγε»
Κόσμος 19 Οκτωβρίου 2025 | 22:09

Αυτά είναι τα 8 αντικείμενα που κλάπηκαν από το Λούβρο – Και το 9ο που τους «ξέφυγε»

Οκτώ «ανεκτίμητα» αντικείμενα που εκλάπησαν σε μια τολμηρή ληστεία στο Λούβρο στο Παρίσι έχουν κατονομαστεί από το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Spotlight

Το παγκοσμίου φήμης μουσείο, Λούβρο, αναγκάστηκε να κλείσει την Κυριακή, αφού κλέφτες εισέβαλαν σε μια γκαλερί που περιείχε τα γαλλικά στέμματα γύρω στις 9.30 π.μ. τοπική ώρα.

Ένα ένατο αντικείμενο εκλάπη αλλά ανακτήθηκε στον τόπο του εγκλήματος, σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Παρισιού, ενώ ένας ντετέκτιβ ειδικός σε θέματα τέχνης δήλωσε στο Sky News ότι η αστυνομία βρίσκεται σε «αγώνα με τον χρόνο» για να βρει τα άλλα αντικείμενα πριν αυτά διαλυθούν και λιώσουν.

Ποια κοσμήματα εκλάπησαν;

Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι εκλάπησαν τα ακόλουθα οκτώ αντικείμενα.

1. Τιάρα από το σετ κοσμημάτων της βασίλισσας Μαρίας-Αμελίας και της βασίλισσας Ορτάνσης

2. Κολιέ από το σετ κοσμημάτων με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας-Αμελίας και της βασίλισσας Ορτάνσηq

3. Σκουλαρίκι, μέρος ενός ζευγαριού από το σετ κοσμημάτων με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας-Αμελίας και της βασίλισσας Ορτάνσης

4. Κολιέ με σμαράγδια από το σετ Μαρίας-Λουίζας

5. Ζευγάρι σκουλαρίκια με σμαράγδια από το σετ Μαρίας-Λουίζας

6. Καρφίτσα γνωστή ως «λειψανοθήκη»

7. Τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

8. Μεγάλος κόμπος μπούστου (καρφίτσα) της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας βρέθηκε έξω από το μουσείο.

Οι κλέφτες προφανώς έριξαν καταλάθος το κομμάτι, φτιαγμένο από χρυσό, σμαράγδια και διαμάντια, καθώς έφευγαν.

Το στέμμα της Βασίλισσας Ευγενίας

Τι είναι η Galerie d’ Apollonq

Το 1661, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο Λούβρο, ο Λουδοβίκος XIV ανέθεσε στον αρχιτέκτονα Louis Le Vau να δημιουργήσει μια γκαλερί που θα αντικατόπτριζε το νέο του έμβλημα, τον ήλιο. Ο Le Vau σχεδίασε τον χώρο με πρότυπο τον Απόλλωνα, τον ελληνικό θεό του ήλιου.

Η αίθουσα που προέκυψε, ένας περίτεχνος χώρος με φύλλα χρυσού και πίνακες ζωγραφικής, θα αποτελέσει το πρότυπο για την παγκοσμίου φήμης Αίθουσα των Καθρεφτών του Παλατιού των Βερσαλλιών, η οποία ολοκληρώθηκε 20 χρόνια αργότερα, αφού ο Λουδοβίκος XIV έφυγε από το Παρίσι για τις Βερσαλλίες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΗΠΑ: Ποια πραγματική οικονομία; «Ολο το χαρτί» στα deals

ΗΠΑ: Ποια πραγματική οικονομία; «Ολο το χαρτί» στα deals

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ
Υπεράκτια αιολικά: Στη δίνη οικονομικών και πολιτικών καταιγίδων

Υπεράκτια αιολικά: Στη δίνη οικονομικών και πολιτικών καταιγίδων

inWellness
Τα επτά στάδια της απόρριψης
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κύπρος: Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα
Το αποτέλεσμα των «εκλογών» 19.10.25

Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα καταγράφοντας ιστορική και μεγάλη νίκη έναντι του Ερσίν Τατάρ. Τι σηματοδοτεί η εκλογή του για την επίλυση του Κυπριακού.

Σύνταξη
Ισραηλινός στρατός: Ξανά σε ισχύ η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας – Ολοκληρώσαμε τα αντίποινά μας
Και νέα προειδοποίηση 19.10.25

Ισραηλινός στρατός: Ξανά σε ισχύ η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας – Ολοκληρώσαμε τα αντίποινά μας

Οι IDF θα συνεχίσουν να τηρούν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και θα ανταποκριθούν σθεναρά σε οποιαδήποτε παραβίασή της, λένε οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λούβρο: Αυτό είναι το θρυλικό λευκό διαμάντι Regent, αξίας 60 εκατ. δολαρίων, που δεν πήραν οι κλέφτες
Ήταν στην ίδια αίθουσα 19.10.25 Upd: 22:37

Λούβρο: Αυτό είναι το θρυλικό λευκό διαμάντι Regent, αξίας 60 εκατ. δολαρίων, που δεν πήραν οι κλέφτες

Το διάσημο λευκό διαμάντι Regent, που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα όπου έλαβε χώρα η κλοπή στο Λούβρο, δεν έγινε στόχος των δραστών. Η αξία του διαμαντιού υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Μάρκο Ρούμπιο «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO»
Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ 19.10.25

Ο Μάρκο Ρούμπιο «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO»

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO» σε ένα νέο, «σοκαριστικό» ντοκιμαντέρ, στο οποίο υποστηρίζεται πως έρευνα αποκαλύπτει 80ετή συγκάλυψη εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σύνταξη
Θρίαμβος Ερχιουρμάν στις «εκλογές» στα κατεχόμενα – Οι θέσεις του για την επίλυση του Κυπριακού
Κόσμος 19.10.25

Θρίαμβος Ερχιουρμάν στις «εκλογές» στα κατεχόμενα – Οι θέσεις του για την επίλυση του Κυπριακού

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα ως ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης, καταγράφοντας ιστορική και μεγάλη νίκη έναντι του Ερσίν Τατάρ.

Σύνταξη
Νέο κύμα ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας – Το Τελ Αβίβ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας
Σε τεντωμένο σκοινί 19.10.25 Upd: 20:30

Νέο κύμα ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας – Το Τελ Αβίβ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας

Τα ισραηλινά πλήγματα κατευθύνθηκαν στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιουνές, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας. Το Ισραήλ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Νύχτα που θύμιζε The Purge: Με στολές Halloween τρομοκράτησαν οικογένεια – «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης»
Βιρτζίνια 19.10.25

Νύχτα που θύμιζε The Purge: Με στολές Halloween τρομοκράτησαν οικογένεια – «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης»

Μασκοφόροι με στολές Halloween καταγράφηκαν σε βίντεο να τρομοκρατούν μια οικογένεια έξω από το σπίτι της, απειλώντας και λέγοντας: «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης».

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου διέταξε «αποφασιστική δράση» μετά τις συγκρούσεις στη Ράφα – Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα
Οι τελευταίες εξελίξεις 19.10.25

Ο Νετανιάχου διέταξε «αποφασιστική δράση» μετά τις συγκρούσεις στη Ράφα - Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα

Ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ IDF και Παλαιστίνιων μαχητών έγινε στη Ράφα στη νότια Γάζα, ενώ ακολούθησαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί - Τι υποστηρίζει η Χαμάς

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γαλλία – Βρετανία: Ζητείται η ακύρωση της μεταναστευτικής συμφωνίας – «Κυνικό και απάνθρωπο σύστημα»
Ανακοίνωση CNCDH 19.10.25

«Κυνικό και απάνθρωπο σύστημα»: Ζητείται η ακύρωση της μεταναστευτικής συμφωνίας Γαλλίας και Βρετανίας

Η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταφέρεται εναντίον της μεταναστευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε Γαλλία και Βρετανία

Σύνταξη
Ουκρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε ρωσική μονάδα φυσικού αερίου
Κόσμος 19.10.25

Ουκρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε ρωσική μονάδα φυσικού αερίου

Ο κυβερνήτης Γεβγκένι Σόλντσεφ σημείωσε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram ότι κανένας από τους εργαζόμενους στη μονάδα δεν τραυματίστηκε από την επίθεση, από την οποία η μονάδα υπέστη εν μέρει ζημιές.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κύπρος: Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα
Το αποτέλεσμα των «εκλογών» 19.10.25

Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα καταγράφοντας ιστορική και μεγάλη νίκη έναντι του Ερσίν Τατάρ. Τι σηματοδοτεί η εκλογή του για την επίλυση του Κυπριακού.

Σύνταξη
Μήπως μοιράζεστε πολλά με το Chat GPT: Πώς οι συνομιλίες σας με την AI μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας
Κρύβε λόγια... 19.10.25

Μήπως μοιράζεστε πολλά με το Chat GPT: Πώς οι συνομιλίες σας με την AI μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) δεν είναι πια απλώς εργαλείο, αρχίζει να γίνεται μάρτυρας, κριτής και καταγραφέας της ανθρώπινης συμπεριφοράς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Τζέικομπ Ελόρντι μας προϊδεάζει για το τι θα δούμε στην τρίτη σεζόν του Euphoria – «Απίστευτα απελευθερωτικό»
FBI; 19.10.25

Ο Τζέικομπ Ελόρντι μας προϊδεάζει για το τι θα δούμε στην τρίτη σεζόν του Euphoria – «Απίστευτα απελευθερωτικό»

«Είχα την ευκαιρία να παίξω έναν ρόλο που απέχει πολύ από ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα», σημείωσε ο Τζέικομπ Ελόρντι σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Variety, αναφορικά με την επερχόμενη σεζόν του «Euphoria».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καταγγελία-σοκ της ΕΠΟ: «Προπηλάκισαν τον Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα»
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Καταγγελία-σοκ της ΕΠΟ: «Προπηλάκισαν τον Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα»

Ο Λανουά δέχθηκε επίθεση, ενώ είχε πάει για το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ. Η ΕΠΟ ρίχνει ευθύνες στην ΑΕΚ και τονίζει ότι "θα κληθούν στη δικαιοσύνη όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και με συστηματικό τρόπο δημιουργούν κλίμα τοξικότητας"

Σύνταξη
Νοικοκυριά με το πιστόλι στον κρόταφο: Το 43% χρωστάει σε δόσεις, ενοίκια, λογαριασμούς
Eurostat 19.10.25

Νοικοκυριά με το πιστόλι στον κρόταφο: Το 43% χρωστάει σε δόσεις, ενοίκια, λογαριασμούς

Πάνω από τέσσερα στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δόσεις ενυπόθηκων δανείων, ενοίκια, λογαριασμούς, αγορές με πίστωση. Θηλιά το «ανεπίσημο» ιδιωτικό χρέος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Μίλαν – Φιορεντίνα
Ποδόσφαιρο 19.10.25

LIVE: Μίλαν – Φιορεντίνα

LIVE: Μίλαν – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Φιορεντίνα για την 7η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ισραηλινός στρατός: Ξανά σε ισχύ η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας – Ολοκληρώσαμε τα αντίποινά μας
Και νέα προειδοποίηση 19.10.25

Ισραηλινός στρατός: Ξανά σε ισχύ η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας – Ολοκληρώσαμε τα αντίποινά μας

Οι IDF θα συνεχίσουν να τηρούν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και θα ανταποκριθούν σθεναρά σε οποιαδήποτε παραβίασή της, λένε οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Εγκλημα στη Γκάνα: Υποσχέθηκαν επαγγελματικό συμβόλαιο σε 18χρονο Σενεγαλέζο γκολκίπερ και τον δολοφόνησαν
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Εγκλημα στη Γκάνα: Υποσχέθηκαν επαγγελματικό συμβόλαιο σε 18χρονο Σενεγαλέζο γκολκίπερ και τον δολοφόνησαν

Σοκαριστική δολοφονία στην Αφρική. Νεκρός στη Γκάνα βρέθηκε ο 18χρονος Σενεγαλέζος τερματοφύλακας Σεΐκ Τουρέ, αφού πρώτα τον εξαπάτησαν με την υπόσχεση ότι θα γίνει επαγγελματίας

Σύνταξη
Διαμαρτυρία στο Σύνταγμα για τα Τεμπη – Έγραψαν τα ονόματα των θυμάτων μπροστά από τη Βουλή
Βίντεο και φωτογραφίες 19.10.25 Upd: 22:37

Διαμαρτυρία στο Σύνταγμα για τα Τεμπη – Έγραψαν τα ονόματα των θυμάτων μπροστά από τη Βουλή

​Στη συγκέντρωση, σύμφωνα με το κάλεσμα, συμμετέχουν «Ενεργοί πολίτες, συγγενείς των θυμάτων, επιζώντες της μοιραίας αμαξοστοιχίας» στα Τέμπη.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Ποιος την… Χάρι του
On Field 19.10.25

Ποιος την… Χάρι του

Ο Χάρι Μαγκουάιρ έκανε εμφάνιση καριέρας στο Άνφιλντ και γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Λούβρο: Αυτό είναι το θρυλικό λευκό διαμάντι Regent, αξίας 60 εκατ. δολαρίων, που δεν πήραν οι κλέφτες
Ήταν στην ίδια αίθουσα 19.10.25 Upd: 22:37

Λούβρο: Αυτό είναι το θρυλικό λευκό διαμάντι Regent, αξίας 60 εκατ. δολαρίων, που δεν πήραν οι κλέφτες

Το διάσημο λευκό διαμάντι Regent, που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα όπου έλαβε χώρα η κλοπή στο Λούβρο, δεν έγινε στόχος των δραστών. Η αξία του διαμαντιού υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Σον Πεν άφησε τον εαυτό του να ξεφύγει για δεκαπέντε χρόνια. Όχι πια
His way 19.10.25

Ο Σον Πεν άφησε τον εαυτό του να ξεφύγει για δεκαπέντε χρόνια. Όχι πια

«Η αλαζονική στάση του Πεν απέναντι στη ζωή έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, αλλά είναι δύσκολο να αμφισβητήσει κανείς σοβαρά το βάθος της δέσμευσής του στα παγκόσμια ζητήματα» γράφει ο o David Marchese στους New York Times προλογίζοντας τη συνέντευξή τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φοινικούντα: Μαραθώνια απολογία του 22χρονου για τη διπλή δολοφονία – Αρνείται ότι πυροβόλησε τα θύματα
Ελλάδα 19.10.25

Επί 6 ώρες κατέθετε ο 22χρονος για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Αρνείται ότι πυροβόλησε τα θύματα

Ο 22χρονος που κατηγορείται ως φερόμενος φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα αρνείται ότι έφερε όπλο ή ότι πυροβόλησε, υποστηρίζοντας πως βρισκόταν έξω, στη μηχανή, και δεν γνώριζε τα θύματα.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 19.10.25

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Ο Μάρκο Ρούμπιο «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO»
Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ 19.10.25

Ο Μάρκο Ρούμπιο «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO»

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO» σε ένα νέο, «σοκαριστικό» ντοκιμαντέρ, στο οποίο υποστηρίζεται πως έρευνα αποκαλύπτει 80ετή συγκάλυψη εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σύνταξη
Θρίαμβος Ερχιουρμάν στις «εκλογές» στα κατεχόμενα – Οι θέσεις του για την επίλυση του Κυπριακού
Κόσμος 19.10.25

Θρίαμβος Ερχιουρμάν στις «εκλογές» στα κατεχόμενα – Οι θέσεις του για την επίλυση του Κυπριακού

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα ως ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης, καταγράφοντας ιστορική και μεγάλη νίκη έναντι του Ερσίν Τατάρ.

Σύνταξη
Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης – Είχε παίξει στον «Κόκκινο κύκλο» του Πάνου Κοκκινόπουλου
Αντίο 19.10.25

Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης – Είχε παίξει στον «Κόκκινο κύκλο» του Πάνου Κοκκινόπουλου

Έφυγε από τη ζωή ο Κοσμάς Φουντούκης, που είχε συμμετάσχει σε πλήθος παραστάσεων καθώς και σε πρωταγωνιτικούς ρόλους στο σήριαλ «Κόκκινος Κύκλος» του Πάνου Κοκκινόπουλου.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο