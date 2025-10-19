Αυτά είναι τα 8 αντικείμενα που κλάπηκαν από το Λούβρο – Και το 9ο που τους «ξέφυγε»

Το παγκοσμίου φήμης μουσείο, Λούβρο, αναγκάστηκε να κλείσει την Κυριακή, αφού κλέφτες εισέβαλαν σε μια γκαλερί που περιείχε τα γαλλικά στέμματα γύρω στις 9.30 π.μ. τοπική ώρα.

Ένα ένατο αντικείμενο εκλάπη αλλά ανακτήθηκε στον τόπο του εγκλήματος, σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Παρισιού, ενώ ένας ντετέκτιβ ειδικός σε θέματα τέχνης δήλωσε στο Sky News ότι η αστυνομία βρίσκεται σε «αγώνα με τον χρόνο» για να βρει τα άλλα αντικείμενα πριν αυτά διαλυθούν και λιώσουν.

Ποια κοσμήματα εκλάπησαν;

Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι εκλάπησαν τα ακόλουθα οκτώ αντικείμενα.

1. Τιάρα από το σετ κοσμημάτων της βασίλισσας Μαρίας-Αμελίας και της βασίλισσας Ορτάνσης

2. Κολιέ από το σετ κοσμημάτων με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας-Αμελίας και της βασίλισσας Ορτάνσηq

3. Σκουλαρίκι, μέρος ενός ζευγαριού από το σετ κοσμημάτων με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας-Αμελίας και της βασίλισσας Ορτάνσης

4. Κολιέ με σμαράγδια από το σετ Μαρίας-Λουίζας

5. Ζευγάρι σκουλαρίκια με σμαράγδια από το σετ Μαρίας-Λουίζας

6. Καρφίτσα γνωστή ως «λειψανοθήκη»

7. Τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

8. Μεγάλος κόμπος μπούστου (καρφίτσα) της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας βρέθηκε έξω από το μουσείο.

Οι κλέφτες προφανώς έριξαν καταλάθος το κομμάτι, φτιαγμένο από χρυσό, σμαράγδια και διαμάντια, καθώς έφευγαν.

Τι είναι η Galerie d’ Apollonq

Το 1661, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο Λούβρο, ο Λουδοβίκος XIV ανέθεσε στον αρχιτέκτονα Louis Le Vau να δημιουργήσει μια γκαλερί που θα αντικατόπτριζε το νέο του έμβλημα, τον ήλιο. Ο Le Vau σχεδίασε τον χώρο με πρότυπο τον Απόλλωνα, τον ελληνικό θεό του ήλιου.

Η αίθουσα που προέκυψε, ένας περίτεχνος χώρος με φύλλα χρυσού και πίνακες ζωγραφικής, θα αποτελέσει το πρότυπο για την παγκοσμίου φήμης Αίθουσα των Καθρεφτών του Παλατιού των Βερσαλλιών, η οποία ολοκληρώθηκε 20 χρόνια αργότερα, αφού ο Λουδοβίκος XIV έφυγε από το Παρίσι για τις Βερσαλλίες.