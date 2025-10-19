«Ανεκτίμητα» ιστορικά κοσμήματα κλάπηκαν από το Λούβρο στο Παρίσι, έπειτα από μια άκρως επαγγελματική ληστεία, που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα Κυριακή από τρεις μασκοφόρους άνδρες.

Το μουσείο με την υψηλότερη επισκεψιμότητα στον κόσμο έκλεισε ξαφνικά μετά την διάρρηξη που στόχευε δύο γυάλινες προθήκες στην «γκαλερί Απόλλων», όπου φυλάσσονται τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νούνιεζ, επισκέφθηκε τον τόπο του εγκλήματος και δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter ότι «ανεκτίμητα» κοσμήματα «ανυπολόγιστης πολιτιστικής αξίας» κλάπηκαν μετά από μια σαφώς καλά οργανωμένη επιδρομή.

Οι κλέφτες χτύπησαν στις 9:30 π.μ. τοπική ώρα την Κυριακή και ο Νούνιεζ είπε ότι τους πήρε επτά λεπτά για να δραπετεύσουν με τα κοσμήματα.

Πώς έγινε η ληστεία στο Λούβρο

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις μασκοφόροι κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο κτίριο από την πλευρά που βρίσκεται στην αποβάθρα του Σηκουάνα.

Εκεί βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες. Ένας ανελκυστήρας εμπορευμάτων χρησιμοποιήθηκε για να μεταβούν απευθείας στην Πινακοθήκη Απόλλων, η οποία φιλοξενεί πολλά κοσμήματα, όπως αναφέρει το Λούβρο στην ιστοσελίδα του.

Οι διαρρήκτες έσπασαν πολλά παράθυρα χρησιμοποιώντας έναν γωνιακό τροχό και δύο από αυτούς εισέβαλαν στο μουσείο.

Ένας τρίτος έμεινε πίσω. Στη συνέχεια διέφυγαν με ένα σκούτερ, προς τον αυτοκινητόδρομο A6. Η επιχείρηση διήρκεσε συνολικά 7 λεπτά. «Ενήργησαν πολύ, πολύ γρήγορα», είπε ο υπουργός.

Είπε ότι τρεις (ή τέσσερις) ύποπτοι είχαν διαφύγει – η διαδρομή τους ήταν γνωστή και η αστυνομία ερευνά εάν επρόκειτο για συμμορία που έχει δράσει και σε άλλες κλοπές. Οι ερευνητές μελετούν υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Ο Νούνιεζ δεν επιβεβαίωσε ποια κοσμήματα κλάπηκαν, αλλά είπε ότι οι κλέφτες στόχευσαν δύο γυάλινες προθήκες. Η περίτεχνη πτέρυγα του Λούβρου, με το στολίδι Απόλλων, διαθέτει ένα σετ από ιστορικά στέμματα, διαδήματα και κοσμήματα βασιλείας.

Ο Νούνιες δήλωσε ότι το μουσείο εκκενώθηκε για να διατηρηθούν τα αποδεικτικά στοιχεία και να επιτραπεί στους ερευνητές και στις ομάδες εγκληματολογίας να εκτελέσουν το έργο τους.

Ο εισαγγελέας του Παρισιού ξεκίνησε έρευνα για την κλοπή.

Όπως έγινε γνωστό το Μουσείο, θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

⚠🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd’hui pour raisons exceptionnelles.

∴

⚠🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

Ποια είναι τα κλεμμένα αντικείμενα;

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Parisien, κλάπηκαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας Ευγενίας: ένα κολιέ, μια καρφίτσα, μια τιάρα και άλλα. Βρίσκονταν σε έκθεση πίσω από τις προθήκες του Ναπολέοντα και των Γαλλικών λιρών.

Ένα από τα κοσμήματα, βρέθηκε σπασμένο έξω από το μουσείο.

Σύμφωνα με εσωτερική πηγή του μουσείου, το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής, το περίφημο Regent, που ζυγίζει πάνω από 140 καράτια, δεν κλάπηκε.

Το ποσό των ζημιών δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

«Όλα τα μέσα έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή για την ανάκτηση της λείας», διαβεβαίωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού, Ρασίντα Ντάτι, ήταν η πρώτη που ανακοίνωσε το περιστατικό.

«Μια ληστεία έλαβε χώρα σήμερα το πρωί στα εγκαίνια του Μουσείου του Λούβρου», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόσθεσε: «Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία».

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

Φόβοι ότι τα κοσμήματα δεν θα βρεθούν

Η Ντάτι επιβεβαίωσε ότι ένα κλεμμένο κόσμημα ανακτήθηκε έξω από το μουσείο, όπου είχαν διαφύγει οι κλέφτες.

Πιστεύεται ότι είναι το ανεκτίμητο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο έχει υποστεί ζημιά.

Ένα από τα ερωτήματα που τίθενται αυτή τη στιγμή είναι αν τα κοσμήματα έχουν ήδη λιώσει για να μεταπωληθεί ο χρυσός, όπως σχεδόν σίγουρα συνέβη πριν από ένα μήνα με τα ψήγματα χρυσού που κλάπηκαν από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

«Ο κίνδυνος είναι ότι ορισμένα από τα διαμάντια θα μπορούσαν να πωληθούν σε λιανική τιμή, γεγονός που θα δυσκόλευε πολύ την ανασύσταση των κοσμημάτων», εξηγεί μια πηγή κοντά στην έρευνα.

Η γκαλερί του Απόλλωνα από όπου κλάπηκαν τα κοσμήματα

Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα τέχνης στον πλανήτη, το Λούβρο προσελκύει περισσότερους από 8 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Τα έργα του κυμαίνονται από κλασική γλυπτική μέχρι τη Μόνα Λίζα, το αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι του 16ου αιώνα και το πιο διάσημο πορτρέτο στον κόσμο.

Η γκαλερί του Απόλλωνα ανακαινίστηκε εκτενώς μεταξύ 2017 και 2020 και επαναλειτούργησε στις 15 Ιανουαρίου 2020, με το Λούβρο να την περιγράφει ως «έναν ναό αφιερωμένο στο φως και τη βασιλική μεγαλοπρέπεια».

Η συγκεκριμένη γκαλερί στεγάζει τη Συλλογή των Κοσμημάτων του Στέμματος της Γαλλίας (Les Joyaux de la Couronne de France) — ένα από τα πιο ανεκτίμητα σύνολα πολύτιμων λίθων στον κόσμο.

«Είναι ένα σοκ» λέει ο δήμαρχος του Παρισιού

Στην εφημερίδα Le Parisien, ο δήμαρχος του κέντρου του Παρισιού, Ariel Weil, δήλωσε σοκαρισμένος από τη ληστεία στο Λούβρο.

«Είναι ένα σοκ», είπε, προσθέτοντας ότι «αναπόφευκτα θα εγείρει ζητήματα ασφαλείας».

«Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε στον Arsène Lupin. Μέχρι τώρα ήταν σενάριο ταινίας. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι είναι φαινομενικά τόσο εύκολο να διαρρήξει κανείς το Λούβρο», είπε.