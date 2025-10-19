Λούβρο: Αυτό είναι το θρυλικό λευκό διαμάντι Regent, αξίας 60 εκατ. δολαρίων, που δεν πήραν οι κλέφτες

Μία «ομάδα κρούσης» τεσσάρων ατόμων αναζητείται αφού διέπραξε τη θεαματική κλοπή ιστορικών κοσμημάτων στο Λούβρο σήμερα το πρωί και διέφυγε με μοτοσικλέτες, ανακοίνωσε η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκυό στο BFM TV.

Οι τέσσερις άνδρες είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και διέφυγαν «με σκούτερ μεγάλης ισχύος», δήλωσε η δικαστικός που αναφέρθηκε στην πιθανή ύπαρξη «εντολέων» και «εκτελεστικών οργάνων» στους κόλπους αυτής της εγκληματικής συμμορίας.

Οι κλέφτες αφαίρεσαν οκτώ πολύτιμα αντικείμενα από το μουσείο, ενώ προσπάθησαν να κλέψουν και ένα ένατο, το οποίο βρέθηκε πεταμένο στον τόπο της κλοπής.

Η εισαγγελέας του Παρισιού διευκρίνισε ότι το διάσημο λευκό διαμάντι Regent, που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα δεν έγινε στόχος των κλεφτών.

Ο οίκος Sotheby’s εκτιμά ότι η αξία του διαμαντιού υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.

Το διαμάντι:

👀🇫🇷 It took robbers seven minutes to rob the Louvre, — Le Parisien ❗Interestingly, the largest diamond in Napoleon’s jewelry collection, the 140-carat Regent, wasn’t removed from the Louvre, and the thieves discarded the broken crown of Empress de Beauharnais along the way. pic.twitter.com/GayNrSFwBN — MoloMonitor 🇮🇹🇺🇦 (@MoloWarMonitor) October 19, 2025

Εν τω μεταξύ, το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV έφερε στο φως της δημοσιότητας βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της διάρρηξης στο Λούβρο.

Στο πλάνο καταγράφεται ένας κουκουλοφόρος με κίτρινο γιλέκο να πριονίζει προθήκη στην «Γκαλερί του Απόλλωνα» (στην αίθουσα όπου έλαβε χώρα η κλοπή).

Το πλάνο:

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες της Parisien, οι διαρρήκτες ήσαν τέσσερις και ολοκλήρωσαν την κλοπή εντός μόλις «επτά λεπτών».

Οι δράστες είχαν στην κατοχή τους μικρά αλυσοπρίονα, σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ενώ εντοπίστηκε μια μοτοσικλέτα αφότου είχαν διαφύγει από το σημείο.

«Θα ξαναβρούμε τα έργα και οι αυτουργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», υποσχέθηκε πριν από λίγο ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, παντού, για να επιτευχθεί», προσέθεσε πρόεδρος της Γαλλίας, που παράλληλα έκανε λόγο για «προσβολή μιας κληρονομιάς που αγαπάμε διότι είναι η Ιστορία μας».

Η ανάρτησή του στο X:

Le vol commis au Louvre est une atteinte à un patrimoine que nous chérissons car il est notre Histoire. Nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice. Tout est mis en œuvre, partout, pour y arriver, sous la conduite du parquet de Paris.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 19, 2025

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού, από το Λούβρο εκλάπησαν οκτώ κοσμήματα «ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας», ανάμεσά τους το διάδημα της αυτοκράτειρας Ευγενίας (συζύγου του αυτοκράτορα Ναπολέων Γ’, 1852-1870) και δύο περιδέραια.