Ληστεία στο Λούβρο: Βίντεο δείχνει τους κακοποιούς εν δράσει – Ερωτήματα για την ασφάλεια του μουσείου

Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, ένα από τα κοσμήματα που κλάπηκαν σήμερα στη διάρκεια θεαματικής ληστείας στο Λούβρο, βρέθηκε κοντά στο μουσείο έχοντας υποστεί ζημιές, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP από πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, τυπικό δείγμα των αυτοκρατορικών στεμμάτων, αποτελείται από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια, σύμφωνα με την περιγραφή που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Λούβρου.

Οι κλέφτες εισέβαλαν στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι την Κυριακή, χρησιμοποιώντας γερανό και σπάζοντας ένα παράθυρο στον όροφο, κλέβοντας ανεκτίμητα κοσμήματα από την περιοχή που φιλοξενεί τα γαλλικά στέμματα, πριν διαφύγουν με μοτοσικλέτες

Η ληστεία αναμένεται να θέσει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια του μουσείου, όπου οι αρμόδιοι είχαν ήδη προειδοποιήσει για την έλλειψη επενδύσεων σε έναν χώρο παγκόσμιας φήμης που υποδέχτηκε 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024.

<br />

Βίντεο της ληστείας από το εσωτερικό του μουσείου

Σε βίντεο που δημοσίευσε το BFMTV, φαίνεται ένα άτομο με κουκούλα και κίτρινο γιλέκο να πριονίζει ένα παράθυρο στην αίθουσα του Απόλλωνα.

Στο κάτω μέρος της αίθουσας φαίνονται και επισκέπτες, καθώς το μουσείο ήταν ανοιχτό κατά τη διάρκεια της ληστείας.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Έδρασαν σε 4 λεπτά

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, οι δράστες χτύπησαν περίπου στις 09:30 π.μ. (07:30 GMT), όταν το μουσείο είχε ήδη ανοίξει για το κοινό, και εισέβαλαν στο κτίριο Galerie d’Apollon.

Η υπουργός Πολιτισμού, Ρασίντα Ντάτι, δήλωσε στο TF1 ότι η ληστεία διήρκησε περίπου τέσσερα λεπτά και εκτελέστηκε από επαγγελματίες.

«Είδαμε κάποια πλάνα: δεν στοχεύουν ανθρώπους, εισέρχονται ήρεμα, σε τέσσερα λεπτά σπάνε τις προθήκες, παίρνουν τη λεία τους και φεύγουν. Χωρίς βία, πολύ επαγγελματικά», είπε.

Ένα από τα κοσμήματα βρέθηκε έξω από το μουσείο, πιθανότατα κατά τη διαφυγή των δραστών. Η Ντάτι δεν αποκάλυψε ποιο ήταν, αλλά η εφημερίδα Le Parisien ανέφερε ότι πιθανότατα επρόκειτο για το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, Αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο είχε σπάσει.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε στο France Inter ότι τρεις ή τέσσερις κλέφτες εισήλθαν στο μουσείο από το εξωτερικό χρησιμοποιώντας γερανό τοποθετημένο σε φορτηγό.

«Έσπασαν ένα παράθυρο, κατευθύνθηκαν σε αρκετές προθήκες και έκλεψαν κοσμήματα … που έχουν πραγματική ιστορική και ανεκτίμητη αξία», είπε ο Νουνιέζ.

Ερωτήματα για την ασφάλεια

Νωρίτερα φέτος, οι αρμόδιοι του Λούβρου ζήτησαν επείγουσα βοήθεια από τη γαλλική κυβέρνηση για την αποκατάσταση και ανακαίνιση των παλαιών εκθεσιακών αιθουσών και για την καλύτερη προστασία των αμέτρητων έργων τέχνης.

Η Ντάτι τόνισε ότι το ζήτημα της ασφάλειας των μουσείων δεν είναι νέο:

«Για 40 χρόνια είχαμε εστιάσει στην ασφάλεια αυτών των μεγάλων μουσείων, και πριν δύο χρόνια ο πρόεδρος του Λούβρου ζήτησε έλεγχο ασφάλειας από τον αστυνομικό διευθυντή. Γιατί; Επειδή τα μουσεία πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες μορφές εγκληματικότητας. Σήμερα πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα, ήταν επαγγελματίες».