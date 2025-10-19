Μετά την ληστεία στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Παρίσι, πριν από λίγες εβδομάδες, σειρά… πήρε το Λούβρο.

Ειδικότερα, ληστεία σημειώθηκε το πρωί σήμερα Κυριακή στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντάτι.

Το μουσείο δεν έχει δημοσιοποιήσει ποιο αντικείμενο ή ποια αντικείμενα αφαιρέθηκαν, ούτε τον ακριβή τρόπο δράσης των δραστών.

Ανεπίσημες πληροφορίες αναφέρουν ότι κλάπηκαν κοσμήματα.

H ανάρτηση της υπουργού για την ληστεία στο Λούβρο

«Μια ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», έγραψε η Ρασίντα Ντατί.

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το περιβάλλον της υπουργού επιβεβαίωσε ότι ένας ή περισσότεροι δράστες εισήλθαν στις εγκαταστάσεις του μουσείου, χωρίς ωστόσο να δοθούν λεπτομέρειες για το αν αφαιρέθηκαν εκθέματα.

Δείτε βίντεο από την στιγμή που οι επισκέπτες φεύγουν ξαφνικά από το Λούβρο.

PANIQUE TOTALE au Musée du Louvre évacué d’urgence 🤯 Braquage confirmé par Rachida Dati. pic.twitter.com/p2c1Eo5XjT — Raspoutine (@gregraspoutine) October 19, 2025

Το ίδιο το μουσείο με ανάρτησή του στο X επιβεβαίωσε ότι παραμένει κλειστό για «εξαιρετικούς λόγους».

⚠🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd’hui pour raisons exceptionnelles.

∴

⚠🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

Η εφημερίδα Le Parisien μετέδωσε πως οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στο κτίριο μέσω της προβλήτας του Σηκουάνα, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης.

Φέρονται να χρησιμοποίησαν έναν ανελκυστήρα εμπορευμάτων για να φτάσουν απευθείας στην Πινακοθήκη του Απόλλωνα, το τμήμα που στόχευαν.

Εκεί, αφού έσπασαν παράθυρα, φέρονται να αφαίρεσαν κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας.

Συνολικά, οι κλέφτες φέρονται να έκλεψαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας: ένα κολιέ, μια καρφίτσα, μια τιάρα και άλλα. Ωστόσο, το διάσημο Regent, το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής, με βάρος πάνω από 140 καράτια, δεν κλάπηκε.

Η ζημιά αυτή τη στιγμή αξιολογείται με βάση φωτογραφίες των κομματιών που λείπουν.

Φόβοι ότι τα κοσμήματα θα έχουν ήδη λιώσει

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένα από τα κοσμήματα βρέθηκε έξω.

Πιστεύεται ότι είναι το ανεκτίμητο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο είχε υποστεί ζημιά.

Ένα από τα ερωτήματα που τίθενται αυτή τη στιγμή είναι αν τα κοσμήματα έχουν ήδη λιώσει για να μεταπωληθεί ο χρυσός, όπως σχεδόν σίγουρα συνέβη πριν από ένα μήνα με τα ψήγματα χρυσού που κλάπηκαν από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας .

«Ο κίνδυνος είναι ότι ορισμένα από τα διαμάντια θα μπορούσαν να πωληθούν σε λιανική τιμή, γεγονός που θα δυσκόλευε πολύ την ανασύσταση των κοσμημάτων», εξηγεί μια πηγή κοντά στην έρευνα.

Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα τέχνης στον πλανήτη

ο Λούβρο προσελκύει περισσότερους από 8 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Τα έργα του κυμαίνονται από κλασική γλυπτική μέχρι τη Μόνα Λίζα, το αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι του 16ου αιώνα και το πιο διάσημο πορτρέτο στον κόσμο.

Νωρίτερα φέτος, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε μια σημαντική νέα ανακαίνιση του μουσείου, αφού ο διευθυντής του προειδοποίησε ότι η επίσκεψη στο υπερπλήρες κτίριο είχε γίνει μια «σωματική δοκιμασία».

Σε σημείωμα προς το υπουργείο Πολιτισμού που διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης τον Ιανουάριο, ο διευθυντής του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, είχε δηλώσει ότι ο χώρος κάτω από την είσοδο του μουσείου σε σχήμα γυάλινης πυραμίδας δεν ήταν σωστά μονωμένος από το κρύο ή τη ζέστη, έτεινε να ενισχύει τον θόρυβο και ήταν άβολος τόσο για το κοινό όσο και για το προσωπικό.

Ο υπουργός Εσωτερικών και πρώην αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, Λοράν Νουνιέζ, θα μιλήσει σήμερα το απόγευμα για να παράσχει τις αρχικές λεπτομέρειες της έρευνας. Αυτή η κλοπή, που έλαβε χώρα μέρα μεσημέρι και δημόσια, εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες ασφαλείας των εργασιών.