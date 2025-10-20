Λούβρο: Μέσα σε 4 λεπτά άρπαξαν τα ανεκτίμητα κοσμήματα – Τα κενά ασφαλείας και η εμπλοκή ξένης χώρας

«Το βέβαιο είναι ότι αποτύχαμε». Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας Ζεράλντ Νταρμανέν επισημαίνει την αποτυχία των αρχών να αποτρέψουν τη χθεσινή ληστεία στο Λούβρο, σημειώνοντας ότι η κλοπή 8 κοσμημάτων του στέμματος από το μουσείο δίνει «μια πολύ αρνητική εικόνα της Γαλλίας» καθώς υποδηλώνει αποτυχία των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Το βέβαιο είναι ότι αποτύχαμε», καθώς κάποιοι εγκληματίες «μπόρεσαν να βάλουν ένα κινητό αναβατόριο» σε δημόσιο δρόμο, «να ανεβάσουν ανθρώπους μέσα σε μερικά λεπτά για να πάρουν ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα και να παρουσιάσουν μια αξιοθρήνητη εικόνα της Γαλλίας», σημείωσε ο Νταρμανέν σε δηλώσεις που έκανε στον γαλλικό ραδιοσταθμό France Inter.

«Παρέμειναν μέσα στην αίθουσα για 3 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα – ή 3 λεπτά και 52, το πολύ. Πήγαν κατευθείαν στις προθήκες, ήξεραν ακριβώς τι ήθελαν και ενήργησαν με εξαιρετική αποτελεσματικότητα»

«Υπάρχουν πολλά μουσεία στο Παρίσι, πολλά μουσεία στη Γαλλία, με ανεκτίμητης αξίας αντικείμενα σε αυτά τα μουσεία», πρόσθεσε ο Νταρμανέν στη συνέντευξη που παραχώρησε κατά την οποία υπογράμμισε ότι η αστυνομία θα συλλάβει εν τέλει τους δράστες.

«Ήξεραν ακριβώς τι ήθελαν»

Από την πλευρά η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ρασιντά Ντατί έδωσε λεπτομέρειες για τη διάρρηξη που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο κι ενώ έχει προγραμματιστεί έκτακτη σύσκεψη κυβερνητικών στελεχών με τη διεύθυνση ασφαλείας του Μουσείου, στην οποία θα παρευρεθούν τόσο η υπουργός Πολιτισμού όσο και ο υπουργός Εσωτερικών Λορέν Νουνιές. Την ίδια ώρα, η διεύθυνση του Μουσείου ανακοίνωσε πως θα παραμείνει κλειστό σήμερα.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Ντατί, οι δράστες γνώριζαν επακριβώς πού στόχευαν και ενήργησαν με απόλυτη ταχύτητα και οργάνωση.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNews, η Γαλλίδα υπουργός ανέφερε ότι οι διαρρήκτες «παρέμειναν μέσα στην αίθουσα για 3 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα – ή 3 λεπτά και 52, το πολύ. Πήγαν κατευθείαν στις προθήκες, ήξεραν ακριβώς τι ήθελαν και ενήργησαν με εξαιρετική αποτελεσματικότητα».

«Un des malfaiteurs a essayé d’incendier la nacelle», annonce Rachida Dati, dans #HDPros pic.twitter.com/m0x4lgizo2 — CNEWS (@CNEWS) October 20, 2025

Η υπουργός ανέφερε επίσης ότι «ένας από τους δράστες προσπάθησε να βάλει φωτιά στη σκάλα ανύψωσης» μέσω της οποίας μπήκαν στη Γκαλερί του Απόλλωνα, γεγονός που –όπως είπε– «μας άφησε σημαντικά ίχνη στον τόπο του εγκλήματος».

Τα κενά ασφαλείας

Αναφερόμενη στις επικρίσεις για το γεγονός ότι το παράθυρο από το οποίο εισήλθαν οι διαρρήκτες δεν ήταν θωρακισμένο, η Ντατί απάντησε: «Χρησιμοποίησαν δισκοπρίονο, που λειτουργεί σαν εκρηκτικό. Ακόμα κι αν η τζαμαρία ήταν θωρακισμένη, δεν θα άντεχε».

Η Ντατί διευκρίνισε επίσης ότι ο συναγερμός «ενεργοποιήθηκε κανονικά, αλλά δεν ηχεί μέσα στην αίθουσα — μόνο στο κέντρο ελέγχου ασφαλείας του μουσείου».

Όπως εξήγησε, η προτεραιότητα των φρουρών ήταν η ασφάλεια των επισκεπτών.

«Μια εκπρόσωπος του συνδικάτου Sud είπε χθες ότι στις διαδικασίες ασφαλείας το πρώτο καθήκον είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής — να κλείσουν οι πόρτες και να απομακρυνθεί το κοινό. Αυτό ακριβώς συνέβη», τόνισε η Ντατί, υπερασπιζόμενη τη στάση των υπαλλήλων του μουσείου.

Ερωτηθείσα για την κατάσταση της ασφάλειας στο Λούβρο, η Ντατί υπερασπίστηκε τις κυβερνητικές ενέργειες, λέγοντας ότι έχουν ληφθεί μέτρα, αλλά «χρειάζεται χρόνος» για να εφαρμοστούν.

«Το 2022 πραγματοποιήθηκε έλεγχος ασφάλειας, το 2024 υποβλήθηκε σύσταση, και στη συνέχεια ο πρόεδρος ανακοίνωσε το σχέδιο «Αναγέννηση του Λούβρου», είπε η υπουργός Πολιτισμού.

Πιθανή εμπλοκή ξένης χώρας

Η Ρασίντα Ντάτι δεν απέκλεισε εμπλοκή, ξένης χώρας στη διάρρηξη αυτή. Όπως δήλωσε στο κανάλι CNews, ο εισαγγελέας που είναι υπεύθυνος για την έρευνα της ληστείας στο Λούβρο «δεν αποκλείει καμία υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης αυτής που συνδέεται με ξένες χώρες».

«Όλοι ήταν συγκλονισμένοι και πολύ συγκινημένοι», πρόσθεσε η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού, η οποία παρομοίασε αυτό το «συγκλονιστικό αποτέλεσμα» με ότι προκάλεσε το 2019 η «πυρκαγιά της Νοτρ Νταμ», επειδή «επηρεάζει τον πολιτισμό, την κοινή μας κληρονομιά, τη συνοχή μας και τις πολιτιστικές μας αξίες».

Πώς τα κοσμήματα του στέμματος «έκαναν φτερά»

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Λούβρο, όταν τέσσερις ληστές σκαρφάλωσαν με σκάλα στο εμβληματικό μουσείο και, μέσα σε επτά μόλις λεπτά, αφαίρεσαν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από την Γκαλερί του Απόλλωνα, όπου φυλάσσονται οι γαλλικοί βασιλικοί θησαυροί.

Στα κλοπιμαία περιλαμβάνονται το περίφημο περιδέραιο με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας-Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς, αποτελούμενο από οκτώ ζαφείρια και 631 διαμάντια, καθώς και την καρφίτσα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ’, διακοσμημένη με σχεδόν 2.000 διαμάντια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γκαλερί του Απόλλωνα – η πιο επισκέψιμη και ευάλωτη του μουσείου – φυλάσσεται πλέον μόνο από πέντε υπαλλήλους, έναν λιγότερο σε σχέση με το παρελθόν, ενώ την ώρα της ληστείας βρίσκονταν μόλις τέσσερις, λόγω πρωινού διαλείμματος. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με πηγές, εκμεταλλεύθηκαν οι δράστες για να ενεργήσουν ανενόχλητοι.