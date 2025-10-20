Αυτόπτες μάρτυρες της κινηματογραφικής διάρρηξης στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, έγιναν ο Λουκάς και η Δανάη Χέντερστεντ, δύο ελληνόπουλα που περιέγραψαν τα όσα βίωσαν.

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Λούβρο, όταν τέσσερις ληστές σκαρφάλωσαν με σκάλα στο εμβληματικό μουσείο και, μέσα σε επτά μόλις λεπτά, αφαίρεσαν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από την Γκαλερί του Απόλλωνα, όπου φυλάσσονται οι γαλλικοί βασιλικοί θησαυροί.

«Δεν είδαμε κάποιον κλέφτη. Είδαμε πολλά άτομα να τρέχουν» είπαν μιλώντας στην ΕΡΤ, περιγράφοντας μια εικόνα πανικού που επικράτησε στο Μουσείο του Λούβρου απ’ όπου αφαιρέθηκαν οκτώ κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα ανεκτίμητης αξίας.

«Οι άνδρες της ασφάλειας μας φώναζαν να κατευθυνθούμε προς την έξοδο. Υπήρχε πολύς πανικός» πρόσθεσε η Δανάη Χέντερστεντ σημειώνοντας ότι σε καμία στιγμή δεν άκουσαν πυροβολισμούς.

«Μπήκαμε στην κεντρική είσοδο όπου είχε μαζευτεί όλος ο κόσμος και δεν μας έλεγαν τίποτα. Μας είπαν μόνο ότι κάποιος προσπάθησε να ακουμπήσει ένα έργο τέχνης», σημείωσε η νεαρή διευκρινίζοντας ότι η ίδια και ο αδερφός της δεν είχαν προλάβει να δουν τα πολύτιμα εκθέματα που πήραν οι ληστές.

Να σημειωθεί ότι βίντεο από τη στιγμή της ληστείας στο μουσείο του Λούβρου έφερε στο φως της δημοσιότητας το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV. Στο πλάνο καταγράφεται ένας κουκουλοφόρος με κίτρινο γιλέκο να πριονίζει προθήκη στη γκαλερί «Απόλλων».

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Η Ελληνίδα ξεναγός Σοφία Μαλαθρίτη τόνισε ότι το προσωπικό του Μουσείου προσπάθησε να κρατήσει σε ασφαλές σημείο τους επισκέπτες και ενώ ήταν σε εξέλιξη η κινηματογραφική ληστεία.

«Έκλεισαν οι πόρτες. Δεν μπορούσαν να βγουν και μετά από καμιά ώρα περίπου, δηλαδή γύρω στις 10:30, άνοιξαν οι πόρτες και τους οδήγησαν όλους προς τα έξω» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τα σημαντικά εκθέματα που αφαιρέθηκαν ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήμουν ακριβώς την προηγούμενη και θαυμάζαμε αυτά τα μοναδικά κοσμήματα, τα λιγοστά που έχουν μείνει, γιατί δυστυχώς από την πολύ μεγάλη συλλογή που υπήρχε στο Βασίλειο της Γαλλίας, τα πιο πολλά ξεπουλήθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα και αυτά ήταν ό,τι είχε απομείνει».

Όπως τόνισε η Ελληνίδα ξεναγός σήμερα, ένα 24ωρο μετά τη ληστεία, το Μουσείο του Λούβρου παραμένει κλειστό με πλήθος κόσμου να περιμένει υπομονετικά για να ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό.

Τι κλάπηκε από το Λούβρο και τι άφησαν πίσω οι διαρρήκτες

Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού δήλωσε ότι κλάπηκαν οκτώ κομμάτια, αλλά όχι το εξαιρετικά πολύτιμο στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ’, της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο οι κλέφτες έριξαν καθώς έφευγαν. Επίσης, δεν πήραν το διαμάντι Regent, η αξία του οποίου εκτιμάται από τον οίκο Sotheby’s σε περισσότερα από 60 εκατομμύρια δολάρια (45 εκατομμύρια λίρες), το οποίο βρισκόταν επίσης στην γκαλερί.

Τα άλλα κλεμμένα αντικείμενα περιλαμβάνουν μια τιάρα, σκουλαρίκια και ένα ζαφειρένιο κολιέ από το σετ κοσμημάτων της βασίλισσας Μαρίας-Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς, καθώς και κοσμήματα από το σετ της Μαρίας-Λουίζας.