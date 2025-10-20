Ερωτήματα μετά την τολμηρή διάρρηξη στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται

Αίσθηση, διεθνώς έχει προκαλέσει η διάρρηξη -αστραπή, που διαπράχθηκε με ανησυχητική ευκολία, στο Λούβρο το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου. Η κινηματογραφική διάρρηξη έγινε στη γκαλερί του Απόλλωνα. Βρίσκεται στον πρώτο όροφο και φιλοξενεί κυρίως τα κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας. Εκλάπησαν ανεκτίμητα κοσμήματα του Ναπολέοντα.

Καθώς η γαλλική αστυνομία αναζητά τους κλέφτες που έκλεψαν οκτώ ιστορικά κοσμήματα, τίθενται ερωτήματα σχετικά με το πώς το έκαναν και ποιος θα μπορούσε να ενδιαφέρεται για «ανεκτίμητα» αντικείμενα, όπως ένα κολιέ που ο Ναπολέων έδωσε στη σύζυγό του.

Το μουσείο παρέμεινε κλειστό όλη την Κυριακή, με δεκάδες αστυνομικούς να ερευνούν τον χώρο, ενώ έχει ήδη ζητηθεί η συνδρομή της διεθνούς υπηρεσίας κατά της αρχαιοκαπηλίας (OCBC). Παράλληλα, τα σύνορα παρακολουθούνται για πιθανή μεταφορά των κλοπιμαίων εκτός Γαλλίας.

Πώς έγινε η κινηματογραφική διάρρηξη στο Λούβρο

Όλα έγιναν υπό το φως της ημέρας: Τέσσερις διαρρήκτες με κουκούλες – σε κάθε περίπτωση εξαιρετικά καλά προετοιμασμένοι και με εντυπωσιακή τόλμη, σταμάτησαν έξω από το Λούβρο, σε έναν δρόμο κατά μήκος του Σηκουάνα.

Περίπου στις 9.30 π.μ. – μισή ώρα μετά την έναρξη της εισόδου των επισκεπτών στο μπροστινό μέρος του μουσείου – οι κλέφτες βρισκόταν στη νότια πλευρά του κτιρίου, σε ένα φορτηγό με ανυψωτικό καλάθι και τηλεσκοπική σκάλα, ανεβαίνοντας στο παράθυρο του μπαλκονιού του δεύτερου ορόφου. Εκεί, διέρρηξαν το παράθυρο χρησιμοποιώντας έναν γωνιακό τροχό και άλλα ηλεκτρικά εργαλεία, σύμφωνα με τις αρχές.

Σύμφωνα με την Le Parisien, δύο από τους δράστες ήταν ντυμένοι με κίτρινα γιλέκα υποδυόμενοι τους εργάτες ενώ άλλοι δύο ήταν με σκούτερ. Με τη βοήθεια του ανυψωτικού μηχανήματος, κατάφεραν να φτάσουν απευθείας στον πρώτο όροφο του κτιρίου, από την πλευρά της όχθης του Σηκουάνα, όπου γίνονταν εργασίες.

Το BFMTV, δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή που ένας εκ των δραστών με κίτρινο γιλέκο και κουκούλα, φαίνεται να «πριονίζει» γυάλινη προθήκη στην φημισμένη Αίθουσα του Απόλλωνα, όπου φυλάσσονται πολύτιμα κοσμήματα και αυτοκρατορικά κειμήλια.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Όταν χτύπησαν οι συναγερμοί του μουσείου ειδοποιώντας τους φρουρούς, οι ληστές έφυγαν γρήγορα με τα σκούτερ.

Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών, Laurent Nunez, η όλη επιχείρηση διήρκεσε λιγότερο από 10 λεπτά.

Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο εσωτερικής πληροφόρησης. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Le Monde και το BFM TV, το σημείο εισόδου ήταν γνωστό μόνο σε συνεργεία και υπαλλήλους συντήρησης.

Τι κλάπηκε από το Λούβρο και τι άφησαν πίσω οι διαρρήκτες

Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού δήλωσε ότι κλάπηκαν οκτώ κομμάτια, αλλά όχι το εξαιρετικά πολύτιμο στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ’, της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο οι κλέφτες έριξαν καθώς έφευγαν. Επίσης, δεν πήραν το διαμάντι Regent, η αξία του οποίου εκτιμάται από τον οίκο Sotheby’s σε περισσότερα από 60 εκατομμύρια δολάρια (45 εκατομμύρια λίρες), το οποίο βρισκόταν επίσης στην γκαλερί.

Τα άλλα κλεμμένα αντικείμενα περιλαμβάνουν μια τιάρα, σκουλαρίκια και ένα ζαφειρένιο κολιέ από το σετ κοσμημάτων της βασίλισσας Μαρίας-Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς, καθώς και κοσμήματα από το σετ της Μαρίας-Λουίζας.

Πολιτικές αντιδράσεις

Η ληστεία μεταφέρθηκε αμέσως στην πολιτική. Ο ηγέτης της ακροδεξιάς, Jordan Bardella, την χρησιμοποίησε για να επιτεθεί στον Πρόεδρο Emmanuel Macron, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα διχασμένο κοινοβούλιο.

«Το Λούβρο είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο της κουλτούρας μας», έγραψε ο Μπαρντελά στο X. «Αυτή η ληστεία, που επέτρεψε στους κλέφτες να κλέψουν κοσμήματα από το γαλλικό στέμμα, είναι μια αφόρητη ταπείνωση για τη χώρα μας. Πόσο μακριά θα φτάσει η παρακμή του κράτους;»

Ο Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα «ανακτήσει τα έργα και οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», προσθέτοντας επίσης: «Η κλοπή που διαπράχθηκε στο Λούβρο είναι μια επίθεση σε μια κληρονομιά που αγαπάμε, επειδή είναι η ιστορία μας».

Le vol commis au Louvre est une atteinte à un patrimoine que nous chérissons car il est notre Histoire. Nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice. Tout est mis en œuvre, partout, pour y arriver, sous la conduite du parquet de Paris.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 19, 2025

Περισσότερο δύσκολη η μεταπώληση

Οι αρχές και ο κόσμος της τέχνης έκαναν εικασίες την Κυριακή σχετικά με το ποιοι ήταν οι ύποπτοι και πού μπορεί να έχουν καταλήξει τα κλεμμένα κοσμήματα του Λούβρου.

Σύμφωνα με τη Laure Beccuau, εισαγγελέα του Παρισιού, που φιλοξενήθηκε την Κυριακή στο BFM-TV, η πιθανότητα μια ξένη δύναμη να είναι ο «εντολέας» της κλοπής «δεν αποκλείεται».

Ο υπουργός Εσωτερικών Laurent Nunez δήλωσε στο ραδιόφωνο ότι πίσω από την κλοπή υποψιάζεται μια «έμπειρη ομάδα» κλεφτών, η οποία «έχει ήδη διαπράξει άλλες πράξεις αυτού του είδους».

Ο πρόεδρος του κορυφαίου οίκου δημοπρασιών Drouot Patrimoine, Alexandre Giquello, δήλωσε την Κυριακή ότι του ήταν «δύσκολο να πιστέψει» ότι τα κοσμήματα του Λούβρου εκλάπησαν κατόπιν παραγγελίας, κρίνοντας ότι τα διάσημα κλοπιμαία είναι «εντελώς μη πωλήσιμα στην τρέχουσα κατάστασή τους».

«Σε αυτή την επιχείρηση, το πιο περίπλοκο μέρος δεν είναι η κλοπή, αλλά η διάθεση των κλεμμένων αντικειμένων», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό LCI.

Ειδικοί σε θέματα τέχνης και ασφάλειας επισημαίνουν δε, ότι οι πιθανότητες να ανακτηθούν τα κοσμήματα είναι ελάχιστες. Αν πρόκειται για επαγγελματική συμμορία, τα κλοπιμαία ενδέχεται να έχουν ήδη διαλυθεί ή μεταποιηθεί, ώστε να εξαφανιστούν από την αγορά.

Άβολα ερωτήματα

Η διάρρηξη στο Λούβρο, το κορυφαίο μουσείο της Γαλλίας με λεία βασιλικά κοσμήματα εγείρει άβολα ερωτήματα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, σημειώνει το France24.

Πώς είναι δυνατόν ληστές με ηλεκτρικά εργαλεία να κατάφεραν να εισβάλουν και να κλέψουν στέμματα και κολιέ με ζαφείρια και σμαράγδια; Και πώς μπορεί να ασφαλιστεί ένα μουσείο που εκτείνεται σε 73.000 τετραγωνικά μέτρα και φιλοξενεί περίπου 35.000 έργα τέχνης;

Η κυβέρνηση δήλωσε πως οι αρχές είχαν ήδη ξεκινήσει την επανεξέταση των μέτρων ασφαλείας στον τεράστιο χώρο του μουσείου στο Παρίσι πριν από τη ληστεία. Τα εργατικά σωματεία έχουν εκφράσει διαμαρτυρίες για περικοπές στις θέσεις του προσωπικού ασφαλείας, σημειώνει το μέσο.

Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια εδώ και δεκαετίες

Ο τότε διευθυντής του Λούβρου, Πιερ Ροζενμπεργκ, είχε προειδοποιήσει ότι η ασφάλεια του μουσείου ήταν «εύθραυστη», μετά την κλοπή ενός πίνακα του Γάλλου δασκάλου Καμίγ Κορό μέρα μεσημέρι το 1998.

Η νυν διευθύντρια, Λοράνς ντε Καρ, που ανέλαβε το 2021, ζήτησε από την αστυνομία του Παρισιού να διενεργήσει έλεγχο ασφαλείας στο μουσείο.

Μετά από τον έλεγχο, δόθηκαν συστάσεις «πριν από μερικές εβδομάδες ή μήνες», δήλωσε την Κυριακή η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί. «Έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται», είπε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Το Λούβρο αρνήθηκε να σχολιάσει όταν επικοινώνησε μαζί του το AFP.

Το υπουργείο Πολιτισμού ανέφερε σε ανακοίνωση ότι οι συναγερμοί που ήταν συνδεδεμένοι με τα παράθυρα της Αίθουσας του Απόλλωνα ενεργοποιήθηκαν όταν οι ληστές τα παραβίασαν σε μια «ιδιαίτερα ταχεία και βίαιη εισβολή».

Πέντε φύλακες που βρίσκονταν στην αίθουσα και σε γειτονικούς χώρους «αντέδρασαν αμέσως και εφάρμοσαν το πρωτόκολλο ασφαλείας», κάτι που ανάγκασε τους ληστές να τραπούν σε φυγή. Κανείς δεν τραυματίστηκε, ανέφερε το υπουργείο.

Περικοπές προσωπικού

Τα εργατικά σωματεία κατήγγειλαν ότι η ασφάλεια του μουσείου έχει υπονομευθεί από τις μειώσεις προσωπικού τα τελευταία χρόνια, την ώρα που η επισκεψιμότητα στο μουσείο αυξάνεται.

Ένας εκπρόσωπος σωματείου, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε ότι περίπου 200 θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν καταργηθεί τα τελευταία 15 χρόνια — από ένα σύνολο σχεδόν 2.000 εργαζομένων.

Το συνδικάτο SUD σε ανακοίνωση του την Κυριακή κατήγγειλε την «καταστροφή των θέσεων ασφαλείας» στο Λούβρο. Στα μέσα Ιουνίου, το προσωπικό του μουσείου προχώρησε σε σύντομη απεργία διαμαρτυρίας για «υποστελέχωση», η οποία —όπως υποστήριξαν— τους εμπόδιζε να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους.

«Αυτή η ληστεία έρχεται λίγους μήνες μετά από προειδοποιήσεις των υπαλλήλων του μουσείου για κενά στην ασφάλεια», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Παρισιού, Νταβίντ Μπεγιάρ (Κόμμα των Οικολόγων).

«Γιατί αγνοήθηκαν από τη διεύθυνση του μουσείου και το υπουργείο;» έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Πολλαπλές κλοπές σε μουσεία

Το Λούβρο είναι απλώς το πιο πρόσφατο μουσείο της Γαλλίας που έγινε στόχος. Μόλις τον περασμένο μήνα, διαρρήκτες εισέβαλαν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού τη νύχτα και έκλεψαν έξι κιλά χρυσών φυλλιδίων.

«Τα μουσεία γίνονται στόχος όλο και πιο συχνά λόγω των πολύτιμων έργων που διαθέτουν», δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα το Κεντρικό Γραφείο για την Καταπολέμηση της Παράνομης Διακίνησης Πολιτιστικών Αγαθών (OCBC).

Τα χρυσά αντικείμενα «είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα, ιδίως επειδή η ασφάλεια ενός μουσείου δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνη μιας τράπεζας». Σύμφωνα με τα στοιχεία του γραφείου, οι διαρρήξεις σε μουσεία κορυφώθηκαν το 2015 με 31 περιστατικά, ενώ καταγράφηκαν 9 το 2023 και 21 το 2024. Υπάρχουν 1.200 χώροι που έχουν χαρακτηριστεί ως εθνικά μουσεία στη Γαλλία.