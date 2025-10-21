newspaper
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Λούβρο: Η γραφική αναπαράσταση για την κλοπή του αιώνα – Ο φόβος για τη μοίρα των κοσμημάτων
Κόσμος 21 Οκτωβρίου 2025 | 08:23

Λούβρο: Η γραφική αναπαράσταση για την κλοπή του αιώνα – Ο φόβος για τη μοίρα των κοσμημάτων

Οι μεθοδικές κινήσεις των δραστών στο Λούβρο - Bήμα-βήμα η «κλοπή του αιώνα» σε γραφική αναπαράσταση.

Εύη Δαλίπη
ΕπιμέλειαΕύη Δαλίπη
Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Spotlight

Μέσα σε μόλις επτά λεπτά, στο φως της ημέρας πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου η ληστεία στο Μουσείου του Λούβρου.

Οι δράστες, μεταμφιεσμένοι σε εργάτες, ανέβηκαν με αναβατόριο στον πρώτο όροφο του Μουσείου, διέρρηξαν την περίφημη Πινακοθήκη Απόλλων και εξαφανίστηκαν με κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας.

Οι ληστές χρησιμοποίησαν σκάλα τοποθετημένη σε φορτηγό για να αποκτήσουν πρόσβαση στην Πινακοθήκη Απόλλων, μία από τις πιο περίτεχνες αίθουσες του μουσείου, μέσω παραθύρου.

Εφοδιασμένοι με γωνιακό τροχό και καυστήρα, στόχευσαν δύο προθήκες υψηλής ασφαλείας. Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Παρισιού, η επιχείρηση διήρκεσε μόλις επτά λεπτά: «Στις 9:34 π.μ., μισή ώρα μετά το άνοιγμα, δύο άνδρες που φορούσαν κίτρινα γιλέκα έσπασαν ένα παράθυρο», ανέφερε η ανακοίνωση. Οι δράστες «έφυγαν στις 9:38 π.μ.» με δύο σκούτερ, κινούμενοι κατά μήκος του Σηκουάνα.

Μεταξύ των κλοπιμαίων ήταν ένα σετ κολιέ και σκουλαρίκια με σμαράγδια, γαμήλιο δώρο του Ναπολέοντα στη δεύτερη σύζυγό του, Μαρία-Λουίζα της Αυστρίας, τον Μάρτιο του 1810. Το κόσμημα περιείχε 32 κομμένα σμαράγδια και 1.138 διαμάντια. Από τα εννέα αντικείμενα που αφαιρέθηκαν, οκτώ παραμένουν αγνοούμενα.

Η αναπαράσταση της «κλοπής του αιώνα»

Η γαλλική δημόσια τηλεόραση παρουσίασε τη Δευτέρα γραφική αναπαράσταση της κινηματογραφικής ληστείας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι τέσσερις ληστές έφτασαν στο σημείο γύρω στις 9 π.μ. με σκούτερ και όχημα με αναβατόριο, φορώντας στολές συνεργείου.

Καθώς τα κτίρια του Λούβρου είναι κτισμένα τον 12ο και τον 14ο αιώνα, το να γίνονται εργασίες συντήρησης είναι κάτι που δεν προκαλεί εντύπωση σε κανέναν, συνεπώς η παρουσία τους στο μπαλκόνι δεν φαίνεται να απασχόλησε κανέναν.

Αφού ανέβηκαν λοιπόν, χρησιμοποίησαν ένα ισχυρό αλυσοπρίονο για να διαρρήξουν το τζάμι, εργαλείο το οποίο παράτησαν μέσα στο όχημα με το αναβατόριο. Οι ληστές κατάφεραν να μπουν στην γκαλερί «Απόλλων» του μουσείου στις 9:30. Απέσπασαν την πολύτιμη λεία τους και έφυγαν με τα σκούτερ.

Η πρόοδος της αστυνομικής έρευνας

Την εξειδικευμένη αστυνομική μονάδα BRB (Brigade de Répression du Banditisme) του Παρισιού έχουν «επιστρατεύσει» οι γαλλικές αρχές για τη διερεύνηση της κλοπής των ανεκτίμητων κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος από το Μουσείο του Λούβρου. Πρόκειται για μια από τις πιο διάσημες ομάδες της αστυνομίας, με μακρά εμπειρία σε ληστείες υψηλού προφίλ, όπως αυτή του δαχτυλιδιού αρραβώνα της Κιμ Καρντάσιαν το 2016.

Ο ερευνητής τέχνης Άρθουρ Μπραντ χαρακτήρισε την επιχείρηση «ένα από τα μεγαλύτερα ανθρωποκυνηγητά στην ιστορία της Γαλλίας». Η BRB, με περίπου 100 πράκτορες —εκ των οποίων 12 ειδικευμένοι σε κλοπές μουσείων— έχει αναλάβει τον πλήρη συντονισμό των ερευνών.

Η αστυνομία έχει ανακτήσει αποδεικτικά στοιχεία, όπως εργαλεία, γάντια και κράνη, και εξετάζει βίντεο παρακολούθησης για την αναγνώριση των δραστών. Σύμφωνα με πληροφορίες της Le Parisien, βρέθηκε ένα κράνος μοτοσικλέτας, ένα γάντι και τα κλειδιά ενός φορτηγού με ανυψωτική πλατφόρμα, τα οποία χρησιμοποίησαν οι δράστες για να εισέλθουν στο μπαλκόνι και τα παράθυρα της Αίθουσας Απόλλωνα, ενός από τα πιο εντυπωσιακά και πολύτιμα τμήματα του μουσείου.

Τα στοιχεία της ληστείας οδηγούν σε εξειδικευμένη ομάδα, καθώς η ανυψωτική πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε στην εγκληματική ενέργεια είχε κλαπεί από έναν άντρα που την είχε θέσει προς πώληση στην ιστοσελίδα αγγελιών Leboncoin. Σύμφωνα με τη Le Parisien, ο πωλητής επιτέθηκε βίαια από τους φερόμενους αγοραστές, οι οποίοι, αφού τον εξαπάτησαν, απέσπασαν το εξοπλισμό χωρίς να πληρώσουν το συμφωνηθέν ποσό. Ο ιδιοκτήτης της ανυψωτικής πλατφόρμας αναγνώρισε το όχημά του στις εικόνες που κυκλοφόρησαν από τα μέσα ενημέρωσης, γεγονός που επέτρεψε στις αρχές να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση των υπόπτων.

Ο φόβος για τη μοίρα των κοσμημάτων

Η αστυνομία βρίσκεται σε αγώνα δρόμου με τον χρόνο, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος τα κλεμμένα κοσμήματα να αλλοιωθούν ή να διαμελιστούν. Η πρώην αστυνομικός του Κεντρικού Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών, Κορίν Σαρτρέλ, προειδοποίησε ότι τα αντικείμενα ενδέχεται να καταλήξουν σε διεθνή κέντρα διαμαντιών, όπως η Αμβέρσα, «όπου ενδεχομένως υπάρχουν άνθρωποι που δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για την προέλευση των αντικειμένων».

Ο ιδρυτής της Art Recovery International, Κρίστοφερ Μαρινέλο, τόνισε ότι: «Μόλις κοπούν σε μικρότερα κοσμήματα, η κλοπή έχει ολοκληρωθεί. Τελείωσε. Δεν θα ξαναδούμε ποτέ αυτά τα κομμάτια άθικτα».

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η πιθανότητα ανάκτησης κλεμμένων έργων τέχνης είναι εξαιρετικά μικρή· για τα κοσμήματα είναι ακόμη μικρότερη.

Σοβαρές ελλείψεις στην ασφάλεια του μουσείου

Η ληστεία αναδεικνύει σοβαρές αδυναμίες στα συστήματα ασφαλείας του Μουσείου του Λούβρου. Σύμφωνα με έκθεση του Γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα συστήματα παρακολούθησης και προστασίας ήταν ξεπερασμένα και αναποτελεσματικά. Παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις για αναβάθμιση της ασφάλειας, οι αναγκαίες βελτιώσεις καθυστερούσαν λόγω υποεπένδυσης και διοικητικών ελλείψεων.

Οι πολιτικές αντιδράσεις στη Γαλλία είναι έντονες, με πολλούς να ζητούν άμεσες βελτιώσεις και αυστηρότερους ελέγχους σε όλα τα μεγάλα μουσεία της χώρας. Ο Υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί χαρακτήρισε τη ληστεία επαγγελματική ενέργεια και υποσχέθηκε να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας.

Πολιτικές αντιδράσεις και πιέσεις στην κυβέρνηση

Η ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου έχει προκαλέσει σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις στη Γαλλία. Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τη ληστεία «επίθεση στην κληρονομιά της Γαλλίας» και δεσμεύτηκε για την ανάκτηση των κλοπιμαίων. Παράλληλα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης παραδέχθηκε την αποτυχία της κυβέρνησης να προστατεύσει έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θησαυρούς της χώρας.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί τη Γαλλία για χρόνια αδιαφορία στις πολιτιστικές υποδομές και την ασφάλεια. Στο στόχαστρο βρίσκεται η διοίκηση του μουσείου και το κράτος, καθώς οι βελτιώσεις στην ασφάλεια είχαν καθυστερήσει, ενώ το μουσείο παραμένει κλειστό για την αποκατάσταση των ζημιών.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

Vita.gr
Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Τράπεζες
Τράπεζες: Γιατί δεν τραβάνε τα επιδοτούμενα δάνεια για κατοικίες

Τράπεζες: Γιατί δεν τραβάνε τα επιδοτούμενα δάνεια για κατοικίες

inWellness
inTown
Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός – Αυτοαποκαλείται «Μάργκαρετ Θάτσερ»
Όπως αναμενόταν 21.10.25

Η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ιαπωνία - Αυτοαποκαλείται «Μάργκαρετ Θάτσερ»

Η Σανάε Τακαΐτσι πήρε 237 ψήφους σε σύνολο 465 εδρών στην κάτω Βουλή της Ιαπωνίας, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στη λιγότερο ισχυρή άνω Βουλή, πριν ορκιστεί αργότερα σήμερα

Σύνταξη
Οι επιδιώξεις και τα περιθώρια της ΕΕ στη Γάζα – Από τη λύση δύο κρατών έως την ανοικοδόμηση
Αναζητώντας ρόλο 21.10.25

Οι επιδιώξεις και τα περιθώρια της ΕΕ στη Γάζα – Από τη λύση δύο κρατών έως την ανοικοδόμηση

Η ΕΕ επιδιώκει να έχει ουσιαστικό ρόλο στην ίδρυση Κράτους της Παλαιστίνης και να συμμετάσχει στην αποκατάσταση της ζωής των κατοίκων στη Γάζα και την ανοικοδόμηση. Ωστόσο, οι προκλήσεις είναι πολλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες
Κόσμος 21.10.25

Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες

Από την Ευρώπη έως τη Λατινική Αμερική, από την Ασία έως την Αφρική, κινήματα για την δημοκρατία προσπαθούν να εμποδίσουν την εξάπλωση αυταρχικών πρακτικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Ενοχος για ανθρωποκτονία σωφρονιστικός υπάλληλος με θύμα αφροαμερικανό κρατούμενο
Ξυλοδαρμός Αφροαμερικανού 21.10.25

Δικαστικός πέλεκυς σε σωφρονιστικό υπάλληλο για υπόθεση που είχε συγκλονίσει τις ΗΠΑ

Ενοχος για ανθρωποκτονία κρίθηκε σωφρονιστικός υπάλληλος ο οποίος ενεπλάκη στον μέχρι θανάτου ξυλοδαρμό αφροαμερικανού κρατούμενου, υπόθεση που συγκλόνισε τις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2024.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θεωρεί «επιτυχημένη» τη γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ
Ουκρανία 21.10.25

«Πετυχημένη» για τον Ζελένσκι η γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ

Ο Ζελένσκι έκρινε «επιτυχημένη» τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, για την οποία δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ήταν γεμάτη από βωμολοχίες του προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Συρία: Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι κατάσχεσαν 12 εκατομμύρια χάπια Captagon
Συρία 21.10.25

Κατάσχεσαν ένα βουνό... Captagon

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι οι «δυνάμεις ασφαλείας» κατάσχεσαν «περίπου 12 εκατομμύρια χάπια captagon στην περιφέρεια αλ Ντουμάιρ» της χώρας.

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή διαψεύδει αναφορές περί «παύσης λειτουργίας» της
Η ανακοίνωση 20.10.25

Κωνσταντινούπολη: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή διαψεύδει αναφορές περί «παύσης λειτουργίας» της

Αφορμή για τις αναφορές ήταν το γεγονός ότι η Μεγάλη του Γένους Σχολή θα μετεγκατασταθεί προσωρινά. Η Σχολή επισημαίνει ότι δεν επιτρέπει να χρησιμοποιείται το όνομά της για άλλους σκοπούς.

Σύνταξη
Παρίσι: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο
Πανικός 20.10.25

Σοκαριστικά πλάνα από το Παρίσι - Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο

Ογδόντα πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν επί τόπου, καθώς και 50 αστυνομικοί και 20 μέλη της Υπηρεσίας Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας, για να βοηθήσουν τους πληγέντες από τον ανεμοστρόβιλο.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε στο Ισραήλ ακόμη μία σορό ομήρου της Χαμάς
Γάζα 20.10.25

Μέση Ανατολή: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε στο Ισραήλ ακόμη μία σορό ομήρου της Χαμάς

Αυτή είναι η 13η σορός ομήρου που παραδίδει η Χαμάς. Η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση έχει δεσμευθεί από τη συμφωνία εκεχειρίας να επιστρέψει στο Ισραήλ τα λείψανα συνολικά 28 ομήρων

Σύνταξη
Ρώσος κατάσκοπος προειδοποιεί τον Πούτιν – «Μην πας στη Βουδαπέστη»
«Βρετανική συνωμοσία» 20.10.25

Ρώσος κατάσκοπος προειδοποιεί τον Πούτιν – «Μην πας στη Βουδαπέστη»

Ρώσος συνταγματάρχης, πρώην στέλεχος των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού, υποστηρίζει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν κινδυνεύει να δολοφονηθεί, αν συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουγγαρία.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Σπουδαίο ματς κόντρα στους «μπλαουγκράνα» στο «Μονζουίκ»
Champions League 21.10.25

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Σπουδαίο ματς κόντρα στους «μπλαουγκράνα» στο «Μονζουίκ»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ (21/10, 19.45) για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League σε ένα μεγάλο παιχνίδι για τους «ερυθρόλευκους»

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Ένας κατηγορούμενος προσπαθεί να κρύψει στοιχεία» – Έρχονται 3 νέες συλλήψεις, εμπλέκεται και γυναίκα
Διπλή δολοφονία 21.10.25

«Ένας κατηγορούμενος προσπαθεί να κρύψει στοιχεία» - Έρχονται 3 νέες συλλήψεις, εμπλέκεται και γυναίκα

Τα νέα στοιχεία για τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Kαθοριστικά θεωρούνται τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου για επτά κινητά

Σύνταξη
Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός – Αυτοαποκαλείται «Μάργκαρετ Θάτσερ»
Όπως αναμενόταν 21.10.25

Η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ιαπωνία - Αυτοαποκαλείται «Μάργκαρετ Θάτσερ»

Η Σανάε Τακαΐτσι πήρε 237 ψήφους σε σύνολο 465 εδρών στην κάτω Βουλή της Ιαπωνίας, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στη λιγότερο ισχυρή άνω Βουλή, πριν ορκιστεί αργότερα σήμερα

Σύνταξη
Άγνωστος Στρατιώτης: Ζώνη απαγόρευσης διαδηλώσεων μπροστά στη Βουλή, με πρόσχημα την «προστασία» του μνημείου
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Άγνωστος Στρατιώτης: Ζώνη απαγόρευσης διαδηλώσεων μπροστά στη Βουλή, με πρόσχημα την «προστασία» του μνημείου

Μόνιμη απαγόρευση συναθροίσεων στον ιστορικό χώρο μπροστά στη Βουλή. Ιδιώνυμο αδίκημα και ανάθεση αρμοδιότητας στο ΥΠΕΘΑ μέσω ιδιωτικής εταιρείας. Απευθύνεται στους «νοκοκυραίους» και πετάει το μπαλάκι στον Ν. Δένδια το Μαξίμου. Η παρουσία Μητσοτάκη σήμερα στο Κοινοβούλιο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Οι επιδιώξεις και τα περιθώρια της ΕΕ στη Γάζα – Από τη λύση δύο κρατών έως την ανοικοδόμηση
Αναζητώντας ρόλο 21.10.25

Οι επιδιώξεις και τα περιθώρια της ΕΕ στη Γάζα – Από τη λύση δύο κρατών έως την ανοικοδόμηση

Η ΕΕ επιδιώκει να έχει ουσιαστικό ρόλο στην ίδρυση Κράτους της Παλαιστίνης και να συμμετάσχει στην αποκατάσταση της ζωής των κατοίκων στη Γάζα και την ανοικοδόμηση. Ωστόσο, οι προκλήσεις είναι πολλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Απειλητικό έντυπο μοιράζει ο Πλεύρης στους μετανάστες – «Φύγετε από την Ελλάδα, αλλιώς φυλακή»
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Απειλητικό έντυπο μοιράζει ο Πλεύρης στους μετανάστες – «Φύγετε από την Ελλάδα, αλλιώς φυλακή»

Εφαρμόζοντας την σκληρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, ο Θάνος Πλεύρης, με εγκύκλιο δίνει εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να διανέμουν στους μετανάστες ένα έντυπο γεμάτο απειλές προκειμένου να «πειστούν» να φύγουν από την χώρα

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά

Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη στη Βουλή- Τι θα πει για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τα εργασιακά και την εξωτερική πολιτική

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το Μαξίμου επιστρέφει στην στρατηγική της αντιπολίτευσης στην… αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Το Μαξίμου επιστρέφει στην στρατηγική της αντιπολίτευσης στην… αντιπολίτευση

Κυβερνητικοί κύκλοι εκτιμούν πως ελλείψει ενός θετικού αφηγήματος και με δεδομένη την πίεση τόσο από τον αγροτικό κόσμο όσο όμως και από το κίνημα των Τεμπών η μόνη επιλογή που μπορεί να δώσει ώθηση στην κυβέρνηση είναι η ανάδειξη των αδυναμιών της αντιπολίτευσης

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Τουλάχιστον 1.000 άστεγοι στην Αθήνα – Βράδυ στους δρόμους της πόλης υπό βροχή
Ελλάδα 21.10.25

Τουλάχιστον 1.000 άστεγοι στην Αθήνα - Νυχτερινή «φωτογραφία» της αστεγίας υπό βροχή

Η καταγραφή των αστέγων στον Δήμο της Αθήνας για πρώτη φορά μετά το 2018 σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας – Το in ακολούθησε τις ομάδες καταγραφής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2026
Οικονομία 21.10.25

Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2026

Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο, ποιοι θα πρέπει να διορθώσουν το Ε9, πότε θα έρθουν τα νέα εκκαθαριστικά και πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Με το πτυχίο ή χωρίς: Οι ανισότητες στην εργασιακή εμπειρία των γυναικών
Eκπαιδευτικό χάσμα 21.10.25

Με το πτυχίο ή χωρίς: Οι ανισότητες στην εργασιακή εμπειρία των γυναικών

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι γυναίκες με πανεπιστημιακό τίτλο επωφελούνται από μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερα προνόμια στις δουλειές τους, ενώ όσες δεν έχουν σπουδάσει βλέπουν τις ευκαιρίες τους να συρρικνώνονται

Σύνταξη
Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες
Κόσμος 21.10.25

Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες

Από την Ευρώπη έως τη Λατινική Αμερική, από την Ασία έως την Αφρική, κινήματα για την δημοκρατία προσπαθούν να εμποδίσουν την εξάπλωση αυταρχικών πρακτικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»
«Όχι στους βασιλιάδες» 21.10.25

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»

«Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, διότι δεν πρόκειται να φύγει από τον Λευκό Οίκο» ανέφερε σε συνέντευξη του ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, καλώντας τον λαό να συνεχίσει να διαδηλώνει εναντίον του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
