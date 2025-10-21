Λούβρο: Η γραφική αναπαράσταση για την κλοπή του αιώνα – Ο φόβος για τη μοίρα των κοσμημάτων

Μέσα σε μόλις επτά λεπτά, στο φως της ημέρας πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου η ληστεία στο Μουσείου του Λούβρου.

Οι δράστες, μεταμφιεσμένοι σε εργάτες, ανέβηκαν με αναβατόριο στον πρώτο όροφο του Μουσείου, διέρρηξαν την περίφημη Πινακοθήκη Απόλλων και εξαφανίστηκαν με κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας.

Οι ληστές χρησιμοποίησαν σκάλα τοποθετημένη σε φορτηγό για να αποκτήσουν πρόσβαση στην Πινακοθήκη Απόλλων, μία από τις πιο περίτεχνες αίθουσες του μουσείου, μέσω παραθύρου.

Εφοδιασμένοι με γωνιακό τροχό και καυστήρα, στόχευσαν δύο προθήκες υψηλής ασφαλείας. Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Παρισιού, η επιχείρηση διήρκεσε μόλις επτά λεπτά: «Στις 9:34 π.μ., μισή ώρα μετά το άνοιγμα, δύο άνδρες που φορούσαν κίτρινα γιλέκα έσπασαν ένα παράθυρο», ανέφερε η ανακοίνωση. Οι δράστες «έφυγαν στις 9:38 π.μ.» με δύο σκούτερ, κινούμενοι κατά μήκος του Σηκουάνα.

Μεταξύ των κλοπιμαίων ήταν ένα σετ κολιέ και σκουλαρίκια με σμαράγδια, γαμήλιο δώρο του Ναπολέοντα στη δεύτερη σύζυγό του, Μαρία-Λουίζα της Αυστρίας, τον Μάρτιο του 1810. Το κόσμημα περιείχε 32 κομμένα σμαράγδια και 1.138 διαμάντια. Από τα εννέα αντικείμενα που αφαιρέθηκαν, οκτώ παραμένουν αγνοούμενα.

Η αναπαράσταση της «κλοπής του αιώνα»

🔴 En plein jour et en 7 minutes, 4 hommes ont cambriolé la galerie d’Apollon du Louvre, où sont exposés les joyaux de la couronne de France. L’attaque, d’une efficacité impressionnante, a eu lieu dimanche 19 octobre vers 9h30, alors que le musée venait d’ouvrir au public. #JT20H pic.twitter.com/qsev4EP8c4 — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) October 20, 2025

Η γαλλική δημόσια τηλεόραση παρουσίασε τη Δευτέρα γραφική αναπαράσταση της κινηματογραφικής ληστείας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι τέσσερις ληστές έφτασαν στο σημείο γύρω στις 9 π.μ. με σκούτερ και όχημα με αναβατόριο, φορώντας στολές συνεργείου.

Καθώς τα κτίρια του Λούβρου είναι κτισμένα τον 12ο και τον 14ο αιώνα, το να γίνονται εργασίες συντήρησης είναι κάτι που δεν προκαλεί εντύπωση σε κανέναν, συνεπώς η παρουσία τους στο μπαλκόνι δεν φαίνεται να απασχόλησε κανέναν.

Αφού ανέβηκαν λοιπόν, χρησιμοποίησαν ένα ισχυρό αλυσοπρίονο για να διαρρήξουν το τζάμι, εργαλείο το οποίο παράτησαν μέσα στο όχημα με το αναβατόριο. Οι ληστές κατάφεραν να μπουν στην γκαλερί «Απόλλων» του μουσείου στις 9:30. Απέσπασαν την πολύτιμη λεία τους και έφυγαν με τα σκούτερ.

Η πρόοδος της αστυνομικής έρευνας

Την εξειδικευμένη αστυνομική μονάδα BRB (Brigade de Répression du Banditisme) του Παρισιού έχουν «επιστρατεύσει» οι γαλλικές αρχές για τη διερεύνηση της κλοπής των ανεκτίμητων κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος από το Μουσείο του Λούβρου. Πρόκειται για μια από τις πιο διάσημες ομάδες της αστυνομίας, με μακρά εμπειρία σε ληστείες υψηλού προφίλ, όπως αυτή του δαχτυλιδιού αρραβώνα της Κιμ Καρντάσιαν το 2016.

Ο ερευνητής τέχνης Άρθουρ Μπραντ χαρακτήρισε την επιχείρηση «ένα από τα μεγαλύτερα ανθρωποκυνηγητά στην ιστορία της Γαλλίας». Η BRB, με περίπου 100 πράκτορες —εκ των οποίων 12 ειδικευμένοι σε κλοπές μουσείων— έχει αναλάβει τον πλήρη συντονισμό των ερευνών.

Η αστυνομία έχει ανακτήσει αποδεικτικά στοιχεία, όπως εργαλεία, γάντια και κράνη, και εξετάζει βίντεο παρακολούθησης για την αναγνώριση των δραστών. Σύμφωνα με πληροφορίες της Le Parisien, βρέθηκε ένα κράνος μοτοσικλέτας, ένα γάντι και τα κλειδιά ενός φορτηγού με ανυψωτική πλατφόρμα, τα οποία χρησιμοποίησαν οι δράστες για να εισέλθουν στο μπαλκόνι και τα παράθυρα της Αίθουσας Απόλλωνα, ενός από τα πιο εντυπωσιακά και πολύτιμα τμήματα του μουσείου.

Τα στοιχεία της ληστείας οδηγούν σε εξειδικευμένη ομάδα, καθώς η ανυψωτική πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε στην εγκληματική ενέργεια είχε κλαπεί από έναν άντρα που την είχε θέσει προς πώληση στην ιστοσελίδα αγγελιών Leboncoin. Σύμφωνα με τη Le Parisien, ο πωλητής επιτέθηκε βίαια από τους φερόμενους αγοραστές, οι οποίοι, αφού τον εξαπάτησαν, απέσπασαν το εξοπλισμό χωρίς να πληρώσουν το συμφωνηθέν ποσό. Ο ιδιοκτήτης της ανυψωτικής πλατφόρμας αναγνώρισε το όχημά του στις εικόνες που κυκλοφόρησαν από τα μέσα ενημέρωσης, γεγονός που επέτρεψε στις αρχές να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση των υπόπτων.

Ο φόβος για τη μοίρα των κοσμημάτων

Η αστυνομία βρίσκεται σε αγώνα δρόμου με τον χρόνο, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος τα κλεμμένα κοσμήματα να αλλοιωθούν ή να διαμελιστούν. Η πρώην αστυνομικός του Κεντρικού Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών, Κορίν Σαρτρέλ, προειδοποίησε ότι τα αντικείμενα ενδέχεται να καταλήξουν σε διεθνή κέντρα διαμαντιών, όπως η Αμβέρσα, «όπου ενδεχομένως υπάρχουν άνθρωποι που δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για την προέλευση των αντικειμένων».

Ο ιδρυτής της Art Recovery International, Κρίστοφερ Μαρινέλο, τόνισε ότι: «Μόλις κοπούν σε μικρότερα κοσμήματα, η κλοπή έχει ολοκληρωθεί. Τελείωσε. Δεν θα ξαναδούμε ποτέ αυτά τα κομμάτια άθικτα».

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η πιθανότητα ανάκτησης κλεμμένων έργων τέχνης είναι εξαιρετικά μικρή· για τα κοσμήματα είναι ακόμη μικρότερη.

Σοβαρές ελλείψεις στην ασφάλεια του μουσείου

Η ληστεία αναδεικνύει σοβαρές αδυναμίες στα συστήματα ασφαλείας του Μουσείου του Λούβρου. Σύμφωνα με έκθεση του Γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα συστήματα παρακολούθησης και προστασίας ήταν ξεπερασμένα και αναποτελεσματικά. Παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις για αναβάθμιση της ασφάλειας, οι αναγκαίες βελτιώσεις καθυστερούσαν λόγω υποεπένδυσης και διοικητικών ελλείψεων.

Οι πολιτικές αντιδράσεις στη Γαλλία είναι έντονες, με πολλούς να ζητούν άμεσες βελτιώσεις και αυστηρότερους ελέγχους σε όλα τα μεγάλα μουσεία της χώρας. Ο Υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί χαρακτήρισε τη ληστεία επαγγελματική ενέργεια και υποσχέθηκε να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας.

Πολιτικές αντιδράσεις και πιέσεις στην κυβέρνηση

Η ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου έχει προκαλέσει σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις στη Γαλλία. Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τη ληστεία «επίθεση στην κληρονομιά της Γαλλίας» και δεσμεύτηκε για την ανάκτηση των κλοπιμαίων. Παράλληλα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης παραδέχθηκε την αποτυχία της κυβέρνησης να προστατεύσει έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θησαυρούς της χώρας.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί τη Γαλλία για χρόνια αδιαφορία στις πολιτιστικές υποδομές και την ασφάλεια. Στο στόχαστρο βρίσκεται η διοίκηση του μουσείου και το κράτος, καθώς οι βελτιώσεις στην ασφάλεια είχαν καθυστερήσει, ενώ το μουσείο παραμένει κλειστό για την αποκατάσταση των ζημιών.