Λούβρο: Η ζημιά από την κλοπή των κοσμημάτων του Ναπολέοντα φτάνει τα 88 εκατομμύρια ευρώ

Τεράστια είναι η ζημιά από τη ληστεία στο Λούβρο και την κλοπή των κοσμημάτων της συζύγου του Ναπολέοντα. Σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού, Λορ Μπεκουά, φτάνει τα 88 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι τα κοσμήματα αυτά ήταν ανασφάλιστα.

Η εισαγγελέας, μιλώντας στον Τύπο, διευκρίνισε ωστόσο ότι οι ληστές, που εξακολουθούν να διαφεύγουν, «δεν θα κέρδιζαν» αυτό το ποσό «αν είχαν την πολύ κακή ιδέα να διαλύσουν και να λιώσουν τα κοσμήματα».

Η εκτίμηση για την αξία των κοσμημάτων προέρχεται από τον επιμελητή του μουσείου. Ωστόσο, σύμφωνα με την εισαγγελέα της γαλλικής πρωτεύουσας, μπορεί το ποσό να είναι «εξαιρετικά εντυπωσιακό», αλλά «δεν μπορεί να συγκριθεί με την ιστορική αξία τους».

«Ίσως είχαν συνεργό» μέσα στο Λούβρο

Η Λορ Μπεκουά πρόσθεσε ότι η έρευνα προχωρά. «Εγκληματολογικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και τέσσερα άτομα έχουν ταυτοποιηθεί ως παρόντα στο σημείο, αν και δεν είναι σαφές εάν υπήρχε ομάδα για να τους βοηθήσει», δήλωσε. Επίσης, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι δράστες να είχαν συνεργό μέσα στο Λούβρο.

«Δεν ήταν ανεπαρκή τα μέτρα ασφαλείας»

Από την πλευρά της, η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ρασίντα Ντατί, απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις στην Εθνοσυνέλευση, διαβεβαίωσε ότι «τα μέτρα ασφαλείας του μουσείου δεν ήταν ελαττωματικά». «Είναι γεγονός, λειτούργησαν», είπε.

Και προσπάθησε να αποδώσει ευθύνες σε ελλιπή αστυνόμευση των δρόμων. Οι κλέφτες εισήλθαν στο μουσείο από ένα παράθυρο χρησιμοποιώντας έναν ανελκυστήρα εμπορευμάτων που ήταν σταθμευμένος στον δρόμο στην πλευρά του Σηκουάνα. «Ίσως θα έπρεπε να θέτουμε στον εαυτό μας ερωτήσεις και αυτό είναι κάτι που συζητάμε με τον υπουργό Εσωτερικών, αλλά και με το Δημαρχείο του Παρισιού, ειδικά όσον αφορά την ασφάλεια των δημόσιων οδών, η οποία δεν υπήρχε σε αυτό το στάδιο», είπε.

Τι λένε οι εργαζόμενοι στο Λούβρο

Εκπρόσωπος της υπουργού Πολιτισμού συναντήθηκε με τα συνδικάτα των εργαζομένων του μουσείου (CGT, SUD, CFDT, CFTC, FSU). Στη συνάντηση τους ανακοινώθηκε ότι η διοικητική έρευνα ανατέθηκε στη Γενική Επιθεώρηση Πολιτιστικών Υποθέσεων (IGAC). Τα συνδικάτα επισήμαναν τη μείωση κατά 25% του προσωπικού που ασχολείται με την ασφάλεια των μουσείων.

Κατήγγειλαν επίσης ότι πόροι «ανακατευθύνονται προς τα έργα των μουσείων εις βάρος της ανανέωσης του εξοπλισμού που είναι αφιερωμένος στην επιτήρηση των έργων και του κοινού», είπε.