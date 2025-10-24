Πίστευαν ότι χαθηκε, τελικά τον ξέχασαν: Λύθηκε το «μυστήριο» με τον πίνακα του Πικάσο αξίας 600.000 ευρώ

Η αστυνομία της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι εντόπισε και ταυτοποίησε τον πίνακα του Πάμπλο Πικάσο «Νεκρή φύση με κιθάρα» (Still Life with Guitar, 1919), ο οποίος αγνοούνταν από τις 3 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την El País English, το έργο επρόκειτο να μεταφερθεί από τη Μαδρίτη στη Γρανάδα για να συμμετάσχει σε έκθεση, ωστόσο —όπως εκτιμούν πλέον οι αρχές— δεν φορτώθηκε ποτέ στο φορτηγό μεταφοράς, αλλά παρέμεινε στην πρωτεύουσα, όπου και τελικά βρέθηκε.

Πρόκειται για ένα μικρό έργο σε γκουάς και γραφίτη σε χαρτί, διαστάσεων 12,7 x 9,8 εκατοστών, κορνιζαρισμένο και ασφαλισμένο για 600.000 ευρώ. Αν και θεωρείται δευτερεύουσας σημασίας έργο του Πικάσο, είχε πωληθεί πριν από μερικά χρόνια έναντι περίπου 60.000 ευρώ, σύμφωνα με τη γκαλερί Ledor Fine Art, που ειδικεύεται στη διάθεση έργων του Ισπανού δημιουργού.

H μυστήρια «εξαφάνιση»

Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις 10 Οκτωβρίου, όταν το ίδρυμα διαπίστωσε ότι ο πίνακας δεν περιλαμβανόταν μεταξύ των 56 έργων που είχαν μεταφερθεί από τη Μαδρίτη στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου CajaGranada.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιδρύματος, ο πίνακας είχε τοποθετηθεί για αποθήκευση στις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 3 Οκτωβρίου η μεταφορική εταιρεία ανέλαβε τη μεταφορά των έργων, υπό συνεχή βιντεοεπιτήρηση. «Επειδή δεν είχαν όλα τα πακέτα σωστή αρίθμηση, δεν ήταν εφικτός πλήρης έλεγχος χωρίς αποσυσκευασία», ανέφερε η CajaGranada.

Όταν στις 6 Οκτωβρίου ξεκίνησε η αποσυσκευασία, το έργο του Πικάσο διαπιστώθηκε ότι έλειπε, και αμέσως υποβλήθηκε αναφορά στις αρχές. Η Αστυνομία το δήλωσε στη βάση δεδομένων της Interpol για κλεμμένα ή αγνοούμενα έργα τέχνης, όπου καταγράφονται περισσότερα από 57.000 αντικείμενα.