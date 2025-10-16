newspaper
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
16.10.2025 | 15:21
Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα - Οι πιο ευάλωτες περιοχές
Κόσμος 16 Οκτωβρίου 2025 | 21:30
Πίνακας του Πικάσο αξίας 600.000 ευρώ εξαφανίστηκε καθ' οδόν προς έκθεση

Πίνακας του Πικάσο εξαφανίστηκε κατά τη μεταφορά του στη Γρανάδα.

Η αστυνομία της Ισπανίας ερευνά την εξαφάνιση ενός μικρού έργου του Πάμπλο Πικάσο, αξίας 600.000 ευρώ, το οποίο χάθηκε καθ’ οδόν από τη Μαδρίτη προς μια έκθεση στην πόλη της Γρανάδας.

Το έργο, μια γκουάς με μολύβι με τίτλο Naturaleza muerta con guitarra (Νεκρή φύση με κιθάρα), φιλοτεχνήθηκε το 1919 και έχει διαστάσεις μόλις 12,7 επί 9,8 εκατοστά. Επρόκειτο να παρουσιαστεί στη νέα έκθεση του Ιδρύματος CajaGranada, με τίτλο Νεκρή φύση: η αιωνιότητα του άψυχου, που εγκαινιάστηκε την περασμένη εβδομάδα.

Το έργο ανήκει σε ιδιώτη συλλέκτη με έδρα τη Μαδρίτη και περιλαμβανόταν σε αποστολή δανεισμένων εκθεμάτων που έφτασαν με βαν στη Γρανάδα την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση του ιδρύματος για το έργο του Πικάσο

Σύμφωνα με το Ίδρυμα CajaGranada, το φορτηγό έφτασε στις 10 το πρωί και το περιεχόμενό του εκφορτώθηκε και ελέγχθηκε. Αν και ορισμένα από τα έργα δεν ήταν σωστά αριθμημένα, γεγονός που έκανε «εξαντλητικό έλεγχο» αδύνατο, η παραλαβή υπογράφηκε και το όχημα αναχώρησε.

Την επόμενη Δευτέρα, τα έργα, που είχαν παραμείνει υπό συνεχή βιντεοεπιτήρηση όλο το Σαββατοκύριακο, ξεπακεταρίστηκαν από το προσωπικό του Ιδρύματος.

«Αφού ολοκληρώθηκε το άνοιγμα των κιβωτίων, τα έργα μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά σημεία της αίθουσας», αναφέρει το Ίδρυμα σε ανακοίνωσή του. «Κατά τη διάρκεια της ίδιας μέρας, ο επιμελητής της έκθεσης και η υπεύθυνη εκθέσεων του Ιδρύματος διαπίστωσαν ότι ένα έργο έλειπε: μια μικρή γκουάς του Πάμπλο Πικάσο με τίτλο Νεκρή φύση με κιθάρα.»

Η εξαφάνιση δηλώθηκε αμέσως στην Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας, με το Ίδρυμα να τονίζει ότι «βρίσκεται στη διάθεση των αρχών και έχει πλήρη εμπιστοσύνη πως η υπόθεση θα διαλευκανθεί».

Business
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
