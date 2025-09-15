«Μια γνήσια εξομολόγηση πίστης»: Πίνακας του 17ου αι. του Ρούμπενς βρέθηκε τυχαία στο Παρίσι
Ο πίνακας Χριστός στον Σταυρό του 1613 εντοπίστηκε τυχαία τον περασμένο Σεπτέμβριο από τον Γάλλο δημοπράτη Ζαν-Πιερ Οζενά
Ένα χαμένο αριστούργημα του 17ου αιώνα, που απεικονίζει τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού και φέρει την υπογραφή του Φλαμανδού ζωγράφου Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς, βρέθηκε σε αρχοντικό στο Παρίσι και ετοιμάζεται να βγει σε δημοπρασία το φθινόπωρο, σύμφωνα με το Art News.
Ο πίνακας Χριστός στον Σταυρό (1613) εντοπίστηκε τυχαία τον περασμένο Σεπτέμβριο από τον Γάλλο δημοπράτη Ζαν-Πιερ Οζενά, την ώρα που προετοίμαζε μια ιδιωτική κατοικία για πώληση, όπως μετέδωσε το AFP.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Μια γνήσια εξομολόγηση πίστης»
Το μεγάλο μπαρόκ έργο, χαρακτηρίστηκε από τον Οζενά ως «μια γνήσια εξομολόγηση πίστης και ένα αγαπημένο θέμα του Ρούμπενς, ενός προτεστάντη που ασπάστηκε τον καθολικισμό». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πίνακας δημιουργήθηκε «στην ακμή της καλλιτεχνικής δύναμης» του ζωγράφου και παραμένει σε «εξαιρετική κατάσταση».
Η αυθεντικότητα του έργου επιβεβαιώθηκε από τον Γερμανό ιστορικό τέχνης Νιλς Μπύτνερ, πρόεδρο από το 2021 του Centrum Rubenianum στην Αμβέρσα. Η τεκμηρίωση έγινε με ακτινογραφίες, ανάλυση χρωστικών και άλλες επιστημονικές μεθόδους. Ο πίνακας πρόκειται επίσης να ενταχθεί στην επόμενη έκδοση του καταλόγου Addenda and Corrigenda του Ρούμπενς, όπως αναφέρει το Artnet News.
Σε αντίθεση με πολλά από τα έργα που φιλοτέχνησε για την Καθολική Εκκλησία, ο Χριστός στον Σταυρό εκτιμάται ότι δημιουργήθηκε για ιδιωτική συλλογή. Σύμφωνα με το AFP, θεωρείται ότι κάποτε ανήκε στον Γάλλο ακαδημαϊκό ζωγράφο του 19ου αιώνα Γουίλιαμ-Αντόλφ Μπουγκιρό, προτού καταλήξει στους τελευταίους κατόχους του παριζιάνικου αρχοντικού.
Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου από τον οίκο Osenat στη Φοντενεμπλώ, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί ακόμη εκτίμηση τιμής.
- Κόκκαλο: Η λυτρωτική ροκ τελετουργία για τη ζωή και το έργο του Αντονέν Αρτώ επιστρέφει
- Κίνηση στους δρόμους: «Εμφραγμα» στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
- Αρκάς: Η καλημέρα της Δευτέρας
- To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών
- Ευτυχία: Πέντε σκανδιναβικά μυστικά
- Σεισμός στην Αμοργό: Η μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου – Τι είπε ο Λέκκας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις