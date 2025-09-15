«Μια γνήσια εξομολόγηση πίστης»: Πίνακας του 17ου αι. του Ρούμπενς βρέθηκε τυχαία στο Παρίσι

Ένα χαμένο αριστούργημα του 17ου αιώνα, που απεικονίζει τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού και φέρει την υπογραφή του Φλαμανδού ζωγράφου Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς, βρέθηκε σε αρχοντικό στο Παρίσι και ετοιμάζεται να βγει σε δημοπρασία το φθινόπωρο, σύμφωνα με το Art News.

Ο πίνακας Χριστός στον Σταυρό (1613) εντοπίστηκε τυχαία τον περασμένο Σεπτέμβριο από τον Γάλλο δημοπράτη Ζαν-Πιερ Οζενά, την ώρα που προετοίμαζε μια ιδιωτική κατοικία για πώληση, όπως μετέδωσε το AFP.

«Μια γνήσια εξομολόγηση πίστης»

Το μεγάλο μπαρόκ έργο, χαρακτηρίστηκε από τον Οζενά ως «μια γνήσια εξομολόγηση πίστης και ένα αγαπημένο θέμα του Ρούμπενς, ενός προτεστάντη που ασπάστηκε τον καθολικισμό». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πίνακας δημιουργήθηκε «στην ακμή της καλλιτεχνικής δύναμης» του ζωγράφου και παραμένει σε «εξαιρετική κατάσταση».

Η αυθεντικότητα του έργου επιβεβαιώθηκε από τον Γερμανό ιστορικό τέχνης Νιλς Μπύτνερ, πρόεδρο από το 2021 του Centrum Rubenianum στην Αμβέρσα. Η τεκμηρίωση έγινε με ακτινογραφίες, ανάλυση χρωστικών και άλλες επιστημονικές μεθόδους. Ο πίνακας πρόκειται επίσης να ενταχθεί στην επόμενη έκδοση του καταλόγου Addenda and Corrigenda του Ρούμπενς, όπως αναφέρει το Artnet News.

Σε αντίθεση με πολλά από τα έργα που φιλοτέχνησε για την Καθολική Εκκλησία, ο Χριστός στον Σταυρό εκτιμάται ότι δημιουργήθηκε για ιδιωτική συλλογή. Σύμφωνα με το AFP, θεωρείται ότι κάποτε ανήκε στον Γάλλο ακαδημαϊκό ζωγράφο του 19ου αιώνα Γουίλιαμ-Αντόλφ Μπουγκιρό, προτού καταλήξει στους τελευταίους κατόχους του παριζιάνικου αρχοντικού.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου από τον οίκο Osenat στη Φοντενεμπλώ, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί ακόμη εκτίμηση τιμής.