Λύθηκε το μυστήριο πίσω από τον πίνακα του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί – Ποιος τον έκρυβε
Από 40 κύματα πέρασε ο πίνακας του Φρα Γκαλγκάριο, καθώς κλάπηκε από τους Ναζί, βρέθηκε μετά από 80 χρόνια, εξαφανίστηκε ξανά και λίγες μέρες αργότερα, μετά από έρευνες της αστυνομίας, παραδόθηκε στις αρχές
Ένα έργο τέχνης που είχε χαθεί για περισσότερες από οκτώ δεκαετίες επανεμφανίστηκε με τον πιο απροσδόκητο τρόπο: μέσα από αγγελία πώλησης ακινήτου. Πρόκειται για το «Πορτρέτο μιας Κυρίας» του Ιταλού ζωγράφου Τζουζέπε Βιτόρε Γκιζλάντι, γνωστού ως Φρα Γκαλγκάριο, που είχε κλαπεί το 1940 από τους Ναζί και μόλις ανακτήθηκε στην Αργεντινή, βάζοντας τέλος σε μια ιστορία 80 χρόνων.
Το έργο, που φιλοτεχνήθηκε στις αρχές του 18ου αιώνα και απεικονίζει την Κοντέσσα Κολεόνι, ανήκε στον Ολλανδό-Εβραίο έμπορο τέχνης Ζακ Γκούντστικερ. Με την εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων στην Ολλανδία το 1940, η συλλογή του –περίπου 1.000 πίνακες– λεηλατήθηκε από τους Ναζί και διασκορπίστηκε σε όλο τον κόσμο.
Οι περιπέτειες της Κοντέσσας Κολεόνι
Η απρόσμενη ανακάλυψη έγινε όταν Ολλανδοί δημοσιογράφοι του Algemeen Dagblad εντόπισαν φωτογραφία του πίνακα σε διαδικτυακή αγγελία κατοικίας στο Μαρ ντελ Πλάτα. Το σπίτι ανήκε στην Πατρίσια Κάντγκιεν, κόρη του Φρίντριχ Κάντγκιεν, πρώην οικονομικού συμβούλου του Χέρμαν Γκέρινγκ, ο οποίος μετά τον πόλεμο διέφυγε στη Νότια Αμερική.
Όταν οι αρχές έφθασαν στο ακίνητο για έλεγχο, ο πίνακας είχε αφαιρεθεί και στη θέση του υπήρχε μια ταπισερί, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για συγκάλυψη. Η Κάντγκιεν και ο σύζυγός της τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό για 72 ώρες με κατηγορίες για απόκρυψη και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Τελικά, στις 3 Σεπτεμβρίου, ο δικηγόρος τους παρέδωσε το έργο στις αργεντίνικες αρχές. Σήμερα φυλάσσεται σε ειδικό θάλαμο ασφαλείας.
Η αξία του εκτιμάται περίπου στις 50.000 δολάρια, ωστόσο το πραγματικό του βάρος είναι ιστορικό και ηθικό. Η ανακάλυψη ρίχνει φως στην τύχη μέρους της πολύτιμης συλλογής Γκούντστικερ και υπογραμμίζει ότι το ζήτημα της τέχνης που λεηλατήθηκε από τους Ναζί παραμένει ζωντανό, ακόμη και 80 χρόνια μετά.
«Πρόκειται για μια πράξη δικαιοσύνης, έστω και καθυστερημένης», δήλωσε εκπρόσωπος του ολλανδικού υπουργείου Πολιτισμού, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας δημοσιογράφων και αρχών.
*Με πληροφορίες από: The Guardian, Reuters
