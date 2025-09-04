magazin
Λύθηκε το μυστήριο πίσω από τον πίνακα του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί – Ποιος τον έκρυβε
Art 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:50

Λύθηκε το μυστήριο πίσω από τον πίνακα του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί – Ποιος τον έκρυβε

Από 40 κύματα πέρασε ο πίνακας του Φρα Γκαλγκάριο, καθώς κλάπηκε από τους Ναζί, βρέθηκε μετά από 80 χρόνια, εξαφανίστηκε ξανά και λίγες μέρες αργότερα, μετά από έρευνες της αστυνομίας, παραδόθηκε στις αρχές

Νέα δεδομένα: Ο ρόλος του καφέ στη μείωση της θνησιμότητας

Νέα δεδομένα: Ο ρόλος του καφέ στη μείωση της θνησιμότητας

Spotlight

Ένα έργο τέχνης που είχε χαθεί για περισσότερες από οκτώ δεκαετίες επανεμφανίστηκε με τον πιο απροσδόκητο τρόπο: μέσα από αγγελία πώλησης ακινήτου. Πρόκειται για το «Πορτρέτο μιας Κυρίας» του Ιταλού ζωγράφου Τζουζέπε Βιτόρε Γκιζλάντι, γνωστού ως Φρα Γκαλγκάριο, που είχε κλαπεί το 1940 από τους Ναζί και μόλις ανακτήθηκε στην Αργεντινή, βάζοντας τέλος σε μια ιστορία 80 χρόνων.

Το έργο, που φιλοτεχνήθηκε στις αρχές του 18ου αιώνα και απεικονίζει την Κοντέσσα Κολεόνι, ανήκε στον Ολλανδό-Εβραίο έμπορο τέχνης Ζακ Γκούντστικερ. Με την εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων στην Ολλανδία το 1940, η συλλογή του –περίπου 1.000 πίνακες– λεηλατήθηκε από τους Ναζί και διασκορπίστηκε σε όλο τον κόσμο.

Ο ομοσπονδιακός γενικός εισαγγελέας του Μαρ ντελ Πλάτα, Ντάνιελ Άντλερ, ακούει τον βοηθό εισαγγελέα Κάρλος Μαρτίνεζ να μιλάει στα μέσα ενημέρωσης δίπλα στον επιμελητή Αριέλ Μπασάνο, ενώ στο τοίχο κρέμεται το πορτρέτο της κοντέσας Κολεόνι του Ιταλού καλλιτέχνη Τζουζέπε Γκισλάντι, μετά την ανάκτηση από τις αρχές της Αργεντινής του εμβληματικού πίνακα που είχε κλαπεί πριν από δεκαετίες από τους Ναζί, αφού εντοπίστηκε σε μια φωτογραφία ακινήτου, στο Μαρ ντελ Πλάτα της Αργεντινής, στις 3 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Jose Scalzo

Οι περιπέτειες της Κοντέσσας Κολεόνι

Η απρόσμενη ανακάλυψη έγινε όταν Ολλανδοί δημοσιογράφοι του Algemeen Dagblad εντόπισαν φωτογραφία του πίνακα σε διαδικτυακή αγγελία κατοικίας στο Μαρ ντελ Πλάτα. Το σπίτι ανήκε στην Πατρίσια Κάντγκιεν, κόρη του Φρίντριχ Κάντγκιεν, πρώην οικονομικού συμβούλου του Χέρμαν Γκέρινγκ, ο οποίος μετά τον πόλεμο διέφυγε στη Νότια Αμερική.

Όταν οι αρχές έφθασαν στο ακίνητο για έλεγχο, ο πίνακας είχε αφαιρεθεί και στη θέση του υπήρχε μια ταπισερί, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για συγκάλυψη. Η Κάντγκιεν και ο σύζυγός της τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό για 72 ώρες με κατηγορίες για απόκρυψη και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Τελικά, στις 3 Σεπτεμβρίου, ο δικηγόρος τους παρέδωσε το έργο στις αργεντίνικες αρχές. Σήμερα φυλάσσεται σε ειδικό θάλαμο ασφαλείας.

Η αξία του εκτιμάται περίπου στις 50.000 δολάρια, ωστόσο το πραγματικό του βάρος είναι ιστορικό και ηθικό. Η ανακάλυψη ρίχνει φως στην τύχη μέρους της πολύτιμης συλλογής Γκούντστικερ και υπογραμμίζει ότι το ζήτημα της τέχνης που λεηλατήθηκε από τους Ναζί παραμένει ζωντανό, ακόμη και 80 χρόνια μετά.

«Πρόκειται για μια πράξη δικαιοσύνης, έστω και καθυστερημένης», δήλωσε εκπρόσωπος του ολλανδικού υπουργείου Πολιτισμού, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας δημοσιογράφων και αρχών.

*Με πληροφορίες από: The Guardian, Reuters 

Θρίλερ στην Αργεντινή με τον χαμένο πίνακα του 1743: Σε κατ’ οίκον περιορισμό η κόρη του Ναζί που τον είχε κλέψει
Εδώ ο παπάς 03.09.25

Θρίλερ στην Αργεντινή με τον χαμένο πίνακα του 1743: Σε κατ’ οίκον περιορισμό η κόρη του Ναζί που τον είχε κλέψει

Το Πορτρέτο μιας Κυρίας του Φρα Γκαλγκάριο από το 1743 βρέθηκε μετά από 80 χρόνια, προτού χαθεί ξανά σε ένα θρίλερ που τα έχει όλα: Ναζί, τέχνη και εξαφανίσεις.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο άγνωστος βάνδαλος του Βερμέερ: Μια ιστορία που σκόπιμα δεν ειπώθηκε ποτέ
Η απώλεια 02.09.25

Ο άγνωστος βάνδαλος του Βερμέερ: Μια ιστορία που σκόπιμα δεν ειπώθηκε ποτέ

«O βάνδαλος προσπάθησε να αφαιρέσει εντελώς το πιο σημαντικό τμήμα της σύνθεσης: το κεφάλι της νεαρής γυναίκας», αναφέρει ο Martin Bailey στην The Art Newspaper σχετικά με την απόπειρα καταστροφής του έργου του Βερμέερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος – Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο
Γκερνίκα 01.09.25

Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος - Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο

Διάσημος για τα κυβιστικά του πορτρέτα, ο Ισπανός, ιδιοφυής καλλιτέχνης σχεδίασε επίσης κοστούμια για τα Ρωσικά Μπαλέτα και λάτρεψε την ένταση των ταυρομαχιών. Μια νέα έκθεση στην Tate του Λονδίνου εξερευνά τη δραματική πλευρά του Πικάσο που δεν έκανε συμβιβασμούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο πίνακας του 1743 που κλάπηκε από τους Ναζί και βρέθηκε νωρίτερα φέτος αγνοείται ξανά
85 χρόνια μετά 28.08.25

Ο πίνακας του 1743 που κλάπηκε από τους Ναζί και βρέθηκε νωρίτερα φέτος αγνοείται ξανά

Ο πίνακας με τίτλο Το Πορτρέτο μιας Κυρίας του Φρα Γκαλγκάριο, λεηλατημένος από τους Ναζί, εμφανίστηκε σε αγγελία ακινήτου στην Αργεντινή – και εξαφανίστηκε μυστηριωδώς λίγο πριν την αστυνομική έφοδο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πίνακας του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε τυχαία μέσω μιας διαφήμισης
Μετά από 85 χρόνια 26.08.25

Πίνακας του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε τυχαία μέσω μιας διαφήμισης

Το Πορτρέτο μιας Κυρίας που είχε ζωγραφίσει ο Φρα Γκαλγκάριο το 1743 είχε εξαφανιστεί μετά την εισβολή των Ναζί στην Ολλανδία. Πριν λίγο καιρό εντοπίστηκε τυχαία στην Αργεντινή μέσω μιας διαφήμισης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Απειλείται ο Ρέμπραντ από την τεχνητή νοημοσύνη;
Τόσο-όσο 22.08.25

Απειλείται ο Ρέμπραντ από την τεχνητή νοημοσύνη;

Η τεχνητή νοημοσύνη αναδημιουργεί εμβληματικά έργα της ιστορίας της τέχνης, προκαλώντας θαυμασμό αλλά και φόβους: πρόκειται για νέους ορίζοντες ή αλλοίωση της «ψυχής» της τέχνης;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Comedian: Η μπανάνα-έργο τέχνης του Μαουρίτσιο Κατελάν φαγώθηκε ξανά – «Δεν το έκανε σωστά»
Η 4η φορά 13.08.25

Comedian: Η μπανάνα-έργο τέχνης του Μαουρίτσιο Κατελάν φαγώθηκε ξανά – «Δεν το έκανε σωστά»

Το έργο Comedian του Ιταλού καλλιτέχνη Μαουρίτσιο Κατελάν, μια μπανάνα κολλημένη με μονωτική ταινία σε τοίχο, καταναλώθηκε για τέταρτη φορά. Αυτό είναι και το πεπρωμένο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όταν ο Κώστας Ουράνης συνάντησε τον άγνωστο «αλήτη» Θεόφιλο Χατζημιχαήλ ένα απομεσήμερο στη Μυτιλήνη
«Ταξιδιωτική λογοτεχνία» 11.08.25

Όταν ο Κώστας Ουράνης συνάντησε τον άγνωστο «αλήτη» Θεόφιλο Χατζημιχαήλ ένα απομεσήμερο στη Μυτιλήνη

Ο ποιτής και πεζογράφος Κώστας Ουράνης στον «Ταχυδρόμο» του Στρατή Μυριβήλη πριν από 95 χρόνια, περιγράφει τον άγνωστο «αλήτη» Θεόφιλο Χατζημιχαήλ, τον αυτοδίδακτο λαϊκό ζωγράφο και αγιογράφο, ένα απομεσήμερο στη Μυτιλήνη.

Σύνταξη
Γάτος το «σκάει» από το σπίτι του και διανύει 50 χιλιόμετρα για να πάει σε μια παμπ – Έναν μήνα μετά το κάνει ξανά
Μία μπύρα δρόμος 04.09.25

Γάτος το «σκάει» από το σπίτι του και διανύει 50 χιλιόμετρα για να πάει σε μια παμπ – Έναν μήνα μετά το κάνει ξανά

«Αγαπάμε να τον έχουμε στην παρέα μας, αλλά οι 'γονείς' του δεν θα είναι ενθουσιασμένοι με το νέο του χόμπι» είπε ο μάνατζερ της παμπ για τον γάτο που έχει γίνει θαμώνας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μέτωπο κατά της ΝΔ και στα… briefing ανοίγει το ΠΑΣΟΚ
Με τον Τσουκαλά 04.09.25

Μέτωπο κατά της ΝΔ και στα… briefing ανοίγει το ΠΑΣΟΚ

Από αρχές Οκτωβρίου ο κ. Τσουκαλάς θα αντιπαρατίθεται σε επίπεδο... ενημέρωσης με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, παρουσιάζοντας σε άμεσο χρόνο τις θέσεις και τις τοποθετήσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του προπνητή της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα με τη Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του προπνητή της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα με τη Λευκορωσία

Παρακολουθήστε σε Live Streaming τη συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει της αναμέτρησης της Ελλάδας με αντίπαλο τη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Έφυγε από την εθνική Βουλγαρίας ο Ντεσπόντοφ – Γιατί επιστρέφει εσπευσμένα στη Θεσσαλονίκη…
Ποδόσφαιρο 04.09.25

Έφυγε από την εθνική Βουλγαρίας ο Ντεσπόντοφ – Γιατί επιστρέφει εσπευσμένα στη Θεσσαλονίκη…

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ αποχώρησε από την προετοιμασία της εθνικής Βουλγαρίας, καθώς αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για κρητική μαφία: Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία;
Επικαιρότητα 04.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για κρητική μαφία: Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία;

«Δεν περιμένουνε από την κυβέρνηση κάποια πειστική απάντηση. Είναι εθισμένη άλλωστε στην διαρκή συγκάλυψη των σκανδάλων της, στο ψέμα», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Συνελήφθη 17χρονος για την αρπαγή του βρέφους που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην Ακρόπολη
Ελλάδα 04.09.25

Συνελήφθη 17χρονος για τις αρπαγές μωρών σε Πειραιά και Ομόνοια - Ο ίδιος παρίστανε τον ελεγκτή σε λεωφορεία και έκοβε πρόστιμα

Η αρπαγή του βρέφους έγινε στα Καμίνια και το μωρό βρέθηκε στην οδό Καλλιρόης - Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι άρπαζε τα μωρά για να καταδείξει ότι οι Ρομά δεν προσέχουν τα παιδιά τους

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Νέα Αριστερά: Οι 17 νεκροί και οι χιλιάδες πληγέντες του Daniel, απόδειξη της ανικανότητας της ΝΔ
Δύο χρόνια 04.09.25

Νέα Αριστερά: Οι 17 νεκροί και οι χιλιάδες πληγέντες του Daniel, απόδειξη της ανικανότητας της ΝΔ

«Οι ευθύνες δεν θάβονται. Βαραίνουν μια κυβέρνηση που απέτυχε να προστατεύσει τους πολίτες της», τονίζει η Νέα Αριστερά για τη θλιβερή επέτειο της καταστροφικής κακοκαιρίας Daniel

Σύνταξη
Άρης: Συμφωνία με τον Μανόλο Χιμένεθ – Πότε έρχεται στη Θεσσαλονίκη
Ποδόσφαιρο 04.09.25

Άρης: Συμφωνία με τον Μανόλο Χιμένεθ – Πότε έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Η ΠΑΕ Άρης γνωστοποίησε την άφιξη του Ισπανού προπονητή Μανόλο Χιμένεθ ο οποίος θα ταξιδέψει αύριο (5/9) στη Θεσσαλονίκη, μαζί με επιτελείο τεσσάρων συνεργατών, προκειμένου να αναλάβει τους κίτρινους.

Σύνταξη
Με Μπ. Τζόνσον και Β. Μαρινάκη ξεκινά το Συνέδριο του Economist – Κλείνει τη διημερίδα ο Αλ. Τσίπρας
Θεσσαλονίκη 04.09.25

Με Μπ. Τζόνσον και Β. Μαρινάκη ξεκινά το Συνέδριο του Economist – Κλείνει τη διημερίδα ο Αλ. Τσίπρας

Με φόντο τη δεύτερη θητεία Τραμπ, τη γεωπολιτική ρευστότητα αλλά και τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα του εμπορίου, ξεκινούν οι εργασίες του 5ου Συνεδρίου «Thessaloniki Metropolitan Summit» που διοργανώνει ο Economist. Μπόρις Τζόνσον και Βαγγέλης Μαρινάκης ανοίγουν την αυλαία.

Σύνταξη
«Το στιλ μου το μίσησα»: Ο Τζόρτζιο Αρμάνι με δικά του λόγια
Μαθήματα ζωής 04.09.25

«Το στιλ μου το μίσησα»: Ο Τζόρτζιο Αρμάνι με δικά του λόγια

Ο Ιταλός σχεδιαστής Τζόρτζιο Αρμάνι έκανε αυτό που δεν τόλμησαν άλλοι. Απελευθέρωσε τη μόδα από τις συμβάσεις και ανέδειξε την αληθινή κομψότητα στην απλότητα. Αυτές είναι οι αλήθειες, αυτή είναι η σοφία του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΠΑΣΟΚ: Επικίνδυνο πείραμα της κυβέρνησης ΝΔ – Παίζει με το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς νομικών
«Χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο» 04.09.25

ΠΑΣΟΚ: Επικίνδυνο πείραμα της κυβέρνησης ΝΔ – Παίζει με το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς νομικών

«Η κυβέρνηση αδειοδοτεί νέες νομικές σχολές σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, που όμως δημοσιοποιούν προγράμματα σπουδών αμφίβολης ποιότητας, όπου λείπουν βασικά μαθήματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κράτος δικαίου
Ενταφιασμός 04.09.25

Κράτος δικαίου

Η πολιτική απαιτεί στέρεους, συμφωνημένους κανόνες εξωτερικής συμπεριφοράς, δηλαδή δίκαιο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Φάμελλος για καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Απορώ πώς παραμένει ΥΠΕΞ ο Γεραπετρίτης, η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη
ΣΥΡΙΖΑ 04.09.25

Φάμελλος για καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Απορώ πώς παραμένει ΥΠΕΞ ο Γεραπετρίτης, η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη

«Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την ηλεκτρική σύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ, αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Τα σίγουρα χέρια του Τζολάκη και η κουβέντα για τα γκολπόστ στο Μάντσεστερ
On Field 04.09.25

Τα σίγουρα χέρια του Τζολάκη και η κουβέντα για τα γκολπόστ στο Μάντσεστερ

Ο Ολυμπιακός έχει το… κεφάλι του ήσυχο με τον Τζολάκη στην εστία, την ώρα που σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι, έγινε ο κακός χαμός για την πιο νευραλγική θέση της εντεκάδας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αχτσιόγλου: Η φορολογική αφαίμαξη είναι υπερδιπλάσια από όσα λένε ότι θα δώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ
Νέα Αριστερά 04.09.25

Αχτσιόγλου: Η φορολογική αφαίμαξη είναι υπερδιπλάσια από όσα λένε ότι θα δώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Κάθε τρεις ημέρες βγαίνει ένα σκάνδαλο διασπάθισης δημοσίου χρήματος από τη ΝΔ και κουκουλώνεται, τόνισε η βουλεύτρια Δυτικού Τομέα Αθηνών με τη Νέα Αριστερά, Έφη Αχτσιόγλου

Σύνταξη
Ο απόλυτος σκόρερ που «έφυγε» νωρίς: Πέρασαν 21 χρόνια χωρίς τον Αλφόνσο Φορντ (vids)
Μπάσκετ 04.09.25

Ο απόλυτος σκόρερ που «έφυγε» νωρίς: Πέρασαν 21 χρόνια χωρίς τον Αλφόνσο Φορντ (vids)

Σαν σήμερα πριν 21 χρόνια έφυγε πρόωρα από τη ζωή ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Αλφόνσο Φορντ. - Η ιστορία πίσω από το βραβείο του «Κορυφαίου Σκόρερ της Euroleague» που φέρει το όνομα του εμβληματικού γκαρντ.

Σύνταξη
«Πυρά» κομμάτων κατά Γεωργιάδη για το αστυνομοκρατούμενο Νοσοκομείο Δράμας – «Κανείς δεν τον παίρνει στα σοβαρά»
«Κοινωνική κατακραυγή» 04.09.25

«Πυρά» κομμάτων κατά Γεωργιάδη για το αστυνομοκρατούμενο Νοσοκομείο Δράμας – «Κανείς δεν τον παίρνει στα σοβαρά»

Σφοδρή επίθεση των πολιτικών κομμάτων για την ακύρωση της επίσκεψής του στο Νοσοκομείο Δράμας, τις «απαράδεκτες» δηλώσεις του και την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ

Σύνταξη
