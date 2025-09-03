Θρίλερ στην Αργεντινή με τον χαμένο πίνακα του 1743: Σε κατ’ οίκον περιορισμό η κόρη του Ναζί που τον είχε κλέψει

Αν ήταν σενάριο κάποιας ταινίας του Χόλιγουντ, οι περισσότεροι θα σκέφτονταν «δεν γίνονται αυτά». Και όμως, πολλές φορές η πραγματική ζωή έχει μεγαλύτερη φαντασία από αυτήν της μεγάλης οθόνης. Και αυτό το θρίλερ που εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες στην Αργεντινή με τον κλεμμένο πίνακα του Φρα Γκαλγκάριο, τα έχει όλα: Ναζί, τέχνη και εξαφανίσεις.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ήταν τον περασμένο μήνα όταν μέσα από μια διαφήμιση ενός μεσιτικού γραφείο ανακαλύφθηκε ένας πίνακας που η τύχη του παρέμενε άγνωστη εδώ και οκτώ δεκαετίες.

Τα ίχνη του πίνακα Το Πορτρέτο μιας Κυρίας, που είχε δημιουργήσει ο ιταλός ζωγράφος Φρα Γκαλγκάριο το 1743 και βρισκόταν στη συλλογή του γνωστού συλλέκτη Ζακ Χάουντστικερ, είχαν χαθεί από το 1945 – όταν και οι Ναζί εγκατέλειπαν την Ολλανδία.

Και όμως 80 χρόνια μετά βρέθηκε να κοσμεί το σαλόνι ενός διαμερίσματος σε μια μεσιτική διαφήμιση στην Αργεντινή. Όπως αποδείχθηκε το έργο του Φρα Γκαλγκάριο είχε φτάσει εκεί μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μαζί με τον Φρίντριχ Κάντγκεν, ο οποίος ήταν ο οικονομικός σύμβουλος του Χέρμαν Γκέρινγκ και κατάφερε να στο σκάσει.

Οι συγγενείς του Χάουντστικερ κινητοποιήθηκαν άμεσα, συνεργάστηκαν με τις Αρχές της χώρας της νότιας Αμερικής και όλα έδειχναν ότι ο πίνακας θα επέστρεφε «σπίτι» του.

Όμως όταν οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο διαμέρισμα της διαφήμισης, ο πίνακας ήταν άφαντος. Ξανά. Στη θέση του βρισκόταν απλά μια ταπισερί με άλογα. Και το θρίλερ πέρασε σε νέο επίπεδο.

Το σπίτι ανήκει στην κόρη του Φρίντριχ Κάντγκεν, την Πατρίσια, η οποία μαζί με τον σύζυγό της επέλεξαν να κρύψουν τον πίνακα ώστε να μην τον κατασχέσουν οι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με εκείνη το έργο της ανήκει, καθώς μετά από 80 χρόνια έχει παραγραφεί το όποιο έγκλημα διέπραξε ο πατέρας της. Από την άλλη οι Αρχές φαίνεται να διαφωνούν και κατηγορούν την Πατρίσια Κάντγκεν για παρακώλυση της δικαιοσύνης.

Το αποτέλεσμα; Τόσο αυτή όσο και ο σύζυγός της βρίσκονται σε κατ’οίκον περιορισμό μέχρι να βρεθεί μια λύση.