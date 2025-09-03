magazin
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Θρίλερ στην Αργεντινή με τον χαμένο πίνακα του 1743: Σε κατ’ οίκον περιορισμό η κόρη του Ναζί που τον είχε κλέψει
03 Σεπτεμβρίου 2025

Θρίλερ στην Αργεντινή με τον χαμένο πίνακα του 1743: Σε κατ’ οίκον περιορισμό η κόρη του Ναζί που τον είχε κλέψει

Το Πορτρέτο μιας Κυρίας του Φρα Γκαλγκάριο από το 1743 βρέθηκε μετά από 80 χρόνια, προτού χαθεί ξανά σε ένα θρίλερ που τα έχει όλα: Ναζί, τέχνη και εξαφανίσεις.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
A
A
Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Αν ήταν σενάριο κάποιας ταινίας του Χόλιγουντ, οι περισσότεροι θα σκέφτονταν «δεν γίνονται αυτά». Και όμως, πολλές φορές η πραγματική ζωή έχει μεγαλύτερη φαντασία από αυτήν της μεγάλης οθόνης. Και αυτό το θρίλερ που εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες στην Αργεντινή με τον κλεμμένο πίνακα του Φρα Γκαλγκάριο, τα έχει όλα: Ναζί, τέχνη και εξαφανίσεις.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ήταν τον περασμένο μήνα όταν μέσα από μια διαφήμιση ενός μεσιτικού γραφείο ανακαλύφθηκε ένας πίνακας που η τύχη του παρέμενε άγνωστη εδώ και οκτώ δεκαετίες.

View this post on Instagram

A post shared by 10 News (@10newsau)

Τα ίχνη του πίνακα Το Πορτρέτο μιας Κυρίας, που είχε δημιουργήσει ο ιταλός ζωγράφος Φρα Γκαλγκάριο το 1743 και βρισκόταν στη συλλογή του γνωστού συλλέκτη Ζακ Χάουντστικερ, είχαν χαθεί από το 1945 – όταν και οι Ναζί εγκατέλειπαν την Ολλανδία.

Και όμως 80 χρόνια μετά βρέθηκε να κοσμεί το σαλόνι ενός διαμερίσματος σε μια μεσιτική διαφήμιση στην Αργεντινή. Όπως αποδείχθηκε το έργο του Φρα Γκαλγκάριο είχε φτάσει εκεί μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μαζί με τον Φρίντριχ Κάντγκεν, ο οποίος ήταν ο οικονομικός σύμβουλος του Χέρμαν Γκέρινγκ και κατάφερε να στο σκάσει.

Οι συγγενείς του Χάουντστικερ κινητοποιήθηκαν άμεσα, συνεργάστηκαν με τις Αρχές της χώρας της νότιας Αμερικής και όλα έδειχναν ότι ο πίνακας θα επέστρεφε «σπίτι» του.

Όμως όταν οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο διαμέρισμα της διαφήμισης, ο πίνακας ήταν άφαντος. Ξανά. Στη θέση του βρισκόταν απλά μια ταπισερί με άλογα. Και το θρίλερ πέρασε σε νέο επίπεδο.

Το σπίτι ανήκει στην κόρη του Φρίντριχ Κάντγκεν, την Πατρίσια, η οποία μαζί με τον σύζυγό της επέλεξαν να κρύψουν τον πίνακα ώστε να μην τον κατασχέσουν οι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με εκείνη το έργο της ανήκει, καθώς μετά από 80 χρόνια έχει παραγραφεί το όποιο έγκλημα διέπραξε ο πατέρας της. Από την άλλη οι Αρχές φαίνεται να διαφωνούν και κατηγορούν την Πατρίσια  Κάντγκεν για παρακώλυση της δικαιοσύνης.

Το αποτέλεσμα; Τόσο αυτή όσο και ο σύζυγός της βρίσκονται σε κατ’οίκον περιορισμό μέχρι να βρεθεί μια λύση.

Economy
Σούπερ μάρκετ: Μεγαλώνει η πίεση για να ρίξουν τις τιμές σε 1.000 προϊόντα

Σούπερ μάρκετ: Μεγαλώνει η πίεση για να ρίξουν τις τιμές σε 1.000 προϊόντα

Vita.gr
Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Business
Motor Oil: Στην τελική ευθεία το έργο ανακύκλωσης υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

Motor Oil: Στην τελική ευθεία το έργο ανακύκλωσης υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

inWellness
inTown
Αρβανίτης για 13ωρο: Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών και των κερδών τους
Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 03.09.25

Αρβανίτης για 13ωρο: Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών και των κερδών τους

«Με κάθε νέα παρέμβαση στα εργασιακά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γυρίζει τους εργαζόμενους έναν αιώνα πίσω», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν είναι δικτάτορας – Δεν είναι;
ΗΠΑ 03.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν είναι δικτάτορας – Δεν είναι;

Από την αποστολή της εθνοφρουράς μέχρι τη στοχοποίηση ειδησεογραφικών καναλιών και σχολείων, οι ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός τυπικού δημοκρατικού ηγέτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι αλλάζει στις διαθήκες από 1ης Νοεμβρίου
Οικονομία 03.09.25

Τι αλλάζει στις διαθήκες από 1ης Νοεμβρίου

Οι δημοσιεύσεις περνούν στους συμβολαιογράφους με ανάρτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, μειώνοντας τις καθυστερήσεις που σήμερα φτάνουν ακόμη και τον έναν χρόνο μέσω των πρωτοδικείων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τέσσερις κρίσιμες επιλογές πριν από τη συνταξιοδότηση
Οικονομία 03.09.25

Τέσσερις κρίσιμες επιλογές πριν από τη συνταξιοδότηση

Το 2026 θεωρείται έτος - ορόσημο για την αποχώρηση από την εργασία, με αυξημένες αιτήσεις ήδη από το 2025. Οι ασφαλισμένοι καλούνται να σταθμίσουν παράγοντες όπως χρόνος, πλασματικά έτη, κρατήσεις και μειωμένη σύνταξη, ώστε να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη και να αποφύγουν μόνιμες απώλειες

Ηλίας Γεωργάκης
«Φθινόπωρο δυσαρέσκειας» – Η Βρετανία του Brexit, το μεταναστευτικό και ο «γόρδιος δεσμός» του Στάρμερ
Χιονοστιβάδα προβλημάτων 03.09.25

«Φθινόπωρο δυσαρέσκειας» – Η Βρετανία του Brexit, το μεταναστευτικό και ο «γόρδιος δεσμός» του Στάρμερ

Υπό την ασφυκτική πίεση της Ακροδεξιάς και εν μέσω προκλήσεων για την οικονομία, ο έλεγχος των συνόρων ανάγεται σε ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα (και) για την κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κρητική μαφία: «Ο Θεός κατέει ήντα μου ’χεις κάνει…» – Η συνομιλία με τον αστυνομικό και οι υποψίες για την τηλεφωνική γραμμή
Ελλάδα 03.09.25

Κρητική μαφία: «Ο Θεός κατέει ήντα μου ’χεις κάνει…» – Η συνομιλία με τον αστυνομικό και οι υποψίες για την τηλεφωνική γραμμή

Μέλος της κρητικής μαφίας που διακινούσε ναρκωτικά είχε αναπτύξει στενή σχέση με αστυνομικό για να του δίνει πληροφορίες - Σε μια συνομιλία μαζί του έχει αρχίσει να υποψιάζεται ότι παρακολουθείται το τηλέφωνό του

Σύνταξη
Απασχόληση: Η ανεργία μειώνεται αλλά ο μισθός δεν φτάνει
Εργασιακά 03.09.25

Απασχόληση: Η ανεργία μειώνεται αλλά ο μισθός δεν φτάνει

Η αντιπαράθεση για τα εργασιακά κορυφώνεται, με την κυβέρνηση να πανηγυρίζει για ιστορικό ρεκόρ στην απασχόληση. Η ανεργία μειώνεται, αλλά οι μισθοί παραμένουν απο τους χαμηλότερους στην ΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βολιβία: Ποινή φυλάκισης σε ισπανούς ιησουίτες που συγκάλυψαν τη σεξουαλική κακοποίηση δεκάδων παιδιών
Βολιβία 03.09.25

Καταδίκη ιησουιτών για συγκάλυψη της σεξουαλικής κακοποίησης δεκάδων παιδιών

Οι ογδοντάρηδες Μάρκος Ρεκολόνς και Ραμόν Αλαΐξ καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης στη Βολιβία διότι συγκάλυψαν ιερωμένο που είχε κακοποιήσει σεξουαλικά δεκάδες παιδιά.

Σύνταξη
Υπόθεση Επσταϊν: Δεκάδες χιλιάδες σελίδες εγγράφων βγάζει στη δημοσιότητα επιτροπή του Κογκρέσου
Διαδίκτυο 03.09.25

Στη φόρα πάνω από 33.000 σελίδες εγγράφων της υπόθεσης Επσταϊν

Δεκάδες χιλιάδες σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση Επσταϊν δημοσιοποιήθηκαν, φύρδην-μίγδην, στο διαδίκτυο καθώς η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορείται για έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά το θέμα.

Σύνταξη
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
