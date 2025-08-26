Πίνακας του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε τυχαία μέσω μιας διαφήμισης

Το ημερολόγιο έδειχνε 10 Μαΐου 1940 όταν ο Αδόλφος Χίτλερ έδωσε την εντολή για την ενεργοποίηση της επιχείρησης Case Yellow. Ο στόχος των ναζί ήταν τετραπλός: η εισβολή και κατάληψη των Κάτω Χωρών και της Γαλλίας. Τέσσερις ημέρες μετά η Ολλανδία είχε «πέσει».

Σε αυτές τις 96 ώρες, χιλιάδες Εβραίοι που ζούσαν στη «Χώρα της Τουλίπας» εγκατέλειψαν άρον άρον τη πατρίδα τους, προσπαθώντας να ξεφύγουν από τη μανία των Ναζί. Ανάμεσά τους και ο Ζακ Χάουντστικερ, ένας από τους πιο γνωστούς συλλέκτες της Ολλανδίας, ο οποίος πέρα από το σπίτι του θα άφηνε πίσω και 1.200 έργα τέχνης – ο ίδιος θα χάσει τη ζωή του στις 16 Μαΐου 1940 στην προσπάθειά του να περάσει στην Αγγλία από τη θάλασσα της Μάγχης.

Το 1945, όταν η ναζιστική Γερμανία παραδόθηκε και η Ολλανδία απελευθερώθηκε, κανένα από τα έργα της συλλογής του Χάουντστικερ δεν βρισκόταν στη θέση του. Ο Χέρμαν Γκέρινγκ είχε φροντίσει για αυτό.

View this post on Instagram A post shared by Facing History & Ourselves (@facinghistory)

Το Νο2 των Ναζί και δεξί χέρι του Χίτλερ, άρπαξε τη συλλογή του Ζακ Χάουντστικερ – με κάποια από τα έργα να καταλήγουν σε γερμανικές γκαλερί, άλλα στο σπίτι του Γκέρινγκ, ορισμένα ως δώρα σε φίλους του, ενώ τα περισσότερα πωλήθηκαν σε ιδιωτικούς συλλέκτες.

Μέσα στα επόμενα χρόνια, τα μέλη της οικογένειας του συλλέκτη έκαναν τα πάντα προκειμένου να βρουν τη χαμένη συλλογή του. Ωστόσο, έως το 2006 μόλις 202 έργα είχαν επανέλθει στην κατοχή τους. Όμως, πλέον είναι πολύ πιθανό, να ανακτήσουν ακόμα έναν πίνακα.

Πρόκειται για το Πορτρέτο μιας Κυρίας, πίνακας του ιταλού ζωγράφου Φρα Γκαλγκάριο από το 1743, ο οποίος εντοπίστηκε τυχαία μέσω μιας διαφήμισης ενός μεσιτικού γραφείου να κοσμεί το σαλόνι ενός σπιτιού στην Αργεντινή!

Ειδικοί της τέχνης, δήλωσαν στην ολλανδική εφημερίδα AD, ότι θεωρούν πως πρόκειται για τον αυθεντικό πίνακα του Φρα Γκαλγκάριο και όχι για κάποια απομίμηση. Κάτι που φαίνεται να πιστεύουν και οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας.

Σε έρευνα που έκαναν, προκειμένου να καταλάβουν πως ο πίνακας από την Ολλανδία βρέθηκε στην Αργεντινή, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως«ταξίδεψε» στη νότια Αμερική μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μαζί με τον Φρίντριχ Κάντγκεν, ο οποίος ήταν ο οικονομικός σύμβουλος του Χέρμαν Γκέρινγκ.

Μάλιστα, όπως αποδείχθηκε το διαμέρισμα στη διαφήμιση του αργεντίνικου μεσιτικού γραφείου ανήκει σε μια από τις κόρες του Κάντγκεν – η οποία αρνήθηκε να απαντήσει στους δημοσιογράφους.

Ωστόσο η Μαρέι φον Σαχέρ, νύφη του Ζακ Χάουντστικερ που εδώ και δεκαετίες δίνει μάχη για να ανακτήσει τη συλλογή του, είναι αποφασισμένη να μην κάνει πίσω. «Ξεκίνησα τη δεκαετία του ’90 και δεν θα τα παρατήσω. Είμαι αποφασισμένη να φέρω πίσω μέχρι και το τελευταίο έργο της συλλογής του και να αποκαταστήσω την κληρονομιά του» δήλωσε η 81χρονη.

// Κεντρική φωτογραφία: Reuters