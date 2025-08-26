magazin
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πίνακας του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε τυχαία μέσω μιας διαφήμισης
Μετά από 85 χρόνια 26 Αυγούστου 2025 | 13:33

Πίνακας του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε τυχαία μέσω μιας διαφήμισης

Το Πορτρέτο μιας Κυρίας που είχε ζωγραφίσει ο Φρα Γκαλγκάριο το 1743 είχε εξαφανιστεί μετά την εισβολή των Ναζί στην Ολλανδία. Πριν λίγο καιρό εντοπίστηκε τυχαία στην Αργεντινή μέσω μιας διαφήμισης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αυτός είναι ο «διακόπτης» που ενεργοποιεί την καύση λίπους

Αυτός είναι ο «διακόπτης» που ενεργοποιεί την καύση λίπους

Spotlight

Το ημερολόγιο έδειχνε 10 Μαΐου 1940 όταν ο Αδόλφος Χίτλερ έδωσε την εντολή για την ενεργοποίηση της επιχείρησης Case Yellow. Ο στόχος των ναζί ήταν τετραπλός: η εισβολή και κατάληψη των Κάτω Χωρών και της Γαλλίας. Τέσσερις ημέρες μετά η Ολλανδία είχε «πέσει».

Σε αυτές τις 96 ώρες, χιλιάδες Εβραίοι που ζούσαν στη «Χώρα της Τουλίπας» εγκατέλειψαν άρον άρον τη πατρίδα τους, προσπαθώντας να ξεφύγουν από τη μανία των Ναζί. Ανάμεσά τους και ο Ζακ Χάουντστικερ, ένας από τους πιο γνωστούς συλλέκτες της Ολλανδίας, ο οποίος πέρα από το σπίτι του θα άφηνε πίσω και 1.200 έργα τέχνης – ο ίδιος θα χάσει τη ζωή του στις 16 Μαΐου 1940 στην προσπάθειά του να περάσει στην Αγγλία από τη θάλασσα της Μάγχης.

Το 1945, όταν η ναζιστική Γερμανία παραδόθηκε και η Ολλανδία απελευθερώθηκε, κανένα από τα έργα της συλλογής του Χάουντστικερ δεν βρισκόταν στη θέση του. Ο Χέρμαν Γκέρινγκ είχε φροντίσει για αυτό.

View this post on Instagram

A post shared by Facing History & Ourselves (@facinghistory)

Το Νο2 των Ναζί και δεξί χέρι του Χίτλερ, άρπαξε τη συλλογή του Ζακ Χάουντστικερ – με κάποια από τα έργα να καταλήγουν σε γερμανικές γκαλερί, άλλα στο σπίτι του Γκέρινγκ, ορισμένα ως δώρα σε φίλους του, ενώ τα περισσότερα πωλήθηκαν σε ιδιωτικούς συλλέκτες.

Μέσα στα επόμενα χρόνια, τα μέλη της οικογένειας του συλλέκτη έκαναν τα πάντα προκειμένου να βρουν τη χαμένη συλλογή του. Ωστόσο, έως το 2006 μόλις 202 έργα είχαν επανέλθει στην κατοχή τους. Όμως, πλέον είναι πολύ πιθανό, να ανακτήσουν ακόμα έναν πίνακα.

Πρόκειται για το Πορτρέτο μιας Κυρίας, πίνακας του ιταλού ζωγράφου Φρα Γκαλγκάριο από το 1743, ο οποίος εντοπίστηκε τυχαία μέσω μιας διαφήμισης ενός μεσιτικού γραφείου να κοσμεί το σαλόνι ενός σπιτιού στην Αργεντινή!

Το Πορτρέτο μιας Κυρίας του 1743 από τον ιταλό ζωγράφο Φρα Γκαλγκάριο.

Ειδικοί της τέχνης, δήλωσαν στην ολλανδική εφημερίδα AD, ότι θεωρούν πως πρόκειται για τον αυθεντικό πίνακα του Φρα Γκαλγκάριο και όχι για κάποια απομίμηση. Κάτι που φαίνεται να πιστεύουν και οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας.

Σε έρευνα που έκαναν, προκειμένου να καταλάβουν πως ο πίνακας από την Ολλανδία βρέθηκε στην Αργεντινή, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως«ταξίδεψε» στη νότια Αμερική μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μαζί με τον Φρίντριχ Κάντγκεν, ο οποίος ήταν ο οικονομικός σύμβουλος του Χέρμαν Γκέρινγκ.

Μάλιστα, όπως αποδείχθηκε το διαμέρισμα στη διαφήμιση του αργεντίνικου μεσιτικού γραφείου ανήκει σε μια από τις κόρες του Κάντγκεν – η οποία αρνήθηκε να απαντήσει στους δημοσιογράφους.

Ωστόσο η Μαρέι φον Σαχέρ, νύφη του  Ζακ Χάουντστικερ που εδώ και δεκαετίες δίνει μάχη για να ανακτήσει τη συλλογή του, είναι αποφασισμένη να μην κάνει πίσω. «Ξεκίνησα τη δεκαετία του ’90 και δεν θα τα παρατήσω. Είμαι αποφασισμένη να φέρω πίσω μέχρι και το τελευταίο έργο της συλλογής του και να αποκαταστήσω την κληρονομιά του» δήλωσε η 81χρονη.

// Κεντρική φωτογραφία: Reuters

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Morgan Stanley: Ανθεκτική η οικονομία της Ελλάδας, θα «ρίξει ρυθμούς» από το 2026

Morgan Stanley: Ανθεκτική η οικονομία της Ελλάδας, θα «ρίξει ρυθμούς» από το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτός είναι ο «διακόπτης» που ενεργοποιεί την καύση λίπους

Αυτός είναι ο «διακόπτης» που ενεργοποιεί την καύση λίπους

World
Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Απειλείται ο Ρέμπραντ από την τεχνητή νοημοσύνη;
Τόσο-όσο 22.08.25

Απειλείται ο Ρέμπραντ από την τεχνητή νοημοσύνη;

Η τεχνητή νοημοσύνη αναδημιουργεί εμβληματικά έργα της ιστορίας της τέχνης, προκαλώντας θαυμασμό αλλά και φόβους: πρόκειται για νέους ορίζοντες ή αλλοίωση της «ψυχής» της τέχνης;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Comedian: Η μπανάνα-έργο τέχνης του Μαουρίτσιο Κατελάν φαγώθηκε ξανά – «Δεν το έκανε σωστά»
Η 4η φορά 13.08.25

Comedian: Η μπανάνα-έργο τέχνης του Μαουρίτσιο Κατελάν φαγώθηκε ξανά – «Δεν το έκανε σωστά»

Το έργο Comedian του Ιταλού καλλιτέχνη Μαουρίτσιο Κατελάν, μια μπανάνα κολλημένη με μονωτική ταινία σε τοίχο, καταναλώθηκε για τέταρτη φορά. Αυτό είναι και το πεπρωμένο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όταν ο Κώστας Ουράνης συνάντησε τον άγνωστο «αλήτη» Θεόφιλο Χατζημιχαήλ ένα απομεσήμερο στη Μυτιλήνη
«Ταξιδιωτική λογοτεχνία» 11.08.25

Όταν ο Κώστας Ουράνης συνάντησε τον άγνωστο «αλήτη» Θεόφιλο Χατζημιχαήλ ένα απομεσήμερο στη Μυτιλήνη

Ο ποιτής και πεζογράφος Κώστας Ουράνης στον «Ταχυδρόμο» του Στρατή Μυριβήλη πριν από 95 χρόνια, περιγράφει τον άγνωστο «αλήτη» Θεόφιλο Χατζημιχαήλ, τον αυτοδίδακτο λαϊκό ζωγράφο και αγιογράφο, ένα απομεσήμερο στη Μυτιλήνη.

Σύνταξη
Ιερό δισκοπότηρο: Ασύλληπτα σπάνια πρώτη έκδοση του Χόμπιτ πουλήθηκε για ποσό-μαμούθ
Θησαυρός 07.08.25

Ιερό δισκοπότηρο: Ασύλληπτα σπάνια πρώτη έκδοση του Χόμπιτ πουλήθηκε για ποσό-μαμούθ

Το Χόμπιτ του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1937 ως παιδικό βιβλίο και η επιτυχία του ήταν αυτή που οδήγησε στο έπος του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τις εμβληματικές περιπέτειες στη Μέση Γη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άντι Γουόρχολ – «Ένας μοναχικός έφηβος με άσχημο δέρμα, που μεγάλωσε. Ένας περιφερόμενος σε έναν χορό γυμνασίου»
6 Αυγούστου 1928 06.08.25

Άντι Γουόρχολ - «Ένας μοναχικός έφηβος με άσχημο δέρμα, που μεγάλωσε. Ένας περιφερόμενος σε έναν χορό γυμνασίου»

Ο Αμερικανός φωτογράφος Γουίλιαμ Τζον Κένεντι συνεργάστηκε με τον «Πάπα της ποπ» σε μία σειρά εικόνων. Το 2022, η χήρα του Κένεντι και άλλες προσωπικότητες από το «θηριοτροφείο» του Γουόρχολ θυμήθηκαν τη ζωή στο Factory με αφορμή το βιβλίο The Lost Archive.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Pauline Karpidas: Μέσα στη θρυλική δημοπρασία της grand dame και φίλης του Αλέξανδρου Ιόλα – «H Peggy Guggenheim της Ευρώπης»
Magritte, Dalí, Picasso, Warhol 04.08.25

Pauline Karpidas: Μέσα στη θρυλική δημοπρασία της grand dame και φίλης του Αλέξανδρου Ιόλα – «H Peggy Guggenheim της Ευρώπης»

Η σύζυγος υλλογή της Pauline Karpidas, η αξία της οποίας εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια ευρώ, είναι η πιο ακριβή από έναν μόνο ιδιοκτήτη που έχει προσφερθεί ποτέ από τον οίκο Sotheby’s στην Ευρώπη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Στη μνήμη υπάρχει πρόκληση» – Η παλαιστινιακή κλωστοϋφαντουργία και το κέντημα ως πράξη αντίστασης
Sumud στα αραβικά 04.08.25

«Στη μνήμη υπάρχει πρόκληση» - Η παλαιστινιακή κλωστοϋφαντουργία και το κέντημα ως πράξη αντίστασης

Mια νέα έκθεση στο V&A Dundee της Σκωτίας εξερευνά τα παλαιστινιακά υφάσματα, κεντήματα και ενδύματα ως μέσο αφήγησης προσωπικών και κοινοτικών ιστοριών - «Μπροστά σε μια γενοκτονία, η έκθεση δεν προσφέρει έναν παθητικό θρήνο αλλά μια ριζοσπαστική επιμονή»

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Casa Susanna – Μέσα στο μυστικό και δυναμικό καταφύγιο των τρανς γυναικών της Νέας Υόρκης του ’60
Queer ιστορία 01.08.25

Casa Susanna - Μέσα στο μυστικό και δυναμικό καταφύγιο των τρανς γυναικών της Νέας Υόρκης του ’60

H Casa Susanna ήταν το «πνευματικό παιδί» δύο γυναικών: της τρανς γυναίκας Susanna Valenti και της συζύγου της Marie Tornell. Ένας θησαυρός από φωτογραφίες της υπαίθριας αγοράς που εντοπίστηκαν το 2004 δείχνει πώς κάποιοι βρήκαν απελευθέρωση στα όρη Catskillls, βόρεια της Νέας Υόρκης, σε μια δύσκολη εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρομάνο: «Συμφωνία της Σπόρτινγκ με τον Φώτη Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ – Διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό» (pic)
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Ρομάνο: «Συμφωνία της Σπόρτινγκ με τον Φώτη Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ – Διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό» (pic)

Όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο η ομάδα της Λισαβόνας τα έχει βρει με τον Φώτη Ιωαννίδη και πλέον απομένει να τα βρει και με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση: Το ΕΣΥ δεν αποτελεί πρόσφορο έδαφος για επικοινωνιακά παιχνίδια – Σοβαρευτείτε
«Στάχτη στα μάτια» 26.08.25

ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση: Το ΕΣΥ δεν αποτελεί πρόσφορο έδαφος για επικοινωνιακά παιχνίδια – Σοβαρευτείτε

«Επί 6 χρόνια η Νέα Δημοκρατία απαξιώνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και υποβαθμίζει συστηματικά τις κοινωνικές παροχές - Οι τηλεοπτικές φιέστες του Γεωργιάδη υποτιμούν τους πολίτες»», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να αποδομεί τις εργασιακές σχέσεις προς όφελος των ισχυρών εργοδοτικών συμφερόντων
13ωρο 26.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να αποδομεί τις εργασιακές σχέσεις προς όφελος των ισχυρών εργοδοτικών συμφερόντων

«Οι εργαζόμενοι και ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα αγωνιστούν να μην περάσει αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο», σημειώνει ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Κ.Ο., Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
Τα γηροκομεία έχουν γίνει πολύ ακριβά; Αυτή η κρουαζιέρα προσφέρει παντοτινές διακοπές μετά την σύνταξη
Golden Passport 26.08.25

Τα γηροκομεία έχουν γίνει πολύ ακριβά; Αυτή η κρουαζιέρα προσφέρει παντοτινές διακοπές μετά την σύνταξη

Επί του MV Odyssey, το οποίο κάνει κρουαζιέρες από τον Οκτώβριο του 2024, οι επιβάτες μπορούν να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο, επισκεπτόμενοι 425 λιμάνια και 147 χώρες σε τρεισήμισι χρόνια

Σύνταξη
Περιπολικά και νεκροφόρες αντί για ασθενοφόρα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας
Επικίνδυνη υποστελέχωση 26.08.25

Περιπολικά και νεκροφόρες αντί για ασθενοφόρα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας

Γιατροί και κάτοικοι του νησιού μιλούν στο in για το πως έφτασαν να διακομίζονται με ανορθόδοξο τρόπο τα περιστατικά στο υποστελεχωμένο Κέντρο Υγείας Αίγινας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ποιος είναι ο Ρίο Νγκουμόα που επισκίασε τα πάντα στην Premier League με το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις επί της Νιούκαστλ;
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Ποιος είναι ο Ρίο Νγκουμόα που επισκίασε τα πάντα στην Premier League με το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις επί της Νιούκαστλ;

Ένας έφηβος τέσσερις ημέρες πριν τα 17α γενέθλιά του έστρεψε με γκολ στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων στο γήπεδο «Σεντ Τζειμσις Παρκ» πάνω του όλα τα φώτα της δημοσιότητας.

Γιάννης Κουριδάκος
Μανωλάκου: Το «καλάθι της ΔΕΘ» είναι κοροϊδία για το λαό – Ξεσηκωμός απέναντι στη μεγάλη ληστεία των εργαζομένων
ΚΚΕ 26.08.25

Μανωλάκου: Το «καλάθι της ΔΕΘ» είναι κοροϊδία για το λαό – Ξεσηκωμός απέναντι στη μεγάλη ληστεία των εργαζομένων

Η Διαμάντω Μανωλάκου κατήγγειλε την κυβέρνηση για το «αντεργατικό έκτρωμα που επιβάλει 13 ώρες εργασίας, το οποίο αυξάνει τους κινδύνους για εργατικά ατυχήματα», και την κάλεσε να το αποσύρει

Σύνταξη
«Τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε»: Λουκάνικος, ο σκύλος-σύμβολο των διαδηλώσεων στην Ελλάδα της κρίσης, γαβγίζει για πάντα
ΓΑΒ! 26.08.25

«Τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε»: Λουκάνικος, ο σκύλος-σύμβολο των διαδηλώσεων στην Ελλάδα της κρίσης, γαβγίζει για πάντα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλων μια φιλική υπενθύμιση για τον περίφημο Λουκάνικο, τον σκύλο-αντιεξουσιαστή που δεν δάγκωνε αλλά γάβγιζε για δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακόμα μία πολιτική κρίση στη Γαλλία – Τριγμοί και ανησυχία μετά την απόφαση Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης
Κόσμος 26.08.25

Ακόμα μία πολιτική κρίση στη Γαλλία – Τριγμοί και ανησυχία μετά την απόφαση Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης

Ψήφο εμπιστοσύνης ζήτησε ο πρωθυπουργός στη Γαλλία, Φρανσουά Μπαϊρού, πυροδοτώντας εκ νέου την πολιτική κρίση, με το μέλλον για την κυβέρνηση να είναι πιο αβέβαιο από ποτέ

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Έγκλημα στη Σκύδρα: Για ανθρωποκτονία με δόλο κατηγορείται ο 76χρονος που δολοφόνησε τον συγχωριανό του
Πέλλα 26.08.25

Έγκλημα στη Σκύδρα: Για ανθρωποκτονία με δόλο κατηγορείται ο 76χρονος που δολοφόνησε τον συγχωριανό του

Ο 76χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και έχοντας κάτι στο πρόσωπό του για να το καλύπτει

Σύνταξη
Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες στην Αλόννησο – Μηχανική βλάβη στο Superstar της SeaJets
Σποράδες 26.08.25

Εκατοντάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν στην Αλόννησο λόγω βλάβης στο Superstar της SeaJets

Οι επιβάτες που είδαν για μία ακόμα φορά πλοίο της SeaJets να μην πραγματοποιεί το προγραμματισμένο του δρομολόγιο, διαμαρτύρονται για την παντελή έλλειψη ενημέρωσης και οργάνωσης.

Σύνταξη
Από τη λιμοκτονία στους ακρωτηριασμούς – Πολιτικές που παράγουν ΑμεΑ καταγγέλλονται στη Γάζα
«Αναπηριοποίηση» 26.08.25

Από τη λιμοκτονία στους ακρωτηριασμούς – Πολιτικές που παράγουν ΑμεΑ καταγγέλλονται στη Γάζα

Η UNICEF καταγράφει ότι πάνω από 10 παιδιά κάθε μέρα χάνουν ένα ή και τα δύο πόδια τους στο πλαίσιο σκόπιμης δημιουργίας ΑμεΑ στην Γάζα από τον Ισραηλινό Στρατό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
BBC: Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών παρακαλεί τον Έλον Μασκ να αφαιρέσει συνδέσμους προς τις εικόνες της
Μία μεγάλη έρευνα 26.08.25

Μία γυναίκα που είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά ως παιδί, ο Έλον Μασκ και το «σκοτεινό διαδίκτυο» των παιδεραστών

Πώς οι παιδεραστές και οι έμποροι εικόνων και βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων χρησιμοποιούν το «Χ» του Έλον Μασκ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Bugonia: Η καθηλωτική αφίσα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Εμα Στόουν
Sci-fi αισθητική 26.08.25

Bugonia: Η καθηλωτική αφίσα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Εμα Στόουν

Η πρώτη αφίσα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Bugonia» σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου, εθεάθη κοντά στα γραφεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Σύνταξη
ΓΣΕΕ: Το σ/ν καθιστά αφόρητες τις συνθήκες εργασίας και αποδυναμώνει εσκεμμένα τις συλλογικές συμβάσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 26.08.25

ΓΣΕΕ: Το σ/ν καθιστά αφόρητες τις συνθήκες εργασίας και αποδυναμώνει εσκεμμένα τις συλλογικές συμβάσεις

«Το υπουργείο Εργασίας επέλεξε να παρουσιάσει μια απαράδεκτη δέσμη μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ικανοποιώντας πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα», τονίζει η ΓΣΕΕ

Σύνταξη
Χαρίτσης: Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι τοξικό και ταξικό – Πρέπει να φύγει
Βουλή 26.08.25

Χαρίτσης: Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι τοξικό και ταξικό – Πρέπει να φύγει

«Το μόνο δίκιο που την ενδιαφέρει είναι το δίκιο των εργοδοτών», ανέφερε για την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, σχολιάζοντας το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Απόρρητο