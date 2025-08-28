magazin
Ο πίνακας του 1743 που κλάπηκε από τους Ναζί και βρέθηκε νωρίτερα φέτος αγνοείται ξανά
85 χρόνια μετά 28 Αυγούστου 2025 | 10:00

Ο πίνακας του 1743 που κλάπηκε από τους Ναζί και βρέθηκε νωρίτερα φέτος αγνοείται ξανά

Ο πίνακας με τίτλο Το Πορτρέτο μιας Κυρίας του Φρα Γκαλγκάριο, λεηλατημένος από τους Ναζί, εμφανίστηκε σε αγγελία ακινήτου στην Αργεντινή – και εξαφανίστηκε μυστηριωδώς λίγο πριν την αστυνομική έφοδο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Μελέτη: Το “κρυφό” λίπος γερνά σιωπηλά την καρδιά

Μελέτη: Το “κρυφό” λίπος γερνά σιωπηλά την καρδιά

Spotlight

Μία υπόθεση που θυμίζει αστυνομικό μυθιστόρημα απασχολεί τις τελευταίες ημέρες τις αρχές της Αργεντινής και την καλλιτεχνική κοινότητα της Ευρώπης: ένας πίνακας που είχε κλαπεί από τους Ναζί πριν από οκτώ δεκαετίες εμφανίστηκε απροσδόκητα σε αγγελία μεσιτικού γραφείου κοντά στο Μπουένος Άιρες – και στη συνέχεια εξαφανίστηκε εκ νέου, σύμφωνα με το BBC.

Ο πίνακας Πορτρέτο μιας Κυρίας του Ιταλού ζωγράφου του ύστερου μπαρόκ Φρα Γκαλγκάριο (Γκιουζέπε Γκισλάντι), που απεικονίζει την Κοντέσα Colleoni, είχε κατασχεθεί από τη συλλογή του Ολλανδού εμπόρου τέχνης Ζακ Γκούντστικερ. Ο Γκούντστικερ πέθανε το 1940, λίγο μετά τη γερμανική εισβολή στην Ολλανδία, και η τεράστια συλλογή του – πάνω από 1.200 έργα – πέρασε βίαια στα χέρια των Ναζί. Πολλά εξ αυτών κατέληξαν στο προσωπικό «μουσείο» του Χέρμαν Γκέρινγκ, κορυφαίου στελέχους του Τρίτου Ράιχ.

YouTube thumbnail

Η αποκαλυπτική διαφήμιση και η εξαφάνιση

Για δεκαετίες, η τύχη του συγκεκριμένου έργου παρέμενε μυστήριο – ώσπου μια έρευνα της ολλανδικής εφημερίδας Algemeen Dagblad (AD) αποκάλυψε ότι ο πίνακας εμφανιζόταν σε φωτογραφίες από αγγελία πώλησης ακινήτου στην Αργεντινή. Το σπίτι ανήκε σε μία από τις κόρες του Φρίντριχ Κάντγκιεν, αξιωματικού των SS και οικονομικού συνεργάτη του Γκέρινγκ, που είχε διαφύγει στη Λατινική Αμερική το 1945 και στη συνέχεια έγινε επιτυχημένος επιχειρηματίας στο Μπουένος Άιρες.

Στις φωτογραφίες της αγγελίας, ο πίνακας φαινόταν να δεσπόζει πάνω από έναν καναπέ στο σαλόνι του σπιτιού. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικές αρχές έκαναν έφοδο στο ακίνητο αυτή την εβδομάδα, ο πίνακας είχε εξαφανιστεί. Όπως αποκάλυψε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Κάρλος Μαρτίνες, οι ερευνητές δεν βρήκαν το έργο, αλλά κατέσχεσαν δύο όπλα. «Το αντιμετωπίζουμε ως υπόθεση συγκάλυψης λαθρεμπορίου», ανέφερε ο εισαγγελέας, σύμφωνα με την αργεντίνικη εφημερίδα Clarin.

«Το αντιμετωπίζουμε ως υπόθεση συγκάλυψης λαθρεμπορίου»

Η ίδια εφημερίδα σημείωσε ότι το σαλόνι είχε αναδιαμορφωθεί: τα έπιπλα είχαν αλλάξει θέση και στη θέση του πορτρέτου κρεμόταν πλέον ένα μεγάλο υφαντό με άλογα και σκηνές φύσης. Ο δημοσιογράφος Πίτερ Σχάουτεν, που παρακολούθησε την υπόθεση για λογαριασμό της AD, δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως ο πίνακας απομακρύνθηκε αμέσως μετά τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα.

Το μυστήριο δεν σταματά εκεί. Σύμφωνα με την έρευνα της AD, ένα άλλο έργο που θεωρείται λεηλατημένο – μια νεκρή φύση με λουλούδια του Ολλανδού ζωγράφου Άμπραχαμ Μινιόν – εμφανίστηκε σε φωτογραφία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης μίας από τις αδελφές Κάντγκιεν. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους, εκείνη απάντησε ότι δεν γνωρίζει «για ποιον πίνακα μιλούν».

Οι κληρονόμοι του Ζακ Γκούντστικερ δηλώνουν αποφασισμένοι να διεκδικήσουν όλα τα έργα που ανήκαν στη συλλογή του. Η μοναδική επιζήσασα κληρονόμος, η νύφη του Μάρεϊ φον Ζάχερ, υπογράμμισε: «Η οικογένειά μας έχει στόχο να επιστρέψει κάθε έργο που εκλάπη από τη συλλογή του Ζακ και να αποκαταστήσει την κληρονομιά του». Ήδη από το 2006 έχει ανακτήσει 202 έργα, αλλά πολλά παραμένουν χαμένα.

Η υπόθεση αναζωπυρώνει το διαρκές ζήτημα της τέχνης που λεηλατήθηκε από το ναζιστικό καθεστώς και βρίσκεται διασκορπισμένη σε ιδιωτικές συλλογές και μουσεία σε όλο τον κόσμο. Παρά τις δεκαετίες που έχουν περάσει, η μάχη για την επιστροφή των έργων στους νόμιμους κατόχους συνεχίζεται, συχνά μέσα από πολύχρονες δικαστικές διαμάχες.

Η εξαφάνιση του Πορτρέτο μιας Κυρίας από το σπίτι στο Μπουένος Άιρες δείχνει πόσο δύσκολη παραμένει η ανεύρεση και η επιστροφή των έργων αυτών. Σύμφωνα με το BBC, για την ώρα, οι αρχές της Αργεντινής ερευνούν αν το έργο έχει μεταφερθεί σε άλλη τοποθεσία ή αν βρίσκεται ήδη σε χέρια εμπόρων τέχνης στη μαύρη αγορά. Όμως, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, κάθε φορά που ένα τέτοιο έργο έρχεται στο φως, έστω και για λίγο, αυξάνονται οι πιθανότητες να εντοπιστεί και να επιστραφεί.

Σε κάθε περίπτωση, η ιστορία αυτή αποδεικνύει ότι τα φαντάσματα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εξακολουθούν να πλανώνται πάνω από την αγορά τέχνης – και πως ακόμη και μια απλή αγγελία ακινήτου μπορεί να αποκαλύψει μυστικά που κρύβονταν επί οκτώ δεκαετίες.

Φθιώτιδα: Καταγγελίες, απειλές και παρ’ ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)
Στη Φθιώτιδα 28.08.25

Καταγγελίες, απειλές και παρ' ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)

Δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης αποκάλεσε κάτοικο του Αγίου Γεωργίου, στη Φθιώτιδα, πολιτικάντη με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που λειτουργεί σαν να ασκεί διοίκηση για λογαριασμό του Δήμου

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι οχυρωμένες πόλεις στο στόχαστρο του Πούτιν – Δώδεκα οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο
Δείτε χάρτη 28.08.25

Οι οχυρωμένες πόλεις της Ουκρανίας στο στόχαστρο του Πούτιν - Δώδεκα οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο

«Παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία - Πώς έχει η κατάσταση στο έδαφος - Ποιες πόλεις επιδιώκει να κατακτήσει ο ρωσικός στρατός, πώς έχουν οχυρωθεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο αλγόριθμος του Netflix «σκοτώνει» την πρωτοτυπία – Ταινίες για όλους, που δεν μένουν σε κανέναν
Τεχνητή Νοημοσύνη 28.08.25

Ο αλγόριθμος του Netflix «σκοτώνει» την πρωτοτυπία – Ταινίες για όλους, που δεν μένουν σε κανέναν

Με προϋπολογισμούς εκατοντάδων εκατομμυρίων, αλλά σενάρια που μοιάζουν βγαλμένα από «αλγοριθμική μηχανή», το Netflix κατηγορείται ότι παράγει εύπεπτες αλλά «άχρωμες» ταινίες στον βωμό των δεδομένων και της μαζικής απήχησης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕΣΥ: Το μαύρο άσπρο για την είσοδο ιδιωτών στα νοσοκομεία κάνει ο Θεμιστοκλέους – Συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν
Damage control 28.08.25

ΕΣΥ: Το μαύρο άσπρο για την είσοδο ιδιωτών στα νοσοκομεία κάνει ο Θεμιστοκλέους – Συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν

Σε συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν, για την κατάσταση στο ΕΣΥ κατέφυγε ο υφ. Υγείας Μ. Θεμιστοκλέους - Επιχείρησε να πείσει ότι η είσοδος ιδιωτών στα νοσοκομεία ενισχύει τον δημόσιο χαρακτήρα της περίθαλψης

Σύνταξη
Σαλαμίνα: Βίντεο από τη φωτιά που έφτασε σε αυλές σπιτιών – «Είχαν γλέντι, έριξαν πυροτεχνήματα»
Χωρίς ενεργό μέτωπο 28.08.25

Βίντεο από τη φωτιά στη Σαλαμίνα που έφτασε σε αυλές σπιτιών - «Είχαν γλέντι, έριξαν πυροτεχνήματα»

Η περιοχή που έπιασε φωτιά στη Σαλαμίνα έχει κατοικίες, πολλές ελιές, πεύκα και ξερόκλαδα, αλλά με την επέμβαση της Πυροσβεστικής και τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου απετράπησαν τα χειρότερα

Σύνταξη
Αλλαγή πλεύσης ο Βέρνερ Χέρτζογκ – Άνοιξε λογαριασμό στο Instagram
Social 28.08.25

Αλλαγή πλεύσης ο Βέρνερ Χέρτζογκ – Άνοιξε λογαριασμό στο Instagram

Ο σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτζογκ, που για δεκαετίες δήλωνε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς τα θεωρούσε «μια τεράστια, γυμνή επίθεση ηλιθιότητας» άνοιξε λογαριασμό στο Instagram.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παλλήνη: Εθισμένος στον τζόγο ο δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για εμπρησμούς
Παλλήνη 28.08.25

«Έχανα και έβαζα φωτιά» - Εθισμένος στον τζόγο ο δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για εμπρησμούς

Ο δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη για τους εμπρησμούς στην Παλλήνη, σε μικρή απόσταση από δασική έκταση, θα απολογηθεί στον ανακριτή την Παρασκευή

Σύνταξη
Ελλάδα – Ιταλία: Η «επίσημη αγαπημένη» ξεκινά το Eurobasket με πίστη για διάκριση!
Μπάσκετ 28.08.25

Ελλάδα – Ιταλία: Η «επίσημη αγαπημένη» ξεκινά το Eurobasket με πίστη για διάκριση!

Η μεγάλη ώρα για την Εθνική ομάδα μπάσκετ έφτασε! Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ρίχνεται απόψε (28/8, 21:30 / ΕΡΤ NEWS) στη μάχη του Eurobasket 2025 με αντίπαλο την Ιταλία, για την 1η αγωνιστική του Γ' ομίλου.

Σύνταξη
Οικογένεια Μάικλ Τζάκσον: Το νέο κεφάλαιο – Νέος αρραβώνας, δάκρυα χωρισμού και η διαμάχη για την περιουσία
Δυναστεία 28.08.25

Οικογένεια Μάικλ Τζάκσον: Το νέο κεφάλαιο – Νέος αρραβώνας, δάκρυα χωρισμού και η διαμάχη για την περιουσία

Τα τρία παιδιά του Μάικλ Τζάκσον, Πρινς, Πάρις και Μπίγκι, είναι εκτεθειμένα στους προβολείς από μωρά. «Είμαστε ένα» δηλώνουν ενώ η μάζη για τη διαχείριση της περιουσίας συνεχίζεται

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραμπ: Απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC – Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας
Δεν παραιτήθηκε 28.08.25

Ο Τραμπ απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC - Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας

Η Σούζαν Μονάρεζ δεν συμπλήρωσε ούτε έναν μήνα στη θέση της - Συγκρούστηκε με τον υπουργό Υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, τον Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο, αμφισβητία των εμβολίων

Σύνταξη
Νοσοκομείο Νάσερ: Το διπλό χτύπημα ήταν τριπλό – Η ακτινογραφία της επίθεσης – Αποκάλυψη CNN για το μακελειό
CNN 28.08.25

Αποκάλυψη: Το διπλό χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ ήταν τριπλό - Τι δείχνει νέο βίντεο - Η ακτινογραφία της επίθεσης

Νέα στοιχεία για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ που κόστισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους, ανάμεσά τους σε πέντε δημοσιογράφους - Τι δείχνει νέο βίντεο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: Οι μισοί Αμερικανοί ψηφοφόροι πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα
Δείτε αναλυτικά 28.08.25

Αποκαλυπτική δημοσκόπηση - Οι μισοί ψηφοφόροι στις ΗΠΑ πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

Νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ - Έξι στους δέκα ψηφοφόρους εναντιώνονται στην αποστολή περισσότερης στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μπόνους δόμησης: «Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για την υπόθεση ΝΟΚ
Εν αναμονή του ΣτΕ 28.08.25

«Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ - Πότε θα εξεταστεί η υπόθεση

Ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες προσέφυγαν στο δικαστήριο του Στρασβούργου, το οποίο έκρινε ότι η υπόθεση για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ αξίζει να εξεταστεί καθώς είναι σοβαρή και τεκμηριωμένη

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Μικρές επιχειρήσεις: Ρεκόρ τετραετίας στη μείωση της ζήτησης – Πρόδρομοι δείκτες στασιμότητας και ύφεσης
Ο Γ.Καββαθάς στο in 28.08.25

Η κραυγή των μικρομεσαίων: «Δε θέλουμε άλλη συμπάθεια, θέλουμε πράξεις»

Οι μικρές επιχειρήσεις, το 99,6% του συνόλου της επιχειρηματικότητας, εκπέμπουν σήμα κινδύνου. «Δεν θέλουμε άλλη συμπάθεια. Θέλουμε πράξεις» λέει στο in o πρόδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς. Ανησυχητικά σημάδια για το σύνολο της οικονομίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απεργία ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας το πρωί στο Σύνταγμα
Ελλάδα 28.08.25

Απεργία της ΑΔΕΔΥ ενάντια στο νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων - Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα

Η ΑΔΕΔΥ καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10 το πρωί

Σύνταξη
