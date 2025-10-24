Κουλ, βίντατζ, εμπνευσμένη και… πολιτική: Γιατί η Gen Z σπάει πλάκα με τη ληστεία στο Λούβρο

Όταν τέσσερις κλέφτες έκλεψαν κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ από το Λούβρο υπό το φως του ήλιου, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν το χαρακτήρισε «επίθεση» κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Ωστόσο, στις ημέρες που ακολούθησαν, η Gen Z είδε την ήδη διαβόητη ληστεία υπό ένα ελαφρώς διαφορετικό πρίσμα.

Στην πραγματικότητα, έχοντας μεγαλώσει σε μια εποχή ψηφιακών κλοπών οι νεότερες γενιές την αποκαλούν «μία ευπρόσδεκτη αλλαγή ρυθμού».

Η ληστεία έχει κυριαρχήσει στο TikTok, καθώς οι νέεο φαίνεται να απολαμβάνουν την «ιδιόρυθμη» και «άτακτη» φύση της διάρρηξης, η οποία, ας είμαστε ειλικρινείς, θα μπορούσε εύκολα να έχει βγει κατευθείαν από το Ocean’s 11 ή το La Casa de Papel.

Ας δούμε λοιπόν αυτή την ιστορική κλοπή μέσα από τα μάτια της Gen Z.

Ένα μάθημα αυτοπεποίθησης

Ενώ άλλοι νιώθουν ταπεινωμένοι, η Gen Z… παρακινείται.

«Είμαι κακός άνθρωπος που σκέφτομαι ότι η ληστεία στο Λούβρο ήταν ένα από τα πιο εμπνευσμένα πράγματα που έχουν συμβεί στη ζωή μου», λέει ένας χρήστης του TikTok.

«Αν μη τι άλλο, παίρνω το μήνυμα: Κυνήγα το όνειρό σου, κάνε αυτό που σε ικανοποιεί, μην δέχεσαι το όχι για απάντηση, σκέψου έξω από τα καθιερωμένα, κάνε πράγματα που οι άλλοι δεν κάνουν. Να είσαι ο εαυτός σου!»

«Έχουμε 2025 και μια ομάδα μόλις πραγματοποίησε μια ληστεία επτά λεπτών στο Λούβρο», προσθέτει μία άλλη.

«Γιατί τι στο διάολο κάνεις με τη ζωή σου; Κάποιος μόλις λήστεψε το Λούβρο, σήκω από το κρεβάτι, κάνε κάτι, γίνε κάτι».

Ένας άλλος, το χαρακτήρισε ως «μάθημα αυτοπεποίθησης».

«Αν έβλεπα το Λούβρο, θα έλεγα ‘Δεν μπορώ να κλέψω από εκεί, σίγουρα έχουν πολύ καλή ασφάλεια, θα ήταν αδύνατο να σπάσω ένα παράθυρο και να κλέψω πράγματα’, και αυτό είναι που με κρατάει πίσω», αστειεύεται.

«Δεν είμαστε αρκετά δημιουργικοί, μήπως με εμποδίζουν οι δικοί μου φανταστικοίπεριορισμοί; Νιώθω ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα».

Αίσθηση δικαιοσύνης

Σύμφωνα με τον καθηγητή κοινωνικής ψυχολογίας και εγκληματολογίας Giovanni Travaglino, η ληστεία εξυμνείται επειδή μοιάζει με την ιστορία του Ρομπέν των Δασών.

«Οι άνθρωποι μερικές φορές χρησιμοποιούν το έγκλημα ως έμμεσο τρόπο έκφρασης της διαφωνίας τους», λέει στο Metro.

«Όταν υπάρχει μια αρχή ή ένας θεσμός που αντιπροσωπεύει την εξουσία, οι άνθρωποι δεν θα εμπλακούν απαραίτητα οι ίδιοι σε ανατρεπτικές ενέργειες, αλλά αναπτύσσουν ένα γόητρο και θαυμασμό για το άτομο που το έκανε, επειδή ενσαρκώνει την επιθυμία τους για αλλαγή και κοινωνική δικαιοσύνη».

Σε ένα κλίμα όπου μεγάλο μέρος της νέας γενιάς αγωνίζεται οικονομικά και παλεύει με μια σκληρή αγορά εργασίας, η ιδέα μιας ληστείας οκτώ λεπτών που σου αποφέρει εκατομμύρια σε λάφυρα μπορεί να φαίνεται σχεδόν αξιέπαινη.

Το γεγονός ότι κανείς δεν τραυματίστηκε μπορεί επίσης να το κάνει πιο εύκολο να το υποστηρίξουμε.

«Σίγουρα δεν είναι ένα έγκλημα χωρίς θύματα, αλλά μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοιο επειδή το θύμα δεν είναι ένα μεμονωμένο άτομο», προσθέτει ο καθηγητής Travaglino.

Όπως εξηγεί ένας χρήστης του TikTok: «Υποθέτω ότι αν ήταν τα δικά σου διαμάντια, τότε ίσως θα ήσουν αναστατωμένος, αλλά όλοι οι άλλοι είναι πραγματικά χαρούμενοι – είναι φοβερό».

Ακόμα και αν κάποιος είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της ληστείας, ο καθηγητής Travaglino δεν πιστεύει ότι η υποστήριξη προς τους κλέφτες θα μειωνόταν.

«Η έκφραση της αντίδρασης θα ήταν διαφορετική, αλλά όχι απαραίτητα η ίδια η αντίδραση», εξηγεί. «Εξαρτάται από το πόσο μισητός είναι το στόχος».

Και εδώ ο στόχος ήταν ένας αξιόλογος αριθμός βασιλικών κοσμημάτων. Με άλλα λόγια η τέλεια ενσάρκωση του πλούτου και της εξουσίας.

Εν τέλει ο Travaglino υποστηρίζει ότι αυτή η ληστεία είναι μια μορφή απόδρασης για πολλούς, όπου οι άνθρωποι μπορούν να ικανοποιήσουν τη φαντασίωσή τους να νικήσουν ένα άδικο σύστημα.

Ένα «βίντατζ» έγκλημα

Οι ληστείες ήταν πάντα λίγο της μόδας, ειδικά όταν αποθανατίστηκαν σε ταινίες όπως το Ocean’s 11.

Αν και ο Travaglino λέει ότι αυτές οι ταινίες μπορούν να «ωραιοποιήσουν» το έγκλημα, οι άνθρωποι ρομαντικοποιούν φυσικά παρόμοιες ιστορίες όπως η Μεγάλη Ληστεία του Τρένου ή η Ληστεία του Hatton Garden λόγω της τόλμης και του δράματος που εκπέμπουν – ειδικά σε σύγκριση με τα διαδικτυακά εγκλήματα και τις απάτες του σήμερα.

«Σε αυτή την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των ρομπότ, είναι κάπως υπέροχο να βλέπεις μια καλή παλιομοδίτικη ληστεία», προσθέτει ο δημιουργός Daniel Rhodes.

«Δεν χρησιμοποίησαν καμία εξεζητημένη τεχνολογία, δεν την χρειάζονταν, είναι απλοί άνθρωποι, χρησιμοποίησαν τα γυμνά τους χέρια… αν μη τι άλλο, είναι αρκετά κομψό».

«Οτιδήποτε είναι σχολαστικό, καλά μελετημένο, προγραμματισμένο πολύ νωρίτερα… αν είναι μια προσπάθεια τύπου Ρομπέν των Δασών ή μια ευγενής προσπάθεια – το καταβροχθίζουμε», εξηγεί ο @soudijour.

Ένας άλλος δημιουργός χαρακτήρισε τις ληστείες κοσμημάτων το 2025 ως «εξαιρετικά vintage».

«Δεν είναι κάτι που αγοράστηκε από κατάστημα, γεμάτο πρόσθετα συντηρητικά, δεν είναι αηδιαστικό, είναι απλά ένα καλό, υγιές, σωστό έγκλημα», προσθέτει.

«Καταλαβαίνω ότι δεν είναι ωραίο που τα έκλεψαν, ήταν όμορφα κομμάτια, θεέ μου, οι ληστές είχαν γούστο…».

Καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής

Ένα άλλο πρακτικό μάθημα ζωής που αντλήθηκε από αυτή την κατάσταση σχετίζεται με το χρονοδιάγραμμα.

Η ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής είναι ένα διαρκώς επίκαιρο ζήτημα για τη Gen Z.

Έτσι, όταν μαθεύτηκε ότι η ληστεία είχε γίνει μέρα, οι άνθρωποι άρχισαν να αναρωτιούνται: αν οι εγκληματίες μπορούν να αρχίζουν τη δουλειά τους σε λογική ώρα, γιατί δεν μπορούμε κι εμείς;

«Το γεγονός ότι η ληστεία στο Λούβρο δεν έγινε τα ξημερώματα, αλλά στην πολύ λογική ώρα των 9.30 το πρωί, δείχνει ότι ακόμα και οι Γάλλοι κλέφτες κοσμημάτων έχουν καλή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής», γράφει ένας χρήστης.

«Αν ο προϊστάμενός σας σας ζητήσει να ξεκινήσετε νωρίτερα, υπενθυμίστε του ότι οι κλέφτες του Λούβρου ξεκίνησαν στις 9.30 το πρωί και παρόλα αυτά κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους», προσθέτει ένας άλλος.

Η πολιτική του χιούμορ

Ίσως τελικά η Gen Z να μην είναι η «ασόβαρη γενιά» που πολλοί κατηγορούν ότι είναι.

Το χιούμορ με το οποίο αντιμετωπίζει ακόμη και μια ληστεία στο Λούβρο δεν πηγάζει από αδιαφορία, αλλά από εξάντληση. Είναι ένας μηχανισμός άμυνας απέναντι σε μια πραγματικότητα που συχνά μοιάζει παράλογη.

Η ειρωνεία, τα memes και ο αυτοσαρκασμός γίνονται τα νέα εργαλεία πολιτικής έκφρασης — ένας τρόπος να διαχειριστεί η γενιά αυτή την αδικία, την οικονομική ανασφάλεια και την υπερπληροφόρηση της εποχής της.

Σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν φαίνεται να έχει νόημα, το να γελάς με το χάος ίσως είναι η πιο ειλικρινής μορφή αντίδρασης. Το γέλιο, τελικά, δεν είναι ένδειξη απουσίας σοβαρότητας, είναι ο πιο δημιουργικός τρόπος να επιβιώσεις μέσα σε αυτήν.