Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»
24 Οκτωβρίου 2025 | 22:22

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»

Το γεγονός ότι οι δράστες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τη ληστεία στο Λούβρο «μέρα μεσημέρι», εξέπληξε τον Τζορτζ Κλούνεϊ, όπως αναφέρει το περιοδικό Variety.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί σε άφησε στο «διαβάστηκε»;

Γιατί σε άφησε στο «διαβάστηκε»;

Spotlight

Όταν ο Τζορτζ Κλούνεϊ πληροφορήθηκε τα νέα σχετικά με την κινηματογραφική ληστεία κοσμημάτων στο Λούβρο, στο μυαλό του ήρθε ένα πράγμα: η σειρά ταινιών «Ocean’s» και το επερχόμενο franchise που θα πάρει μέρος.

«Αν είσαι επαγγελματίας κλέφτης όπως είμαι εγώ [στην ταινία], θα ήσουν πολύ περήφανος για αυτούς τους τύπους», αστειεύτηκε o ηθοποιός μιλώντας στο Variety, ενώ βρισκόταν στην πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας, «Jay Kelly» του Νόα Μπάουμπαχ, στο AFI Fest.

Τέσσερις αγνώστων στοιχείων (ακόμη) κλέφτες, διέρρηξαν το Λούβρο στο Παρίσι το πρωί της Κυριακής, 19 Οκτωβρίου, και άρπαξαν οκτώ έργα τέχνης, η αξία των οποίων εκτιμάται σε πάνω από 88 εκατομμύρια ευρώ – μέσα σε μια αστραπιαία επιχείρηση 8 λεπτών.

Αυτό όμως που εξέπληξε τον Κλούνεϊ, ήταν το γεγονός ότι οι δράστες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τη ληστεία «μέρα μεσημέρι».

Περιγράφοντας το περιστατικό ως «τρομερό», ο Κλούνεϊ είπε: «Αναρωτιέμαι αν θα πιάσουν αυτούς τους τύπους. Φαίνεται ότι έκαναν πολύ καλή δουλειά για να ξεφύγουν».

Η αστυνομία ερευνά ένα ανυψωτικό που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε σε μια ληστεία στο μουσείο του Λούβρου, κατά την οποία εκλάπησαν κοσμήματα, σύμφωνα με το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, στο Παρίσι, Γαλλία, στις 19 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes

 «Ocean’s 14»

Και, ξεφεύγοντας από τη ληστεία – η οποία έχει γεννήσει άπειρα memes και διαφημιστικές καμπάνιες στο διαδίκτυο, ενώ άφησε πολιτικά εκτεθειμένο τον πρόεδρο της χώρας Εμανουέλ Μακρόν για τα κενά ασφαλείας στο μουσείο- μεταφερόμαστε στα νέα σχετικά με το «Ocean’s 14».

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε στο E! News στις αρχές Οκτωβρίου ότι η ταινία πιθανότατα θα γυριστεί το επόμενο έτος, με τους Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ, να επιστρέφουν. Το Variety ανέφερε νωρίτερα φέτος ότι ο σκηνοθέτης των ταινιών «The Fall Guy» και «Bullet Train», Ντέιβιντ Λιτς, θα σκηνοθετήσει το σίκουελ.

Η αρχική τριλογία «Ocean’s», σε σκηνοθεσία Στίβεν Σόντερμπεργκ, ξεκίνησε το 2001 με την ταινία «Ocean’s Eleven», που έγινε εμπορική επιτυχία με έσοδα άνω των 450 εκατομμυρίων δολαρίων. Η συνέχεια έγινε με το «Ocean’s Twelve» του 2004, ενώ ακολούθησε το «Ocean’s Thirteen» του 2007.

Παρόλο που οι πληροφορίες σχετικά με την πλοκή του «Ocean’s 14» είναι περιορισμένες, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα διαφέρει σημαντικά από το προαναγγελθέν πρίκουελ, στο οποίο αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν οι Μάργκοτ Ρόμπι και Ράιαν Γκόσλινγκ.

«Αν επιβραδύνεις, πεθαίνεις»

Επί του παρόντος, ο Τζορτζ Κλούνεϊ πρωταγωνιστεί στην νέα ταινία , «Jay Kelly» του Μπάουμπαχ ως Τζέι Κέλι, ένας σταρ του κινηματογράφου που αναλογίζεται τις επιλογές της ζωής του και την φιλοδοξία του να γίνει διάσημος, καθώς ταξιδεύει στην Ευρώπη για να παραλάβει ένα βραβείο για το σύνολο του έργου του σε ένα φεστιβάλ κινηματογράφου. Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Άνταμ Σάντλερ ως μάνατζερ του Τζέι και η Λόρα Ντερν ως η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του.

Φωτογραφία: Οι ηθοποιοί Τζορτζ Κλούνεϊ και Άνταμ Σάντλερ παρευρίσκονται στην πρεμιέρα της ταινίας «Jay Kelly» κατά τη διάρκεια του AFI Fest στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, στις 23 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

Με αφορμή τον νέο του ρόλο, ο Κλούνεϊ θυμήθηκε τα πρώτα του βήματα στο Χόλιγουντ, πριν αποκτήσει παγκόσμια φήμη.

«Συνέχισα να προσπαθώ — έκανα 13 πιλοτικά επεισόδια για τηλεοπτικές σειρές και μερικά από αυτά ήταν επιτυχίες, όπως το Roseanne και άλλα, αλλά εγώ δεν γνώρισα επιτυχία με αυτές τις συμμετοχές. Και τότε ήρθε το ER και όλα άλλαξαν. Αυτό δεν είχε καμία σχέση με μένα, αλλά επωφελήθηκα από ένα πολύ καλό σενάριο και μια καλή ώρα προβολής».

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, ο Κλούνεϊ δεν σταμάτησε λεπτό.

«Αν επιβραδύνεις», είπε, «πεθαίνεις».

*Με πληροφορίες από: Variety

Vita.gr
