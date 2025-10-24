newspaper
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
23.10.2025 | 22:19
Σοκ στη Θεσσαλονίκη - Συλλήψεις για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Böcker: όταν πρέπει να δράσεις γρήγορα» – Η απρόβλεπτη διαφήμιση με φόντο τη διάρρηξη στο Λούβρο
Διεθνής Οικονομία 24 Οκτωβρίου 2025 | 06:10

«Böcker: όταν πρέπει να δράσεις γρήγορα» – Η απρόβλεπτη διαφήμιση με φόντο τη διάρρηξη στο Λούβρο

Η γερμανική εταιρεία ανυψωτικών μηχανημάτων εκμεταλλεύεται διαφημιστικά την πρωτοφανή διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου

Αλέξανδρος Καψύλης
ΚείμενοΑλέξανδρος Καψύλης
A
A
Vita.gr
Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Spotlight

Μια απροσδόκητη, ευρηματική και αρκετά «τολμηρή» διαφημιστική εκστρατεία ενέπνευσε το Λούβρο, η διάρρηξη του Μουσείου που συγκεντρώνει κάθε χρόνο τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο. Ο κατασκευαστής του ανελκυστήρα εμπορευμάτων που χρησιμοποίησαν οι θρασύτατοι κλέφτες των κοσμημάτων της εποχής του Ναπολέοντα από το Λούβρο εκμεταλλεύθηκε το γεγονός για να προωθήσει τον εξοπλισμό που κατασκευάζει.

Ακροβατώντας στα όρια της ευπρέπειας, του πολιτικά ορθού και του χιούμορ, η γερμανική εταιρεία ανυψωτικών μηχανημάτων Böcker δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα Instagram, Facebook και LinkedIn διαφήμιση που εικονίζει τον ανελκυστήρα που χρησιμοποίησαν προ ημερών οι διαρρήκτες του Λούβρου για να πραγματοποιήσουν μια από τις πλέον θρασείες κλοπές έργων τέχνης που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ από Μουσεία.

Λούβρο

Έκλεψαν το ανυψωτικό

«Böcker: Όταν πρέπει να δράσεις γρήγορα», είναι το διαφημιστικό σλόγκαν που διαβάζει κανείς κάτω από τη φωτογραφία του ανελκυστήρα εμπορευμάτων που φθάνει μέχρι τον πρώτο όροφο μιας γωνιάς του διάσημου παρισινού Μουσείου. Πρόκειται βέβαια για τη φωτογραφία που δημοσίευσε πρώτο το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) την ημέρα της διάρρηξης και έκανε το γύρο του κόσμου.

Από κάτω η λεζάντα γράφει: «Το Böcker Agilo μπορεί να μεταφέρει έως και 400 κιλά θησαυρού, με ταχύτητα 42 μέτρων ανά λεπτό, χάρη σε έναν κινητήρα τόσο αθόρυβο όσο ένας ψίθυρος».

Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο AFP την Τετάρτη, ο επικεφαλής της εδρεύουσας στο Ντόρτμουντ γερμανικής επιχείρησης Αλεξάντερ Μπέκερ δήλωσε ότι πούλησε αυτόν τον ανελκυστήρα εμπορευμάτων πριν από μερικά χρόνια «σε έναν Γάλλο πελάτη που νοικιάζει αυτό το είδος εξοπλισμού στο Παρίσι και τη γύρω περιοχή».

Ο Μπέκερ δήλωσε ότι ο «Γάλλος πελάτης», ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί δημοσίως, εξήγησε στη γερμανική εταιρεία ότι ο γερανός εκλάπη την περασμένη εβδομάδα από τους δράστες της διάρρηξης του Λούβρου. «Έκλεψαν το όχημα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που έλαβε χώρα στη γαλλική πρωτεύουσα. Αφαίρεσαν το λογότυπο του πελάτη μου και άλλαξαν την πινακίδα κυκλοφορίας», πρόσθεσε ο Αλεξάντερ Μπέκερ.

Αμφιλεγόμενο χιούμορ

Αφού πληροφορήθηκαν για την κλοπή από τα μέσα ενημέρωσης την Κυριακή το απόγευμα, ο ηλικίας 42 ετών γερμανός επιχειρηματίας και η σύζυγός του συνειδητοποίησαν γρήγορα ότι οι δράστες για να εισβάλουν στο διάσημο Μουσείο χρησιμοποίησαν γερανό με ανυψωτικό εμπορευμάτων δικής τους κατασκευής.

«Όταν έγινε σαφές ότι κανείς δεν τραυματίστηκε στη ληστεία, το αντιμετωπίσαμε με λίγο χιούμορ. Αρχίσαμε να σκεφτόμαστε πώς θα μπορούσαμε ίσως να χρησιμοποιήσουμε το γεγονός για διαφημιστικούς σκοπούς. Η σύζυγός μου είναι εκείνη που σκέφτηκε το σύνθημα ‘όταν πρέπει να δράσεις γρήγορα’», δήλωσε στο AFP ο Αλεξάντερ Μπέκερ.

«Φυσικά αυτή η πράξη που συντελέστηκε στο Παρίσι είναι εγκληματική και απολύτως κατακριτέα, το αντιλαμβανόμαστε πλήρως αυτό», επιμένει ο ιδιοκτήτης της Böcker, που είναι εγγονός του ιδρυτή της εταιρείας. «Θελήσαμε, ωστόσο, να εκμεταλλευτούμε τη φήμη του πιο διάσημου και πολυσύχναστου Μουσείου στον κόσμο για να τραβήξουμε λίγο την προσοχή της κοινής γνώμης στην εταιρεία μας», παραδέχθηκε ο επιχειρηματίας.

«Η κλοπή εννέα ιστορικών κοσμημάτων στην καρδιά του Παρισιού την Κυριακή προκάλεσε έντονη συγκίνηση στη Γαλλία και στο εξωτερικό, καθώς και μια πολιτική και μιντιακή θύελλα για την προστασία των έργων τέχνης και πολιτιστικής κληρονομιάς που εκτίθενται στο Λούβρο», σημειώνει το AFP.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΗΠΑ: Χρεώνονται σχεδόν 70.000 δολάρια ανά δευτερόλεπτο

ΗΠΑ: Χρεώνονται σχεδόν 70.000 δολάρια ανά δευτερόλεπτο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

World
Τραμπ- Σι: Κλείδωσε η συνάντηση

Τραμπ- Σι: Κλείδωσε η συνάντηση

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γερμανία: Συναγερμός στην αυτοκινητοβιομηχανία καθώς κλιμακώνεται η κρίση των ημιαγωγών
Αναστολή λειτουργίας 24.10.25

Κίνδυνος για τη γερμανική παραγωγή από την κρίση των ημιαγωγών

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν βραχυπρόθεσμες συνέπειες στην παραγωγή της, ακόμη και αναστολή λειτουργίας εργοστασίων της, από την έλλειψη ημιαγωγών.

Σύνταξη
Η Ευρώπη «χτίζει» το μέλλον της στέγασης
ΕΤΕπ 23.10.25

Η Ευρώπη «χτίζει» το μέλλον της στέγασης

Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εγκρίνει ένα φιλόδοξο πακέτο χρηματοδότησης που συνδυάζει κοινωνική πολιτική, τεχνολογική καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη

Σύνταξη
ΕΕ: Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups – Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας
Επιστολή 19 κρατών-μελών 23.10.25

Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups στην ΕΕ - Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας

Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ένα μωσαϊκό διαφορετικών εθνικών ρυθμίσεων που αποτελεί τροχοπέδη για την επέκταση των startups, παρά τη ραγδαία ανάπτυξή τους τα τελευταία χρόνια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο
Στεγαστική κρίση 22.10.25

Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο

Καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν για πρώτη φορά τη στεγαστική κρίση σε επίπεδο κορυφής, μια νέα μελέτη του Συμβουλίου της ΕΕ αποκαλύπτει το βάθος των ανισοτήτων στην ήπειρο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Μια νέα επανάσταση: Η κοινωνική καινοτομία ως απάντηση στις κρίσεις και προκλήσεις του 21ου αιώνα
Social Europe 21.10.25

Μια νέα επανάσταση: Η κοινωνική καινοτομία ως απάντηση στις κρίσεις και προκλήσεις του 21ου αιώνα

Μέχρι στιγμής, οι λύσεις για τα προβλήματα που προέκυπταν σε οικονομία και κοινωνία προέρχονταν είτε από την αγορά είτε από το κράτος. Η κοινωνική καινοτομία θέλει τον πολίτη στο επίκεντρο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το «Πράγμα» πίσω από τη Σφραγίδα: Το σοβιετικό έργο τέχνης που κατασκόπευε τις ΗΠΑ για 7 χρόνια
Ψυχρός Πόλεμος 24.10.25

Το «Πράγμα» πίσω από τη Σφραγίδα: Το σοβιετικό έργο τέχνης που κατασκόπευε τις ΗΠΑ για 7 χρόνια

Μετά το σκάνδαλο του U-2, οι ΗΠΑ αντέστρεψαν το παιχνίδι στον ΟΗΕ αποκαλύπτοντας το «Thing» – ένα ξυλόγλυπτο δώρο που έκρυβε σοβιετικό κοριό και για 7 χρόνια μετέτρεπε την πρεσβεία τους στη Μόσχα σε στόχο παρακολούθησης.

Σύνταξη
«No Kings»: Η φράση που θυμίζει στους Αμερικανούς ότι η δημοκρατία δεν έχει στέμμα
ΗΠΑ 24.10.25

«No Kings»: Η φράση που θυμίζει στους Αμερικανούς ότι η δημοκρατία δεν έχει στέμμα

Κάθε λίγες δεκαετίες, οι Αμερικανοί ανακαλύπτουν εκ νέου ότι η δημοκρατία τους χτίστηκε πάνω σε μια απόρριψη: εκείνη της κυριαρχίας ενός μονάρχη. Αυτή η απόρριψη εκφράζεται τώρα με το «No kings»

Σύνταξη
Η μεγάλη έξοδος των δασκάλων: Εν μέσω αυξανόμενων προκλήσεων, πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εκπαιδευτικοί στην ΕΕ;
Ευρωπαϊκή Ένωση 24.10.25

Η μεγάλη έξοδος των δασκάλων: Εν μέσω αυξανόμενων προκλήσεων, πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εκπαιδευτικοί;

Ενώ οι παλαιότεροι εκπαιδευτικοί πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση, ο αριθμός των νέων που σχεδιάζουν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα αυξάνεται

Σύνταξη
Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου προειδοποιεί: Η στροφή των κεντρώων προς την ακροδεξιά ίσως είναι η μόνη λύση για την ΕΕ
Νομοθετικά εμπόδια 24.10.25

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου προειδοποιεί: Η στροφή των κεντρώων προς την ακροδεξιά ίσως είναι η μόνη λύση

Οι παραδοσιακές κεντρώες δυνάμεις της ΕΕ αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις, καθώς οι εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνουν ότι η επίτευξη πλειοψηφιών ίσως απαιτεί συνεργασία με την ακροδεξιά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
3+1 μητρώα για χρέη ιδιωτών και ακίνητης περιουσίας
Οικονομία 24.10.25

3+1 μητρώα για χρέη ιδιωτών και ακίνητης περιουσίας

Το πρώτο θα καταγράφει τις οφειλές προς Δημόσιο, ΟΤΑ και Ταμεία - Το δεύτερο ληξιπρόθεσμα δάνεια - Το τρίτο θα ενοποιήσει τον «φάκελο» βάσει φορολογικής συμμόρφωσης και συνέπειας πληρωμών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Το έσκασε από το παράθυρο, έχασε προπόνηση της Μάντσεστερ: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τον πρώτο καιρό της σχέσης της με τον Ντέιβιντ
Μια φορά... 24.10.25

Το έσκασε από το παράθυρο, έχασε προπόνηση της Μάντσεστερ: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τον πρώτο καιρό της σχέσης της με τον Ντέιβιντ

Η σχεδιάστρια μόδας και πρώην pop star Βικτόρια Μπέκαμ έβγαλε στη φόρα κάποιες στιγμές της, από τον πρώτο καιρό της σχέσης της με τον Ντέιβιντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Διονύσης Σαββόπουλος και οι ποιητές
Ελλάδα 24.10.25

Ο Διονύσης Σαββόπουλος και οι ποιητές

Το τραγουδούσε ο ίδιος: «Να δω τους ποιητές πρόλαβα εγώ». Και το εννοούσε. Εμπνεόταν από τους στίχους και τα σπαράγματά τους δημιουργώντας από το μηδέν τα δικά του τραγούδια

Δημήτρης Δουλγερίδης
Δημήτρης Δουλγερίδης
Βόρεια Κορέα: Ανεγείρει μουσείο για τους πεσόντες στρατιωτικούς στη μάχη της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας
«Οι ήρωές μας» 24.10.25

Β. Κορέα: Μουσείο για τους στρατιωτικούς που έπεσαν στη Ρωσία

«Μμουσείο στη μνήμη των ανδραγαθημάτων στη μάχη σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό» θα ανεγερθεί στη Βόρεια Κορέα, αφιερωμένο στους στρατιωτικούς της που σκοτώθηκαν στη Ρωσία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Θανατοποινίτης εκτελέστηκε με άζωτο στην Αλαμπάμα – Η 40η εκτέλεση φέτος
Πρόκληση ασφυξίας 24.10.25

Θανατοποινίτης εκτελέστηκε με άζωτο στην Αλαμπάμα

Ο Αντονι Μπόιντ εκτελέστηκε με άζωτο στην Αλαμπάμα καθώς είχε καταδικαστεί σε θάνατο για απαγωγή και φόνο χωρίς, ωστόσο, να υπάρχουν αποδείξεις για την παρουσία του στον τόπο του εγκλήματος.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Στάρμερ καλεί τη συμμαχία των «προθύμων» να «αυξήσει τις δωρεές» όπλων μακράς εμβέλειας
Συμμαχία «προθύμων» 24.10.25

Η Βρετανία ζητά να αυξηθούν οι δωρεές όπλων μακράς εμβέλειας για την Ουκρανία

Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τους συμμάχους του Κιέβου να αυξήσουν τις δωρεές όπλων μακράς εμβέλειας ώστε να «βάλουν την Ουκρανία στην ισχυρότερη δυνατή θέση καθώς πλησιάζει ο χειμώνας».

Σύνταξη
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030 παρέχει κάλυψη 360 μοιρών»
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 24.10.25

«Κάλυψη 360 μοιρών» παρέχει το ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030

Η ασφάλεια της ΕΕ αφορά την προστασία των συνόρων της, επισήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030, το οποίο «παρέχει κάλυψη 360 μοιρών».

Σύνταξη
Ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τη Δυτική Οχθη
Ισραήλ 24.10.25

Τραμπ: «Μην ανησυχείτε για τη Δυτική Οχθη»

Ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τη Δυτική Οχθη επειδή «έδωσα τον λόγο μου στις αραβικές χώρες» στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Σύνταξη
Γερμανία: Συναγερμός στην αυτοκινητοβιομηχανία καθώς κλιμακώνεται η κρίση των ημιαγωγών
Αναστολή λειτουργίας 24.10.25

Κίνδυνος για τη γερμανική παραγωγή από την κρίση των ημιαγωγών

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν βραχυπρόθεσμες συνέπειες στην παραγωγή της, ακόμη και αναστολή λειτουργίας εργοστασίων της, από την έλλειψη ημιαγωγών.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο