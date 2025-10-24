«Böcker: όταν πρέπει να δράσεις γρήγορα» – Η απρόβλεπτη διαφήμιση με φόντο τη διάρρηξη στο Λούβρο

Μια απροσδόκητη, ευρηματική και αρκετά «τολμηρή» διαφημιστική εκστρατεία ενέπνευσε το Λούβρο, η διάρρηξη του Μουσείου που συγκεντρώνει κάθε χρόνο τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο. Ο κατασκευαστής του ανελκυστήρα εμπορευμάτων που χρησιμοποίησαν οι θρασύτατοι κλέφτες των κοσμημάτων της εποχής του Ναπολέοντα από το Λούβρο εκμεταλλεύθηκε το γεγονός για να προωθήσει τον εξοπλισμό που κατασκευάζει.

Ακροβατώντας στα όρια της ευπρέπειας, του πολιτικά ορθού και του χιούμορ, η γερμανική εταιρεία ανυψωτικών μηχανημάτων Böcker δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα Instagram, Facebook και LinkedIn διαφήμιση που εικονίζει τον ανελκυστήρα που χρησιμοποίησαν προ ημερών οι διαρρήκτες του Λούβρου για να πραγματοποιήσουν μια από τις πλέον θρασείες κλοπές έργων τέχνης που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ από Μουσεία.

Έκλεψαν το ανυψωτικό

«Böcker: Όταν πρέπει να δράσεις γρήγορα», είναι το διαφημιστικό σλόγκαν που διαβάζει κανείς κάτω από τη φωτογραφία του ανελκυστήρα εμπορευμάτων που φθάνει μέχρι τον πρώτο όροφο μιας γωνιάς του διάσημου παρισινού Μουσείου. Πρόκειται βέβαια για τη φωτογραφία που δημοσίευσε πρώτο το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) την ημέρα της διάρρηξης και έκανε το γύρο του κόσμου.

Από κάτω η λεζάντα γράφει: «Το Böcker Agilo μπορεί να μεταφέρει έως και 400 κιλά θησαυρού, με ταχύτητα 42 μέτρων ανά λεπτό, χάρη σε έναν κινητήρα τόσο αθόρυβο όσο ένας ψίθυρος».

Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο AFP την Τετάρτη, ο επικεφαλής της εδρεύουσας στο Ντόρτμουντ γερμανικής επιχείρησης Αλεξάντερ Μπέκερ δήλωσε ότι πούλησε αυτόν τον ανελκυστήρα εμπορευμάτων πριν από μερικά χρόνια «σε έναν Γάλλο πελάτη που νοικιάζει αυτό το είδος εξοπλισμού στο Παρίσι και τη γύρω περιοχή».

Ο Μπέκερ δήλωσε ότι ο «Γάλλος πελάτης», ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί δημοσίως, εξήγησε στη γερμανική εταιρεία ότι ο γερανός εκλάπη την περασμένη εβδομάδα από τους δράστες της διάρρηξης του Λούβρου. «Έκλεψαν το όχημα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που έλαβε χώρα στη γαλλική πρωτεύουσα. Αφαίρεσαν το λογότυπο του πελάτη μου και άλλαξαν την πινακίδα κυκλοφορίας», πρόσθεσε ο Αλεξάντερ Μπέκερ.

Αμφιλεγόμενο χιούμορ

Αφού πληροφορήθηκαν για την κλοπή από τα μέσα ενημέρωσης την Κυριακή το απόγευμα, ο ηλικίας 42 ετών γερμανός επιχειρηματίας και η σύζυγός του συνειδητοποίησαν γρήγορα ότι οι δράστες για να εισβάλουν στο διάσημο Μουσείο χρησιμοποίησαν γερανό με ανυψωτικό εμπορευμάτων δικής τους κατασκευής.

«Όταν έγινε σαφές ότι κανείς δεν τραυματίστηκε στη ληστεία, το αντιμετωπίσαμε με λίγο χιούμορ. Αρχίσαμε να σκεφτόμαστε πώς θα μπορούσαμε ίσως να χρησιμοποιήσουμε το γεγονός για διαφημιστικούς σκοπούς. Η σύζυγός μου είναι εκείνη που σκέφτηκε το σύνθημα ‘όταν πρέπει να δράσεις γρήγορα’», δήλωσε στο AFP ο Αλεξάντερ Μπέκερ.

«Φυσικά αυτή η πράξη που συντελέστηκε στο Παρίσι είναι εγκληματική και απολύτως κατακριτέα, το αντιλαμβανόμαστε πλήρως αυτό», επιμένει ο ιδιοκτήτης της Böcker, που είναι εγγονός του ιδρυτή της εταιρείας. «Θελήσαμε, ωστόσο, να εκμεταλλευτούμε τη φήμη του πιο διάσημου και πολυσύχναστου Μουσείου στον κόσμο για να τραβήξουμε λίγο την προσοχή της κοινής γνώμης στην εταιρεία μας», παραδέχθηκε ο επιχειρηματίας.

«Η κλοπή εννέα ιστορικών κοσμημάτων στην καρδιά του Παρισιού την Κυριακή προκάλεσε έντονη συγκίνηση στη Γαλλία και στο εξωτερικό, καθώς και μια πολιτική και μιντιακή θύελλα για την προστασία των έργων τέχνης και πολιτιστικής κληρονομιάς που εκτίθενται στο Λούβρο», σημειώνει το AFP.

Πηγή: ΟΤ