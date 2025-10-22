newspaper
Το Λούβρο ανοίγει ξανά την ώρα που οι γερουσιαστές «ανακρίνουν» την διευθύντριά του για την αποτυχία
Κόσμος 22 Οκτωβρίου 2025 | 21:26

Το Λούβρο ανοίγει ξανά την ώρα που οι γερουσιαστές «ανακρίνουν» την διευθύντριά του για την αποτυχία

Το Λούβρο άνοιξε ξανά τις πύλες του στους επισκέπτες την Τετάρτη, τρεις ημέρες μετά την εντυπωσιακή κλοπή κοσμημάτων αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε νωρίς το πρωί στο Λούβρο μπροστά από τη γυάλινη πυραμίδα σήμα-κατατεθέν του μουσείου, ανυπόμονο να επιστρέψει μετά το σπάνιο κλείσιμο, σύμφωνα με το Radio France Internationale.

Η επαναλειτουργία του μουσείου συνέπεσε με την προετοιμασία της διευθύντριας Λοράνς ντε Καρ να εμφανιστεί ενώπιον της Γαλλικής Γερουσίας αργότερα την Τετάρτη, προκειμένου να εξηγήσει πώς ένα από τα πιο ασφαλή μουσεία του κόσμου έπεσε θύμα ληστείας.

Τέσσερις κλέφτες διέρρηξαν την γκαλερί του Απόλλωνα του Λούβρου την Κυριακή και διέφυγαν με οκτώ θησαυρούς, μεταξύ των οποίων το διαμαντένιο διάδημα της αυτοκράτειρας Ευγενίας και ζαφείρια που φορούσαν κάποτε η βασίλισσα Μαρία-Αμελί και η Ορτάνς ντε Μποαρναί.

Η κλοπή συγκλόνισε τη Γαλλία και προσέλκυσε την παγκόσμια προσοχή, πυροδοτώντας μια έντονη συζήτηση σχετικά με την ασφάλεια των μουσείων και τη δημόσια λογοδοσία.

Οι ειδικοί αναφέρουν πως τα κοσμήματα θα λιώσουν και θα πουληθούν ως χρυσός και πολύτιμα πετράδια.

Αναζήτηση των δραστών

Περισσότεροι από εκατό αξιωματικοί της ελίτ ομάδας της Γαλλίας εναντίον των συμμοριών και του κεντρικού γραφείου για την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών εργάζονται για να βρουν τους δράστες.

«Η έρευνα προχωρά», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιεζ στα κανάλια CNews και Europe 1, προσθέτοντας ότι έχει «πλήρη εμπιστοσύνη» ότι η συμμορία θα συλληφθεί.

Πιστεύεται ότι οι κλέφτες χρησιμοποίησαν έναν ανελκυστήρα που είχαν εγκαταστήσει σε έναν κοντινό δρόμο για να φτάσουν στη γκαλερί μέσω ενός παραθύρου – ένα κατόρθωμα που περιγράφεται ως «μία από τις πιο θεαματικές κλοπές έργων τέχνης των τελευταίων δεκαετιών».

Η εισαγγελέας του Παρισιού Λωρ Μπεκκού επιβεβαίωσε την εκτίμηση των 88 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά δήλωσε ότι η πραγματική απώλεια είναι πολιτιστική, όχι οικονομική. «Το ποσό είναι θεαματικό, αλλά δεν μπορεί να αποτυπώσει την ιστορική και καλλιτεχνική ζημιά», δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Η Λοράνς ντε Καρ, διευθύντρια του Λούβρου και ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής του υπουργείου πολιτισμού της Γαλλίας, Λοράν Λαφόν.

Σε δεινή θέση η διευθύντρια του Λούβρου

Η Λοράνς ντε Καρ – η πρώτη γυναίκα που ηγείται του Λούβρου – πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον της επιτροπής πολιτισμού της Γερουσίας, σε μια διαδικασία που πολλοί θεωρούν ως δοκιμασία της ηγετικής της ικανότητας. Η ντε Καρ, μια σεβαστή ιστορικός τέχνης που στο παρελθόν ηγήθηκε του Μουσείου Ορσέ και της Ορανζερί, έχει παραμείνει σιωπηλή από τη στιγμή της ληστείας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Figaro, υπέβαλε την παραίτησή της νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αλλά ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν φέρεται να αρνήθηκε να την δεχτεί, εκφράζοντας την υποστήριξή του.

Οι γερουσιαστές αναμένεται να πιέσουν την ντε Καρ σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας του μουσείου, ιδίως στην γκαλερί του Απόλλωνα, η οποία περιέχει περίπου 800 θησαυρούς.

Παρά την επαναλειτουργία του μουσείου, η γκαλερί παραμένει κλειστή για τους επισκέπτες, με γκρι πάνελ να εμποδίζουν την θέα και το προσωπικό να ανακατευθύνει τους τουρίστες αλλού.

Στιγμιότυπο από την εξέταση της Διευθύντριας του Λούβρου στη Γερουσία της Γαλλίας.

Πολιτικές επιπτώσεις της κλοπής

Η υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντάτι, η οποία διαχειρίζεται την κρίση από την Κυριακή, απέρριψε τους ισχυρισμούς για «αποτυχία της ασφάλειας» μέσα στο μουσείο.

Τα συστήματα συναγερμού «λειτούργησαν τέλεια», δήλωσε στους βουλευτές την Τρίτη, επισημαίνοντας αντίθετα την ανεπαρκή επιτήρηση «στη δημόσια οδό», η οποία επέτρεψε στους κλέφτες να χειριστούν τον γερανό τους χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Ωστόσο, ένα προσχέδιο έκθεσης του Cour des Comptes – του εθνικού ελεγκτικού οργάνου της Γαλλίας – επέκρινε τις καθυστερήσεις στην εγκατάσταση αναβαθμισμένου προστατευτικού εξοπλισμού, ασκώντας περαιτέρω πίεση στη διοίκηση του Λούβρου.

Παρά το σκάνδαλο, η κοινή γνώμη στο μουσείο ήταν σε μεγάλο βαθμό επιεικής. «Είναι σίγουρα θλιβερό, αλλά το Λούβρο παραμένει το Λούβρο, είναι υπέροχο», δήλωσε ένας επισκέπτης.

