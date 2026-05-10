Σημαντική είδηση:
10.05.2026 | 18:32
Γιατί πέταξαν μαχητικά αεροσκάφη στον ουρανό της Αθήνας
Αμυντική κυριαρχία: Η Ευρώπη αγωνίζεται να κατασκευάσει τα οικονομικά όπλα του μέλλοντος
Κόσμος 10 Μαΐου 2026, 20:02

Αμυντική κυριαρχία: Η Ευρώπη αγωνίζεται να κατασκευάσει τα οικονομικά όπλα του μέλλοντος

Με τον Τραμπ να «κάνει νερά» με το ΝΑΤΟ και τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Ευρώπη σπεύδει να δαπανήσει δισεκατομμύρια σε όπλα όπως τα drones

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα εποχή στρατιωτικής μεταμόρφωσης.

Αντιμέτωπες με τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και την αβεβαιότητα που περιβάλλει το μέλλον του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αυξάνουν ραγδαία τις αμυντικές δαπάνες και επενδύουν μαζικά στην εγχώρια παραγωγή όπλων.

Στο επίκεντρο αυτής της μεταβολής βρίσκεται μια νέα γενιά τεχνολογιών χαμηλού κόστους και υψηλής αποτελεσματικότητας, όπως τα drones, τα αυτόνομα συστήματα και οι προσιτοί αναχαιτιστές πυραύλων.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει μετατραπεί σε πεδίο δοκιμών για τον σύγχρονο πόλεμο.

Οι παραδοσιακές πολεμικές στρατηγικές που βασίζονται σε άρματα μάχης, μεγάλα αεροσκάφη και ακριβούς πυραύλους αμφισβητούνται από φθηνά drones που συναρμολογούνται σε εργαστήρια χρησιμοποιώντας εξαρτήματα που διατίθενται στο εμπόριο και εκτυπωτές 3D.

Αυτά τα συστήματα έχουν αποδειχθεί ικανά να προκαλέσουν καταστροφικές ζημιές με ένα κλάσμα του κόστους των συμβατικών όπλων.

Καθώς η Ευρώπη παρακολουθεί την εξέλιξη της σύγκρουσης στα σύνορά της, οι κυβερνήσεις και οι αμυντικές εταιρείες προσπαθούν να προσαρμοστούν.

Σύμφωνα με τον Guardian, το αποτέλεσμα είναι μια αυξανόμενη τάση προς την «αμυντική κυριαρχία» — την ικανότητα να παράγεται και να συντηρείται στρατιωτική τεχνολογία ανεξάρτητα, χωρίς να εξαρτάται υπερβολικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλους ξένους προμηθευτές.

Πώς η Ουκρανία άλλαξε τον σύγχρονο πόλεμο

Η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει μεταμορφώσει τη στρατιωτική σκέψη σε όλο τον κόσμο. Μικρά drones που κοστίζουν μόνο μερικές χιλιάδες είναι πλέον ικανά να καταστρέφουν άρματα μάχης, να στοχεύουν στρατιώτες και να διαταράσσουν τα δίκτυα εφοδιασμού. Αυτά τα όπλα έχουν αλλάξει εντελώς το πεδίο της μάχης.

Οι στρατιώτες δεν μπορούν πλέον να κινούνται ελεύθερα, ακόμη και μακριά από την πρώτη γραμμή.

Τα drones περιπολούν συνεχώς στους ουρανούς, αναγκάζοντας τους στρατιώτες να μετακινούνται μέσω καμουφλαρισμένων διαδρομών και τούνελ καλυμμένων με δίχτυα για να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Τα drones που ελέγχονται μέσω οπτικών ινών είναι πλέον ικανά να παρακάμπτουν τα συστήματα ηλεκτρονικής παρεμβολής, καθιστώντας τα πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν.

Ταυτόχρονα, οι επιθέσεις με πυραύλους έχουν γίνει πιο συχνές, καθώς τα σύγχρονα κατευθυνόμενα όπλα γίνονται φθηνότερα και ευκολότερα στη μαζική παραγωγή.

Πόλεις σε όλη την Ουκρανία έχουν αντιμετωπίσει επανειλημμένες επιθέσεις από drones Shahed ιρανικού σχεδιασμού που χρησιμοποιεί η Ρωσία. Αυτά τα drones είναι σχετικά φθηνά αλλά εξαιρετικά καταστροφικά, αποδεικνύοντας πώς η τεχνολογία χαμηλού κόστους μπορεί να συντρίψει τα παραδοσιακά αμυντικά συστήματα.

Ο πόλεμος έχει αναδείξει μια δυσάρεστη πραγματικότητα για τις χώρες του ΝΑΤΟ: πολλοί δυτικοί στρατοί δεν είναι προετοιμασμένοι για αυτόν τον νέο τύπο πολέμου.

Η ώθηση για αμυντική κυριαρχία

Η αντίδραση της Ευρώπης ήταν δραματική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να διαθέσει περίπου 800 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην άμυνα τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ενώ και η Βρετανία έχει υποσχεθεί αύξηση των στρατιωτικών δαπανών.

Οι πολιτικοί ηγέτες πιστεύουν ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο αυτοδύναμη, καθώς η εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη αμερικανική υποστήριξη εξασθενεί.

Η κριτική του Ντόναλντ Τραμπ προς τα μέλη του ΝΑΤΟ για τις ανεπαρκείς αμυντικές δαπάνες έχει εντείνει αυτές τις ανησυχίες.

Πολλοί ευρωπαίοι πολιτικοί φοβούνται ότι η υπερβολική εξάρτηση από αμερικανικά όπλα και τεχνολογία θα μπορούσε να αποτελέσει στρατηγική αδυναμία, σε περίπτωση που αλλάξουν οι πολιτικές προτεραιότητες στην Ουάσιγκτον.

Ως αποτέλεσμα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υποστηρίζουν όλο και περισσότερο εγχώριες νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της άμυνας, αντί να εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από τους παραδοσιακούς Αμερικάνους προμηθευτές.

Η κυριαρχία δεν αφορά πλέον μόνο τη στρατιωτική ισχύ — αφορά επίσης τον έλεγχο της παραγωγής, των εφοδιαστικών αλυσίδων και της τεχνολογίας.

Αυτό περιλαμβάνει τη μείωση της εξάρτησης από χώρες όπως η Κίνα για κρίσιμα υλικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Η πανδημία COVID-19 και οι γεωπολιτικές εντάσεις έθεσαν σε φανερή την ευπάθεια των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, πείθοντας πολλές κυβερνήσεις ότι η αμυντική βιομηχανία πρέπει να παραμείνει πιο κοντά στην πατρίδα.

Η άνοδος των ευρωπαϊκών νεοφυών επιχειρήσεων άμυνας

Μια νέα γενιά εταιρειών αμυντικής τεχνολογίας αναδύεται σε όλη την Ευρώπη. Αυτές οι νεοφυείς επιχειρήσεις προσελκύουν επενδύσεις δισεκατομμυρίων και επεκτείνονται ραγδαία για να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση.

Ένα παράδειγμα είναι η Skycutter, μια βρετανική νεοφυής επιχείρηση που παράγει drones αναχαίτισης για την Ουκρανία.

Σε ένα μικρό εργαστήριο στην Αγγλία, οι μηχανικοί χρησιμοποιούν εκτυπωτές 3D για την κατασκευή εξαρτημάτων drone, ενώ ομάδες συναρμολογούν με το χέρι κινητήρες, αισθητήρες και συστήματα πλοήγησης. Τα ίδια σχέδια παράγονται στη συνέχεια σε εργοστάσια της Ουκρανίας σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.

Άλλες εταιρείες αναπτύσσονται ακόμη πιο γρήγορα.

Η πορτογαλική εταιρεία drone Tekever έχει φτάσει σε αποτίμηση ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων και έχει επεκταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

Γερμανικές εταιρείες όπως η Helsing, η Stark Defence και η Quantum Systems γίνονται επίσης σημαντικοί παίκτες στον τομέα της στρατιωτικής τεχνολογίας της Ευρώπης.

Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς κατασκευαστές αμυντικού εξοπλισμού, αυτές οι εταιρείες λειτουργούν με την ταχύτητα και την ευελιξία των νεοφυών επιχειρήσεων τεχνολογίας.

Ενημερώνουν συνεχώς το λογισμικό, επανασχεδιάζουν γρήγορα το υλικό και ανταποκρίνονται άμεσα στα σχόλια από το πεδίο της μάχης.

Η διοίκηση της Tekever ισχυρίζεται ότι η εταιρεία παρήγαγε περισσότερες από 100 τροποποιήσεις του κύριου συστήματος drone της κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών ετών του πολέμου στην Ουκρανία.

Αυτός ο γρήγορος ρυθμός καινοτομίας θα ήταν σχεδόν αδύνατος με τις πιο αργές διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι παλαιότερες εταιρείες αμυντικού εξοπλισμού.

Φθηνά όπλα, μεγάλη επίδραση

Ένα από τα σημαντικότερα διδάγματα από την Ουκρανία είναι ότι ο σύγχρονος πόλεμος δεν εξαρτάται πλέον εξ ολοκλήρου από ακριβά οπλικά συστήματα. Προσιτά drones και πύραυλοι μπορούν πλέον να επιτύχουν αποτελέσματα που κάποτε ήταν προνόμιο των προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών ή των βομβών ακριβείας.

Αυτή η αλλαγή δημιουργεί σημαντικές οικονομικές προκλήσεις για τους παραδοσιακούς κατασκευαστές αμυντικού εξοπλισμού. Τα συμβατικά συστήματα πυραυλικής άμυνας συχνά βασίζονται σε αναχαιτιστικά που κοστίζουν εκατοντάδες χιλιάδες ή ακόμη και εκατομμύρια δολάρια το καθένα.

Συγκριτικά, drones όπως το Shahed κοστίζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 30.000 δολάρια για την παραγωγή τους.

Νέες νεοφυείς επιχειρήσεις προσπαθούν να καλύψουν αυτό το χάσμα κόστους. Εταιρείες όπως η Frankenburg και η Skycutter αναπτύσσουν συστήματα αναχαιτιστικών χαμηλού κόστους, σχεδιασμένα ειδικά για να καταστρέφουν drones με φθηνό και αποτελεσματικό τρόπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένα συστήματα κοστίζουν μόνο μερικές χιλιάδες δολάρια ανά εκτόξευση.

Η μεταβαλλόμενη οικονομία του πολέμου αναγκάζει τους στρατούς να επανεξετάσουν τις στρατηγικές προμηθειών τους.

Σε μελλοντικές συγκρούσεις, η επιτυχία ενδέχεται να εξαρτάται λιγότερο από την κατοχή του πιο προηγμένου εξοπλισμού και περισσότερο από την ταχεία παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων προσιτών συστημάτων.

Ο τεχνολογικός αγώνας «γάτας και ποντικιού»

Ο σύγχρονος πόλεμος με drones εξελίσσεται με εξαιρετική ταχύτητα. Κάθε νέο σχέδιο drone οδηγεί γρήγορα σε νέα αντίμετρα, συστήματα ηλεκτρονικής παρεμβολής και αμυντικές τακτικές.

Αυτός ο συνεχής κύκλος έχει δημιουργήσει αυτό που πολλοί ειδικοί περιγράφουν ως παιχνίδι «γάτα και ποντίκι».

Εταιρείες που συνεργάζονται άμεσα με τις ουκρανικές δυνάμεις αναφέρουν ότι οι συνθήκες στο πεδίο της μάχης μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Τα συστήματα πλοήγησης των drones, οι μέθοδοι επικοινωνίας και οι αισθητήρες πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς για να παραμένουν αποτελεσματικά έναντι των ρωσικών αντιμέτρων.

Για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, αυτό το ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον αποτελεί τόσο ευκαιρία όσο και πρόκληση. Οι μικρότερες εταιρείες μπορούν να προσαρμοστούν πιο γρήγορα από τις μεγάλες εταιρείες, αλλά αντιμετωπίζουν επίσης πίεση να καινοτομούν συνεχώς.

Οι παραδοσιακές εταιρείες άμυνας συχνά δυσκολεύονται να συμβαδίσουν. Ορισμένα στελέχη από καθιερωμένους κατασκευαστές αρχικά απέρριψαν τα drones ως απλοϊκή τεχνολογία. Ωστόσο, η επιτυχία των φθηνών αυτόνομων συστημάτων στο πεδίο της μάχης έχει αναγκάσει ολόκληρο τον κλάδο να τα λάβει σοβαρά υπόψη.

Οι κυβερνήσεις δυσκολεύονται να συμβαδίσουν

Ενώ η αμυντική τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία, πολλές κυβερνήσεις δυσκολεύονται να προσαρμόσουν τα συστήματα προμηθειών τους. Οι στρατιωτικές συμβάσεις είναι συχνά αργές, γραφειοκρατικές και σχεδιασμένες για έργα που χρειάζονται χρόνια για να αναπτυχθούν.

Αυτό δημιουργεί απογοήτευση στις νεοφυείς επιχειρήσεις που χρειάζονται γρήγορες αποφάσεις και μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις χρηματοδότησης. Αρκετές εταιρείες έχουν προειδοποιήσει ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει πίσω, παρά τις πολιτικές υποσχέσεις για αύξηση των δαπανών.

Στη Βρετανία, οι καθυστερήσεις στη δημοσίευση ενός πλήρους σχεδίου επενδύσεων στην άμυνα έχουν ήδη προκαλέσει ανησυχία στον κλάδο.

Ορισμένες εταιρείες αναφέρουν ότι ενδέχεται να μεταφέρουν την παραγωγή τους σε άλλες χώρες, εάν οι κυβερνήσεις δεν παράσχουν υποστήριξη αρκετά γρήγορα.

Ταυτόχρονα, οι πολιτικές συζητήσεις σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες παραμένουν έντονες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δέχτηκε κριτική μετά τη μείωση της διεθνούς βοήθειας για τη χρηματοδότηση της στρατιωτικής επέκτασης. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι ηγέτες πρέπει να εξισορροπήσουν τις αυξανόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια με τις οικονομικές πιέσεις και τις απαιτήσεις για δημόσιες δαπάνες.

Το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας

Η προσπάθεια της Ευρώπης για αμυντική κυριαρχία αντιπροσωπεύει μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει επιταχύνει την τεχνολογική καινοτομία και έχει αποκαλύψει αδυναμίες στα παραδοσιακά αμυντικά συστήματα της Ευρώπης.

Φθηνά drones, αυτόνομα όπλα και τεχνολογία που προσαρμόζεται γρήγορα είναι πιθανό να κυριαρχήσουν στα μελλοντικά πεδία μάχης. Ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις τοποθετούνται στο επίκεντρο αυτής της μεταμόρφωσης, αμφισβητώντας τόσο τους καθιερωμένους γίγαντες της άμυνας όσο και τους αμερικανούς ανταγωνιστές.

Ωστόσο, η επιτυχία θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την καινοτομία, αλλά και από την πολιτική βούληση.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα προμηθειών, να επενδύουν με συνέπεια και να δημιουργήσουν αλυσίδες εφοδιασμού ικανές να υποστηρίξουν τη μακροπρόθεσμη στρατιωτική ανεξαρτησία.

Ο αγώνας δεν αφορά πλέον απλώς την κατασκευή ισχυρότερων όπλων. Αφορά την κατασκευή ταχύτερων, φθηνότερων και εξυπνότερων συστημάτων, ικανών να προσαρμόζονται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πεδίο μάχης.

Η Ευρώπη κατανοεί ότι το μέλλον της ασφάλειάς της ενδέχεται να εξαρτάται από τη νίκη σε αυτόν τον αγώνα.

Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»

Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου – Η απάντηση έχει σταλεί στις ΗΠΑ

Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου – Η απάντηση έχει σταλεί στις ΗΠΑ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Νατάσα Ρουγγέρη
Βαγγέλης Γεωργίου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στράτος Ιωακείμ
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αρχοντία Κάτσουρα
Δήμος Μπουλούκος
