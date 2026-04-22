Η Γερμανία αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» στην άμυνα της Ευρώπης – Παρουσίασε τη στρατιωτική στρατηγική της

«Ευθύνη για την Ευρώπη» έχει τίτλο η πρώτη στρατιωτική στρατηγική που ανακοινώνει η Γερμανία από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, δήλωσε ότι η χώρα του «αναλαμβάνει περισσότερη ευθύνη» εντός του ΝΑΤΟ.

Ο Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι το πολυπληθέστερο έθνος της ΕΕ θα εργαστεί «ταχέως» για να αυξήσει τον αριθμό των στρατευμάτων και την στρατιωτική ετοιμότητα. Και θα το κάνει αυτό, στο πλαίσιο της υπόσχεσής του να γίνει ο ισχυρότερος συμβατικός στρατός στην Ευρώπη.

«Ο στόχος μας είναι σαφής: θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Bundeswehr μας — και με ταχύ ρυθμό», είπε.

Αλλαγή προσέγγισης

Το 35 σελίδων κείμενο είναι μέρος της ριζικής αλλαγής στον τρόπο που προσεγγίζει η Γερμανία την άμυνα και την ασφάλεια. Αλλαγή που προέκυψε μετά την εισβολή και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Από το 2022, που ξεκίνησε ο πόλεμος, η Γερμανία έχει αυξήσει δραματικά τις στρατιωτικές της δαπάνες. Επίσης, είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων στην Ουκρανία από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ μείωσε δραματικά την υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο.

Το Βερολίνο είχε δημοσιεύσει στο παρελθόν λευκές βίβλους για την άμυνα. Ωστόσο, για πολλά χρόνια φρόντιζε να μη θεωρηθεί η Γερμανία μιλιταριστική ή εθνικιστική. Αιτία, οι φρικαλεότητες ναζιστικού καθεστώτος κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, η χώρα είχε επικεντρωθεί στη δράση εντός του ΝΑΤΟ.

Η ρωσική απειλή

Το νέο έγγραφο περιγράφει τη Ρωσία ως τη «μεγαλύτερη άμεση απειλή για την ελευθερία και την ασφάλεια» στη Γερμανία και στην ευρωατλαντική περιοχή. Επίσης, προειδοποιεί ότι η Μόσχα προετοιμάζεται για επίθεση σε κράτη μέλη του ΝΑΤΟ.

Η νέα στρατηγική περιλαμβάνει τη θέση ότι η Γερμανία, ως η μεγάλη οικονομία της ΕΕ, φέρει «ειδική ευθύνη» για την καθησύχαση των συμμάχων και των κοινωνιών τους. Καθώς και για την αποτροπή έναντι της Ρωσίας και για την άμυνα του ΝΑΤΟ.

Η στρατηγική αποφεύγει οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με τις αυξανόμενες αμφιβολίες για την αξιοπιστία των ΗΠΑ ως συμμάχου του ΝΑΤΟ υπό τον Τραμπ.

Παρουσιάζοντας το έγγραφο, ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους είπε ότι η Γερμανία «φυσικά» σκεφτόταν τέτοια σενάρια. «Αλλά ο σκοπός τέτοιων στρατηγικών θα υπονομευόταν εντελώς αν επρόκειτο να κάνουμε εικασίες γι’ αυτά δημόσια», είπε.

Δήλωσε επίσης ότι μεγάλα τμήματα του εγγράφου ήταν απόρρητα. Και πρόσθεσε ότι «διαφορετικά θα μπορούσαμε κάλλιστα να προσθέσουμε τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη λίστα αλληλογραφίας μας».

Οι «απαραίτητες ΗΠΑ»

Η στρατηγική περιγράφει επίσης τις ΗΠΑ ως πολιτικά και στρατιωτικά «απαραίτητες» για το ΝΑΤΟ. Αναγνωρίζει παράλληλα ότι «προσανατολίζονται στρατηγικά όλο και περισσότερο προς το δυτικό ημισφαίριο και την περιοχή Ινδο-Ειρηνικού» και απαιτούν μεγαλύτερες συνεισφορές από τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Αναφέρει ότι οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύσσονται ολοένα και πιο ανεξάρτητα εντός της συμμαχίας.

Τονίζει την ανάγκη να καλυφθούν οι βασικές στρατιωτικές ελλείψεις στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων πληροφοριών και αναγνώρισης και των όπλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς που είναι σε θέση να χτυπήσουν βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Το έγγραφο συζητά τη μεταβαλλόμενη φύση του πολέμου. Περιγράφει έτσι περισσότερο θολά όρια μεταξύ στρατιωτικών, πολιτικών και οικονομικών στόχων, την αυξανόμενη χρήση υβριδικού πολέμου και την άνοδο των αυτόνομων όπλων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της υιοθέτησης νέων καινοτόμων τεχνολογιών με ταχύτητα. Αυτό θα επιτρέψει κυριαρχία στην ταχεία συλλογή και ανάλυση δεδομένων.

Τονίζει, τέλος, την ανάγκη δραματικής αύξησης του μεγέθους των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, από περίπου 185.000 επαγγελματίες στρατιώτες σήμερα σε έναν στόχο περίπου 260.000. Οι αξιωματούχοι θέλουν επίσης να υπερδιπλασιάσουν τον αριθμό των ενεργών εφέδρων σε περίπου 200.000.