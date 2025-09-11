Η Γερμανία πρέπει να προσθέσει στον στρατό της 100.000 ενεργούς στρατιώτες στους υπάρχοντες 62.000 για να ανταποκριθεί στους νέους στόχους του ΝΑΤΟ που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ετοιμότητας για την αυξανόμενη απειλή ρωσικής επιθετικότητας, σύμφωνα με εμπιστευτικό έγγραφο που είδε το Reuters την Πέμπτη.

«Είναι επιτακτική ανάγκη ο στρατός να είναι επαρκώς προετοιμασμένος για πόλεμο έως το 2029 και να παρέχει τις δυνατότητες που η Γερμανία δεσμεύτηκε (στο ΝΑΤΟ) έως το 2035», έγραψε ο αρχηγός του στρατού Αλφόνς Μάις σε επιστολή με ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου, που απευθύνθηκε στον αρχηγό του γενικού επιτελείου άμυνας, Κάρστεν Μπρέουερ.

Ανέφερε ότι η επίτευξη αυτών των στόχων είναι αδύνατη με τα τρέχοντα εγκεκριμένα επίπεδα προσωπικού, τα οποία περιλαμβάνουν επίσης 37.000 μη ενεργούς στρατιώτες.

Η Γερμανία έχει ήδη αρχίσει να αυξάνει τις δεσμεύσεις της προς τους συμμάχους της στην Ανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία μιας γερμανικής ταξιαρχίας στη Λιθουανία, η οποία θα αριθμεί περίπου 5.000 στρατιώτες, και με την ανάπτυξη ναυτικής περιπολίας στη Βαλτική Θάλασσα για την αντιμετώπιση υποβρύχιων σαμποτάζ.

Το χρονοδιάγραμμα που ζήτησε ο αρχηγός του γερμανικού στρατού

Ο Μάις ζήτησε την αύξηση των ενεργών στρατιωτών κατά περίπου 45.000 έως το 2029, έτος κατά το οποίο η συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι αναμένει η Ρωσία να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον των δυτικών συμμάχων. Η Μόσχα έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε πρόθεση να κηρύξει πόλεμο κατά του ΝΑΤΟ ή των μελών του.

Επιπλέον, για να επιτευχθούν οι στόχοι του ΝΑΤΟ που συμφωνήθηκαν στη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου και να δημιουργηθούν αποθέματα για έναν πόλεμο εξάντλησης όπως αυτός που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία, ο Μάις προέβλεψε ότι θα χρειαστούν επιπλέον 45.000 ενεργοί στρατιώτες έως το 2035. Ζήτησε επίσης περίπου 10.000 επιπλέον στρατιώτες για την ενίσχυση της εδαφικής άμυνας.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας στο Βερολίνο είπε, ότι το ΝΑΤΟ είχε προσαρμόσει τους στόχους του σε σχέση με τις δυνατότητές του, ως απάντηση στις σημαντικά αυξημένες απειλές μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

«Σύμφωνα με μια πρώτη πρόχειρη εκτίμηση, θα χρειαστούν συνολικά περίπου 460.000 άτομα (από τη Γερμανία), χωρισμένα σε περίπου 260.000 ενεργούς στρατιώτες και περίπου 200.000 εφέδρους» ανέφερε.

Πρόκειται για μεγάλη αύξηση για τη Γερμανία σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις

Τον Ιούνιο, ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ανακοίνωσε ότι η Γερμανία θα χρειαστεί έως και 60.000 επιπλέον ενεργούς στρατιώτες σε όλους τους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων για να επιτύχει τους νέους στόχους του ΝΑΤΟ, αυξάνοντας τη μελλοντική δύναμη των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, της Bundeswehr, σε περίπου 260.000.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, δεν έχουν ακόμη επιτύχει τον στόχο των 203.000 στρατιωτών που τέθηκε το 2018 και εξακολουθούν να έχουν έλλειψη προσωπικού κατά περίπου 20.000 τακτικούς στρατιώτες.