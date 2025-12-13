Αρκετές δεκάδες Γερμανοί στρατιώτες θα ενταχθούν στην Ανατολική Ασπίδα της Πολωνίας την άνοιξη. Σύμφωνα με την Deutsche Welle, το υπουργείο Άμυνας στη Γερμανία ανακοίνωσε ότι οι στρατιώτες θα βοηθήσουν την Πολωνία στα ανατολικά σύνορά της με τη Λευκορωσία και τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Η αποστολή θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2026 και θα διαρκέσει, σε πρώτη φάση έως το τέλος του 2027.

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι το βασικό καθήκον των γερμανικών στρατευμάτων στη βόρεια και ανατολική Πολωνία θα είναι οι μηχανικές εργασίες. Δηλαδή, κατασκευή θέσεων, σκάψιμο χαρακωμάτων, τοποθέτηση συρματοπλέγματος και κατασκευή αντιαρματικών εμποδίων. Δεν έχουν προγραμματιστεί περαιτέρω καθήκοντα.

Πρόγραμμα East Shield

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Μάιο του 2024 σε παραμεθόριες περιοχές με τη Λευκορωσία, σύμμαχο της Μόσχας, και τον θύλακα του Καλίνινγκραντ της Ρωσίας. Το East Shield είναι ένα πρόγραμμα ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκε από τη Βαρσοβία πέρυσι για την ενίσχυση της ασφάλειας κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της.

Τα μέτρα στοχεύουν στην ενίσχυση της άμυνας στο ενδεχόμενο που η Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ, δεχθεί επίθεση.

Η ανάπτυξη Γερμανών στρατιωτών στην Πολωνία δεν απαιτεί κοινοβουλευτική έγκριση, δήλωσε το υπουργείο. Υποστήριξε ότι δεν θεωρείται ένοπλη αποστολή στο εξωτερικό, σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία. Επίσης, δεν αναμένεται να εκθέσει τα στρατεύματα σε άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση.

Και στη Λιθουανία

Η Γερμανία έχει στείλει από την άνοιξη στρατεύματα και άρματα μάχης και στη Λιθουανία.

Στη Λιθουανία αποστέλλεται η 45η ταξιαρχία αρμάτων μάχης, που θα αποτελείται από 4.800 Γερμανούς στρατιώτες και 200 ​​πολίτες. Η αποστολή της ανακοινώθηκε ως απάντηση στην πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και έχει προγραμματιστεί να φτάσει σε πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα έως το 2027.