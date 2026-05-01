Drones, ρομπότ και AI: Αρκεί η τεχνολογία για να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο του μέλλοντος;

Οι σύγχρονες αντιλήψεις για τον πόλεμο είναι γεμάτες τεχνολογικές εικόνες: αυτόνομα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σμήνη ρομπότ, τεχνητή νοημοσύνη, υπερηχητικά όπλα και αδιάκοπες κυβερνοσυγκρούσεις.

Η σύγκρουση του μέλλοντος παρουσιάζεται ως μία αρένα αντικειμένων, ολοένα και πιο γρήγορων, πιο έξυπνων και πιο αυτόνομων.

Αυτές οι αναπαραστάσεις δεν είναι λανθασμένες.

Είναι όμως ελλιπείς – και, από πολλές απόψεις, παραπλανητικές.

Εστιάζοντας την προσοχή στις ορατές καινοτομίες, προκαλούν ένα φαινόμενο γνωστικής απλοποίησης: η τεχνολογία γίνεται το φαινομενικό πεδίο της μεταμόρφωσης, παραγκωνίζοντας τις δομικές δυναμικές που, παρ’ όλα αυτά, καθορίζουν την αποτελεσματικότητά της.

Αυτή η αλλαγή προοπτικής δεν είναι ουδέτερη.

Διατηρεί μια μορφή τεχνολογικού φετιχισμού, όπου τα τεχνουργήματα γίνονται αντιληπτά ως αιτίες, αντί ως εκφράσεις βαθύτερων συστημάτων.

Ωστόσο, οι πόλεμοι δεν κερδίζονται αποκλειστικά μέσω ορατών αντικειμένων, αλλά και μέσω αόρατων δομών (υλικοτεχνικών, βιομηχανικών, οργανωτικών και κοινωνικών).

Συνεχίζουμε να παρατηρούμε τον πόλεμο από την επιφάνειά του, αλλά πολλά συμβαίνουν αλλού.

Ποιες μεταβλητές έχουν τη μεγαλύτερη σημασία;

Η στρατιωτική ιστορία έχει συχνά δείξει ότι οι συγκρούσεις καθορίζονται λιγότερο από μια μεμονωμένη καινοτομία παρά από έναν συνδυασμό δομικών παραγόντων.

Η υλικοτεχνική υποστήριξη, η βιομηχανική ικανότητα, η κοινωνική συνοχή, η οργάνωση των δυνάμεων και η οικονομική ανθεκτικότητα συχνά διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο.

Στο θεμελιώδες έργο του, Military Power, που εκδόθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο ιστορικός και αναλυτής Stephen Biddle αποδεικνύει ότι η στρατιωτική απόδοση εξαρτάται λιγότερο από την τεχνολογική εξειδίκευση και περισσότερο από την ενσωμάτωση αυτής της τεχνολογίας σε ένα συνεκτικό «σύγχρονο σύστημα μάχης» που βασίζεται στον συντονισμό των δυνάμεων, τη διασπορά των μονάδων, την τακτική πειθαρχία και την προσαρμοστικότητα.

Για τον Biddle, η αμερικανική υπεροχή στον Πόλεμο του Κόλπου του 1991 δεν μπορεί να εξηγηθεί αποκλειστικά από την κατοχή πυρομαχικών ακριβείας ή άλλων τεχνολογιών, αλλά από την ενσωμάτωσή τους σε ένα ευρύτερο δογματικό και οργανωτικό πλαίσιο που συνδυάζει πληροφορίες, διοίκηση, εφοδιαστική, κατάλληλο μέγεθος μονάδων και αεροπορική υπεροχή.

Με άλλα λόγια, η τεχνολογία είναι αποτελεσματική μόνο όταν απορροφάται από ένα σύστημα ικανό να την καταστήσει λειτουργική, όπως γράφουν οι Nicolas Minvielle, διδάκτορας Οικονομικών και η Marie Roussie, διδάκτορας Επιστημών Διοίκησης σε άρθρο τους στο The Conversation.

Ο σύγχρονος πόλεμος, για παράδειγμα, εξαρτάται από πολύπλοκα υλικοτεχνικά συστήματα, δίκτυα ενέργειας, παγκοσμιοποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού και βιομηχανικές δυνατότητες για την υποστήριξη μιας διαρκούς στρατιωτικής προσπάθειας.

Το αμερικανικό F-35, που συχνά παρουσιάζεται ως το πιο προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος στον κόσμο, βασίζεται σε ένα σύστημα υπολογιστών που συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα συντήρησης και λειτουργίας (αρχικά το σύστημα ALIS, το οποίο σταδιακά αντικαταστάθηκε από το ODIN).

Όπως αποδεικνύουν αρκετές εκθέσεις, αυτή η εξάρτηση δημιουργεί σημαντικές ευπάθειες: τη διαβίβαση δεδομένων χρήσης και συντήρησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ενδεχομένως οδηγεί σε απώλεια κυριαρχίας για τους μη Αμερικάνους χρήστες· την εξάρτηση από την αμερικανική υποδομή· δυσκολίες συντήρησης· και ούτω καθεξής.

Έτσι, μια τεχνολογικά ανώτερη πλατφόρμα μπορεί να καταστεί σημείο συστημικής αδυναμίας εάν ενσωματωθεί σε ένα ασταθές ή συγκεντρωτικό οικοσύστημα.

Πέρα από την τεχνολογική ανωτερότητα

Ομοίως, λιγότερο ορατές μεταβλητές μπορούν να αποδειχθούν αποφασιστικές, όπως το ηθικό των στρατευμάτων, η κοινωνική συνοχή, η οργανωτική κουλτούρα των ενόπλων δυνάμεων, η ικανότητα προσαρμογής της στρατιωτικής δογματικής ή ο σύνδεσμος μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων και της πολιτικής.

Η περίπτωση της Ουκρανίας φαίνεται να αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα: εθνική συνοχή, αποκεντρωμένη διοίκηση, ικανότητα τακτικής καινοτομίας και ταχεία ενσωμάτωση πολιτικών τεχνολογιών (εμπορικά drones, πλατφόρμες επικοινωνίας όπως το Telegram ή το Starlink).

Αυτή η «κατανεμημένη προσαρμοστικότητα» επέτρεψε στην Ουκρανία να αντισταθμίσει σημαντικές αρχικές ασυμμετρίες όσον αφορά τη δύναμη πυρός και τους πόρους.

Από αυτή την οπτική γωνία, το ζήτημα δεν είναι ότι οι τεχνολογίες είναι δευτερεύουσες, αλλά απλώς ότι πρέπει να γίνονται αντιληπτές λιγότερο ως αυτόνομες και περισσότερο ως πολλαπλασιαστές αποτελεσμάτων εντός ευρύτερων συστημάτων.

Οι τεχνολογικές ανισορροπίες εμπόδισαν τις Ηνωμένες Πολιτείες να κερδίσουν τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, με ορισμένους κριτικούς να εξηγούν ότι οι Αμερικανοί απλώς δεν κατάφεραν να κατανοήσουν τον κοινωνικό, πολιτισμικό και πολιτικό χαρακτήρα της σύγκρουσης.

Και καμία τεχνολογία δεν φαινόταν ικανή να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα.

Η κατανόηση των σύγχρονων και μελλοντικών συγκρούσεων συνεπάγεται, επομένως, μια αλλαγή της οπτικής μας: από τα ορατά αντικείμενα στις αόρατες δυναμικές, από τις εμφανείς δυνατότητες στις βαθιές δομές, από τις θεαματικές καινοτομίες στις διαδικασίες μάθησης και προσαρμογής που καθορίζουν την πραγματική τους αποτελεσματικότητα.

Αν λάβουμε υπόψη αυτό το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, βελτιώνει τις δυνατότητες στόχευσης και αναγνώρισης, αλλά μετασχηματίζει και λιγότερο ορατές πτυχές: τη διαχείριση της υγειονομικής περίθαλψης των δυνάμεων με υποστήριξη για αποφάσεις ιατρικής διαλογής, την πρόβλεψη περιβαλλοντικών και επιδημιολογικών κινδύνων, καθώς και την εφοδιαστική των φαρμάκων.

Πρόσφατες εργασίες στον τομέα της άμυνας δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει συστημικές επιπτώσεις τροποποιώντας τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τις δομές διοίκησης και τις μεθόδους εκπαίδευσης.

Ένα παιχνίδι αλληλοσυνδεόμενων προβλέψεων

Ακόμη και αν λάβουμε υπόψη τις σωστές μεταβλητές, ένα θεμελιώδες πρόβλημα θα παραμείνει: ο αντίπαλος σκέφτεται επίσης.

Η στρατηγική δεν είναι ακριβής επιστήμη· είναι ένα παιχνίδι αλληλοσυνδεόμενων προβλέψεων, όπου κάθε παράγοντας προσπαθεί να προβλέψει τις αποφάσεις των άλλων.

Αλλά πρέπει επίσης να προβλέψουν τι πιστεύουν οι άλλοι ότι θα κάνουν οι ίδιοι.

Αυτή η δυναμική δημιουργεί πολύπλοκες αλυσίδες προβλέψεων, όπου οι αντιλήψεις και οι αναπαραστάσεις διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο.

Ο πόλεμος γίνεται τότε, εν μέρει, μια σύγκρουση προβλεπόμενων λαθών.

Οι συγκρούσεις μπορούν να προκύψουν πιο εύκολα όταν αρκετοί παράγοντες παρερμηνεύουν τις προθέσεις των αντιπάλων τους, υπερεκτιμούν τις δικές τους ικανότητες ή υποτιμούν τους κινδύνους κλιμάκωσης.

Στρατηγικές εκπλήξεις μπορούν να προκύψουν από, ή να επιδεινωθούν από, αυτές τις αποκλίσεις στην αντίληψη.

Τα σενάρια, οι προοπτικές αφηγήσεις και τα πολεμικά φαντασιακά δεν περιορίζονται απλώς στην περιγραφή πιθανών εξελίξεων· συμβάλλουν στη διαμόρφωση των τρεχουσών συμπεριφορών.

Οι παράγοντες λαμβάνουν αποφάσεις με βάση ένα προβλεπόμενο, ακόμη και αβέβαιο, μέλλον. Αυτές οι «φανταστικές προσδοκίες» διαμορφώνουν έτσι τις επενδύσεις, τις δοξασίες και τις στρατηγικές επιλογές.

Αυτή η επιτελεστικότητα των οραμάτων για το μέλλον είναι πλέον ευρέως τεκμηριωμένη.

Οι τεχνολόγοι και ιστορικοί Sheila Jasanoff και Sang-hyun Kim εισήγαγαν την έννοια του «κοινωνικοτεχνικού φανταστικού» το 2015 για να περιγράψουν πώς οι συλλογικές αναπαραστάσεις του μέλλοντος διαμορφώνουν τη δημόσια πολιτική και τις τεχνολογικές πορείες.

Εφαρμοζόμενη στον στρατιωτικό τομέα, αυτή η προσέγγιση μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς ορισμένα οράματα για τον πόλεμο —ιδιαίτερα εκείνα που επικεντρώνονται στην αυτονομία, την ταχύτητα και την αλγοριθμική ακρίβεια— διαμορφώνουν ήδη τα προγράμματα όπλων και τις δόγματα χρήσης.

Οι οράματα για το μέλλον κυκλοφορούν σήμερα στις στρατιωτικές δοξασίες, στα think tanks, στις προσομοιώσεις κρίσεων, αλλά και στην λαϊκή κουλτούρα, στα βιντεοπαιχνίδια και στις απεικονίσεις του πολέμου στα μέσα ενημέρωσης.

Αυτές οι αφηγήσεις συμβάλλουν στη διαμόρφωση των συλλογικών προσδοκιών και των στρατηγικών αποφάσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κατανοήσει σαφώς τη στρατηγική σημασία αυτών των αφηγήσεων.

Η έρευνα υπογραμμίζει τη στενή διαπλοκή του Χόλιγουντ, του Πενταγώνου και της αμυντικής βιομηχανίας στην παραγωγή εικόνων πολέμου.

Αυτές οι αναπαραστάσεις δεν περιορίζονται στον πολιτιστικό χώρο: συμβάλλουν στη νομιμοποίηση στρατηγικών επιλογών και στη διεθνή διάδοση μιας τεχνολογικής οπτικής των συγκρούσεων.

Η εμβέλειά τους είναι τέτοια που επηρεάζουν ακόμη και τις ευρωπαϊκές προοπτικές, επηρεάζοντας την ικανότητά μας να οραματιζόμαστε μελλοντικές συγκρούσεις με πρωτότυπους και εναλλακτικούς τρόπους.