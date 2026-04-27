Το ναυάγιο της ευρωπαϊκής άμυνας
Κόσμος 27 Απριλίου 2026, 06:11

Το ναυάγιο της ευρωπαϊκής άμυνας

Το κοινό ευρωπαϊκό μαχητικό FCAS βαλτώνει λόγω συγκρούσεων συμφερόντων, ενισχύοντας τις αμφιβολίες για τη δυνατότητα της ΕΕ να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία

Γιώργος Παππάς
Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Spotlight

Το Συμβούλιο Κορυφής της ΕΕ στην Κύπρο ήταν η τελευταία ευκαιρία για τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να λύσουν μία γαλλογερμανική διαφορά, που ήταν εκτός ατζέντας του Συμβουλίου αλλά κρίσιμη για την κοινή αμυντική πολιτική της ΕΕ: τη διαμάχη για το μαχητικό αεροσκάφος 6ης γενιάς FCAS, η ανάπτυξη του οποίου εδώ και καιρό καρκινοβατεί.

Πριν από επτά χρόνια, οι κυβερνήσεις του Εμανουέλ Μακρόν και της Ανγκελα Μέρκελ αποφάσισαν να αναπτύξουν ένα κοινό Μελλοντικό Σύστημα Αεροπορικής Μάχης (Future Combat Air System – FCAS). Στο πρόγραμμα μπήκε και η Ισπανία. Ο στόχος είναι φιλόδοξος: ένα κοινό μαχητικό αεροσκάφος που θα επιχειρεί σε συνδυασμό με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και ένα Combat Cloud που διασυνδέει τα συστήματα. Το κόστος του υπολογίζεται στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η συμφωνία είχε από την αρχή προβλήματα, με κύριο χαρακτηριστικό την προσπάθεια καθεμιάς από τις τρεις πλευρές να διασφαλίσει τον μεγαλύτερο δυνατό έλεγχο. Αλλά εδώ και μήνες έχει σταματήσει κάθε πρόοδος. O Ερίκ Τραπιέρ, διευθύνων σύμβουλος της γαλλικής εταιρείας κατασκευής αεροσκαφών Dassault, απαιτεί για την εταιρεία του ηγετικό ρόλο. Αυτό δεν γίνεται αποδεκτό από τους άλλους δύο εταίρους και τη συμπαραγωγό εταιρεία Airbus Defence, με το επιχείρημα ότι είναι εκτός της αρχικής συμφωνίας για το έργο.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, που ανέλαβε προσωπικά τη διαπραγμάτευση με τον γάλλο πρόεδρο Μακρόν, αύξησε πρόσφατα την πίεση ζητώντας να ληφθεί απόφαση μέχρι τα μέσα Απριλίου. Η τελευταία προσπάθεια διαμεσολάβησης απέβη άκαρπη. Ρεπορτάζ της εφημερίδας «Χάντελσμπλατ» είχε πληροφορίες ότι «το έργο είναι καταδικασμένο – χωρίς ποτέ να έχει πραγματικά ξεκινήσει». Η γερμανική κυβέρνηση απέφυγε να το διαψεύσει στις αρχές αυτής της εβδομάδας. Εκπρόσωπός της περιορίστηκε να δηλώσει ότι η τρέχουσα διαμεσολάβηση «προχωρεί».

Ο Μακρόν, θιασώτης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, δεν θα ήθελε να πάει στις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία έχοντας ενταφιάσει το FCAS, σύμβολο συνεργασίας για την άμυνα της Ευρώπης. Την περασμένη Τρίτη η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας Κατρίν Βοτρέν ανακοίνωσε ότι η διαμεσολάβηση θα παραταθεί για δέκα ημέρες. Η παράταση ζητήθηκε από τους διαμεσολαβητές, τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Krauss-Maffei Wegmann Φρανκ Χάουν και τον Γάλλο στέλεχος άμυνας Λοράν Κολέ-Μπιγιόν. Η κυβέρνηση του Βερολίνου, σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, εξεπλάγη από την κίνηση αυτή, δεν είχε ενημερωθεί ούτε ο γερμανός διαμεσολαβητής Χάουν.

Το επικοινωνιακό αλαλούμ αυτής της εβδομάδας είναι συμβολικό για το κοινό εγχείρημα του FCAS. Μερτς και Μακρόν «δεν κατανοούν τη σοβαρότητα της κατάστασης» την ώρα που το γαλλογερμανικό σχέδιο για το FCAS κινδυνεύει να ακυρωθεί, σχολίασε η Μαρίνα Κορμπάκη του «Σπίγκελ». Για τους υπευθύνους, πρόσθεσε, «η κατάσταση είναι ενοχλητική. Αλλά για την Ευρώπη είναι απειλητική».

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Τον περασμένο Μάρτιο, το Ινστιτούτο του Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία ανέλυσε την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής άμυνας και συνέστησε επειγόντως ριζικές αλλαγές: οι προμήθειες οπλικών συστημάτων «πρέπει να έχουν κεντρικό σχεδιασμό και να δημιουργηθεί μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά αμυντικού εξοπλισμού», συνιστούν οι ερευνητές του Ινστιτούτου. Για να επιτευχθεί αυτό, τονίζουν στην έκθεσή τους, η Ευρώπη θα πρέπει πρώτα να θεσπίσει «κοινή χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των ευρωομολόγων, για τις αμυντικές τεχνολογίες επόμενης γενιάς».

Το παράδειγμα του FCAS δείχνει ακριβώς το αντίθετο. «Ο καθένας για τον εαυτό του», τιτλοφόρησε εκτενές δημοσίευμα η εβδομαδιαία εφημερίδα «Ντι Τσάιτ». Το FCAS είναι «ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αποτυχίας της πολιτικής εξοπλισμών της ΕΕ – δυστυχώς, όχι το μόνο». Η ευθύνη βαραίνει και τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις. «Το ιδιοτελές συμφέρον τόσο των εταιρειών όσο και των κυβερνήσεων είναι ισχυρότερο από τη βούληση για σθεναρή υπεράσπιση της ευρωπαϊκής ηπείρου», σχολίασε η έγκυρη γερμανική εφημερίδα. Ούτε η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να αποσυρθεί από το ΝΑΤΟ και να αφήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει μόνη της τον Πούτιν «δεν έβαλε τέλος σε αυτόν τον κατακερματισμό των στρατιωτικών δυνατοτήτων».

Ο κατακερματισμός των αμυντικών συστημάτων και προμηθειών είναι το άλυτο, δομικό πρόβλημα της Ευρώπης. Οι Ευρωπαίοι διαθέτουν συνολικά 80 διαφορετικά μεγάλα οπλικά συστήματα, ενώ οι ΗΠΑ έχουν μόνο δώδεκα. Οι Ευρωπαίοι διαθέτουν 14 διαφορετικά μοντέλα αρμάτων μάχης, ενώ οι ΗΠΑ έχουν μόνο ένα. Στον τομέα του βαρέος πυροβολικού, υπάρχουν 23 εκδοχές στις ευρωπαϊκές χώρες, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν μόνο δύο. Στη θάλασσα η Ευρώπη έχει 16 τύπους υποβρυχίων, και οι ΗΠΑ μόνον τέσσερις. Και στην αντιμετώπιση της ρωσικής απειλής οι Ευρωπαίοι και κυρίως οι Γερμανοί εξακολουθούν να εξαρτώνται από την αμερικανική υποστήριξη στην αεράμυνα, τα δορυφορικά συστήματα και την πυρηνική αποτροπή.

Καταστροφή, εκτοπισμός, «τρύπια εκεχειρία» – Ο Λίβανος και τα τετελεσμένα της «κίτρινης γραμμής»
Οριακό σημείο 27.04.26

Καταστροφή, εκτοπισμός, «τρύπια εκεχειρία» – Ο Λίβανος και τα τετελεσμένα της «κίτρινης γραμμής»

Μεταξύ συνομιλιών με το Ισραήλ, εύθραυστης εκεχειρίας, αλλαγής δεδομένων επί του εδάφους και του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, ο Λίβανος ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί

Μαργαρίτα Βεργολιά
Πού έχει κρυφτεί ο Μάρκο Ρούμπιο; Και γιατί «μένει σπίτι» όταν γίνεται πόλεμος στο Ιράν
Βλέπει εκλογές; 27.04.26

Πού έχει κρυφτεί ο Μάρκο Ρούμπιο; Και γιατί «μένει σπίτι» όταν γίνεται πόλεμος στο Ιράν

Υπό κανονικές συνθήκες, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων σε μια κρίση σαν του Ιράν είναι ο υπουργός Εξωτερικών. Ωστόσο, ο Μάρκο Ρούμπιο, που έχει φιλοδοξίες, φαίνεται ότι αποφεύγει τις κακοτοπιές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία: Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης
Γερμανία 27.04.26

Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης

Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης στη Γερμανία και αν η τάση συνεχιστεί, ο αριθμός θα φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο αφότου καταργήθηκε η υποχρεωτική θητεία, το 2011.

Επίθεση – Ουάσιγκτον: Η βία δεν έχει θέση «στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Ομπάμα
Επίθεση - Ουάσιγκτον 27.04.26

Η βία δεν έχει θέση «στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Ομπάμα

«Επαφίεται σε όλους μας να απορρίψουμε την ιδέα ότι η βία έχει θέση στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Μπαράκ Ομπάμα για την ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια δεξίωσης με παρόντα τον Ντόναλντ Τραμπ.

SIPRI: Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες πλησίασαν τα 3 τρισ. δολάρια το 2025
Πλησίασαν τα 3 τρισ. 27.04.26

Φρενίτιδα τρισεκατομμυρίων δολαρίων για στρατιωτικούς εξοπλισμούς

Τα τρία τρισεκατομμύρια δολάρια πλησίασαν οι στρατιωτικές δαπάνες το 2025 σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις ΗΠΑ, Κίνα και η Ρωσία να αντιπροσωπεύουν μαζί πάνω από το μισό αυτού του συνόλου.

Δημοτικές εκλογές: Πρώτη στις δημοτικές εκλογές η Φάταχ του παλαιστίνιου προέδρου Αμπάς
Δυτική Οχθη 27.04.26

Πρώτη η Φάταχ του προέδρου Αμπάς στις δημοτικές εκλογές

Δημοτικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές πόλεις της Δυτικής Οχθης, με τους Παλαιστινίους να ψηφίζουν χωρίς ιδιαίτερο ενθουσιασμό εν μέσω απογοήτευσης και περιορισμένων πολιτικών επιλογών.

Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγκτσί θα συναντήσει τον Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη – Η Ρωσία επιβεβαιώνει την επίσκεψη
Κόσμος 26.04.26

Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγκτσί θα συναντήσει τον Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη – Η Ρωσία επιβεβαιώνει την επίσκεψη

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης, μετά την επίσκεψή του στο Ισλαμαμπάντ, τη Μουσκάτ και ξανά το Ισλαμαμπάντ όπου συνάντησε την αντιπροσωπεία του Ιράν, οδεύει προς Μόσχα.

AI και πυρηνικός όλεθρος: Η αυτοματοποίηση της διοίκησης και ο κίνδυνος του αστραπιαίου πολέμου
Τεχνητή Νοημοσύνη 26.04.26

AI και πυρηνικός όλεθρος: Η αυτοματοποίηση της διοίκησης και ο κίνδυνος του αστραπιαίου πολέμου

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τον έλεγχο των πυρηνικών οπλοστασίων, διεθνείς εκθέσεις προειδοποιούν πως ένα αλγοριθμικό σφάλμα μπορεί να πυροδοτήσει τον παγκόσμιο όλεθρο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τουρκία: Οπαδοί ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο μετά τη νίκη του σε αγώνα μποξ
Κόσμος 26.04.26

Χαμός στην Τουρκία: Οπαδοί ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο μετά τη νίκη του σε αγώνα

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Τουρκία, όταν οπαδοί επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο αμέσως μετά τη νίκη του, μετατρέποντας την αθλητική διοργάνωση σε σκηνικό άγριας βίας.

Epic Fury: Πύραυλοι 36 δισ. δολ. που προορίζονταν για Κίνα «χωνεύτηκαν» από τα βουνά του Ιράν
Εκτιμήσεις 26.04.26

Epic Fury: Πύραυλοι 36 δισ. δολ. που προορίζονταν για Κίνα «χωνεύτηκαν» από τα βουνά του Ιράν

Ειδικοί εκτιμούν ότι τα πυρομαχικά που αξιοποίησε η Επιχείρηση Epic Fury ήταν προγραμματισμένα για να είναι έτοιμα σε περίπτωση σύγκρουσης με την Κίνα και τη Ρωσία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Το μανιφέστο του δράστη της επίθεσης στο δείπνο των Ανταποκριτών – Τι έγραψε για τον Τραμπ
Αποφασισμένος 26.04.26

Το μανιφέστο του δράστη της επίθεσης στο δείπνο των Ανταποκριτών - Τι έγραψε για τον Τραμπ

Ο 31χρονος, Κόουλ Τόμας Άλεν, άφησε πίσω ένα μανιφέστο το οποίο δημοσιεύθηκε και στο οποίο αποκαλύπτει τους λόγους και τους στόχους της επίθεσης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισπανία: Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Σεβίλλη – Ιμάντας παιχνιδιού έσπασε και τραυματίστηκαν 4 άτομα
Θρίλερ 26.04.26

Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ - Ιμάντας παιχνιδιού έσπασε και τραυματίστηκαν 4 άτομα

Σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε σε λούνα παρκ στη Σεβίλλη, όταν έσπασε ιμάντας στο παιχνίδι «σφεντόνα», με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων, ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

Δίκη Τέμπη: Ανοίγει ξανά η αυλαία της δίκης στη Λάρισα – Το ελληνικό δημόσιο εξηγεί την απόφαση για παράταση υποστήριξης της κατηγορίας
Ελλάδα 27.04.26

Δίκη Τέμπη: Ανοίγει ξανά η αυλαία της δίκης στη Λάρισα – Το ελληνικό δημόσιο εξηγεί την απόφαση για παράταση υποστήριξης της κατηγορίας

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποστήριξης κατηγορίας με τα βλέμματα των παραγόντων της δίκης να είναι στραμμένα στους εκπροσώπους του δημοσίου οι οποίοι αναμένεται να εξηγήσουν την επιλογή και την απόφαση τους να βρεθούν απέναντι από τους 36 κατηγορουμένους στην εμβληματική αυτή δίκη

Μίνα Μουστάκα
Η Αριστεία και άλλα τέσσερα «Α»
Η απάντηση 27.04.26

Η Αριστεία και άλλα τέσσερα «Α»

Πώς αποδομήθηκε σε μία δεκαετία ο βασικός ρητορικός πυλώνας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι δεσμεύσεις, οι επιλογές και η κυβερνητική φθορά

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Λέον Μπλακ: Παραποιημένα στοιχεία «βλέπει» η δικαστής – εκτός δίκης κρίσιμα ημερολόγια
Σκάνδαλο Έπσταϊν 27.04.26

Λέον Μπλακ: Παραποιημένα στοιχεία «βλέπει» η δικαστής – εκτός δίκης κρίσιμα ημερολόγια

Σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας στην υπόθεση κατά του Λέον Μπλακ εντοπίζει η δικαστής Τζέσικα Κλαρκ, μπλοκάροντας βασικά αποδεικτικά χωρίς να κρίνει τις καταγγελίες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Άλαν Κάμινγκ: Ο Nightcrawler επιστρέφει για τους Avengers
Άλλος με τη βάρκα μας; 27.04.26

«Είναι θεραπευτικό» - Ο Άλαν Κάμινγκ επιστρέφει ως Nightcrawler για τη Marvel και τους Avengers μετά από 23 χρόνια

Ο επιτυχημένος Σκωτσέζος ηθοποιός Άλαν Κάμινγκ, επιστρέφει στον κόσμο των υπερηρώων μετά από 23 χρόνια. Αυτή τη φορά για το Avengers: Doomsday

Φροίξος Φυντανίδης
Βουτιά από ψηλά σε… ταραγμένη θάλασσα – Δημοσκοπική υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας
Αρνητικό πρόσημο 27.04.26

Ο Απρίλιος της δημοσκοπικής καθόδου της κυβέρνησης - Βουτιά από ψηλά σε… ταραγμένη θάλασσα

Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα και βυθίζεται δημοσκοπικά. Καθοδικός ο Απρίλιος για το κυβερνών κόμμα. Ενισχύει τις δυνάμεις του, το ΠΑΣΟΚ. Άλμα για το υπό ίδρυση «κόμμα Τσίπρα».

Στράτος Ιωακείμ
