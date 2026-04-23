Πράσινο φως από την ΕΕ στο δάνειο των 90 δισ. προς την Ουκρανία – Στην Κύπρο ο Ζελένσκι
Κόσμος 23 Απριλίου 2026, 15:28

Πράσινο φως από την ΕΕ στο δάνειο των 90 δισ. προς την Ουκρανία – Στην Κύπρο ο Ζελένσκι

Η εκλογική ήττα Όρμπαν στην Ουγγαρία «έλυσε τα χέρια» των Ευρωπαίων τόσο για την Ουκρανία και το δάνειο όσο και για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η πίεση στο μικροσκόπιο: Γιατί το 120 γίνεται ο νέος «χρυσός» στόχος

Η πίεση στο μικροσκόπιο: Γιατί το 120 γίνεται ο νέος «χρυσός» στόχος

Έπειτα από μήνες αδιεξόδου, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ετοιμάζονται να επικυρώσουν τη χορήγηση του δανείου των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία και να υποδεχθούν τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα, Πέμπτη, στην Κύπρο, στις εργασίες της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής.

«Το αδιέξοδο τελείωσε. Η ΕΕ μόλις άνοιξε το δρόμο για το δάνειο των 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία και το 20ό πακέτο κυρώσεων. Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας δέχεται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση, ενώ η Ουκρανία λαμβάνει μια σημαντική ώθηση. Θα παρέχουμε στην Ουκρανία ό,τι χρειάζεται για να κρατήσει τις θέσεις της, μέχρι ο Πούτιν να καταλάβει ότι ο πόλεμός του δεν οδηγεί πουθενά», τόνισε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

Η σχετική διαδικασία ξεκίνησε χθες, Τετάρτη, και η επικύρωση του δανείου αναμένεται εντός της ημέρας, πριν από το δείπνο των Ευρωπαίων ηγετών στην Μαρίνα της Αγίας Νάπας στην Κύπρο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται καθ’ οδόν και σκοπεύει να συζητήσει κυρίως το θέμα «της κοινής παραγωγής όπλων» και «της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας», δήλωσε στο AFP Ουκρανός αξιωματούχος.

Η έλευσή του στην Κύπρο, που ασκεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, είναι «συμβολικά σημαντική, τώρα που τα χρήματα» της ΕΕ θα επιτρέψουν την υποστήριξη της Ουκρανίας απέναντι στην Ρωσία το 2026 και το 2027, τονίζει ανακουφισμένη Ευρωπαία διπλωμάτης.

Ταυτόχρονα με το θέμα του δανείου, η ΕΕ θα πρέπει να εγκρίνει το εικοστό πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Η ήττα Όρμπαν «έλυσε τα χέρια» των Ευρωπαίων για την Ουκρανία

Η εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία δεν άργησε να γίνει αισθητή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έπειτα από πολύμηνο αποκλεισμό, η Ουγγαρία ήρε το βέτο για το ουκρανικό δάνειο μετά την επαναλειτουργία του αγωγού Druzhba, που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία και την Σλοβακία.

Απαλλαγμένοι από των βάρος των ουγγρικών βέτο, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ θα επικεντρωθούν στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή.

Αύριο, θα υποδεχθούν για γεύμα εργασίας ηγέτες της περιοχής: τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, της Αιγύπτου Αμπντελφατάχ αλ-Σίσι, της Συρίας Αχμέντ αλ-Σάρα και τον πρίγκιπα διάδοχο της Ιορδανίας, Χουσέιν μπεν Αμπντάλα.

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Μπουζνά: Η Ελλάδα μπαίνει στον πυρήνα των ευρωπαϊκών αγορών

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Μπουζνά: Η Ελλάδα μπαίνει στον πυρήνα των ευρωπαϊκών αγορών

Το Ιράν λέει ότι εισέπραξε τα πρώτα διόδια για τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν λέει ότι εισέπραξε τα πρώτα διόδια για τα Στενά του Ορμούζ

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

ΗΠΑ: Σε «μαύρη λίστα» τουρκική εταιρεία – Κατηγορίες για έμμεση στήριξη στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν
Κόσμος 23.04.26

ΗΠΑ: Σε «μαύρη λίστα» τουρκική εταιρεία – Κατηγορίες για έμμεση στήριξη στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, τουρκική εταιρεία φέρεται να προμήθευσε πρώτη ύλη σε ιρανική επιχείρηση που βρίσκεται ήδη υπό κυρώσεις και συνδέεται με πιθανή στρατιωτική αξιοποίηση στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν

Έτσι γιόρτασε το Ισραήλ την Ημέρα Ανεξαρτησίας – Τίμησε τον ραβίνο που ζήτησε ισοπέδωση της Γάζας
«Προχωράμε, καταστρέφουμε» 23.04.26

Έτσι γιόρτασε το Ισραήλ την Ημέρα Ανεξαρτησίας - Τίμησε τον ραβίνο που ζήτησε ισοπέδωση της Γάζας

Έναν ραβίνο - influencer που στέλνει μηνύματα καταστροφής και θανάτου επέλεξε η ισραηλινή κυβέρνηση για να γιορτάσει την ίδρυση του κράτους πριν 78 χρόνια.

Οι εγκληματικές οργανώσεις πλουτίζουν καθώς οι ιστοσελίδες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών διπλασιάζονται
Έκθεση 23.04.26

Οι εγκληματικές οργανώσεις πλουτίζουν καθώς οι ιστοσελίδες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών διπλασιάζονται

Αναλυτής που εργάστηκε στην έκθεση της Internet Watch Foundation αναφέρει ότι το περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας υπάρχει «σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων» και είναι «πολύ εύκολο» να βρεθεί

Στενά του Ορμούζ: Έως έξι μήνες θα απαιτηθούν για την απομάκρυνση των ναρκών, εκτιμά το Πεντάγωνο
Μέση Ανατολή 23.04.26

Έως έξι μήνες θα απαιτηθούν για την απομάκρυνση των ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ, εκτιμά το Πεντάγωνο

Για μια «επικίνδυνη ζώνη» 1.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων στα Στενά του Ορμούζ, όπου θα μπορούσαν να βρίσκονται νάρκες, έχουν προειδοποιήσει από τα μέσα Απριλίου οι Φρουροί της Επανάστασης

Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία: Δεκαεπτά τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση
Βόρεια της Κοπεγχάγης 23.04.26

Δεκαεπτά τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση από τη μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία

Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα το πρωί μεταξύ Χίλεροντ και Κάγκερουπ, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπεγχάγης - Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα και ελικόπτερα

Τουρκία: Ψηφίστηκε νόμος που απαγορεύει την πρόσβαση στα social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών
Πότε θα εφαρμοστεί 23.04.26

Απαγόρευση πρόσβασης στα social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών ψήφισε η Τουρκία

Οι ανήλικοι της ομάδας αυτής θα απαγορεύεται να εγγράφονται σε πλατφόρμες social media και αυτές με τη σειρά τους θα υποχρεούνται να εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας

Απολύθηκε ο υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ μετά από σύγκρουση με τον υπουργό Άμυνας
Αναβρασμός 23.04.26

Απολύθηκε ο υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ μετά από σύγκρουση με τον υπουργό Άμυνας

Η ξαφνική αποχώρηση του Φέλαν από τη θέση του ανακοινώθηκε από τον Σον Παρνέλ, εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας, σε μια σύντομη δήλωση στο X, η οποία δεν παρείχε καμία εξήγηση για την κίνηση

Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία – Τραυματίστηκαν αρκετά άτομα
Στο Χίλεροντ 23.04.26

Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία – Τραυματίστηκαν αρκετά άτομα

Το περιστατικό συνέβη κοντά στο Χίλεροντ, βόρεια της Κοπεγχάγης. «Πρόκειται για δύο τοπικά τρένα που συγκρούστηκαν μετωπικά», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Κοπεγχάγης

Ο Λίβανος ζητεί να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός στις συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ
Μέση Ανατολή 23.04.26

Ο Λίβανος ζητεί να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός στις συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ

Η διπλωματία του Ισραήλ υποστηρίζει ότι δεν έχει «σοβαρές διαφωνίες» με την κυβέρνηση του Λιβάνου, παροτρύνοντας αυτήν την τελευταία να επιλέξει τη διμερή «συνεργασία» εναντίον της Χεζμπολάχ

Τραμπ: Βουλιάξτε κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες – Ο Λίβανος δεν θα υπογράψει «καμία συμφωνία χωρίς πλήρη ισραηλινή απόσυρση»
Κρίσιμες ώρες 23.04.26 Upd: 16:10

Τραμπ: Βουλιάξτε κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες – Ο Λίβανος δεν θα υπογράψει «καμία συμφωνία χωρίς πλήρη ισραηλινή απόσυρση»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, ενώ αναφέρθηκε σε «σκληροπυρηνικούς» και «μετριοπαθείς» στο Ιράν - Το Ισραήλ κατεδαφίζει σπίτια στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Πώς η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία – Καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές διακόπτουν δεκάδες εκλογές
Έρευνα 23.04.26

Πώς η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία - Καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές διακόπτουν δεκάδες εκλογές

To 2024 οι φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική κρίση διέκοψαν 23 εκλογικές αναμετρήσεις σε 18 χώρες, σύμφωνα με έρευνα του διακυβερνητικού οργανισμού International IDEA

Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία
Ασκήσεις επί χάρτου 23.04.26

Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία

Η θεσμική μετάβαση στην Ουγγαρία υπό τον Πέτερ Μαγιάρ θα γίνει χωρίς πολιτικούς καριέρας, αλλά με πρόσωπα που υπόσχονται «απο-ορμπανοποίηση»

Εκτός ΗΠΑ, εκτός Συντάγματος: Οι απελάσεις του Τραμπ στο Ελ Σαλβαδόρ και η εξουσία χωρίς όρια
Κόσμος 23.04.26

Εκτός ΗΠΑ, εκτός Συντάγματος: Οι απελάσεις του Τραμπ στο Ελ Σαλβαδόρ και η εξουσία χωρίς όρια

Πίσω από τις απελάσεις κρατουμένων σε ξένες φυλακές αποκαλύπτεται μια ανησυχητική πρακτική όπου το κράτος δικαίου των ΗΠΑ φαίνεται να υποχωρεί ή να παρακάμπτεται μπροστά στην πολιτική σκοπιμότητα

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Κυκλοφορεί στις 26 Απριλίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 23.04.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Κυκλοφορεί στις 26 Απριλίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 26 Απριλίου το ΒΗΜΑ έρχεται μαζί με την έκδοση «Classic Rock: The Beatles», το περιοδικό VITA, την μαθητική εφημερίδα της Ηγουμενίτσας, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το ΒΗΜΑGAZINO

Κόσμος 23.04.26

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έχουμε να κάνουμε με ρουσφέτια, αλλά με βαρύτατα ποινικά αδικήματα
Σκάνδαλο 23.04.26

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έχουμε να κάνουμε με ρουσφέτια, αλλά με βαρύτατα ποινικά αδικήματα

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της ευρωπαίας εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Αριστερά επισημαίνει πως «η κανονικοποίηση της διαφθοράς δεν θα περάσει»

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ύπαιθρο
Αυτοδιοίκηση 23.04.26

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ύπαιθρο

Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια καθοριστική καμπή για το μέλλον της γεωργίας, της υπαίθρου και της διατροφικής της επάρκειας, τόνισε μέσω ανάρτησης του ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης.

Ηράκλειο: Νέα στοιχεία για την δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας – Η εμμονή του δράστη και το GPS στο αυτοκίνητό της
Στο Ηράκλειο 23.04.26

Νέα στοιχεία για την δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας - Η εμμονή του δράστη και το GPS στο αυτοκίνητό της

Νέα στοιχεία για την τραγική υπόθεση γυναικοκτονίας της Ελευθερίας Γιακουμάκη η οποία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης μετά από τρεις ημέρες ερευνών.

«Προχωράμε, καταστρέφουμε» 23.04.26

Conrad Athens The Ilisian: Νέα εποχή για το εμβληματικό τοπόσημο της Αθήνας
Οικονομικές Ειδήσεις 23.04.26

Ανοιξε το νέο Xilton: Νέα εποχή για το εμβληματικό ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisia

Η πρώτη μέρα λειτουργίας του Conrad Athens The Ilisian, στις 23 Απριλίου 2026, συμπίπτει συμβολικά με την ημέρα που το Hilton Αθηνών υποδέχθηκε τον πρώτο του ένοικο, στις 23 Απριλίου 1963

Η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε την υγεία των Ευρωπαίων – Οι καύσωνες οδήγησαν σε απότομη αύξηση θανάτων
Καύσωνες και ασθένειες 23.04.26

Η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε την υγεία των Ευρωπαίων – Οι καύσωνες οδήγησαν σε απότομη αύξηση θανάτων

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία από την κλιματική αλλαγή. Σε έκθεση του περιοδικού Lancet επισημαίνονται οι κίνδυνοι κυρίως από καύσωνες και ξηρασία.

Γιατί ο Πογκμπά έστειλε… προειδοποίηση στον Μέινου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Γιατί ο Πογκμπά έστειλε… προειδοποίηση στον Μέινου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Πολ Πογκμπά σε πρόσφατη συνέντευξη του συμβούλεψε τον Κόμπι Μέινου να σκεφτεί καλά τις επιλογές του, προτού υπογράψει την επέκταση της συνεργασίας του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Έκθεση 23.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Κοβέσι: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βυθίσει τη χώρα στη διαφθορά και στην ανυποληψία
Αντιπολίτευση 23.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Κοβέσι: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βυθίσει τη χώρα στη διαφθορά και στην ανυποληψία

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, τόνισε πως «το πιο σημαντικό που ανέφερε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι είναι ότι η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά σοβαρά εγκλήματα και όχι γενικά πολιτικές διαμεσολαβήσεις»

Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών: Δεν ζούμε πλέον σε κανονική χώρα, ο Μητσοτάκης έπρεπε να είχε παραιτηθεί – Έχω χρέος να συμβάλλω στην επιστροφή της σταθερότητας
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26 Upd: 14:29

Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών: Δεν ζούμε πλέον σε κανονική χώρα, ο Μητσοτάκης έπρεπε να είχε παραιτηθεί – Έχω χρέος να συμβάλλω στην επιστροφή της σταθερότητας

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την «οικονομία της αρπαχτής» και τη «διαφθορά με κολλητούς», άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας στο Φόρουμ των Δελφών. Κατέθεσε προτάσεις για το παραγωγικό μοντέλο, τη φορολογία, την ανάπτυξη. «Δεν ζούμε πλέον σε μια κανονική χώρα» διαπίστωσε ενώ εκτίμησε πως ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

