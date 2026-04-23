Πράσινο φως από την ΕΕ στο δάνειο των 90 δισ. προς την Ουκρανία – Στην Κύπρο ο Ζελένσκι

Έπειτα από μήνες αδιεξόδου, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ετοιμάζονται να επικυρώσουν τη χορήγηση του δανείου των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία και να υποδεχθούν τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα, Πέμπτη, στην Κύπρο, στις εργασίες της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής.

«Το αδιέξοδο τελείωσε. Η ΕΕ μόλις άνοιξε το δρόμο για το δάνειο των 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία και το 20ό πακέτο κυρώσεων. Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας δέχεται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση, ενώ η Ουκρανία λαμβάνει μια σημαντική ώθηση. Θα παρέχουμε στην Ουκρανία ό,τι χρειάζεται για να κρατήσει τις θέσεις της, μέχρι ο Πούτιν να καταλάβει ότι ο πόλεμός του δεν οδηγεί πουθενά», τόνισε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

Deadlock over. The EU just cleared the way for the €90-billion-loan for Ukraine and the 20th sanctions package. Russia’s war economy is under growing strain, while Ukraine is getting a major boost. We will provide Ukraine what it needs to hold its ground, until Putin… — Kaja Kallas (@kajakallas) April 23, 2026

Η σχετική διαδικασία ξεκίνησε χθες, Τετάρτη, και η επικύρωση του δανείου αναμένεται εντός της ημέρας, πριν από το δείπνο των Ευρωπαίων ηγετών στην Μαρίνα της Αγίας Νάπας στην Κύπρο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται καθ’ οδόν και σκοπεύει να συζητήσει κυρίως το θέμα «της κοινής παραγωγής όπλων» και «της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας», δήλωσε στο AFP Ουκρανός αξιωματούχος.

Η έλευσή του στην Κύπρο, που ασκεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, είναι «συμβολικά σημαντική, τώρα που τα χρήματα» της ΕΕ θα επιτρέψουν την υποστήριξη της Ουκρανίας απέναντι στην Ρωσία το 2026 και το 2027, τονίζει ανακουφισμένη Ευρωπαία διπλωμάτης.

Ταυτόχρονα με το θέμα του δανείου, η ΕΕ θα πρέπει να εγκρίνει το εικοστό πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Η ήττα Όρμπαν «έλυσε τα χέρια» των Ευρωπαίων για την Ουκρανία

Η εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία δεν άργησε να γίνει αισθητή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έπειτα από πολύμηνο αποκλεισμό, η Ουγγαρία ήρε το βέτο για το ουκρανικό δάνειο μετά την επαναλειτουργία του αγωγού Druzhba, που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία και την Σλοβακία.

Απαλλαγμένοι από των βάρος των ουγγρικών βέτο, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ θα επικεντρωθούν στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή.

Αύριο, θα υποδεχθούν για γεύμα εργασίας ηγέτες της περιοχής: τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, της Αιγύπτου Αμπντελφατάχ αλ-Σίσι, της Συρίας Αχμέντ αλ-Σάρα και τον πρίγκιπα διάδοχο της Ιορδανίας, Χουσέιν μπεν Αμπντάλα.