Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, άφησε να εννοηθεί την Κυριακή ότι είναι έτοιμος να άρει το βέτο του για ένα δάνειο 90 δισ. ευρώ από την ΕΕ προς την Ουκρανία πριν αποχωρήσει από το αξίωμά του — εάν το Κίεβο αποκαταστήσει τη ροή πετρελαίου προς την Ουγγαρία.

Ο Όρμπαν δήλωσε ότι θα εγκρίνει το δάνειο που χρειάζεται η Ουκρανία εάν το Κίεβο επισκευάσει τον αγωγό Ντρούζμπα – κάτι που μπορεί να συμβεί άμεσα.

«Μόλις αποκατασταθούν οι παραδόσεις πετρελαίου, δεν θα σταθούμε πλέον εμπόδιο στην έγκριση του δανείου», έγραψε ο Όρμπαν στο X το απόγευμα της Κυριακής. Αυτή φαίνεται να είναι η «τελευταία πράξη» του Όρμπαν πριν αποχωρήσει από την πρωθυπουργία αφού ηττήθηκε κατά κράτος τις εκλογές της περασμένης Κυριακής.

Ο αγωγός Ντρούζμπα που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο μέσω της Ουκρανίας στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία βρίσκεται στο επίκεντρο ενός διπλωματικού τέλματος μεταξύ ΕΕ και Ουγγαρίας. Τον Φεβρουάριο, ο Όρμπαν άσκησε βέτο στο δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ, αφού η Ουκρανία φάνηκε να αρνείται να επισκευάσει τις υποδομές που υπέστησαν ζημιές από τις ρωσικές επιθέσεις.

«Συνεπής θέση»

Μετά τη νίκη του Μαγιάρ στις πρόσφατες εκλογές ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποσχέθηκε να επισκευάσει τον αγωγό Ντρούζμπα μέχρι τα τέλη Απριλίου, καθώς αυξάνονται οι προσδοκίες στους Ευρωπαίους ότι ο νέος πρωθυπουργός της Ουκρανίας θα βελτιώσει τις σχέσεις με την Ένωση.

«Μέσω των Βρυξελλών, λάβαμε μια ένδειξη από την Ουκρανία ότι είναι έτοιμοι να αποκαταστήσουν τις παραδόσεις πετρελαίου μέσω του αγωγού Φιλίας ήδη από τη Δευτέρα», έγραψε ο Όρμπαν.

Είπε ότι η στάση του ήταν συνεπής από την αρχή. «Η θέση της Ουγγαρίας δεν έχει αλλάξει: καθόλου πετρέλαιο = καθόλου χρήματα».

Η έγκριση του δανείου δεν θα επιβάλει κανένα κόστος στους Ούγγρους φορολογούμενους, καθώς η χώρα έχει απαλλαγεί από την πληρωμή τόκων για το δάνειο.