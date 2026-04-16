newspaper
Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δημοκρατική στροφή ή παρένθεση; – Η συντριπτική ήττα του Όρμπαν και τα μηνύματα για την Ακροδεξιά
Κόσμος 16 Απριλίου 2026, 09:00

Δημοκρατική στροφή ή παρένθεση; – Η συντριπτική ήττα του Όρμπαν και τα μηνύματα για την Ακροδεξιά

Το εκλογικό φιάσκο του εθνικολαϊκιστή Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία αποτελεί νίκη για την Ευρώπη και τη φιλελεύθερη δημοκρατία μέχρι νεωτέρας, ενόσω η Ακροδεξιά ανασυντάσσεται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
A
A
Vita.gr
Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Spotlight

Στα 16 χρόνια της ηγεμονίας του στην Ουγγαρία, ο εθνικολαϊκιστής Βίκτορ Όρμπαν εξελίχθηκε σε πρότυπο για την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά.

Εργαλειοποίησε την προσφυγική κρίση για την προώθηση του χριστιανικού εθνικισμού του, κηρύσσοντας «πολιτιστικούς πολέμους».

Συνεργάστηκε στενά με τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν και με τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, λειτουργώντας ακόμη και ως «Δούρειος Ίππος» στην ΕΕ.

Στοχοποίησε το ευρωπαϊκό εγχείρημα ως απειλή για την εθνική ταυτότητα και κυριαρχία.

Πρωτίστως όμως ενσάρκωσε ένα αντιδημοκρατικό μοντέλο για την εδραίωση της πολιτικής εξουσίας σε μια «ανελεύθερη δημοκρατία».

Ένα σύστημα με εκλογές και αυταρχικά στοιχεία, με ποδηγέτηση των θεσμών, των ΜΜΕ και των ίδιων των ψηφοφόρων.

Το κόμμα του, Fidesz, ίδρυσε ινστιτούτα, δίκτυα και δεξαμενές σκέψης που υποστήριξαν το σύστημα Όρμπαν, δικτυώνοντάς το διεθνώς.

Πολιτικά αφηγήματά του έγιναν κυρίαρχα στον χώρο της Ακροδεξιάς, συν τω χρόνω ορισμένα δε και στους κόλπους της Κεντροδεξιάς.

Το Fidesz ήταν άλλωστε τυπικά μέλος της ευρωομάδας της (ΕΛΚ) μέχρι τον Μάρτιο του 2021, μέχρι που αποχώρησε λίγο πριν από την οριστική διαγραφή του.

Παρά την κλιμακούμενη ρήξη του με τις Βρυξέλλες, ο Όρμπαν δεν απείλησε ποτέ επίσημα με «Huxit», ήτοι με έξοδο της Ουγγαρίας από την ΕΕ, καθώς γνώριζε ότι η παραμονή της ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στους Ούγγρους και ζωτικής σημασίας για την εθνική οικονομία.

Αντίθετα, συνίδρυσε τους «Πατριώτες για την Ευρώπη», μια ακροδεξιά πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που στρέφεται κατά της κεντρικής εξουσίας των Βρυξελλών.

Τώρα, η συντριπτική ήττα του ερμηνεύεται ως νίκη της Ευρώπης και της φιλελεύθερης δημοκρατίας.

Όμως ο λαϊκισμός, η παραπληροφόρηση και η διάλυση του κράτους δικαίου παραμένουν ορατές σχεδόν παντού.

Ο ορμπανισμός έχει εμποτίσει ένα σημαντικά μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής, φανερά ή σιωπηρά.

Παραμένει πρώιμο να ειπωθεί εάν το βαρύ πλήγμα που υπέστη η ευρωπαϊκή Ακροδεξιά θα της βάλει «φρένο».

Προς το παρόν δείχνει να την οδηγεί σε ανασύνταξη.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συνομιλεί με τον Βίκτορ Όρμπαν κατά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, στις 19 Μαρτίου (REUTERS/Yves Herman)

Ένα σπιράλ κρίσεων για την Ακροδεξιά

Η ακροδεξιά απειλή για την Ευρώπη έμοιαζε να βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή μετά την επάνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο ίδιος δεν κρύβει την απέχθειά του για το εγχείρημα της ΕΕ συνολικά, ενώ στη νέα Στρατηγική Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ γίνεται ανοιχτά λόγος για «καλλιέργεια αντίστασης», χαρακτηρίζοντας «την αυξανόμενη επιρροή των πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων λόγο μεγάλης αισιοδοξίας»…

Στην Πολωνία, ενάμιση χρόνο αφότου οι ψηφοφόροι εκδίωξαν τους υπερεθνικιστές του PiS από την εξουσία, ο «τραμπικός δάκτυλος» ανέδειξε πέρυσι τον Ιούνιο τον Κάρολ Ναβρότσκι στην προεδρία, ενισχύοντας το εθνικιστικό στρατόπεδο στην Ευρώπη.

Όμως οι τραμπικοί δασμοί, οι ισχυροί κραδασμοί στη συνοχή του ΝΑΤΟ, οι απειλές του Αμερικανού προέδρου για τη Γροιλανδία και τώρα η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή άρχισαν να διευρύνουν έναν κύκλο απωλειών για την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά, πριν από το εκλογικό φιάσκο του Όρμπαν.

Άνοιξε με την περσινή εκπαραθύρωση του φιλοτραμπικού Γκέερτ Βίλντερς από τα σαλόνια της εξουσίας και την ανάδειξη τον Φεβρουάριο μιας νέας φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης συνασπισμού υπό τον κεντρώο Ρομπ Γέτεν.

Μόλις μέσα στον περασμένο μήνα, τα ακροδεξιά κόμματα σε Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία πέρασαν κάτω από τον εκλογικό πήχη.

Η Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν είχε πενιχρές αποδόσεις στις δημοτικές εκλογές στη Γαλλία, το τελευταίο εκλογικό τεστ πριν από τις προεδρικές του 2027.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι -στενή σύμμαχος μέχρι πρότινος του Τραμπ και «φίλη» του Όρμπαν- υπέστη την πρώτη βαριά ήττα της στο δημοψήφισμα για την αμφιλεγόμενη δικαστική μεταρρύθμιση που προωθούσε η κυβέρνησή της.

Πλέον, διαχωρίζει τη θέση της από τον Αμερικανό πρόεδρο -από τον πόλεμο στο Ιράν, μέχρι τις φραστικές επιθέσεις του στον Πάπα- όπως επίσης και από το Ισραήλ, καθώς προσπαθεί να περισώσει το δικό της «μετριοπαθέστερο» μοντέλο ακροδεξιάς διακυβέρνησης, κάνοντάς το πιο ελκυστικό.

Αντίστοιχα σε δύσκολη θέση βρίσκεται και το AfD, νυν αξιωματική αντιπολίτευση στη Γερμανία.

Ο Βίκτορ Όρμπαν σε περσινή συνάντηση τη συμπρόεδρο του AfD, Άλις Βάιντελ, στη Βουδαπέστη (EPA/VIVIEN CHER BENKO /  Hungarian PM’s General Department of Communications)

Το AfD σε περιδίνηση

Τον Μάρτιο, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) κατέγραψε τα μεγαλύτερα ποσοστά της σε περιφερειακές εκλογές στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Παρέμεινε ωστόσο κάτω από αυτά που είχε θέσει ως στόχο.

Τώρα, ειδικά για την συμπρόεδρο του ακροδεξιού κόμματος, Άλις Βάιντελ, η συντριπτική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία αποτελεί σημαντική οπισθοδρόμηση.

Είχε ριχτεί προσωπικά στη μάχη για την επανεκλογή του.

Τον θεωρούσε κομβικό στη σφυρηλάτηση μιας διεθνούς ακροδεξιάς συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένου του τραμπικού κινήματος MAGA, ως δίχτυ στήριξης σε μια πιθανή απαγόρευση του AfD, ως εξτρεμιστικού.

Πλέον η στρατηγική της έχει κουρελιαστεί.

Μετά τον πόλεμο στο Ιράν, το AfD αναγκάστηκε να αποστασιοποιηθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ και τώρα βρίσκεται χωρίς ισχυρούς συμμάχους στην ΕΕ.

«Τα επιτεύγματα» του Όρμπαν «για την πατρίδα του και η προσφορά του στην Ευρώπη συνεχίζουν να μας εμπνέουν να αγωνιζόμαστε για μια ήπειρο κυρίαρχων εθνών», έγραψε η Βάιντελ στο Χ.

«Το AfD σταθεροποιείται ως η ισχυρότερη δύναμη», ανέφερε σε άλλη ανάρτηση, παραθέτοντας δημοσκόπηση του ινστιτούτου Forsa.

Όμως μέσα στο AfD επικρατεί αναβρασμός.

Έχοντας μεταβεί στη Βουδαπέστη για τις εκλογές, ο βουλευτής Μαξιμίλιαν Κρα -που έχει βρεθεί στο επίκεντρο σκανδάλων και ερευνών, μεταξύ άλλων και για τις νεοναζιστικές θέσεις του- περιέγραψε το αποτέλεσμα ως «καταστροφή».

«Η νεολαία των πόλεων ήθελε αλλαγή», επεσήμανε στο X. «Θα πρέπει να αξιολογήσουμε αυτή την ήττα».

Ο Όρμπαν, προσέθεσε, «δεν έχασε επειδή είχε καλές διασυνδέσεις σε όλο τον κόσμο», αλλά επειδή «απέτυχε να φέρει αποτελέσματα στην οικονομία και δημιουργήθηκε η εντύπωση ενός βάλτου διαφθοράς».

Εκλήφθηκε ως προειδοποίηση για το δικό του κόμμα, που κλονίζεται το τελευταίο διάστημα από σκάνδαλα νεποτισμού και διαφθοράς, με διορισμούς συγγενών στελεχών σε καλά αμειβόμενες κομματικές θέσεις.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, κατά την τελευταία συνόδου κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες (REUTERS/Yves Herman)

Τα διλήμματα της Ευρώπης

Ενώ η ήττα Όρμπαν προκάλεσε χαμόγελα αισιοδοξίας στις Βρυξέλλες και στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ο προβληματισμός για την επόμενη ημέρα παραμένει.

Καταρχήν στην ίδια την Ουγγαρία.

Ερώτημα παραμένει εάν η εκλογή του φιλοευρωπαίου Πέτερ Μαγιάρ θα φέρει πραγματική αλλαγή στη Βουδαπέστη.

Μέλος ο ίδιος μέχρι το 2024 του συστήματος Όρμπαν, στηρίχθηκε σε αυτή τη φάση η υποψηφιότητά του από ένα ιδεολογικά ετερόκλητο μπλοκ της αντιπολίτευσης, για να επιτευχθεί η διάλυση του αυταρχικού μηχανισμού.

Μετεκλογικά, θα κριθεί αυστηρά για τις επιλογές του.

Η ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, το μεταναστευτικό και οι εισαγωγές φθηνής ρωσικής ενέργειας αναμένεται να παραμείνουν μεγάλα «αγκάθια» στις σχέσεις με τις Βρυξέλλες.

Ο κεντροδεξιός Μαγιάρ, που επιδιώκει την αποδέσμευση «παγωμένων» ευρωπαϊκών κονδυλίων λόγω της κατάλυσης του κράτους δικαίου επί Όρμπαν, έχει προαναγγείλει σκληρές διαπραγματεύσεις.

Την επομένη κιόλας της ήττας Όρμπαν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επανέφερε στο τραπέζι την προοπτική κατάργησης του δικαιώματος βέτο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, προτάσσοντας τη λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία.

Ήτοι από τουλάχιστον το 55% των κρατών-μελών (15 από τα 27), που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ.

Στο φόντο μιας γεωπολιτικά κρίσιμης συγκυρίας, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προέτρεψε τις κυβερνήσεις των «27» να «αξιοποιήσουν τη δυναμική τώρα», με τον Όρμπαν εκτός προσκηνίου.

Στην ιδέα ωστόσο δεν αντιδρούν μόνον οι εώς τώρα «σύμμαχοί» Ρόμπερτ Φίκο και Αντρέι Μπάμπις, πρωθυπουργοί της Σλοβακίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας αντιστοίχως, αλλά σχεδόν το σύνολο των μικρότερων κρατών-μελών.

Θεωρείται συνεπώς απίθανο να υπάρξει η απαραίτητη ομοφωνία για αυτή τη θεσμική μεταρρύθμιση.

Τούτων δοθέντων, ένα μείζον ερώτημα για την επόμενη ημέρα αφορά τις επιλογές της ίδιας της ΕΕ, που συνεχίζει να διχάζεται μεταξύ των αξιών της και της διεκδίκησης ρόλου γεωπολιτικού παράγοντα, σε έναν κόσμο όπου πλέον επικρατεί ο νόμος του ισχυρού.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Αποθήκευση Ενέργειας
Αποθήκευση ενέργειας: Ποια έργα μπαίνουν πρώτα στην «πρίζα»

Αποθήκευση ενέργειας: Ποια έργα μπαίνουν πρώτα στην «πρίζα»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Κόσμος
Πληθαίνουν οι αναφορές για νέες συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ

Πληθαίνουν οι αναφορές για νέες συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πληθαίνουν οι αναφορές για νέες συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ αλλά οι απειλές Τραμπ συνεχίζονται – Το Ισραήλ ισοπεδώνει τον Λίβανο
Κόσμος 16.04.26 Upd: 08:16

Πληθαίνουν οι αναφορές για νέες συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ αλλά οι απειλές Τραμπ συνεχίζονται – Το Ισραήλ ισοπεδώνει τον Λίβανο

Έντονη διπλωματική κινητικότητα παρουσιάζεται τις τελευταίες ώρες για επανέναρξη συνομιλιών Ιράν και ΗΠΑ - Το Ισραήλ ισοπεδώνει τον νότιο Λίβανο παρά τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία - Δείτε live

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Explosive Media: Τα «αθώα» Lego που «νίκησαν» τον Τραμπ – Τα κινούμενα σχέδια στον… πόλεμο
Explosive Media 16.04.26

Τα «αθώα» Lego που «νίκησαν» τον Τραμπ - Τα κινούμενα σχέδια στον… πόλεμο

Μια φιλοϊρανική ομάδα που δημοσιεύει βίντεο με κινούμενα σχέδια σε στυλ Lego, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, «κόπηκε» από το YouTube μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που σατίριζε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Όμως, το αποτύπωμά της στο διαδίκτυο παραμένει ισχυρό με τα βίντεο της να συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το αμερικανικό Πεντάγωνο εντείνει τον σχεδιασμό για πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Κούβα
USA Today 16.04.26

Το αμερικανικό Πεντάγωνο εντείνει τον σχεδιασμό για πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Κούβα

Εν μέσω πολέμου στο Ιράν, οι ΗΠΑ φαίνεται ότι ετοιμάζονται για τον επόμενο στόχο τους. Πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα USA Today αναφέρουν ότι το Πεντάγωνο ετοιμάζεται για την Κούβα, εν αναμονή εντολών από τον Τραμπ.

Σύνταξη
Το τριπλό τίμημα που πληρώνει το Ισραήλ για τους πολέμους του
Συντελεστές ισχύος 16.04.26

Το τριπλό τίμημα που πληρώνει το Ισραήλ για τους πολέμους του

Οι συντελεστές ισχύος του επιτιθέμενου Ισραήλ δοκιμάζονται ίσως για πρώτη φορά, λόγω των πολιτικών που το ίδιο ακολουθεί, με αποκορύφωμα τον τελευταίο πόλεμο στο Ιράν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί, ο ένας 12χρονος, σε πλήγμα της Ρωσίας στο Κίεβο
12χρονος στα θύματα 16.04.26

Φονική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο

Παιδί 12 ετών σκοτώθηκε στο Κίεβο, μαζί με τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο, σε επιδρομή των ρωσικών δυνάμεων, οι οποίες έπληξαν και άλλες πόλεις της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι: Ο αριθμός τους θα αυξηθεί κατά 4,2 εκατομμύρια έως το 2027
Μέχρι το 2027 16.04.26

Κατά 4,2 εκατομμύρια θα αυξηθούν οι εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι

Κατά 4,2 εκατομμύρια προβλέπεται να αυξηθούν οι εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι έως το 2027, και ο αριθμός αυτός θα προστεθεί στους περίπου 117,3 εκατομμύρια που είναι ήδη εσωτερικά εκτοπισμένοι.

Σύνταξη
Η Αυστραλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες στο 3% του ΑΕΠ
Κυνήγι εξοπλισμών 16.04.26

Αυξάνει κατά 32 δισ. ευρώ τις στρατιωτικές δαπάνες η Αυστραλία

Επιπρόσθετες δαπάνες 32,2 δισ. ευρώ έως το 2033 ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Αυστραλίας για την ενίσχυση της άμυνάς της, με φόντο τον πολλαπλασιασμό των ένοπλων συρράξεων σε διεθνή κλίμακα.

Σύνταξη
Ιράν: Σε «κρίσιμη» κατάσταση βρίσκεται η φυλακισμένη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί
Καρδιακή προσβολή 16.04.26

Σε «κρίσιμη» κατάσταση η φυλακισμένη ιρανή νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

«Κρίσιμη» είναι η κατάσταση της φυλακισμένης στην πόλη Ζαντζάν ιρανής νομπελίστριας ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, στην οποία επιβλήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου νέα πολυετής ποινή κάθειρξης.

Σύνταξη
Μνημείο στην Ουάσιγκτον: «Αψίδα του Θριάμβου των Ηνωμένων Πολιτειών» θα είναι η επίσημη ονομασία του
Ουάσιγκτον 16.04.26

«Αψίδα του Θριάμβου των ΗΠΑ» θα ονομάζεται η ματαιοδοξία του Τραμπ

Το μνημείο που θα ανεγερθεί στην Ουάσιγκτον, και οι επικριτές του το συνδέουν με τη ματαιοδοξία του Τραμπ, θα ονομάζεται «Αψίδα του Θριάμβου των Ηνωμένων Πολιτειών», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύνταξη
Ιράν: Θα βυθίσουμε τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, απειλεί σύμβουλος του Χαμενεΐ
Σύμβουλος Χαμενεΐ 16.04.26

Θα «βυθίσουμε» τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ

Αν οι ΗΠΑ αποπειραθούν να «αστυνομεύσουν» τα Στενά του Ορμούζ, θα βυθίσουμε τα πολεμικά πλοία τους, απειλεί σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που τάσσεται μάλιστα εναντίον της εκεχειρίας.

Σύνταξη
Λίβανος: Ο Τραμπ θα επικροτούσε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ
ΗΠΑ 16.04.26

Ο Τραμπ θα επικροτούσε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο

Ο Τραμπ θα επικροτούσε μια εκεχειρία στον Λίβανο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, αλλά αυτή δεν «αποτελεί μέρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν», δηλώνει αμερικανός αξιωματούχος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μητσοτάκης για Κράτος Δικαίου: Δια-φυγή προς τα μπρος μέσω… θεσμικών αλλαγών – Οι τελευταίες γραμμές άμυνας του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Μητσοτάκης για Κράτος Δικαίου: Δια-φυγή προς τα μπρος μέσω… θεσμικών αλλαγών – Οι τελευταίες γραμμές άμυνας του Μαξίμου

Να ξεφύγει από τη μέγγενη των κρίσιμων αναπάντητων ερωτημάτων για τις υποκλοπές και το Κράτος Δικαίου θα επιχειρήσει ο Κυρ. Μητσοτάκης στη Βουλή, με αναφορές περί θεσμικών «τομών». Η αμυντική τακτική του Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κεφαλονιά: Τα σκοτεινά σημεία γύρω από τον θάνατο της 19χρονης – Απολογούνται την Παρασκευή οι τρεις νεαροί
Στην Κεφαλονιά 16.04.26

Τα σκοτεινά σημεία γύρω από τον θάνατο της 19χρονης - Απολογούνται την Παρασκευή οι τρεις κατηγορούμενοι

Τα πλάνα από την κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου στην Κεφαλονιά αποτυπώνουν την ψυχρότητα με την οποία έδρασαν, μεταφέροντας στα χέρια τη 19χρονη και μαζεύοντας σε μαύρη σακούλα όλα τα ναρκωτικά

Σύνταξη
Εθνική πόλο Γυναικών: Οι κλήσεις για τα προκριματικά του World Cup
Άλλα Αθλήματα 16.04.26

Εθνική πόλο Γυναικών: Οι κλήσεις για τα προκριματικά του World Cup

Μετά τους άνδρες σειρά παίρνουν οι γυναίκες και από 1-6 Μαΐου, στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες του προκριματικού Τουρνουά World Cup Υδατοσφαίρισης Γυναικών (Division 1).

Σύνταξη
«Δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός η ευρωπαϊκή εισαγγελία» για τον Γεωργιάδη – Νέα επίθεση κατά της Παπανδρέου
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

«Δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός η ευρωπαϊκή εισαγγελία» για τον Γεωργιάδη – Νέα επίθεση κατά της Παπανδρέου

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έφτασε στο σημείο να πει ότι «η κα Πόπη Παπανδρέου εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της» όταν η ανανέωση έχει γίνει ήδη από τις 14 Νοεμβρίου του 2025 για μία πενταετία

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Με το δάκτυλο στη σκανδάλη για τις υποκλοπές και το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Ανδρουλάκης: Με το δάκτυλο στη σκανδάλη για τις υποκλοπές και το βλέμμα στις κάλπες

Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση μπαίνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά εκλογές και ανεβάζει σήμερα τους τόνους για το Κράτος Δικαίου από το βήμα της Βουλής.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη
Ελλάδα 16.04.26

Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη

Ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, λιποθύμησε χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ, της καθημερινής, κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με ρήξη ανευρύσματος

Σύνταξη
Εντείνεται η κούρσα Μπέζος – Μασκ για το διάστημα
Διάστημα 16.04.26

Εντείνεται η κούρσα Μπέζος – Μασκ για το διάστημα

Οι εταιρείες που ιδρύθηκαν από τον Μπέζος προχωρούν στις δορυφορικές συνδέσεις και τις εκτοξεύσεις πυραύλων στο διάστημα – H SpaceX του Μασκ κυριαρχεί και στις δύο αυτές επιχειρήσεις

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
Cookies