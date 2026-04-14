Ο Βίκτορ Όρμπαν έχασε τις εκλογές – Αλλά όχι για την πολιτική που πρεσβεύει
Κόσμος 14 Απριλίου 2026, 08:07

Ο Βίκτορ Όρμπαν έχασε τις εκλογές – Αλλά όχι για την πολιτική που πρεσβεύει

Οι εκλογές στην Ουγγαρία είναι ένα μάθημα για τους απανταχού λαϊκιστές. Ο Βίκτορ Όρμπαν θα έχανε, από τη στιγμή που έπαψε πια να μαγεύει τα πλήθη. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την ιδεολογία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Η ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία ήταν ιδιαίτερα επώδυνη για τον ίδιο. Αλλά αναμφισβήτητη. Ο αντίπαλός του, σάρκα από τη σάρκα του κόμματός του, κατόρθωσε μέσα σε δύο χρόνια να κερδίσει τον αδιαμφισβήτητο λαϊκιστή ηγέτη της χώρας. Αλλά και αγαπημένο των απανταχού ακροδεξιών στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.

Ο Βίκτορ Όρμπαν, όπως επισημαίνουν οι New York Times, υπήρξε ο πολιτικός μάγος της Ευρώπης. Είχε μια παράξενη διορατικότητα στις επιθυμίες και τους φόβους του λαού στην Ουγγαρία. Και μεγάλη ικανότητα να κατευθύνει τις πολιτικές τάσεις.

Αλλά έπειτα από τέσσερις κερδοφόρες εκλογικές αναμετρήσεις, φάνηκε ότι είχε χάσει το μαγικό του άγγιγμα. Ο νικητής Πέτερ Μαγιάρ και το κόμμα του Tisza έχουν υποσχεθεί «αλλαγή καθεστώτος». Αλλά, σύμφωνα με τους ΝΥΤ, δεν είναι ακριβώς έτσι.

Τι άλλαξε

Αυτό που πραγματικά άλλαξε ήταν ότι ο Βίκτορ Όρμπαν δεν μπόρεσε να ξαναγράψει έναν βασικό κανόνα της πολιτικής, ιδιαίτερα για τους λαϊκιστές. Πρέπει να είσαι δημοφιλής για να κερδίσεις τις εκλογές.

Πίσω από το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής δεν υπάρχει ούτε ιδεολογικός σεισμός ούτε στροφή των Ούγγρων προς τα αριστερά. Οι ψηφοφόροι ανέτρεψαν τον κάποτε ισχυρό Βίκτορ Όρμπαν. Διότι τον έβλεπαν να επηρεάζεται από τους κόλακες και να κάνει πολιτική βασισμένος στον μηχανισμό της προπαγάνδας.

Μιλώντας στους ΝΥΤ, ο Ίμρε Κάρακς, βετεράνος δημοσιογράφος, έκανε έναν εντυπωσιακό παραλληλισμό: «Η πτώση του καθεστώτος Όρμπαν μοιάζει τόσο ξαφνική και καταστροφική όσο η κατάρρευση του κομμουνισμού το 1989».

«Και τα δύο αυτά γεγονότα φάνηκαν αναπόφευκτα σε ανθρώπους που τολμούσαν να πιστέψουν», πρόσθεσε.

Ο Πέτερ Μαγιάρ συμμερίζεται πολλές από τις απόψεις του Βίκτορ Όρμπαν σε θέματα όπως η μετανάστευση. Αλλά έχει λιγότερο εριστικό, λιγότερο διχαστικό ύφος. Και υπόσχεται μια «ανθρώπινη» Ουγγαρία σε ειρήνη με τον εαυτό της και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έτσι, το κόμμα του Tisza κέρδισε 138 έδρες στο Κοινοβούλιο, περισσότερες από τα δύο τρίτα του συνόλου. Αυτή η νίκη ήταν σίγουρα ένα χαστούκι στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς,που πήγε στη Βουδαπέστη να τον στηρίξει. Αλλά και στην ευρωπαϊκή ακροδεξιά, όπως οι Βίλντερς, Λεπέν κ.λπ. που συμμετείχαν στην προεκλογική εκστρατεία της υπέρ του Βίκτορ Όρμπαν.

Έπαψε να είναι δημοφιλής

Τελικά, ο Βίκτορ Όρμπαν έπαθε κάτι που παθαίνουν κάποια στιγμή και άλλοι λαϊκιστές ηγέτες. Έπαψε να είναι δημοφιλής. Διότι αγνόησαν μια πραγματικότητα. Ότι οι πολίτες πρέπει να νιώθουν ότι αυτό που βλέπουν στην οθόνη της τηλεόρασης πρέπει να συμφωνεί με αυτό που έχουν στο ψυγείο τους.

Ο Πέτερ Μαγιάρ βασίστηκε ακριβώς σε αυτό. «Για χρόνια, ο Βίκτορ Όρμπαν δεν έχει δώσει καμία προσοχή στα προβλήματα που επηρεάζουν τους Ούγγρους. Δεν τον έχουμε ακούσει ποτέ να μιλάει για θέματα υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης ή κόστους ζωής», είπε.

Αντίθετα, ο ακροδεξιός απερχόμενος πρωθυπουργός πόνταρε τα πάντα στην προπαγάνδα. Χρησιμοποιώντας τα φιλικά προς το κόμμα του Fidesz ΜΜΕ, δυσφήμισε τους αντιπάλους του. Αυτά παρουσίασαν τον Πέτερ Μαγιάρ ως απατεώνα, ως μαριονέτα της Ουκρανία. Αλλά και ως μανιακό του σεξ και κακοποιητικό σύζυγο. Επίσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρουσιάστηκε ως η υπαρξιακή απειλή για την Ουγγαρία, που θα την έσερνε στον πόλεμο, αν κέρδιζε ο Μαγιάρ.

Επίσης, μετά τη σαρωτική νίκη του το 2022, ο Βίκτορ Όρμπαν είχε υποσχεθεί μια «χρυσή εποχή» για την οικονομία. Αλλά, εξαιτίας και της εκτεταμένης διαφθοράς, η χώρα βυθίστηκε σε ύφεση. Στη συνέχεια ανέκαμψε λίγο, αλλά έχει την πιο αργή ανάπτυξη στην περιοχή. Η ανεργία βρίσκεται σε υψηλό 10ετίας.

«Είναι η οικονομία, ηλίθιε…»

Όπως επισήμανε ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουγγαρία, Ντέιβιντ Πρέσμαν, «το χάσμα μεταξύ της τηλεόρασης και του ψυγείου έγινε αγεφύρωτο». Και η η προπαγάνδα «δεν μπορεί να κάνει πολλά όταν ο πολίτης δεν μπορεί να λάβει ιατρική περίθαλψη σε νοσοκομείο, αλλά γνωρίζει ότι ο πρωθυπουργός του έχει εξωτικά ζώα να περιφέρονται σε ένα μεγαλοπρεπές κτήμα στην εξοχή».

Το γεγονός ότι ο Βίκτορ Όρμπαν έδινε ελάχιστη προσοχή στις οικονομικές αγωνίες των Ούγγρων ήταν κάτι που επισήμαιναν και ορισμένοι που τον συμπαθούσαν. Σε προεκλογική συζήτηση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο του Δούναβη, ένα από τα πολλά χρηματοδοτούμενα από την κυβέρνηση think tanks που έχουν συσταθεί για να επαινούν τον Όρμπαν, το αίσθημα της επερχόμενης ήττας ήταν διάχυτο.

Ο Τζον Φαντ, αρθρογράφος του National Review, εξήγησε ότι ο Βίκτορ Όρμπαν κέρδισε το 2022, υποδαυλίζοντας φόβους ότι η Ουγγαρία θα εμπλακεί στον πόλεμο της Ουκρανίας. Αλλά, όπως είπε, «δεν είναι αυτό για το οποίο θα ψηφίσουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Θα ψηφίσουν για το αν η ζωή τους θα βελτιωθεί». Και «ο μέσος Ούγγρος έχει μείνει στην ίδια κατάσταση».

Είναι αλήθεια, ότι στις Βρυξέλλες ο Βίκτορ Όρμπαν δεν είχε πολλές συμπάθειες. Αλλά πλέον είχε χάσει και τη συμπάθεια των πολιτών της χώρας του. Ακόμη και οι υποστηρικτές του κουράστηκαν να ζουν με τον φόβο του πολέμου στην Ουκρανία. Απογοητεύθηκαν από τη διαφθορά. Η Ουγγαρία είναι στη χειρότερη θέση στην ΕΕ, σύμφωνα με τη Διεθνή Διαφάνεια.

Για πολλούς ψηφοφόρους, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Πέτερ Μαγιάρ ήταν ότι δεν ήταν ο… Όρμπαν. Όχι όσα έλεγε για την υγεία, την παιδεία, ή την ΕΕ.

Μαγυάρου δεν ήταν οι πολιτικές του για την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις οποίες δεν ανέλυσε ποτέ λεπτομερώς, αλλά ότι δεν ήταν ο κ. Όρμπαν.

Ο Βίκτορ Όρμπαν και μια «στιγμή Τσαουσέσκου»

Σύμφωνα με τους ΝΥΤ, έζησε και ένα περιστατικό που κάποιοι ονόμασαν «στιγμή Τσαουσέσκου». Τον Δεκέμβριο του 1989, ο Ρουμάνος δικτάτορας Νικολάε Τσαουσέσκου συνειδητοποίησε με δυσπιστία ότι το συγκεντρωμένο πλήθος είχε πάει να τον αποδοκιμάσει.

Έτσι, στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, φιλικά προς την αντιπολίτευση ΜΜΕ δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο του Όρμπαν να δείχνει έκπληκτος. Και μετά πολύ θυμωμένος. Ήταν γιατί άνθρωποι άρχισαν να τον αποδοκιμάζουν σε συγκέντρωση στην πόλη Γκιόρ.

Βέβαια, ο Βίκτορ Όρμπαν δεν ήταν δικτάτορας. Ωστόσο υπονόμευσε τους δημοκρατικούς κανόνες.

Κατά τη διάρκεια των 16 ετών εξουσίας του, εξάλειψε ελέγχους και ισορροπίες, διόρισε στο δικαστικό σύστημα και στις κατ’ όνομα ανεξάρτητες υπηρεσίες πιστούς του Fidesz. Επίσης, ανέλαβε τον έλεγχο των περισσότερων ειδησεογραφικών πρακτορείων.

Και το 2014, έδωσε σε αυτή την κατασκευή ένα όνομα: «μια ανελεύθερη δημοκρατία». Αυτό το μοντέλο επιδίωκε να εξαγάγει και σε άλλες χώρες. Αλλά όπως επισήμανε σε ανάλυσή του το Ινστιτούτο Cato, η Ουγγαρία του Όρμπαν απέχει από το να είναι μοντέλο. «Είναι μια προειδοποίηση για το τι προκύπτει από μια αχαλίνωτη εκτελεστική εξουσία με ισχυρή κεντρική εξουσία, καπιταλισμό παρέας και συστηματική διάλυση του κράτους δικαίου».

Σύμφωνα με τον Ίμρε Κάρακς, ο Πέτερ Μαγιάρ, μέχρι το 2024 ήταν μέρος αυτού του συστήματος. Και οι απόψεις του «δεν απείχαν και τόσο πολύ από τους κυρίαρχους αξιωματούχους του Fidesz. Αυτό ήταν και ο ίδιος μόλις πριν από δύο χρόνια».

Αλλά κέρδισε γιατί αριστεροί και οι φιλελεύθεροι «κατάπιαν τις αμφιβολίες τους για χάρη του κοινού σκοπού. Να ξεφορτωθούν τον Βίκτορ Όρμπαν», επισήμανε.

Economy
Σούπερ μάρκετ: Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων μετά το Πάσχα 

Σούπερ μάρκετ: Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων μετά το Πάσχα 

Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Πολιτική
Πλοίο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ – «Προκαταρκτικές συνομιλίες» Λιβάνου και Ισραήλ

Πλοίο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ – «Προκαταρκτικές συνομιλίες» Λιβάνου και Ισραήλ

Νέες απειλές Τραμπ: «Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν»
Κόσμος 14.04.26

Νέες απειλές Τραμπ: «Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν»

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλητικές δηλώσεις εναντίον της Αβάνας και πρόσφατα έφτασε στο σημείο να πει πως θα είναι αυτός που «θα έχει την τιμή» να «πάρει» την Κούβα

Σύνταξη
Πλοίο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ – «Προκαταρκτικές συνομιλίες» Λιβάνου και Ισραήλ
Κόσμος 14.04.26 Upd: 08:30

Πλοίο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ – «Προκαταρκτικές συνομιλίες» Λιβάνου και Ισραήλ

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν θέλει διακαώς συμφωνία ενώ είναι σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ - Αυξάνονται οι φήμες ότι ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών θα μπορούσε να λάβει χώρα την Πέμπτη στο Ισλαμαμπάντ ή τη Γενεύη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ο νόμος του Ισραήλ για τη θανατική ποινή Παλαιστινίων δεν έχει να κάνει με την δικαιοσύνη, αλλά με τον εθνικισμό
Απαρτχάιντ 14.04.26

Ο νόμος του Ισραήλ για τη θανατική ποινή Παλαιστινίων δεν έχει να κάνει με την δικαιοσύνη, αλλά με τον εθνικισμό

Βάσει ενός νόμου που ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο του Ισραήλ στις 30 Μαρτίου ο θάνατος δια απαγχονισμού θα είναι πλέον η προκαθορισμένη ποινή για ορισμένα αδικήματα – αλλά μόνο για τους Παλαιστινίους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια
Εναλλακτικές 14.04.26

«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια

Ενώ οι Αμερικανοί είχαν βάλει στα σκαριά μεγαλόπνοα σχέδια για να κάνουν την δική τους ενέργεια ανάρπαστη σε Ασία και Ευρώπη, ο πόλεμος στο Ιράν τους ανατρέπει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΝΑΤΟ: Η σχέση Ρούτε-Τραμπ ανησυχεί τους Ευρωπαίους – Πιστεύουν ότι υπονομεύει τη θέση τους στον κόσμο
Άχαρος ρόλος… 14.04.26

ΝΑΤΟ: Η σχέση Ρούτε-Τραμπ ανησυχεί τους Ευρωπαίους – Πιστεύουν ότι υπονομεύει τη θέση τους στον κόσμο

Η προσέγγιση του γ.γ. του ΝΑΤΟ Ρούτε προς τον Τραμπ αμφισβητείται από τους Ευρωπαίους συμμάχους. Εκτιμούν ότι σκάβει τα θεμέλια της συμμαχίας και υποβαθμίζει τη θέση της Ευρώπης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Στο γήπεδο» του Ιράν «βρίσκεται η μπάλα», δηλώνει ο Βανς
Τζέι Ντι Βανς 14.04.26

«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» του Ιράν

Οι ΗΠΑ θέλουν να βγει το απεμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν, σύμφωνα με τον Τζέι Ντι Βανς που δηλώνει ότι πλέον «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» της Τεχεράνης.

Σύνταξη
Ειρηνικός Ωκεανός: 2 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου
Κατά ταχύπλοου 14.04.26

Νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ στον Ειρηνικό

Δύο άνθρωποι δολοφονήθηκαν στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό από δυνάμεις των ΗΠΑ, που βομβάρδισαν για μια ακόμη φορά ταχύπλοο, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 170 τον συνολικό αριθμό των θυμάτων.

Σύνταξη
Ο Βανς υποδεικνύει στον πάπα Λέοντα να ασχολείται με πνευματικά και «ηθικά ζητήματα»
Από τον Τραμπ 14.04.26

Στα χέρια του Βανς η σκυτάλη της επίθεσης στον Πάπα

Σειρά είχε ο Βανς να επιτεθεί με νουθεσίες στον Πάπα, έπειτα από τους σκληρούς χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του εξαιτίας της εναντίωσης του Ποντίφικα στον πόλεμό του.

Σύνταξη
Ιράν: Δεν πρέπει να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, τονίζει ο Λαβρόφ στον Αραγτσί
Ιράν - ΗΠΑ 14.04.26

Λαβρόφ στον Αραγτσί: Δεν πρέπει να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες

Για τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν το σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντο ενημέρωσε ο Αμπάς Αραγτσί τον Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος τόνισε ότι είναι σημαντικό να αποτραπεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών.

Σύνταξη
Ρωσία: Πλήγμα drones της Ουκρανίας σε χημικό εργοστάσιο
Ουκρανικά drones 14.04.26

Χτυπήθηκε χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία

Ουκρανικά drones έπληξαν χημικό εργοστάσιο στη βόρεια Ρωσία, το οποίο παράγει εκατοντάδες χιλιάδες τόνους αμμωνίας, νιτρικού αμμωνίου και νιτρικού οξέος.

Σύνταξη
Σουδάν: Για μια «εγκαταλελειμμένη κρίση» κάνει λόγο ο ΟΗΕ – «Γιατί ο κόσμος δεν έχει εξεγερθεί;»
«Εγκαταλελειμμένη κρίση» 14.04.26

«Γιατί ο κόσμος δεν έχει εξεγερθεί;» για το Σουδάν

«Βρισκόμαστε πραγματικά σε έναν φαύλο κύκλο. Επανάληψη σεξουαλικής βίας, επανάληψη των εκτοπισμών, επανάληψη των θανάτων», τονίζει η υπεύθυνη του ΟΗΕ για το Σουδάν.

Σύνταξη
Γάζα: Τουλάχιστον 4 Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Οι 3 έξω από σχολείο
Τουλάχιστον 4 νεκροί 14.04.26

Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα

Συνεχίζονται τα ισραηλινά φονικά πλήγματα στη Γάζα, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός, με τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστινίους να βρίσκουν χθες τον θάνατο, οι τρεις έξω από σχολείο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λάνθιμος, Φίνιξ και 1.000+ δημιουργοί κατά του mega deal που αλλάζει το Χόλιγουντ
Paramount-Warner Bros. 14.04.26

«Με την εργατική βάση»: Λάνθιμος, Φίνιξ και 1.000+ δημιουργοί κατά του mega deal που αλλάζει το Χόλιγουντ

Ο Γιώργος Λάνθιμος, μαζί με κορυφαίους δημιουργούς του Χόλιγουντ, αντιδρά στη συγχώνευση Paramount–Warner, προειδοποιώντας για πλήγμα σε ανταγωνισμό και δημιουργία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο θόρυβος που περιμένει ο Αρνε Σλοτ στη ρεβάνς με την Παρί
Ποδόσφαιρο 14.04.26

Ο θόρυβος που περιμένει ο Αρνε Σλοτ στη ρεβάνς με την Παρί

Ο τεχνικός της Λίβερπουλ Άρνε Σλοτ δηλώνει ότι η ομάδα του έχει «περίπλοκο έργο», όμως τίποτα δεν θεωρεί αδύνατο. Η… πρόσκληση στους οπαδούς των κόκκινων ενόψει της σημερινής ρεβάνς και τα πλάνα του.

Σύνταξη
Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων μετά το Πάσχα στα σούπερ μάρκετ
Οικονομία 14.04.26

Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων μετά το Πάσχα στα σούπερ μάρκετ

Η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή και το ενεργειακό κόστος εξαντλούν τις αντοχές της βιομηχανίας – Το «ταβάνι» στις προσφορές και οι έλεγχοι της Αρχής Εποπτείας στα σούπερ μάρκετ 

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Νέες απειλές Τραμπ: «Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν»
Κόσμος 14.04.26

Νέες απειλές Τραμπ: «Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν»

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλητικές δηλώσεις εναντίον της Αβάνας και πρόσφατα έφτασε στο σημείο να πει πως θα είναι αυτός που «θα έχει την τιμή» να «πάρει» την Κούβα

Σύνταξη
Πλοίο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ – «Προκαταρκτικές συνομιλίες» Λιβάνου και Ισραήλ
Κόσμος 14.04.26 Upd: 08:30

Πλοίο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ – «Προκαταρκτικές συνομιλίες» Λιβάνου και Ισραήλ

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν θέλει διακαώς συμφωνία ενώ είναι σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ - Αυξάνονται οι φήμες ότι ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών θα μπορούσε να λάβει χώρα την Πέμπτη στο Ισλαμαμπάντ ή τη Γενεύη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ο νόμος του Ισραήλ για τη θανατική ποινή Παλαιστινίων δεν έχει να κάνει με την δικαιοσύνη, αλλά με τον εθνικισμό
Απαρτχάιντ 14.04.26

Ο νόμος του Ισραήλ για τη θανατική ποινή Παλαιστινίων δεν έχει να κάνει με την δικαιοσύνη, αλλά με τον εθνικισμό

Βάσει ενός νόμου που ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο του Ισραήλ στις 30 Μαρτίου ο θάνατος δια απαγχονισμού θα είναι πλέον η προκαθορισμένη ποινή για ορισμένα αδικήματα – αλλά μόνο για τους Παλαιστινίους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στον πάτο του ΟΟΣΑ οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα – Πληρωνόμαστε 21% λιγότερο από ό,τι το 2010
Γράφημα 14.04.26

Στον πάτο του ΟΟΣΑ οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα – Πληρωνόμαστε 21% λιγότερο από ό,τι το 2010

Στην Ελλάδα οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν πάνω από 21% σε βάθος δεκαπενταετίας. Πρόκειται για παγκόσμια εξαίρεση, καθώς είμαστε η μόνη χώρα του ΟΟΣΑ με τόσο μεγάλη μείωση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια
Εναλλακτικές 14.04.26

«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια

Ενώ οι Αμερικανοί είχαν βάλει στα σκαριά μεγαλόπνοα σχέδια για να κάνουν την δική τους ενέργεια ανάρπαστη σε Ασία και Ευρώπη, ο πόλεμος στο Ιράν τους ανατρέπει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΝΑΤΟ: Η σχέση Ρούτε-Τραμπ ανησυχεί τους Ευρωπαίους – Πιστεύουν ότι υπονομεύει τη θέση τους στον κόσμο
Άχαρος ρόλος… 14.04.26

ΝΑΤΟ: Η σχέση Ρούτε-Τραμπ ανησυχεί τους Ευρωπαίους – Πιστεύουν ότι υπονομεύει τη θέση τους στον κόσμο

Η προσέγγιση του γ.γ. του ΝΑΤΟ Ρούτε προς τον Τραμπ αμφισβητείται από τους Ευρωπαίους συμμάχους. Εκτιμούν ότι σκάβει τα θεμέλια της συμμαχίας και υποβαθμίζει τη θέση της Ευρώπης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στην ταινία «52 Blue» ένας Ινδός άνδρας ξεκινά ένα ταξίδι για να συναντήσει τον Λιονέλ Μέσι
Μονοπάτι ζωής 14.04.26

Στην ταινία «52 Blue» ένας Ινδός άνδρας ξεκινά ένα ταξίδι για να συναντήσει τον Λιονέλ Μέσι

Αυτό το ταξίδι αυτογνωσίας, με στόχο την πιθανή συνάντηση με τον θρύλο του ποδοσφαίρου, ο οποίος τώρα παίζει για την Ίντερ Μιλάνου στην MLS, βρίσκεται στο επίκεντρο του δράματος «52 Blue».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Στο γήπεδο» του Ιράν «βρίσκεται η μπάλα», δηλώνει ο Βανς
Τζέι Ντι Βανς 14.04.26

«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» του Ιράν

Οι ΗΠΑ θέλουν να βγει το απεμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν, σύμφωνα με τον Τζέι Ντι Βανς που δηλώνει ότι πλέον «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» της Τεχεράνης.

Σύνταξη
Ειρηνικός Ωκεανός: 2 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου
Κατά ταχύπλοου 14.04.26

Νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ στον Ειρηνικό

Δύο άνθρωποι δολοφονήθηκαν στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό από δυνάμεις των ΗΠΑ, που βομβάρδισαν για μια ακόμη φορά ταχύπλοο, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 170 τον συνολικό αριθμό των θυμάτων.

Σύνταξη
Ο Βανς υποδεικνύει στον πάπα Λέοντα να ασχολείται με πνευματικά και «ηθικά ζητήματα»
Από τον Τραμπ 14.04.26

Στα χέρια του Βανς η σκυτάλη της επίθεσης στον Πάπα

Σειρά είχε ο Βανς να επιτεθεί με νουθεσίες στον Πάπα, έπειτα από τους σκληρούς χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του εξαιτίας της εναντίωσης του Ποντίφικα στον πόλεμό του.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

