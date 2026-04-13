Σημαντική είδηση:
13.04.2026 | 19:58
Εξάρχεια: Άγνωστοι μαχαίρωσαν περιπτερά στο πόδι
Ουγγαρία: Ημέρες και πράξεις του Βίκτορ Όρμπαν – Το τέλος της κυριαρχίας και του εθνικού συντηρητισμού
Κόσμος 13 Απριλίου 2026, 20:45

Μετά από 16 χρόνια παραμονής στην εξουσία η πόρτα της εξόδου άνοιξε για τον Βίκτορ Όρμπαν. Ο ούγγρος πρωθυπουργός σημάδεψε την πολιτική σκηνή της χώρας του εισάγοντας ένα «μη φιλελεύθερο» μοντέλο, το οποίο συνδυάζει τον χριστιανικό εθνικισμό με τον έλεγχο των δημοκρατικών θεσμών.

Στράτος Ιωακείμ
Η πορεία του Βίκτορ Όρμπαν αποτελεί μια από τις πιο συζητημένες πολιτικές διαδρομές στην Ευρώπη των τελευταίων δεκαετιών. Από τον φλογερό φιλελεύθερο φοιτητή που ζητούσε την αποχώρηση των σοβιετικών στρατευμάτων το 1989, εξελίχθηκε στον αρχιτέκτονα της «ανελεύθερης δημοκρατίας».

Η κυβέρνηση Όρμπαν εδραίωσε ένα υβριδικό μοντέλο που συνδυάζει τον χριστιανικό εθνικισμό με την καταστολή της ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών

Επί 16 χρόνια ηγήθηκε της Ουγγαρίας με την πρώτη τετραετία του να θεωρείται συμβατική  ακολουθώντας το μοντέλο μιας κεντροδεξιάς διακυβέρνησης. Στις πρώτες βουλευτικές εκλογές, το κόμμα του Όρμπαν (Fidesz) που είχε προκύψει από το φοιτητικό κίνημα, επιδιώκοντας την είσοδο στο ουγγρικό κοινοβούλιο, ακολούθησε μια σαφώς ριζοσπαστική φιλελεύθερη γραμμή.

Ήρθε σαν… «ώριμο φρούτο»

Κατά τη διάρκεια της γεμάτης από σκάνδαλα δεύτερης θητείας των σοσιαλιστών στην Ουγγαρία, η οικονομική κρίση χτύπησε, παρασύροντας τους πρώην αντιπάλους του Fidesz. Έτσι ο Όρμπαν ήρθε σαν «ώριμο φρούτο» στην εξουσία το 2010 εξασφαλίζοντας μάλιστα μια συνταγματική πλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο, τις έδρες που απαιτούνταν για αλλαγές στον καταστατικό χάρτη.

Ο Όρμπαν και το κόμμα του αναδιαμόρφωσαν πλήρως το κρατικό σύστημα της Ουγγαρίας. Υιοθέτησαν ένα νέο σύνταγμα και έβαλαν σε νέες ράγες το εκλογικό σύστημα ώστε να ευνοείται το μεγαλύτερο κόμμα ανά πάσα στιγμή.

Η αντιπολίτευση παρέμεινε αδύναμη και διχασμένη για αρκετές κυβερνητικές θητείες, και το Fidesz βρήκε δημοφιλή θέματα για να κερδίζει τις εκλογές.

Το 2015 ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποκάλεσε αστειευόμενος τον Όρμπαν «δικτάτορα» και τον… χαστούκισε ελαφρά στο πρόσωπο σε μια σύνοδο κορυφής της ΕΕ, και η χώρα αντιμετώπισε όλο και πιο αυστηρές αντιδράσεις της ΕΕ μετά από αυτό το συμβολικό περιστατικό.

Το καράβι… έστριψε

Σε απάντηση, ο Όρμπαν ανακοίνωσε μια πολιτική «ανοίγματος προς την Ανατολή». Υποστήριξε ότι η Δύση και η φιλελεύθερη δημοκρατία βρίσκονταν σε παρακμή και ότι έπρεπε να καλλιεργηθούν καλές σχέσεις με την αναδυόμενη Ανατολή. Ήδη από το 2014, ανακοίνωσε ότι το ουγγρικό κατεστημένο δεν πρέπει να σκέφτεται με όρους φιλελεύθερης δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο του ανοίγματος προς την Ανατολή, οικοδόμησε καλές σχέσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και ήταν ο πρώτος εν ενεργεία αρχηγός κυβέρνησης που υποστήριξε τον Ντόναλντ Τραμπ το 2016.

Το 2015, πήρε θέση κατά της εισδοχής ανθρώπων -προσφύγων και οικονομικών μεταναστών- κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης. Αργότερα, οι συγκρούσεις μεταξύ της Ουγγαρίας και της ΕΕ κλιμακώθηκαν σχετικά με τις διαδικασίες της ΕΕ για την προστασία του κράτους δικαίου και τον περιορισμό των δικαιωμάτων της κοινότητας LGBTQ στην Ουγγαρία.

Μετά το 2022 η Ουγγαρία, με τη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας να έχει εκδηλωθεί, αρνήθηκε ουσιαστικά να παράσχει βοήθεια, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα παρέτεινε τον πόλεμο.

Μέχρι το 2026, ο Όρμπαν είχε γίνει παγκόσμιος ηγέτης πολιτικών δυνάμεων με αναφορά στην ακροδεξιά με κόμματα όπως το γερμανικό AfD, το ισπανικό VOX, το τσεχικό ANO και το σλοβακικό SMER να συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των συμμάχων του. Πριν από τις εκλογές, τον υποστήριζαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο άρχοντας του… μετασχηματισμού

Στην εποχή της απόλυτης κυριαρχίας του Fidesz η «μετάλλαξη» υπήρξε καθολική. Η απόκτηση συνταγματικής πλειοψηφίας του επέτρεψε τον πλήρη ανασχηματισμό του κράτους και επί της ουσίας τη μετάβαση της χώρας προς ένα «μη φιλελεύθερο» μοντέλο, το οποίο συνδυάζει τον χριστιανικό εθνικισμό με τον έλεγχο των δημοκρατικών θεσμών.

Οι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις έφεραν τον περιορισμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και την εξασθένηση της δικαστικής ανεξαρτησίας. Επιπλέον στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τεταμένες σχέσεις της ουγγρικής κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Όρμπαν, σύμφωνα με τους αναλυτές, μετασχημάτισε το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας σε ένα υβριδικό καθεστώς που αποτελεί σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη παγκόσμια ακροδεξιά.

Οι βασικές αρχές της ιδεολογίας του, όπως περιγράφονται από πολλές πηγές, επικεντρώνονται στην οικοδόμηση ενός «ανελεύθερου κράτους» (illiberal state), το οποίο ο ίδιος παρουσιάζει ως μια χριστιανοδημοκρατική εναλλακτική στον δυτικό φιλελευθερισμό.

Tα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ιδεολογίας είναι τα εξής:

  • Εθνικός Συντηρητισμός και Χριστιανικός Εθνικισμός: Το καθεστώς προωθεί την εθνική ταυτότητα και την πολιτισμική ομοιογένεια μέσω του ουγγρικού εθνικισμού. Ο Όρμπαν υποστηρίζει ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία απέτυχε να προστατεύσει τη χριστιανική ταυτότητα και την εθνική κυριαρχία.
  • Απόρριψη του Φιλελευθερισμού: Ο Όρμπαν έχει δηλώσει ρητά ότι οικοδομεί ένα κράτος που δεν είναι φιλελεύθερο, αντλώντας έμπνευση από μοντέλα χωρών όπως η Τουρκία και η Ρωσία.
  • Οικογενειοκεντρική πολιτική και δημογραφικό: Η κοινωνική πολιτική δίνει έμφαση στην ενίσχυση των γεννήσεων και στην παραδοσιακή οικογένεια αντί της μετανάστευσης. Συνταγματικές τροποποιήσεις ορίζουν την οικογένεια ως την ένωση ενός άνδρα και μιας γυναίκας και αναγνωρίζουν μόνο δύο φύλα.
  • Κυριαρχία και ευρωσκεπτικισμός: Προτάσσεται η κρατική κυριαρχία έναντι υπερεθνικών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθεί μια «κυριαρχική» (sovereigntist) εξωτερική πολιτική, ερχόμενος συχνά σε σύγκρουση με τις Βρυξέλλες για θέματα κράτους δικαίου και μετανάστευσης.
  • Λαϊκιστική ρητορική: Η ιδεολογία χρησιμοποιεί λαϊκιστικά αφηγήματα.
  • Orbanomics: Στην οικονομία, εφαρμόζεται ένα μοντέλο που συνδυάζει την επιλεκτική κρατική παρέμβαση, τη μείωση φόρων και την εθνικιστική ρητορική, με στόχο την οικονομική σταθερότητα και την ενίσχυση της εγχώριας ισχύος.

Σύμφωνα με τους μελετητές, αυτό το μοντέλο περιγράφεται συχνά ως «ανταγωνιστικός αυταρχισμός» όπου οι δημοκρατικοί θεσμοί υπάρχουν τυπικά αλλά υπονομεύονται για τη διατήρηση της εξουσίας. Η οικονομική στρατηγική «Orbanomics», την οποία προωθεί η κυβέρνηση Όρμπαν, αποτελεί ένα μοντέλο που συνδυάζει την επιλεκτική κρατική παρέμβαση, τις φορολογικές περικοπές και την εθνικιστική ρητορική.

Σύμφωνα με πηγές στον διεθνή Τύπο, τα βασικά συστατικά αυτής της στρατηγικής περιλαμβάνουν:

Φορολογική πολιτική: Εφαρμογή ενός ενιαίου φορολογικού συντελεστή (flat tax) στο εισόδημα.

Κρατικός έλεγχος και παρεμβατισμός: Εθνικοποίηση των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων. Επιβολή ελέγχου στις τιμές των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας σε βιομηχανίες στρατηγικής σημασίας. Συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος χρήσης μετρητών.

Εργασιακές ρυθμίσεις: Θέσπιση ενός αμφιλεγόμενου νόμου το 2018, ο οποίος επιτρέπει έως και 400 ώρες ετήσιας υπερωριακής απασχόλησης.

Οικογενειακή και δημογραφική πολιτική: Παροχή εκτεταμένων φοροαπαλλαγών και δανείων για την ενθάρρυνση των γεννήσεων, στο πλαίσιο μιας κοινωνικής πολιτικής που προτεραιοποιεί την παραδοσιακή οικογένεια έναντι της μετανάστευσης.

Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις: Εμβάθυνση των οικονομικών δεσμών με την Κίνα (π.χ. επενδύσεις σε εργοστάσια μπαταριών, ηλεκτρικά οχήματα και ο σιδηρόδρομος Βουδαπέστης-Βελιγραδίου) και τη Ρωσία, συχνά ερχόμενος σε σύγκρουση με την ΕΕ για θέματα κυρώσεων.

H πολιτική μεταμόρφωση του Βίκτορ Όρμπαν από φιλελεύθερο ακτιβιστή στον κύριο εκφραστή της «ανελεύθερης δημοκρατίας» στην Ουγγαρία

Το «κυνήγι» των ΜΚΟ

Ο νόμος για τις ξένες ΜΚΟ στην Ουγγαρία, γνωστός ως «Νόμος για τη Διαφάνεια» (Transparency Law), θεσπίστηκε το 2017 και προβλέπει τα εξής:

Υποχρέωση καταγραφής: Οι ΜΚΟ που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό είναι υποχρεωμένες να εγγράφονται σε ειδικό μητρώο ως «ξένα υποστηριζόμενες» (foreign-supported).

Ομοιότητες με τον ρωσικό νόμο: Η ρύθμιση αυτή έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, καθώς πολλοί την παρομοιάζουν με τον ρωσικό νόμο περί «ξένων πρακτόρων».

Περιορισμοί και πιέσεις: Ο νόμος εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ελέγχου της κοινωνίας των πολιτών, όπου ανεξάρτητες οργανώσεις αναφέρουν λογοκρισία, μποϊκοτάζ προβολής και πολιτικές πιέσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο περιοριστικών ρυθμίσεων, το Πανεπιστήμιο Κεντρικής Ευρώπης (CEU) αναγκάστηκε να μεταφέρει την έδρα του από τη Βουδαπέστη στη Βιέννη το 2019, καθώς οι νομικοί περιορισμοί κατέστησαν αδύνατη τη λειτουργία του στην Ουγγαρία.

Έλεγχος των ΜΜΕ

Η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν κατηγορήθηκε πως κατάφερε να ελέγξει το τοπίο των ΜΜΕ στην Ουγγαρία μέσω μιας συστηματικής στρατηγικής που περιλαμβάνει θεσμικές μεταρρυθμίσεις, οικονομική κυριαρχία και πολιτικές πιέσεις.

Οι βασικοί μηχανισμοί ελέγχου, σύμφωνα με πηγές, είναι οι εξής:

Θεσμικός έλεγχος: Μετά τις εκλογές του 2010, δημιουργήθηκαν νέοι ρυθμιστικοί φορείς, όπως η Εθνική Αρχή Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνιών και το Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης, οι οποίοι τελούν υπό τον άμεσο έλεγχο του κυβερνώντος κόμματος Fidesz.

Συγκέντρωση ιδιοκτησίας (KESMA): Το τοπίο των Μέσων έχει καταστεί εξαιρετικά συγκεντρωτικό, καθώς επιχειρηματίες προσκείμενοι στην κυβέρνηση εξαγόρασαν την πλειονότητα των ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης. Το 2018, τα μέσα αυτά συγχωνεύθηκαν στο Ίδρυμα Κεντροευρωπαϊκού Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης (KESMA), δημιουργώντας ένα τεράστιο δίκτυο που κυριαρχεί στον δημόσιο διάλογο.

Οικονομικός και πολιτικός στραγγαλισμός: Τα εναπομείναντα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι υφίστανται μποϊκοτάζ σε διαφημίσεις, λογοκρισία και έντονες πολιτικές πιέσεις.

Χρήση κρατικών μέσων: Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τα κρατικά ΜΜΕ για την προώθηση κομματικών συμφερόντων και την ενίσχυση της πολιτικής κυριαρχίας του Fidesz.

Διεθνής κατακραυγή: Διεθνείς οργανισμοί, όπως οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουν καταγγείλει την κατάσταση αυτή ως «αιχμαλωσία των ΜΜΕ» (media capture), σημειώνοντας ότι η Ουγγαρία παρουσιάζει μια από τις μεγαλύτερες δημοκρατικές υποχωρήσεις παγκοσμίως στον τομέα αυτό.

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) συγκαταλέγονται στους διεθνείς οργανισμούς που έχουν ασκήσει έντονη κριτική στην Ουγγαρία και την κυβέρνηση Όρμπαν.

Διεθνείς οργανισμοί καταγγέλλουν την Ουγγαρία για δημοκρατική οπισθοδρόμηση, επισημαίνοντας τον περιορισμό της ελευθερίας του τύπου και της δικαστικής ανεξαρτησίας

Hungarian Prime Minister Viktor Orban addresses supporters after the announcement of the partial results of parliamentary election in Budapest, Hungary, April 12, 2026. REUTERS/Bernadett Szabo

Οι βασικές αναφορές του οργανισμού για τη χώρα περιλαμβάνουν:

Δημοκρατική οπισθοδρόμηση: Οι RSF, μαζί με άλλους φορείς όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Freedom House, εγκαλούν την Ουγγαρία για συστηματική δημοκρατική οπισθοδρόμηση (democratic backsliding).

Αιχμαλωσία των μέσων ενημέρωσης: Ο οργανισμός καταγγέλλει την κατάσταση στην Ουγγαρία ως «αιχμαλωσία των μέσων ενημέρωσης» (media capture). Αυτό αναφέρεται στον έλεγχο του τοπίου των ΜΜΕ από την εκτελεστική εξουσία και τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας τους σε επιχειρηματικές ελίτ που πρόσκεινται στην κυβέρνηση, ιδιαίτερα μετά τη δημιουργία του ιδρύματος KESMA το 2018.

Παγκόσμιος δείκτης ελευθερίας του Τύπου: Η κατάσταση στην Ουγγαρία τεκμηριώνεται στις τακτικές εκθέσεις του οργανισμού, όπως στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2024 (World Press Freedom Index 2024), όπου καταγράφονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανεξάρτητη δημοσιογραφία στη χώρα.

Αυτές οι διαπιστώσεις των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα αντικατοπτρίζουν την ευρύτερη ανησυχία για τη διάβρωση της πολυφωνίας, την άσκηση πολιτικών πιέσεων και τη λογοκρισία που αναφέρουν ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και ΜΚΟ στην Ουγγαρία.

Παγκόσμια οικονομία: Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Παγκόσμια οικονομία: Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Όχι άλλο πόλεμο! Όταν η πολεμική ειδησεογραφία μάς κάνει τα νεύρα κουρέλια
ΜΜΕ 13.04.26

Όχι άλλο πόλεμο! Όταν η πολεμική ειδησεογραφία μάς κάνει τα νεύρα κουρέλια

Ο βομβαρδισμός με πολεμική ειδησεογραφία, προκαλεί άγχος, φόβο ακόμα και εξοικείωση με τη φρίκη. Η λύση δεν είναι ο στρουθοκαμηλισμός, αλλά η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών, υποστηρίζουν ειδικοί.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την περιοχή που αποκλείουν στον Περσικό – «Τα πλοία θα αναχαιτίζονται και θα καταλαμβάνονται»
Κόσμος 13.04.26

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την περιοχή που αποκλείουν στον Περσικό – «Τα πλοία θα αναχαιτίζονται και θα καταλαμβάνονται»

«Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει τον ουδέτερο διάπλου μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς», αναφέρει η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση σε ένα σημείωμα προς τους ναυτικούς

Χορεύοντας στον Δούναβη: Η ήττα του Όρμπαν και ο νέος «παίκτης» που περνά από τα ραντάρ της ΕΕ
Ασκήσεις ισορροπίας 13.04.26

Χορεύοντας στον Δούναβη: Ο χαμένος των εκλογών Όρμπαν και τα ραντάρ της ΕΕ στον Μαγιάρ

Η κυβέρνηση Όρμπαν παραδίδει τη σκυτάλη στον νικητή των εκλογών Πέτερ Μαγιάρ που δεσμεύεται να αποκαταστήσει τις διαταραγμένες σχέσεις της Ουγγαρίας με την ΕΕ. Αλλά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη καταλάβει πώς σκοπεύει να κυβερνήσει… Μέχρι τότε, θα βρίσκεται υπό στενή εποπτεία προτού αποδεσμεύσουν τα δισεκατομμύρια των παγωμένων κονδυλίων με προορισμό τη Βουδαπέστη.

Οι Ιρανοί και ο πόλεμος – Εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε ένα σκληρό καθεστώς και τις βόμβες ΗΠΑ και Ισραήλ
The New York Times 13.04.26

Οι Ιρανοί και ο πόλεμος – Εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε ένα σκληρό καθεστώς και τις βόμβες ΗΠΑ και Ισραήλ

Λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ο Ντόναλντ Τραμπ καλούσε τους Ιρανούς να εξεγερθούν, υποσχόμενος βοήθεια. Δύο μήνες μετά, οι Ιρανοί σκοτώνονται από βόμβες, οι υποδομές πλήττονται και η ελπίδα σβήνει.

Στάρμερ: Δηλώσεις κατά των πλατφορμών social media – Εξετάζει μέτρα για το «εθιστικό σκρολάρισμα» των νέων
Δείτε αναλυτικά 13.04.26

Δηλώσεις Στάρμερ κατά των πλατφορμών social media - Εξετάζει μέτρα για το «εθιστικό σκρολάρισμα» των νέων

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν σχεδιάσει αλγόριθμους προκειμένου να ενθαρρύνουν την εθιστική συμπεριφορά

ΗΠΑ: Γιατί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
Πολυεπίπεδο ρίσκο 13.04.26

Γιατί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ στις ΗΠΑ

Αναλυτής του BBC προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ ρισκάρουν με την απόφαση να αποκλείσουν τα λιμάνια του Ιράν - Ποιες χώρες προμηθεύονται αργό πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ

Ισπανία κατά Τραμπ: Δεν βλέπει κανένα νόημα σε έναν αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ
Κόσμος 13.04.26

Ισπανία κατά Τραμπ: Δεν βλέπει κανένα νόημα σε έναν αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Καθώς πλησιάζει η προθεσμία που έχει θέσει ο Τραμπ για τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, πληθαίνουν οι αντιδράσεις για τον αντίκτυπο αυτής της κίνησης

Ουγγαρία: Τι σημαίνει η εκλογική ήττα Όρμπαν για Πούτιν, Τραμπ και γιατί χαμογελούν στην Ευρώπη
Κόσμος 13.04.26

Τι σημαίνει η εκλογική ήττα Όρμπαν για Πούτιν, Τραμπ και γιατί χαμογελούν στην Ευρώπη

Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει βάλει σε αδιέξοδο την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια. Η εκλογή του Πέτερ Μαγιάρ θα μπορούσε να το αλλάξει αυτό, έστω και κατά κάποιο τρόπο;

Φεύγει ή δε φεύγει; Ο Στέφανο Γκαμπάνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Dolce & Gabbana
Από το 1985 13.04.26

Φεύγει ή δε φεύγει; Ο Στέφανο Γκαμπάνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Dolce & Gabbana

Ο οίκος Dolce & Gabbana επιβεβαίωσε ότι ο Στέφανο Γκαμπάνα παραιτήθηκε από τις διοικητικές του θέσεις στον όμιλο Dolce & Gabbana, αλλά, δεν έχει διακόψει τις δημιουργικές του δραστηριότητες.

Ποια επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός
Αλλαγές 13.04.26

Ποια επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 4,55% και διαμορφώνεται για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, αυξάνεται κατά 40 ευρώ, από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ. Η λίστα με τα επιδόματα που επηρεάζονται

Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών
On Field 13.04.26

Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών

Κανείς Έλληνας διαιτητής δεν επιλέχθηκε για το μουντιάλ, ενώ ο Λανουά δεν φέρνει ελίτ από κορυφαία πρωταθλήματα. Ο Λανουά είναι αδύναμος και δεν τολμά να πάρει θέση για το σκάνδαλο διαρροής ορισμών

Πάνω από 18.000 αλκοτέστ στις γιορτές του Πάσχα – Μόλις 100 οι παραβάτες
Ελλάδα 13.04.26

Πάνω από 18.000 αλκοτέστ στις γιορτές του Πάσχα – Μόλις 100 οι παραβάτες

Οι έλεγχοι των αστυνομικών ή καλύτερα ο φόβος για έλεγχο από αστυνομικούς φαίνεται πως είχε αποτέλεσμα στους οδηγούς, καθώς ήταν ελάχιστοι όσοι αποφάσισαν να πιουν και στη συνέχεια να πιάσουν τιμόνι. 

Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση στην παγκόσμια οικονομία μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;
Τα ερωτήματα 13.04.26

Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση στην παγκόσμια οικονομία μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Κυβερνήσεις και θεσμοί επιχειρούν να αξιοποιήσουν την ανάπαυλα για να αποτρέψουν νέο κύμα ανατιμήσεων και ταυτόχρονα επεξεργάζονται σενάρια για την περίπτωση που η ανάπτυξη δεν ανακάμψει

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη – Προσελήφθη ειδικός σύμβουλος σε υπουργείο χωρίς πτυχίο
Πολιτική Γραμματεία 13.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη – Προσελήφθη ειδικός σύμβουλος σε υπουργείο χωρίς πτυχίο

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως η απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού «θα ήταν αυτονόητη πράξη από το πρώτο λεπτό σε οποιαδήποτε χώρα σέβεται την αξιοκρατία και την αλήθεια»

Όχι άλλο πόλεμο! Όταν η πολεμική ειδησεογραφία μάς κάνει τα νεύρα κουρέλια
ΜΜΕ 13.04.26

Όχι άλλο πόλεμο! Όταν η πολεμική ειδησεογραφία μάς κάνει τα νεύρα κουρέλια

Ο βομβαρδισμός με πολεμική ειδησεογραφία, προκαλεί άγχος, φόβο ακόμα και εξοικείωση με τη φρίκη. Η λύση δεν είναι ο στρουθοκαμηλισμός, αλλά η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών, υποστηρίζουν ειδικοί.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

