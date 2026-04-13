Η πορεία του Βίκτορ Όρμπαν αποτελεί μια από τις πιο συζητημένες πολιτικές διαδρομές στην Ευρώπη των τελευταίων δεκαετιών. Από τον φλογερό φιλελεύθερο φοιτητή που ζητούσε την αποχώρηση των σοβιετικών στρατευμάτων το 1989, εξελίχθηκε στον αρχιτέκτονα της «ανελεύθερης δημοκρατίας».

Η κυβέρνηση Όρμπαν εδραίωσε ένα υβριδικό μοντέλο που συνδυάζει τον χριστιανικό εθνικισμό με την καταστολή της ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών

Επί 16 χρόνια ηγήθηκε της Ουγγαρίας με την πρώτη τετραετία του να θεωρείται συμβατική ακολουθώντας το μοντέλο μιας κεντροδεξιάς διακυβέρνησης. Στις πρώτες βουλευτικές εκλογές, το κόμμα του Όρμπαν (Fidesz) που είχε προκύψει από το φοιτητικό κίνημα, επιδιώκοντας την είσοδο στο ουγγρικό κοινοβούλιο, ακολούθησε μια σαφώς ριζοσπαστική φιλελεύθερη γραμμή.

Ήρθε σαν… «ώριμο φρούτο»

Κατά τη διάρκεια της γεμάτης από σκάνδαλα δεύτερης θητείας των σοσιαλιστών στην Ουγγαρία, η οικονομική κρίση χτύπησε, παρασύροντας τους πρώην αντιπάλους του Fidesz. Έτσι ο Όρμπαν ήρθε σαν «ώριμο φρούτο» στην εξουσία το 2010 εξασφαλίζοντας μάλιστα μια συνταγματική πλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο, τις έδρες που απαιτούνταν για αλλαγές στον καταστατικό χάρτη.

Ο Όρμπαν και το κόμμα του αναδιαμόρφωσαν πλήρως το κρατικό σύστημα της Ουγγαρίας. Υιοθέτησαν ένα νέο σύνταγμα και έβαλαν σε νέες ράγες το εκλογικό σύστημα ώστε να ευνοείται το μεγαλύτερο κόμμα ανά πάσα στιγμή.

Η αντιπολίτευση παρέμεινε αδύναμη και διχασμένη για αρκετές κυβερνητικές θητείες, και το Fidesz βρήκε δημοφιλή θέματα για να κερδίζει τις εκλογές.

Το 2015 ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποκάλεσε αστειευόμενος τον Όρμπαν «δικτάτορα» και τον… χαστούκισε ελαφρά στο πρόσωπο σε μια σύνοδο κορυφής της ΕΕ, και η χώρα αντιμετώπισε όλο και πιο αυστηρές αντιδράσεις της ΕΕ μετά από αυτό το συμβολικό περιστατικό.

Το καράβι… έστριψε

Σε απάντηση, ο Όρμπαν ανακοίνωσε μια πολιτική «ανοίγματος προς την Ανατολή». Υποστήριξε ότι η Δύση και η φιλελεύθερη δημοκρατία βρίσκονταν σε παρακμή και ότι έπρεπε να καλλιεργηθούν καλές σχέσεις με την αναδυόμενη Ανατολή. Ήδη από το 2014, ανακοίνωσε ότι το ουγγρικό κατεστημένο δεν πρέπει να σκέφτεται με όρους φιλελεύθερης δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο του ανοίγματος προς την Ανατολή, οικοδόμησε καλές σχέσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και ήταν ο πρώτος εν ενεργεία αρχηγός κυβέρνησης που υποστήριξε τον Ντόναλντ Τραμπ το 2016.

Το 2015, πήρε θέση κατά της εισδοχής ανθρώπων -προσφύγων και οικονομικών μεταναστών- κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης. Αργότερα, οι συγκρούσεις μεταξύ της Ουγγαρίας και της ΕΕ κλιμακώθηκαν σχετικά με τις διαδικασίες της ΕΕ για την προστασία του κράτους δικαίου και τον περιορισμό των δικαιωμάτων της κοινότητας LGBTQ στην Ουγγαρία.

Μετά το 2022 η Ουγγαρία, με τη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας να έχει εκδηλωθεί, αρνήθηκε ουσιαστικά να παράσχει βοήθεια, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα παρέτεινε τον πόλεμο.

Μέχρι το 2026, ο Όρμπαν είχε γίνει παγκόσμιος ηγέτης πολιτικών δυνάμεων με αναφορά στην ακροδεξιά με κόμματα όπως το γερμανικό AfD, το ισπανικό VOX, το τσεχικό ANO και το σλοβακικό SMER να συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των συμμάχων του. Πριν από τις εκλογές, τον υποστήριζαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο άρχοντας του… μετασχηματισμού

Στην εποχή της απόλυτης κυριαρχίας του Fidesz η «μετάλλαξη» υπήρξε καθολική. Η απόκτηση συνταγματικής πλειοψηφίας του επέτρεψε τον πλήρη ανασχηματισμό του κράτους και επί της ουσίας τη μετάβαση της χώρας προς ένα «μη φιλελεύθερο» μοντέλο, το οποίο συνδυάζει τον χριστιανικό εθνικισμό με τον έλεγχο των δημοκρατικών θεσμών.

Οι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις έφεραν τον περιορισμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και την εξασθένηση της δικαστικής ανεξαρτησίας. Επιπλέον στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τεταμένες σχέσεις της ουγγρικής κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Όρμπαν, σύμφωνα με τους αναλυτές, μετασχημάτισε το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας σε ένα υβριδικό καθεστώς που αποτελεί σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη παγκόσμια ακροδεξιά.

Οι βασικές αρχές της ιδεολογίας του, όπως περιγράφονται από πολλές πηγές, επικεντρώνονται στην οικοδόμηση ενός «ανελεύθερου κράτους» (illiberal state), το οποίο ο ίδιος παρουσιάζει ως μια χριστιανοδημοκρατική εναλλακτική στον δυτικό φιλελευθερισμό.

Tα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ιδεολογίας είναι τα εξής:

Εθνικός Συντηρητισμός και Χριστιανικός Εθνικισμός: Το καθεστώς προωθεί την εθνική ταυτότητα και την πολιτισμική ομοιογένεια μέσω του ουγγρικού εθνικισμού. Ο Όρμπαν υποστηρίζει ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία απέτυχε να προστατεύσει τη χριστιανική ταυτότητα και την εθνική κυριαρχία.

Απόρριψη του Φιλελευθερισμού: Ο Όρμπαν έχει δηλώσει ρητά ότι οικοδομεί ένα κράτος που δεν είναι φιλελεύθερο, αντλώντας έμπνευση από μοντέλα χωρών όπως η Τουρκία και η Ρωσία.

Οικογενειοκεντρική πολιτική και δημογραφικό: Η κοινωνική πολιτική δίνει έμφαση στην ενίσχυση των γεννήσεων και στην παραδοσιακή οικογένεια αντί της μετανάστευσης. Συνταγματικές τροποποιήσεις ορίζουν την οικογένεια ως την ένωση ενός άνδρα και μιας γυναίκας και αναγνωρίζουν μόνο δύο φύλα.

Κυριαρχία και ευρωσκεπτικισμός: Προτάσσεται η κρατική κυριαρχία έναντι υπερεθνικών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθεί μια «κυριαρχική» (sovereigntist) εξωτερική πολιτική, ερχόμενος συχνά σε σύγκρουση με τις Βρυξέλλες για θέματα κράτους δικαίου και μετανάστευσης.

Λαϊκιστική ρητορική: Η ιδεολογία χρησιμοποιεί λαϊκιστικά αφηγήματα.

Orbanomics: Στην οικονομία, εφαρμόζεται ένα μοντέλο που συνδυάζει την επιλεκτική κρατική παρέμβαση, τη μείωση φόρων και την εθνικιστική ρητορική, με στόχο την οικονομική σταθερότητα και την ενίσχυση της εγχώριας ισχύος.

Σύμφωνα με τους μελετητές, αυτό το μοντέλο περιγράφεται συχνά ως «ανταγωνιστικός αυταρχισμός» όπου οι δημοκρατικοί θεσμοί υπάρχουν τυπικά αλλά υπονομεύονται για τη διατήρηση της εξουσίας. Η οικονομική στρατηγική «Orbanomics», την οποία προωθεί η κυβέρνηση Όρμπαν, αποτελεί ένα μοντέλο που συνδυάζει την επιλεκτική κρατική παρέμβαση, τις φορολογικές περικοπές και την εθνικιστική ρητορική.

Σύμφωνα με πηγές στον διεθνή Τύπο, τα βασικά συστατικά αυτής της στρατηγικής περιλαμβάνουν:

Φορολογική πολιτική: Εφαρμογή ενός ενιαίου φορολογικού συντελεστή (flat tax) στο εισόδημα.

Κρατικός έλεγχος και παρεμβατισμός: Εθνικοποίηση των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων. Επιβολή ελέγχου στις τιμές των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας σε βιομηχανίες στρατηγικής σημασίας. Συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος χρήσης μετρητών.

Εργασιακές ρυθμίσεις: Θέσπιση ενός αμφιλεγόμενου νόμου το 2018, ο οποίος επιτρέπει έως και 400 ώρες ετήσιας υπερωριακής απασχόλησης.

Οικογενειακή και δημογραφική πολιτική: Παροχή εκτεταμένων φοροαπαλλαγών και δανείων για την ενθάρρυνση των γεννήσεων, στο πλαίσιο μιας κοινωνικής πολιτικής που προτεραιοποιεί την παραδοσιακή οικογένεια έναντι της μετανάστευσης.

Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις: Εμβάθυνση των οικονομικών δεσμών με την Κίνα (π.χ. επενδύσεις σε εργοστάσια μπαταριών, ηλεκτρικά οχήματα και ο σιδηρόδρομος Βουδαπέστης-Βελιγραδίου) και τη Ρωσία, συχνά ερχόμενος σε σύγκρουση με την ΕΕ για θέματα κυρώσεων.

Το «κυνήγι» των ΜΚΟ

Ο νόμος για τις ξένες ΜΚΟ στην Ουγγαρία, γνωστός ως «Νόμος για τη Διαφάνεια» (Transparency Law), θεσπίστηκε το 2017 και προβλέπει τα εξής:

Υποχρέωση καταγραφής: Οι ΜΚΟ που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό είναι υποχρεωμένες να εγγράφονται σε ειδικό μητρώο ως «ξένα υποστηριζόμενες» (foreign-supported).

Ομοιότητες με τον ρωσικό νόμο: Η ρύθμιση αυτή έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, καθώς πολλοί την παρομοιάζουν με τον ρωσικό νόμο περί «ξένων πρακτόρων».

Περιορισμοί και πιέσεις: Ο νόμος εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ελέγχου της κοινωνίας των πολιτών, όπου ανεξάρτητες οργανώσεις αναφέρουν λογοκρισία, μποϊκοτάζ προβολής και πολιτικές πιέσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο περιοριστικών ρυθμίσεων, το Πανεπιστήμιο Κεντρικής Ευρώπης (CEU) αναγκάστηκε να μεταφέρει την έδρα του από τη Βουδαπέστη στη Βιέννη το 2019, καθώς οι νομικοί περιορισμοί κατέστησαν αδύνατη τη λειτουργία του στην Ουγγαρία.

Έλεγχος των ΜΜΕ

Η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν κατηγορήθηκε πως κατάφερε να ελέγξει το τοπίο των ΜΜΕ στην Ουγγαρία μέσω μιας συστηματικής στρατηγικής που περιλαμβάνει θεσμικές μεταρρυθμίσεις, οικονομική κυριαρχία και πολιτικές πιέσεις.

Οι βασικοί μηχανισμοί ελέγχου, σύμφωνα με πηγές, είναι οι εξής:

Θεσμικός έλεγχος: Μετά τις εκλογές του 2010, δημιουργήθηκαν νέοι ρυθμιστικοί φορείς, όπως η Εθνική Αρχή Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνιών και το Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης, οι οποίοι τελούν υπό τον άμεσο έλεγχο του κυβερνώντος κόμματος Fidesz.

Συγκέντρωση ιδιοκτησίας (KESMA): Το τοπίο των Μέσων έχει καταστεί εξαιρετικά συγκεντρωτικό, καθώς επιχειρηματίες προσκείμενοι στην κυβέρνηση εξαγόρασαν την πλειονότητα των ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης. Το 2018, τα μέσα αυτά συγχωνεύθηκαν στο Ίδρυμα Κεντροευρωπαϊκού Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης (KESMA), δημιουργώντας ένα τεράστιο δίκτυο που κυριαρχεί στον δημόσιο διάλογο.

Οικονομικός και πολιτικός στραγγαλισμός: Τα εναπομείναντα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι υφίστανται μποϊκοτάζ σε διαφημίσεις, λογοκρισία και έντονες πολιτικές πιέσεις.

Χρήση κρατικών μέσων: Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τα κρατικά ΜΜΕ για την προώθηση κομματικών συμφερόντων και την ενίσχυση της πολιτικής κυριαρχίας του Fidesz.

Διεθνής κατακραυγή: Διεθνείς οργανισμοί, όπως οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουν καταγγείλει την κατάσταση αυτή ως «αιχμαλωσία των ΜΜΕ» (media capture), σημειώνοντας ότι η Ουγγαρία παρουσιάζει μια από τις μεγαλύτερες δημοκρατικές υποχωρήσεις παγκοσμίως στον τομέα αυτό.

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) συγκαταλέγονται στους διεθνείς οργανισμούς που έχουν ασκήσει έντονη κριτική στην Ουγγαρία και την κυβέρνηση Όρμπαν.

Οι βασικές αναφορές του οργανισμού για τη χώρα περιλαμβάνουν:

Δημοκρατική οπισθοδρόμηση: Οι RSF, μαζί με άλλους φορείς όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Freedom House, εγκαλούν την Ουγγαρία για συστηματική δημοκρατική οπισθοδρόμηση (democratic backsliding).

Αιχμαλωσία των μέσων ενημέρωσης: Ο οργανισμός καταγγέλλει την κατάσταση στην Ουγγαρία ως «αιχμαλωσία των μέσων ενημέρωσης» (media capture). Αυτό αναφέρεται στον έλεγχο του τοπίου των ΜΜΕ από την εκτελεστική εξουσία και τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας τους σε επιχειρηματικές ελίτ που πρόσκεινται στην κυβέρνηση, ιδιαίτερα μετά τη δημιουργία του ιδρύματος KESMA το 2018.

Παγκόσμιος δείκτης ελευθερίας του Τύπου: Η κατάσταση στην Ουγγαρία τεκμηριώνεται στις τακτικές εκθέσεις του οργανισμού, όπως στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2024 (World Press Freedom Index 2024), όπου καταγράφονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανεξάρτητη δημοσιογραφία στη χώρα.

Αυτές οι διαπιστώσεις των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα αντικατοπτρίζουν την ευρύτερη ανησυχία για τη διάβρωση της πολυφωνίας, την άσκηση πολιτικών πιέσεων και τη λογοκρισία που αναφέρουν ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και ΜΚΟ στην Ουγγαρία.