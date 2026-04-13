Την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση ​​της ήττας του Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές της Ουγγαρίας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το κλίμα ήταν πανηγυρικό.

Ο Βίκτορ Όρμπαν αποτελεί εδώ και καιρό μια πρόκληση και μια απογοήτευση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς έχει συχνά σταθεί εμπόδιο στην επίτευξη κρίσιμων πολιτικών στόχων για την Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του μπλοκαρίσματος ενός δανείου προς την Ουκρανία και των πακέτων κυρώσεων που στοχεύουν τη Ρωσία.

Την ίδια στιγμή, τόσο στη Ρωσία, όσο και στις ΗΠΑ, τα κυβερνητικά επιτελεία θα πρέπει να μελετήσουν την ήττα του Όρμπαν δεδομένου ότι κατά κάποιο τρόπο τους αφορά.

Μαζί με τον Όρμπαν ηττήθηκε και το Κρεμλίνο

Σαφώς ο μεγαλύτερος χαμένος από τις εκλογές είναι η Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία είχε βιαστικά προσλάβει τον ισχυρό μεσίτη του Κρεμλίνου Σεργκέι Κιριένκο και μια ομάδα «πολιτικών τεχνολόγων» για να βοηθήσουν τον Όρμπαν.

Υπό τον Όρμπαν, η Ουγγαρία ήταν η ισχυρότερη φωνή για το Κρεμλίνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανέστειλε τακτικά τα πακέτα βοήθειας για την Ουκρανία, εμπόδιζε τη λήψη αποφάσεων για τον πόλεμο σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και κρατούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ομηρία απειλώντας με ψήφους που δεν ψήφιζαν.

Στην πραγματικότητα, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, το Bloomberg δημοσίευσε ένα αντίγραφο μιας τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ του Όρμπαν και του Πούτιν από τον Οκτώβριο του 2025, στην οποία ο Όρμπαν παρομοίασε τον εαυτό του με ένα ποντίκι που βοηθά στην απελευθέρωση του φυλακισμένου ρωσικού λιονταριού.

Αυτό ήρθε μετά από αποκαλύψεις ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Όρμπαν, Πέτερ Σιγιάρτο, και άλλοι Ούγγροι αξιωματούχοι διέρρεαν τακτικά εμπιστευτικές συζητήσεις της ΕΕ στη Μόσχα.

Σε προβληματισμό και ο Λευκός Οίκος

Ένας άλλος ηττημένος από τις ουγγρικές εκλογές είναι ο Λευκός Οίκος του Τραμπ.

Η προεκλογική επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς στη Βουδαπέστη για να ενισχύσει την υποστήριξη προς τον Όρμπαν ήταν απίστευτα υποκριτική. Ο Βανς απαίτησε να τερματιστεί η ξένη ανάμειξη σε εκλογές, ενώ παράλληλα συμμετείχε ακριβώς σε αυτό.

Ο Λευκός Οίκος στη συνέχεια διπλασίασε τις προσπάθειές του, με τον Τραμπ να υπόσχεται στο Truth Social να βοηθήσει τον Όρμπαν με την «πλήρη οικονομική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών».

Οι εκλογές δείχνουν επίσης ότι οι εκστρατείες εξωτερικής παρέμβασης των ΗΠΑ δεν είναι άτρωτες.

Σε καλύτερη διάθεση η… Ευρώπη

«Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά στην Ουγγαρία απόψε», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος του εκτελεστικού βραχίονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ολοκληρώνονταν οι εκλογές.

Ma este Európa szíve erősebben dobog Magyarországon. Europe’s heart is beating stronger in Hungary tonight. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026

Η κυβέρνηση Όρμπαν θεωρείται εδώ και καιρό ως κίνδυνος για την ασφάλεια σε ευαίσθητες συναντήσεις λόγω των σχετικά στενών δεσμών της Ουγγαρίας με το Κρεμλίνο.

Με τη νίκη του κόμματος της αντιπολίτευσης της Ουγγαρίας, με επικεφαλής τον Πέτερ Μαγιάρ, αυτό θα μπορούσε να αρχίσει να αλλάζει.

Ο Μαγιάρ και το κόμμα του Tisza έχουν υιοθετήσει έναν πιο φιλικό τόνο τόσο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και προς το ΝΑΤΟ.

«Το αποτέλεσμα των εκλογών αλλάζει τα δεδομένα για την Ευρώπη», δήλωσε ο Mujtaba Rahman, διευθύνων σύμβουλος για την Ευρώπη στον Όμιλο Eurasia, μια εταιρεία συμβούλων πολιτικού κινδύνου, μιλώντας στους New York Times.

Κατά την προεκλογική περίοδο, το στρατόπεδο του κ. Όρμπαν επέμενε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμειγνύεται στην ψηφοφορία, συχνά κάνοντας ισχυρισμούς με ελάχιστα αποδεικτικά στοιχεία.

Η κυβέρνηση Τραμπ υιοθέτησε αυτή τη γραμμή, με τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς να κατηγορεί τις Βρυξέλλες για «ένα από τα χειρότερα παραδείγματα παρέμβασης σε εκλογές που έχω δει ποτέ ή έχω διαβάσει ποτέ» κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Βουδαπέστη την περασμένη εβδομάδα.

Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Καθώς διεξαγόταν η ψηφοφορία, απέφυγαν να σχολιάσουν τις εκλογές, επιφυλακτικοί μήπως εμπλακούν στην αφήγηση περί παρέμβασης.

«Πάντα μου φαίνεται περίεργο το γεγονός ότι ένας αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορεί να σχολιάσει τις εκλογές, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ θα σχολιάσει τις εκλογές και την προεκλογική εκστρατεία», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Stéphane Séjourné, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ποια τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει ο Μαγιάρ

Ωστόσο, ο Μαγιάρ έχει επίσης μια σκεπτικιστική στάση απέναντι σε ορισμένες ευρωπαϊκές πολιτικές.

Σε μια εποχή που το μπλοκ προσπαθεί να διακόψει τους ενεργειακούς δεσμούς του με τη Ρωσία, έχει δηλώσει ότι ενώ η Ουγγαρία θα πρέπει να απογαλακτιστεί από την εξάρτησή της, οι ρωσικές εισαγωγές πρέπει να παραμείνουν μια επιλογή.

Το κόμμα του έχει επίσης αντιταχθεί σε ορισμένες αλλαγές στις πολιτικές μετανάστευσης.