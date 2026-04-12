Ουγγαρία: Πανηγυρισμοί στη Βουδαπέστη για την πτώση Όρμπαν
Με το κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ να δείχνει στις προβλέψεις να λαμβάνει το 53,4% και 136 έδρες (σε σύνολο 199) χιλιάδες άτομα στην Ουγγαρία ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς
Με περισσότερο από το 81% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί, ο αντίπαλός του Πέτερ Μάγιαρ φαινόταν έτοιμος να κερδίσει 137 έδρες στο 199μελές κοινοβούλιο. Το κόμμα Φιντέζ του Όρμπαν ήταν σε τροχιά να κερδίσει μόνο 55.
Ήδη από πιο νωρίς οι Ούγγροι είχαν αρχίσει να βγαίνουν στους δρόμους για να γιορτάσουν το τέλος ενός ηγέτη που θεωρείται στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης πως έχει στήσει ένα αντιδημοκρατικό κράτος με έμφαση στην κατασπατάληση ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Ο Πέτερ Μάγιαρ σε συνέντευξη Τύπου, λίγο μετά τη λήξη της ψηφοφορίας στις 7 μ.μ. ανέφερε ότι «Έχουν αναφερθεί και τεκμηριωθεί χιλιάδες περιπτώσεις εκλογικής νοθείας, μικρής έως μεγάλης κλίμακας και πρόσθεσε ότι ο Όρμπαν ενδέχεται να υποκινήσει «ένοπλες επιθέσεις» σε μια προσπάθεια να παραμείνει στην εξουσία».
Ο Πέτερ Μαγιάρ, πρώην στέλεχος του Fidesz, κατάφερε μέσα σε δύο χρόνια να δημιουργήσει ένα αντιπολιτευτικό κίνημα ικανό να επισκιάσει τον Όρμπαν. Η δημοτικότητα του ακροδεξιού πολιτικού επισκιάστηκε τα τελευταία χρόνια.
Η αποδοχή της ήττας από τον Βίκτορ Όρμπαν
Από την μεριά του ο Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι «το αποτέλεσμα των εκλογών, αν και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, είναι κατανοητό και σαφές. Η ευθύνη και η ευκαιρία της διακυβέρνησης δεν μας δόθηκαν. Συγχαίρω το νικηφόρο κόμμα».
Ευχαρίστησε τα 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους που ψήφισαν το κόμμα του και υποσχέθηκε να «μην τους απογοητεύσει ποτέ. Θα υπηρετήσουμε τη χώρα μας και το ουγγρικό έθνος από την αντιπολίτευση», είπε.
Με την έως τώρα καταμέτρηση το κόμμα «Τίσα» του Πέτερ Μαγυάρ διατηρεί την πλειοψηφία των 2/3 των εδρών που μπορεί να του επιτρέψει συνταγματική αναθεώρηση για να ανατραπούν ορισμένα νομοθετήματα του Όρμπαν.
