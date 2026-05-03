Από τον Εμανουέλ στον… Λοράν – Ο αδερφός του προέδρου Μακρόν ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας
Οι χρήστες του Διαδικτύου, έκπληκτοι από την απίστευτη φυσική ομοιότητα μεταξύ των αδελφών Μακρόν, κατέκλυσαν τα social media με σχόλια όπως: «κλώνος» και «αντιγραφή-επικόλληση».
Σχεδόν ένα χρόνο πριν από τη λήξη της θητείας του Εμανουέλ Μακρόν, τα γαλλικά ΜΜΕ ξαφνικά έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στον μικρότερο αδερφό του. Ο Λοράν Μακρόν, καρδιολόγος που ζει με την οικογένειά του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μοιάζει πολύ με τον Γάλλο πρόεδρο.
Η εμφάνισή του στο Parc des Princes, μαζί με τους γιους του, για τον ημιτελικό του Champions League μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μπάγερν Μονάχου, προκάλεσε ενδιαφέρον. Και ποικίλα σχόλια στο διαδίκτυο.
le frère de Macron qui ressemble plus à Macron que Macron lui même j’sais pas comment expliquer mais vous avez compris pic.twitter.com/MebhHS6Mpe
— 🌕 BEN 🌑 (@Benramine_) April 21, 2026
Άλλη προσωπικότητα
Ωστόσο, παρά τα κοινά χαρακτηριστικά, ο χαρακτήρας του Λοράν Μακρόν διαφέρει πολύ από αυτόν του Γάλλου προέδρου.
Δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για την πολιτική. Καθώς προέρχεται από οικογένεια με παράδοση στο ιατρικό επάγγελμα, έγινε και αυτός γιατρός.
Ο πατέρας του, και του Γάλλου προέδρου, Ζαν-Μισέλ Μακρόν, ήταν νευρολόγος. Η μητέρα τους, Φρανσουάζ Νογκέ-Μακρόν, παθολόγος. Η αδερφή τους, Εστέλ, είναι νεφρολόγος.
Ο 46χρονος Λοράν είναι καρδιολόγου με ειδίκευση στην καρδιακή και αγγειακή απεικόνιση στο Νειγί-σιρ-Σεν. Και έχει πολύ καλή επαγγελματική φήμη.
Επίσης, καθώς είναι πολύ διακριτικός με τα ΜΜΕ, σπάνια εμφανίζεται μαζί με τον αδελφό του.
