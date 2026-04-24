24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
Γαλλικά ΜΜΕ για επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα: «Σύμμαχος-κλειδί η Ελλάδα»
Κόσμος 24 Απριλίου 2026, 20:37

Εκτενείς είναι οι αναφορές στα γαλλικά ΜΜΕ για την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα και τις επαφές που θα έχει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

H ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, αλλά και γενικότερα οι διμερείς σχέσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων που θα έχει ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως αναφέρουν σημερινά δημοσιεύματα γαλλικών μέσων ενημέρωσης ενόψει της άφιξης του κ. Μακρόν στην Αθήνα.

Ειδικότερα, σε δημοσίευμα υπό τον τίτλο «Τι θα κάνει, Παρασκευή και Σάββατο, ο Μακρόν στην Ελλάδα;» στην ιστοσελίδα του τηλεοπτικού σταθμού TF1 επισημαίνεται εισαγωγικά ότι «η εν λόγω επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιοτήτας και αναμένεται να αποτελέσει ευκαιρία για την επικύρωση της ανανέωσης της αρχικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας».

Ιστορικοί δεσμοί

Στη συνέχεια σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων, η επίσκεψη «θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς» και «την κοινή προσήλωσή στις ευρωπαϊκές αξίες και τη στενή συνεργασία σε όλους τους τομείς, ιδίως σε άμυνα, οικονομία και πολιτισμό». Ακόμη, τονίζεται ότι η επίσκεψη «θα συμβάλει στην ενίσχυση και τη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας» και πως το Παρίσι και η Αθήνα αναμένεται να «ανανεώσουν τη στρατηγική εταιρική σχέση συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας του 2021, η οποία θα ανανεώνεται πλέον σιωπηρά».

Επίσης, στο δημοσίευμα υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με ελληνικές διπλωματικές πηγές, η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου αποσκοπεί «στην προώθηση περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία», αλλά και πως αυτό που προβάλλεται ως «απόλυτη προτεραιότητα» για την Αθήνα, είναι η ναυτιλιακή ασφάλεια, με ιδιαίτερη έμφαση στα Στενά του Ορμούζ.

Social media και ανήλικοι

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα της προστασίας των νέων στο διαδίκτυο, καθώς Ελλάδα και Γαλλία συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων χωρών της ΕΕ που προωθούν πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανήλικους και βρίσκονται στην πρωτοπορία της διαμόρφωσης ενός ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και δημοσιεύματα στην ιστοσελίδα του CNEWS με τίτλο «Ο Μακρόν στην Ελλάδα την Παρασκευή για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας», όπως και της ιστοσελίδας TELEGRAMME με τίτλο «Γιατί η επίσκεψη Μακρόν έχει “ιδιαίτερη σημασία” για την Ελλάδα».

Τέλος ο ραδιοφωνικός σταθμός EUROPE1, σε άρθρο του στην ιστοσελίδα με τίτλο «Μετά την Κύπρο, ο Μακρόν μεταβαίνει στην Αθήνα για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας», προσθέτει πως στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθεί και η Naval Group, η οποία είναι υποψήφια για την πώληση τεσσάρων υποβρυχίων Barracuda στην Ελλάδα.

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Παυλόπουλος: Η Κοβέσι και οι Έλληνες δικαστικοί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνουν καλά τη δουλειά τους

Λευκός Οίκος στο Fox News: Το Ιράν επικοινώνησε και ζήτησε τετ – α – τετ συνάντηση

Λευκός Οίκος στο Fox News: Το Ιράν επικοινώνησε και ζήτησε τετ – α – τετ συνάντηση

ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποκλείουν την ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην Ένωση
Κόσμος 24.04.26

ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποκλείουν την ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην Ένωση

Οι ηγέτες των χωρών - μελών της ΕΕ είπαν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως σκοπεύουν να τηρήσουν τους ενταξιακούς κανόνες για την είσοδο της Ουκρανίας στην ΕΕ, με την πρόθεση συμμετοχής σε συνόδους.

Εκατομμυριούχος σκοτώθηκε από ελέφαντες την ώρα που κυνηγούσε αντιλόπες στην Αφρική
Πώς συνέβη 24.04.26

Εκατομμυριούχος σκοτώθηκε από ελέφαντες την ώρα που κυνηγούσε αντιλόπες στην Αφρική

Η «εκδίκηση» της Φύσης επήλθε με φρικτώ των τρόπω για τον Αμερικανό θηρευτή, ο οποίος αιφνιδιάστηκε από ελέφαντες που τον ποδοπάτησαν μέχρι θανάτου στην Αφρική.

Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν «αποκτά παγκόσμια διάσταση», δηλώνει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ
Κόσμος 24.04.26

Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν «αποκτά παγκόσμια διάσταση», δηλώνει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ

«Κανείς δεν κάνει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ προς οπουδήποτε στον κόσμο χωρίς την άδεια του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ», δήλωσε ο Πιτ Χέγκσεθ

Ο Νετανιάχου πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία – Δύο μήνες μετά η ανακοίνωση
Κόσμος 24.04.26

Ο Νετανιάχου πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία – Δύο μήνες μετά η ανακοίνωση

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία χωρίς να το γνωστοποιήσει στο κοινό την ίδια στιγμή, όπως προκύπτει από την ετήσια ιατρική του έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ. Σύμφωνα με την έκθεση, ο καρκίνος ανακαλύφθηκε πριν από δύο μήνες, σε μια μαγνητική […]

Το ποσοστό δημοφιλίας του Πούτιν πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο από πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία
Ρωσία 24.04.26

Το ποσοστό δημοφιλίας του Πούτιν πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο από πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία

Το ποσοστό αποδοχής του Πούτιν σημείωσε άνοδο μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ανεβαίνοντας από 64,3% σε λίγο κάτω από 80%, και παρέμεινε αρκετά πάνω από 75% για το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου

Βενετία: Κάθε σχέδιο για να σωθεί δεν θα διατηρούσε την πόλη όπως την ξέρουμε
Κόσμος 24.04.26

Τίποτα δεν μπορεί να σώσει την Βενετία από την βύθιση 

Η Βενετία συνυπάρχει με τη θάλασσα καθ' όλη τη διάρκεια της 1.500χρονης ιστορίας της, ίσως καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη πόλη στη γη. Ωστόσο, τον τελευταίο αιώνα έχει πλημμυρίσει ολοένα και πιο συχνά

Ποιο το μέλλον της Ευρώπης αν οι ΗΠΑ φύγουν από το ΝΑΤΟ – Η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής στην Άγκυρα
Κόσμος 24.04.26

Ποιο το μέλλον της Ευρώπης αν οι ΗΠΑ φύγουν από το ΝΑΤΟ - Η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής στην Άγκυρα

Η Ευρώπη επανεξετάζει τις επιλογές της για συλλογική άμυνα, καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να απειλεί να αποχωρήσει από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ

ΗΠΑ: Εσωτερικό έγγραφο του Πενταγώνου περιγράφει επιλογές τιμωρίας των Ευρωπαίων για τη μη στήριξή τους στον πόλεμο
Ιράν 24.04.26

Εσωτερικό έγγραφο του Πενταγώνου περιγράφει επιλογές τιμωρίας των Ευρωπαίων για τη μη στήριξή τους στον πόλεμο

Εν μέσω πολέμου στο Ιράν ο Τραμπ φαίνεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο να του παρουσιάσει επιλογές για να τιμωρήσει τους Ευρωπαίους - Ισπανία και Βρετανία στο κάδρο των ΗΠΑ

Ο Τουσκ αμφισβητεί τη δέσμευση των ΗΠΑ στην Ευρώπη – Τα ερωτήματα για το ΝΑΤΟ
Πολωνός πρωθυπουργός 24.04.26

Ο Τουσκ αμφισβητεί τη δέσμευση των ΗΠΑ στην Ευρώπη – Τα ερωτήματα για το ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε στους Financial Times ότι το «μεγαλύτερο και πιο σημαντικό ερώτημα της Ευρώπης είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να είναι τόσο πιστές όσο περιγράφεται στις συνθήκες μας»

Η επιδημία ιλαράς εντείνεται στην Αμερική – Καμπανάκι εν όψει Παγκοσμίου Κυπέλλου
Προειδοποίηση 24.04.26

Η επιδημία ιλαράς εντείνεται στην Αμερική – Καμπανάκι εν όψει Παγκοσμίου Κυπέλλου

Τα κρούσματα ιλαράς που καταγράφονται στην ήπειρο βρίσκονται σε καθαρή άνοδο από το 2025, κυρίως στις χώρες της βόρειας Αμερικής, όπου ουδέποτε εξαλείφθηκε η εξαιρετικά μολυσματική και δυνητικά θανατηφόρα ασθένεια

Γερμανία: Αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» και… προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία;
Κόσμος 24.04.26

Η Γερμανία αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» και… προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία;

Η νέα στρατιωτική στρατηγική αλλάζει μόνιμα τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Βερολίνου. Τι γράφει ο γερμανικό Τύπος και πώς το νέο στρατιωτικό αμυντικό δόγμα αλλάζει τις ισορροπίες.

Λευκός Οίκος: Το Ιράν επικοινώνησε και ζήτησε τετ – α – τετ συνάντηση, Κούσνερ και Γουίτκοφ πάνε στο Ισλαμαμπάντ
Ραγδαίες εξελίξεις 24.04.26 Upd: 19:03

Λευκός Οίκος: Το Ιράν επικοινώνησε και ζήτησε τετ – α – τετ συνάντηση, Κούσνερ και Γουίτκοφ πάνε στο Ισλαμαμπάντ

Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ιράν για να κάνει σύμφωνία, είπε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ενώ ανακοίνωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός επεκτείνεται παγκοσμίως - Το Ισραήλ βομβαρδίζει συνεχώς στον Λίβανο

«Ό,τι κι αν παίξουμε, θα ακούγεται σαν Iron Maiden»: Στιβ Χάρις, Μπρους Ντίκινσον & 50 χρόνια μπάντα
Burning Ambition 24.04.26

«Ό,τι κι αν παίξουμε, θα ακούγεται σαν Iron Maiden»: Στιβ Χάρις, Μπρους Ντίκινσον & 50 χρόνια μπάντα

Με αφορμή το ντοκιμαντέρ Burning Ambition και τις μεγάλες συναυλίες που ετοιμάζουν οι Iron Maiden σχολιάζουν τις καλές και τις κακές στιγμές της θρυλικής μπάντας

Πρεβολαράκη: Ασημένιο μετάλλιο στα 53κ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης
Άλλα Αθλήματα 24.04.26

Πρεβολαράκη: Ασημένιο μετάλλιο στα 53κ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης

Στον τελικό των 53κ. του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πάλης στην Αλβανία, η Μαρία Πρεβολαράκη, ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με 2-1 από την Ουκρανή Γεφρεμοβα και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου

LIVE: Μονακό – Μπαρτσελόνα
Euroleague 24.04.26

LIVE: Μονακό – Μπαρτσελόνα

LIVE: Μονακό – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Μπαρτσελόνα για το πλέι ιν της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

To φετινό βραβείο του World Press Photo ανήκει σε μια οικογένεια που διέλυσε η ICE
Κατεστραμμένες ζωές 24.04.26

To φετινό βραβείο του World Press Photo ανήκει σε μια οικογένεια που διέλυσε η ICE

Το Ίδρυμα World Press Photo απένειμε το κορυφαίο βραβείο του στη φωτογραφία «Separated by ICE», μια λήψη που απεικονίζει δύο μικρά παιδιά να προσπαθήσουν να κρατήσουν τον πατέρα τους κοντά τους.

Άρης: Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Αντετοκούνμπο) και μαζί θα ορίσουν το μέλλον
Μπάσκετ 24.04.26

Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Γιάννης) και μαζί θα ορίσουν το ελπιδοφόρο μέλλον

Το Σάββατο (25/4) ο κόσμος του μπάσκετ θα είναι στραμμένος στο Nick Galis Hall για χάρη των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκου Γκάλη και η αίσθηση που γεννάται, θυμίζει κάτι από τα παλιά.

Υποκλοπές: Ανησυχία ΔΣΑ για την καθυστέρηση στη δικαστική διερεύνηση – Προειδοποιεί για κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων
Ελλάδα 24.04.26

Υποκλοπές: Ανησυχία ΔΣΑ για την καθυστέρηση στη δικαστική διερεύνηση – Προειδοποιεί για κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων

Την έντονη ανησυχία του για την καθυστέρηση που παρουσιάζεται στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, ενόψει της οποίας είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος παραγραφής μεγάλου αριθμού αξιόποινων πράξεων, εκφράζει με ανακοίνωση του ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «σε χθεσινή συνεδρίασή του, το Δ.Σ. του […]

Άγιος Δημήτριος: Τι αποκαλύπτει η 20χρονη για θύμα και δράστη – Ο ένας ζήλευε, ο άλλος «τον έβλεπε στον ύπνο του»
Ελλάδα 24.04.26

Άγιος Δημήτριος: Τι αποκαλύπτει η 20χρονη για θύμα και δράστη – Ο ένας ζήλευε, ο άλλος «τον έβλεπε στον ύπνο του»

Συγκλονίζουν όσα αποκαλύπτει η 20χρονη που βρέθηκε ανάμεσα στην αντιζηλία των δύο νεαρών που κατέληξε τελικά στην άγρια δολοφονία στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο

Πώς η Gen Z ηγείται του κινήματος της ψηφιακής αποτοξίνωσης
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 24.04.26

Πώς η Gen Z ηγείται του κινήματος της ψηφιακής αποτοξίνωσης

Το κίνημα της ψηφιακής αποτοξίνωσης κερδίζει έδαφος, χάρη στις πρωτοβουλίες των νέων να περιορίσουν τον χρόνο που περνούν μπροστά στις οθόνες και στην τάση της Gen Z να απενεργοποιεί τα κινητά της

Πέντε χρόνια ακρίβειας: 39% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – 31% στη στέγαση
Οικονομία 24.04.26

Πέντε χρόνια ακρίβειας: 39% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – 31% στη στέγαση

Η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Ανάπτυξης για τις δημόσιες συμβάσεις, μας δείχνει πόσο έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες σε σύγκριση με το 2021.

Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρης, ο Έλληνας του «Νονού», σε ηλικία 93 ετών
Αντίο! 24.04.26

Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρης, ο Έλληνας του «Νονού», σε ηλικία 93 ετών

Ο βραβευμένος με Όσκαρ και πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Ντιν Ταβουλάρης, συνεργάστηκε με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα σε 13 ταινίες μεγάλου μήκους, αφού ξεκίνησε την καριέρα του ως σκηνογράφος στην ταινία «Μπόνι και Κλάιντ».

ΣΥΡΙΖΑ: Ό,τι και να πει ο Γεωργιάδης η ώρα της ετυμηγορίας για τα γαλάζια σκάνδαλα πλησιάζει
Επικαιρότητα 24.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ό,τι και να πει ο Γεωργιάδης η ώρα της ετυμηγορίας για τα γαλάζια σκάνδαλα πλησιάζει

«Η κοινωνία γνωρίζει και ζητά δικαιοσύνη και αλήθεια, κόντρα στην εκτεταμένη διαφθορά και τα κυβερνητικά στελέχη που πιστεύουν ότι μπορούν πάντα να την 'βγάζουν καθαρή', ό,τι και να κάνουν», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Νέα Αριστερά: Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά προς το κράτος – Καλό θα ήταν ο Μητσοτάκης να μην ξεχάσει πάλι το όνομά του
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Νέα Αριστερά: Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά προς το κράτος – Καλό θα ήταν ο Μητσοτάκης να μην ξεχάσει πάλι το όνομά του

«Τα νέα στοιχεία του αναλυτικού ρεπορτάζ του in.gr για την Intellexa, που φέρεται να διαφήμιζε κατασκοπευτικά λογισμικά σε 'αρχές επιβολής του νόμου' και υπηρεσίες πληροφοριών, επιβεβαιώνουν ότι τέτοια λογισμικά δεν απευθύνονταν σε απλούς ιδιώτες, αλλά σε κρατικούς μηχανισμούς», τονίζει η Νέα Αριστερά

Παναθηναϊκός: Στήριξη σε Μπενίτεθ και μήνυμα για τα Playoffs
Super League 24.04.26

Στήριξη σε Μπενίτεθ και μήνυμα για τα Playoffs

Οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού προέτρεψαν τον Ράφα Μπενίτεθ να μην δίνει σημασία στις φήμες και του ζήτησαν να αλλάξει την εικόνα της ομάδας στα επόμενα παιχνίδια.

Κρήτη: Μυστήριο με ποιον συνομιλούσε ο δράστης μετά τη δολοφονία της 43χρονης – Στο «μικροσκόπιο» οι κινήσεις του 40χρονου
Ελλάδα 24.04.26

Κρήτη: Μυστήριο με ποιον συνομιλούσε ο δράστης μετά τη δολοφονία της 43χρονης – Στο «μικροσκόπιο» οι κινήσεις του 40χρονου

Ερωτήματα προκύπτουν από τις περίεργες κινήσεις του 40χρονου μετά τη δολοφονία της άτυχης Ελευθερίας - Ενημέρωσε ο δράστης για το έγκλημα κάποιο τρίτο πρόσωπο που κρατά ακόμα το στόμα του κλειστό;

Οι διαιτητές της Super League έχουν απορίες και η ΚΕΔ πετά την μπάλα στην κερκίδα
Ποδόσφαιρο 24.04.26

Οι διαιτητές της Super League έχουν απορίες και η ΚΕΔ πετά την μπάλα στην κερκίδα

Η ΚΕΔ και ο Λανουά έχουν επικεντρωθεί να βγουν χωρίς παράπονα τα πρωταθλήματα που βρίσκονται στην τελική ευθεία και αφήνουν στην άκρη την εκπαίδευση που ούτως ή άλλως θύμιζε «παπαγαλία»!

Εκατομμυριούχος σκοτώθηκε από ελέφαντες την ώρα που κυνηγούσε αντιλόπες στην Αφρική
Πώς συνέβη 24.04.26

Εκατομμυριούχος σκοτώθηκε από ελέφαντες την ώρα που κυνηγούσε αντιλόπες στην Αφρική

Η «εκδίκηση» της Φύσης επήλθε με φρικτώ των τρόπω για τον Αμερικανό θηρευτή, ο οποίος αιφνιδιάστηκε από ελέφαντες που τον ποδοπάτησαν μέχρι θανάτου στην Αφρική.

Γιατί έστειλε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο καλάθι με ζυμαρικά στη Νίκι Γκλέιζερ;
«Κοίταξα! Έψαξα!» 24.04.26

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο απάντησε σε ένα αστείο για την ερωτική του ζωή με ένα καλάθι με ζυμαρικά

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο απάντησε στα καυστικά σχολιά της Νίκι Γκλέιζερ στις Χρυσές Σφαίρες με καλάθια με ζυμαρικά. Δεν το λες και άσχημα.

Αρβανίτης προς Κομισιόν: Όχι αθέμιτος ανταγωνισμός σε βάρος της παραγωγής – Δύο μέτρα και δύο σταθμά;
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Αρβανίτης προς Κομισιόν: Όχι αθέμιτος ανταγωνισμός σε βάρος της παραγωγής – Δύο μέτρα και δύο σταθμά;

«Η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής παραγωγής», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης

