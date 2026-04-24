Σημαντική είδηση:
24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
Διήμερη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα – «Έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία», λέει ο Γάλλος πρόεδρος
Διπλωματία 24 Απριλίου 2026, 11:53

Διήμερη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα – «Έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία», λέει ο Γάλλος πρόεδρος

Ο Εμάνουελ Μακρόν σε δήλωσή του εν όψει της επίσκεψης υπογράμμισε πως «μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός»

Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Στην Αθήνα θα βρίσκεται από το απόγευμα της Παρασκευής, 24 Απριλίου, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμάνουελ Μακρόν, όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να προσγειωθεί στην Αθήνα από την Κύπρο περί τις 18:00 και ακολούθως θα παραστεί σε εκδήλωση στη Ρωμαϊκή Αγορά παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Το Σάββατο 25 Απριλίου στις 10:00 μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» στον Πειραιά. Στις 11.30 ο κ. Μακρόν συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, θα λάβει χώρα υπογραφή συμφωνιών και δηλώσεις στον Τύπο.

Τέλος, στις 16:00 αναμένεται να μεταβούν στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνο-γαλλικό Επιχειρηματικό Φόρουμ και να επισκεφθούν στην Εθνική Βιβλιοθήκη την έκθεση «Αναζητώντας την Ανατολή. Διασταυρούμενες πορείες αρχαιολόγων».

Μακρόν: Στρατηγικός ο διάλογος Γαλλίας – Ελλάδας

Ο Εμάνουελ Μακρόν σε δήλωσή του στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» υπογράμμισε πως «μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός».

Όσα ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος:

«Έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία. Η επίσκεψή μου στην Αθήνα επισφραγίζει την ανανέωση μιας ιστορικής στρατηγικής συμμαχίας.

Εδώ και πέντε χρόνια, έχουμε κάνει πολύ περισσότερα από το να υπογράψουμε μία συμφωνία: έχουμε διαμορφώσει μια κοινή κουλτούρα ασφάλειας. Η επιτυχία των εξοπλιστικών μας προγραμμάτων, ιδίως με τις φρεγάτες FDI, αποδεικνύει ότι η Γαλλία και η Ελλάδα ενισχύουν την κοινή τους δράση υπέρ της ασφάλειας των λαών τους αλλά και της Ευρώπης.

Σήμερα θέλουμε να προχωρήσουμε σε ένα νέο στάδιο, συνάπτοντας μια ενισχυμένη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση, ώστε να διευρύνουμε και να εμβαθύνουμε τις οικονομικές μας ανταλλαγές, όπως καταφέραμε να κάνουμε στον τομέα της άμυνας.

Φέρνοντας πιο κοντά τις επιχειρήσεις και τους βασικούς τομείς μας, επενδύοντας μαζί, δεν δημιουργούμε μόνο ανάπτυξη: οικοδομούμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία.

Μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός. Υπερασπιζόμαστε το ίδιο όραμα για την Ευρώπη: ισχυρή, ανεξάρτητη, ανταγωνιστική και πιστή στις αξίες της. Μαζί, θέλουμε η Ευρώπη να έχει μια ισχυρή και ενιαία φωνή στη διεθνή σκηνή».

Τι αναμένεται να συμφωνηθεί κατά την επίσκεψη

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της ελληνογαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια.

Την ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια, η οποία εμπεριέχει και το άρθρο αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής υπογεγραμμένης το 2021 στη σκιά της κρίσης του Ορούτς Ρέις και της απόφασης της Ελλάδας να αποκτήσει τα μαχητικά Rafale αλλά και τις πρώτες τρεις φρεγάτες FDI, είχε προαναγγείλει ο Νίκος Δένδιας στις 29 Ιανουαρίου, όταν η φρεγάτα Κίμων έφτασε στο ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται ακόμη να βρεθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, με αιχμή τα Στενά του Ορμούζ. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην ευρωπαϊκή επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως παγκόσμιας ναυτιλιακής δύναμης με αυξημένο ενδιαφέρον και ευαισθησία σε θέματα θαλάσσιας ασφάλειας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν νέες συμφωνίες από την άμυνα και την εξωτερική πολιτική έως την οικονομία, την καινοτομία, την πολιτική προστασία, αλλά και τις κοινές αξίες, την προάσπιση του διεθνούς δικαίου και των αρχών της πολυμέρειας στις διεθνείς σχέσεις και του ρόλου των Ηνωμένων Εθνών, η ελληνογαλλική σχέση περνά σε φάση περαιτέρω θεσμοθέτησης και εμβάθυνσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο, με την Ελλάδα και τη Γαλλία να συγκαταλέγονται στις πρώτες χώρες της ΕΕ που προωθούν πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους.

Economy
Μέτρα στήριξης: Σε…δόσεις και στο βάθος ΔΕΘ

Μέτρα στήριξης: Σε…δόσεις και στο βάθος ΔΕΘ

Vita.gr
Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Κόσμος
Το Ισραήλ ανατινάζει σπίτια στον νότιο Λίβανο – Επικοινωνία Αραγτσί με τον πακιστανό ομόλογό του

Το Ισραήλ ανατινάζει σπίτια στον νότιο Λίβανο – Επικοινωνία Αραγτσί με τον πακιστανό ομόλογό του

inWellness
inTown
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Stream newspaper
Τετραμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Μάλτας στην Αγία Νάπα – Στο επίκεντρο η αποτροπή νέας μεταναστευτικής κρίσης
Κοινή δήλωση 24.04.26

Τετραμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Μάλτας στην Αγία Νάπα – Στο επίκεντρο η αποτροπή νέας μεταναστευτικής κρίσης

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, συζητήθηκαν «οι πιθανές πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν με συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο, με στόχο την αποτροπή μιας μεταναστευτικής κρίσης παρόμοιας με εκείνη του 2015»

Σύνταξη
Με τον Στεφάνου του ΑΚΕΛ συναντήθηκε ο Μητσοτάκης – Συζήτησαν για Κυπριακό και Μέση Ανατολή
Διπλωματία 21.04.26

Με τον Στεφάνου του ΑΚΕΛ συναντήθηκε ο Μητσοτάκης – Συζήτησαν για Κυπριακό και Μέση Ανατολή

Με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και η κατάσταση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ συναντήθηκε, χθες, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς […]

Σύνταξη
Διακομματικό μήνυμα υποστήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο στο Καπιτώλιο
Πολιτική 21.04.26

Διακομματικό μήνυμα υποστήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο στο Καπιτώλιο

Φέτος η επέτειος των 205 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 συμπίπτει με τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, γεγονός που επισημάνθηκε στα πολιτικά μηνύματα των περισσότερων νομοθετών

Σύνταξη
Η «εβδομάδα Μακρόν» και η αναζήτηση θετικού αφηγήματος για την κυβέρνηση
Διπλωματία 21.04.26

Η «εβδομάδα Μακρόν» και η αναζήτηση θετικού αφηγήματος για την κυβέρνηση

Η επίσκεψη Μακρόν θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου, με την κυβέρνηση να θέλει να προβάλει την ελληνογαλλική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αλλαγής κλίματος.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν – Νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας
Διπλωματία 19.04.26

Στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν – Νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην 'Αμυνα και την Ασφάλεια.

Σύνταξη
Οι πρακτικές του Ισραήλ μέσα από το φίλτρο της στρατηγικής συνεργασίας με την Ελλάδα
Πολιτική 18.04.26

Οι πρακτικές του Ισραήλ μέσα από το φίλτρο της στρατηγικής συνεργασίας με την Ελλάδα

Αρκούν οι αντιδράσεις της Τουρκίας απέναντι στην συμμαχία Ελλάδας - Ισραήλ για να δικαιολογήσουν την ανοχή της Αθήνας απέναντι στις πρακτικές του Τελ Αβίβ στη Μέση Ανατολή;

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία
Διπλωματία 16.04.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Πέμπτης τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
ΕΕ για Τουρκία: Καμία ενταξιακή πρόοδος χωρίς μεταρρυθμίσεις – Ρητές αναφορές στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο
Διπλωματία 15.04.26

ΕΕ για Τουρκία: Καμία ενταξιακή πρόοδος χωρίς μεταρρυθμίσεις – Ρητές αναφορές στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο

Η έκθεση καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής κατάχρησης του συστήματος NAVTEX, των παραβιάσεων της ελληνικής ΑΟΖ και της παρεμπόδισης κρίσιμων ενεργειακών έργων της ΕΕ, όπως το καλώδιο Great Sea Interconnector και ο αγωγός EastMed

Σύνταξη
Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση
Μέση Ανατολή 14.04.26

Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση

Οι 18 υπουργοί Εξωτερικών προτρέπουν όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση, και καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, αλλά και τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Σύνταξη
Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»
Διπλωματία 14.04.26

Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»

Το ΥΠΕΞ τονίζει τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των μελών της μειονότητας ως Ελλήνων πολιτών με πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία, σημειώνοντας ότι επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις που αμφισβητούν το πλαίσιο αυτό δεν συμβάλλουν στην εμπιστοσύνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας

Σύνταξη
Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή
Πολιτική 14.04.26

Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή

Ο Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί την Ελληνική Δύναμη Κοσόβου, σε μία περίοδο που η Αθήνα δίνει ξανά έμφαση στις σχέσεις της με τα Βαλκάνια, σε ένα ταξίδι που «ήταν προγραμματισμένο εδώ και καιρό».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν
Ελληνοτουρκικά 13.04.26

Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν

Τα τριμερή σχήματα συνεργασίας «έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
Φιντάν: Ελλάδα και Κύπρος δεν χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ – Η συνεργασία τους φέρνει προβλήματα
Τουρκία 13.04.26

Φιντάν: Ελλάδα και Κύπρος δεν χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ – Η συνεργασία τους φέρνει προβλήματα

«Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και η "Ελληνοκυπριακή Διοίκηση'' έχει την υποστήριξη της ΕΕ», τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
Η Μεγάλη Εικόνα έβαλε στο μικροσκόπιο τη σχέση παιδιών και social media
Media 24.04.26

Η Μεγάλη Εικόνα έβαλε στο μικροσκόπιο τη σχέση παιδιών και social media - «Το πιο επικίνδυνο πείραμα πάνω στον ανθρώπινο εγκέφαλο»

Ο διαδικτυακός εθισμός και ο ολοένα αυξανόμενος αντίκτυπος των social media και της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή των παιδιών βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής Μεγάλη Εικόνα στο MEGA

Σύνταξη
Σε εμπόλεμη εσωκομματική ζώνη το Μαξίμου – Το «γαλάζιο» αντάρτικο ξεκίνησε
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Σε εμπόλεμη εσωκομματική ζώνη το Μαξίμου – Το «γαλάζιο» αντάρτικο ξεκίνησε

Σε κλοιό το Μαξίμου, το οποίο βρίσκεται στο στόχαστρο των πυρών πολλών βουλευτών της ΝΔ, με αφορμή την ανάρτηση Σκέρτσου και με κεντρικό ζήτημα το θέμα της απαξίωσης των βουλευτών από το πρωθυπουργικό Κέντρο. Στην επιφάνεια η συσσωρευμένη οργή της «γαλάζιας» Κ.Ο. Τα «καρφιά» Κατσανιώτη, Βορίδη, Πέτσα. Αιχμές ακόμα και από τον υφυπουργό Γ. Μπούγα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η ιστορία των 4 παιδιών της Κέιτ Μπλάνσετ και του Άντριου Άπτον
Φαμίλια 24.04.26

Η ιστορία των 4 παιδιών της Κέιτ Μπλάνσετ και του Άντριου Άπτον - Η Έντιθ, ο Ντάσιελ, ο Ρόμαν και ο Ιγνάτιους

Η βραβευμένη με Όσκαρ, Κέιτ Μπλάνσετ, έχει τρεις γιους -τον Ντάσιελ, 24 ετών, τον Ρόμαν, 22 ετών, τον Ιγνάτιους, 18 ετών- και μια κόρη, την Έντιθ, 11 ετών, με τον σύζυγό της Άντριου Άπτον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τιτανικός Ωκεανός» – Στις Κάννες με την πρώτη της ταινία η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη
Made in Greece 24.04.26

«Τιτανικός Ωκεανός» - Στις Κάννες με την πρώτη της ταινία η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της πολυβραβευμένης σκηνοθέτριας, Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, θα κάνει επίσημη πρώτη στο Ένα Κάποιο Βλέμμα του 79ου Διεθνούς Φεστιβάλ Καννών.

Σύνταξη
Εξοργισμένες
Opinion 24.04.26

Εξοργισμένες

Κάποιοι ισχυρίζονται πως «ποινικοποιήθηκε το φλερτ», άλλοι μοιράζουν με το αζημίωτο συμβουλές για το πως θα μεταμορφωθεί κάποιος σε «κυρίαρχο αρσενικό», την ώρα που οι γυναίκες κυρίως... κινδυνεύουν ή φοβούνται.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Wiretapping: Intellexa of Dillian, based in Athens, advertised spyware to “Law Enforcement Authorities”
English edition 24.04.26

Wiretapping: Intellexa of Dillian, based in Athens, advertised spyware to “Law Enforcement Authorities”

In.gr presented two promotional brochures attributed to the company at the center of the wiretapping scandal, Intellexa, which are addressed to “law enforcement authorities” and security and intelligence agencies. These materials confirm the claims of Tal Dillian that the company works only with governments and law enforcement authorities, while increasing the incriminating evidence concerning Kyriakos Mitsotakis and his then right-hand man, nephew and secretary-general of the Prime Minister’s office, Grigoris Dimitriadis.

Σύνταξη
Betsson: Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, έρχεται με σούπερ αποδόσεις και κορυφαίες αγορές
Τα Νέα της Αγοράς 24.04.26

Betsson: Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, έρχεται με σούπερ αποδόσεις και κορυφαίες αγορές

Όλα δείχνουν ότι ο αυριανός τελικός έχει όλα τα στοιχεία για να προσφέρει ένταση, ρυθμό και δυνατές στιγμές, σε ένα παιχνίδι που θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Σε ένα γήπεδο με τον κόσμο και των δύο ομάδων και τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ να παλεύουν για την κούπα του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Σύνταξη
Είναι αυτή η πιο rock δημοπρασία της άνοιξης;
Μουσική ιστορία 24.04.26

Από την κιθάρα του Slash στο τελευταίο αυτόγραφο του Τζον Λένον: Είναι αυτή η πιο rock δημοπρασία της άνοιξης;

Στις 30 Απριλίου, ο οίκος Propstore βγάζει στο «σφυρί» αντικείμενα που έχουν συνδεθεί με τη rock ιστορία - και καλλιτέχνες όπως οι Τζον Λένον, Φρέντι Μέρκιουρι και Slash

Σύνταξη
Τέμπη: Διεκόπη η δίκη για τη «Σύμβαση 717» προκειμένου να προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου του ελεγκτή
Τέμπη 24.04.26

Διεκόπη η δίκη για τη «Σύμβαση 717» προκειμένου να προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου του ελεγκτή

«Tο δικαστήριο δεν μπορεί να παύσει τη δίωξη χωρίς ληξιαρχική πράξη θανάτου», λέει η δικηγόρος της οικογένειας Ασλανίδη εκφράζοντας φόβους για «μεθόδευση αναβολής ή διακοπής» της δίκης για τη «Σύμβαση 717»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

