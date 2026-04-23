Εμανουέλ Μακρόν: «Δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική» μετά το τέλος της θητείας μου – Οι τελευταίοι στόχοι του

Ευρισκόμενος στην Κύπρο, για τη άτυπη σύνοδο κορυφής των «27», ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι μετά την αποχώρησή του από την προεδρία, δεν θα ασχοληθεί πλέον με την πολιτική.

Η δεύτερη θητεία του Εμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία λήγει το 2027. Στην Κύπρο επισκέφθηκε το γαλλοκυπριακό σχολείο, όπου είχε συζήτηση με μαθητές. Εκεί είπε ότι μετά τις προεδρικές εκλογές, θα ασχοληθεί με άλλα πράγματα.

Ο Γάλλος πρόεδρος, που βρέθηκε αντιμέτωπος με σκληρή κριτική για τους τακτικισμούς του, οι οποίοι τελικά ενίσχυσαν την ακροδεξιά, παραδέχθηκε ότι τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα.

Πολιτικό χάος

Η δεύτερη θητεία του επλήγη από την απόφασή του να κάνει εκλογές το καλοκαίρι του 2024. Μετά τις ευρωεκλογές, όπου ενισχύθηκε το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν, προχώρησε σε μια «τζογαδόρικη», όπως την χαρακτήρισαν τότε κίνηση. Και προκάλεσε πολιτικό χάος.

Προχώρησε σε βουλευτικές εκλογές, με αποτέλεσμα το γαλλικό κοινοβούλιο να μοιραστεί ουσιαστικά στα τρία, καθιστώντας τη χώρα μη κυβερνήσιμη. Οι πρωθυπουργοί εναλλάσσονταν ο ένας τον άλλον και οι κυβερνήσεις του Εμανουέλ Μακρόν έπεφταν.

Πλέον, η κυβέρνηση Λεκορνί, κυβέρνηση μειοψηφίας, διαχειρίζεται την κρίση χρέους στη Γαλλία, χάρη στην ανοχή των Σοσιαλιστών. Αλλά και υπό διαρκή κίνδυνο. Και η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, που την έχει χαρακτηρίσει το σημαντικότερο ίσως έργο της θητείας του, παραμένει παγωμένη. Και με αβέβαιο μέλλον.

Εννιά χρόνια πρόεδρος

Σύμφωνα με το γαλλικό Σύνταγμα, κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει περισσότερες από δύο θητείες. Αυτό ισχύει και για τον Εμανουέλ Μακρόν.

Μιλώντας στους μαθητές στη Λευκωσία, στην Κύπρο, είπε: «Δεν έκανα πολιτική πριν και δεν θα κάνω μετά».

Παραδέχτηκε επίσης ότι το «δυσκολότερο κομμάτι» στο τελευταίο μέρος της διετούς θητείας του ήταν η υπεράσπιση της κληρονομιάς του. Είπε επίσης ότι έχει την «ενέργεια» να «αναστρέψει» ό,τι δεν είχε «γίνει καλά».

«Το πιο δύσκολο μετά από εννέα χρόνια είναι ότι πρέπει να διατηρήσεις ό,τι έχεις κάνει καλά και να προσπαθήσεις να προχωρήσεις παραπέρα», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν. «Αλλά μερικές φορές πρέπει να κάνεις πίσω σε πράγματα που έχεις κάνει άσχημα», σημείωσε.

Σε ερώτηση σπουδαστή, αν ήθελε να γίνει πρόεδρος και αν «εξακολουθεί να ενδιαφέρεται να βοηθήσει στην πρόοδο της Γαλλίας», απάντησε:

«Ξεκίνησα ένα πολιτικό κίνημα και τελικά έγινα πρόεδρος».

«Πάντα αγαπούσα τη χώρα μου και πάντα με ενδιέφερε η ζωή της χώρας μου, αλλά αυτό δεν σε κάνει πρόεδρο», πρόσθεσε. «Ήθελα οι ιδέες μου να γίνουν πραγματικότητα… Είπα στον εαυτό μου: “Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα πιο δυναμικά, πιο γρήγορα”. Έτσι ξεκίνησα ένα πολιτικό κίνημα και μετά πήγα στην προεδρία», πρόσθεσε.

🇫🇷 Le président Emmanuel Macron a assuré, jeudi, qu'il ne ferait "plus de politique" lorsqu'il quittera l'Elysée en 2027, après dix ans à la tête de la France. "J'ai pas fait de politique avant et j'en ferai pas après", a-t-il lancé lors d'un échange avec des élèves à l'école…



Στο σημείο αυτό έθεσε και το ζήτημα της Ευρώπης, την οποία το Εμανουέλ Μακρόν έχει βάλει στο επίκεντρο των πολιτικών δράσεών του τα τελευταία χρόνια. Ίσως γιατί στο εσωτερικό τα πράγματα δεν τον ευνοούν όπως παλιά.

«Ήταν, και εξακολουθεί να είναι, επιθυμία μου να κάνω πράγματα που πιστεύω ότι δεν είναι απλώς χρήσιμα. Πρόκειται για τον αγώνα για να προχωρήσει η χώρα μου και η Ευρώπη μας και για την υπεράσπιση των αξιών στις οποίες πιστεύω. Οπότε είναι θέμα πάθους», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Χαμηλή δημοτικότητα και πολιτική κληρονομιά

Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι ευνοϊκές για τον Γάλλο πρόεδρο. Έως ότου καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση (στη δεύτερη προσπάθεια) ο ευνοούμενός του Σεμπαστιάν Λεκορνί, το σύνθημα που ακουγόταν εναντίον του ήταν «Μακρόν, παραιτήσου».

Και η πολιτική του κληρονομιά, ασφαλώς κινδυνεύει. Η κάποτε ισχυρή κοινοβουλευτική συμμαχία του έχει διασπαστεί και κόμματα με τα οποία συμπορευόταν είναι έτοιμα να μπλοκάρουν τις βασικές οικονομικές επιλογές του.

Όπως για παράδειγμα η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και η αύξηση του ορίου ηλικίας στα 64. Μήνες πριν, ο Σαρλ Ροντβέλ, βουλευτής της Αναγέννησης (Renaissance), επισήμαινε ότι το συνταξιοδοτικό είναι εμβληματικό της έννοιας του «μακρονισμού».

Και περιέγραψε τον «μακρονισμό» ως μια «φιλελεύθερη οικονομική πολιτική, μια πολύ φιλοευρωπαϊκή στάση, βούληση για μεταρρύθμιση της χώρας, με αυστηρές θέσεις σε θέματα ασφάλειας». «Αν αποφασίσουμε να υποχωρήσουμε και να εγκαταλείψουμε τη μεταρρύθμιση των συντάξεων, είναι σαν να εγκαταλείπουμε μέρος της ταυτότητάς μας», προσθέτει ο Ροντβέλ. Αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει μετά τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Τόσο η Αριστερά όσο και η ακροδεξιά, που διεκδικεί ακόμη και την προεδρία, πιθανόν στο πρόσωπο του πουλέν της Λεπέν, Ζορντάν Μπαρντελά, ζητούν αλλαγές που ουσιαστικά ακυρώνουν την ουσία του.