newspaper
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.10.2025 | 17:22
Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια - Μια ανάσα από σπίτια οι φλόγες
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πολιτικό χάος στη Γαλλία – Ίσως ήρθε το τέλος του «μακρονισμού»
Κόσμος 11 Οκτωβρίου 2025 | 18:35

Πολιτικό χάος στη Γαλλία – Ίσως ήρθε το τέλος του «μακρονισμού»

Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι πρόεδρος στη Γαλλία από το 2017. Η προεδρική του θητεία χαρακτηρίστηκε από μια σειρά από πολιτικά στοιχήματα. Άλλα βγήκαν και άλλα όχι. Το τελευταίο ίσως γυρίσει μπούμερανγκ.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Spotlight

Έπειτα από μια εβδομάδα πολιτικού χάους στη Γαλλία, ο Εμανουέλ Μακρόν δείχνει περισσότερο απομονωμένος από ποτέ. Ο πρωθυπουργός του, Σεμπαστιάν Λεκορνί, παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά, υποχρεώθηκε να διαπραγματευθεί με την αντιπολίτευση και διορίστηκε ξανά πρωθυπουργός, με στόχο την κατάθεση προϋπολογισμού.

Η αποστολή του είναι να βρει τις απαραίτητες συναινέσεις, ώστε η χώρα να εξέλθει από τη δημοσιονομική κρίση –κυρίως όμως να αντιμετωπίσει την πολιτική κρίση. Κρίση για την οποία ως υπεύθυνο οι περισσότεροι δείχνουν τον Γάλλο πρόεδρο. Όπως επισημαίνουν οι Financial Times, το κίνημα και η κληρονομιά του, ο λεγόμενος «μακρονισμός», αποσυντίθενται. Και αυτό διότι τα πολιτικά στοιχήματα που έπαιξε, γύρισαν μπούμερανγκ. Πρώην σύμμαχοι και πρωθυπουργοί του, όπως ο Γκαμπριέλ Ατάλ και ο Εντουάρ Φιλίπ, στρέφονται εναντίον του, η δημοτικότητά του καταρρέει.

Thomas Samson/Pool via REUTERS

«Μακρονισμός» και συντάξεις

Ο θάνατος του Μακρονισμού έχει προβλεφθεί και στο παρελθόν, αλλά πλέον τα σημάδια του τέλους είναι ορατά. «Αυτό είναι το τέλος του Μακρόν. Έχει χάσει κάθε αξιοπιστία», δήλωσε σύμβουλος των δεξιών Ρεπουμπλικάνων (Les Républicains). Είναι το κόμμα που πυροδότησε την παραίτηση του Λεκορνί, όταν αποχώρησε από την κυβέρνησή του. «Πρώτα θα δούμε το τέλος του πολιτικού του συστήματος και στη συνέχεια του ίδιου ως χαρακτήρα», είπε.

Στη Γαλλία είναι συχνό φαινόμενο η κοινή γνώμη να στρέφεται εναντίον του προέδρου της χώρας, επισημαίνουν οι Financial Times. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Φρανσουάλ Ολάντ, τον οποίο διαδέχθηκε το 2017 ο Εμανουέλ Μακρόν. Είχε μόνο μία θητεία και στο τέλος η δημοτικότητά του ήταν πιο χαμηλή από αυτή του διαδόχου του σήμερα.

Στην περίπτωση όμως του Εμανουέλ Μακρόν δεν είναι μόνο η χαμηλή δημοτικότητα το πρόβλημα. Είναι η ίδια του η πολιτική κληρονομιά. Η κοινοβουλευτική συμμαχία του έχει διασπαστεί και κόμματα με τα οποία  συμπορευόταν είναι έτοιμα να μπλοκάρουν τις βασικές οικονομικές επιλογές του. Όπως για παράδειγμα η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και η αύξηση του ορίου ηλικίας στα 64.

Το συνταξιοδοτικό, σύμφωνα με τον βουλευτή της Αναγέννησης (Renaissance), Σαρλ Ροντβέλ, είναι εμβληματικό της έννοιας του «μακρονισμού». Στην ερώτηση «τι είναι ο μακρονισμός», τον περιγράφει ως μια «φιλελεύθερη οικονομική πολιτική, μια πολύ φιλοευρωπαϊκή στάση, βούληση για μεταρρύθμιση της χώρας, με αυστηρές θέσεις σε θέματα ασφάλειας». «Αν αποφασίσουμε να υποχωρήσουμε και να εγκαταλείψουμε τη μεταρρύθμιση των συντάξεων, είναι σαν να εγκαταλείπουμε μέρος της ταυτότητάς μας», προσθέτει ο Ροντβέλ.

Πορεία διάττοντα αστέρα

Για τους Financial Times, η προσπάθεια του Μακρόν να επαναπροσδιορίσει τη γαλλική πολιτική θα μπορούσε να αποδειχθεί τόσο φευγαλέα όσο η άνοδός του ήταν μετεωρική.

Άτομο του περιβάλλοντός του Γάλλου προέδρου είπε ότι η άνοδος του Μακρόν στην προεδρία το 2017 «έσπασε την κλασική πολιτική εναλλαγή μεταξύ Δεξιάς και Αριστεράς στη Γαλλία». Αλλά δεν μπορούσε να απαντήσει αν οι δύο θητείες του Μακρόν θα είναι μια «παρένθεση ή μακροπρόθεσμα θα δημιουργήσει ένα πολιτικό σύστημα χωρισμένη στα τρία». «Αυτό θα το κρίνει η Ιστορία», είπε.

Jean-Christophe Verhaegen/Pool via REUTERS

Όλα όσα έκανε ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν ανατρεπτικά. Πρώην τραπεζίτης των Ρότσιλντ, έγινε πρόεδρος χωρίς ποτέ να έχει εκλεγεί σε κάποιο αξίωμα. Είχε διοριστεί υπουργός Οικονομικών από τον Φρανσουά Ολάντ. Ακολουθώντας μια ανατρεπτική προσέγγιση, προσέλκυσε ταλέντα τόσο από την κεντροαριστερά όσο και από την κεντροδεξιά, καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα. Πολλοί νέοι συντάχθηκαν μαζί του και οι κυβερνήσεις του είχαν νέα πρόσωπα.

Τώρα, όμως, αυτή η κεντρώα συμμαχία καταρρέει. Τα κόμματα της κεντροαριστεράς και της κεντροδεξιάς δεν φαίνονται διατεθειμένα να παράσχουν την υποστήριξη που χρειάζεται για να κυβερνήσει. Και ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν διατείνεται ότι είναι η σταθερή δύναμη που είναι έτοιμη να κυβερνήσει τη Γαλλία.

«Μακρόν, παραιτήσου»

Για τον γερουσιαστή της Αναγέννησης, Φρανσουά Πατριά, όλο το στρατόπεδο του Εμανουέλ Μακρόν «δεν δείχνει σημάδια καλής υγείας». «Είναι αξιοθρήνητο το θέαμα. Τα κόμματα αυτοδιαλύονται. Το πρόβλημα δεν είναι στο Μέγαρο των Ηλυσίων, είναι το κοινοβούλιο. Δεν μπορούν να συμβιβαστούν, γι’ αυτό απαιτούν την παραίτηση του προέδρου», υποστηρίζει.

Αλλά την παραίτηση Μακρόν ζητούν σχεδόν όλοι. Από την ακροδεξιά Λεπέν έως την αριστερή Ανυπότακτη Γαλλία, αλλά και κεντρώοι πολιτικοί. Παράδειγμα ο Εντουάρ Φιλίπ, πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν και υποψήφιος για τις προεδρικές του 2027.

Ο πρωην πρωθυπουργός, Γκαμπριέλ Ατάλ / REUTERS/Stephanie Lecocq

Ο επίσης πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ, από τους κάποτε προστατευόμενους του Μακρόν, δήλωσε ότι «δεν καταλαβαίνει πλέον τις αποφάσεις του προέδρου». Και τον κατηγόρησε ότι έχει «αγκιστρωθεί στην εξουσία».

Από κρίση σε κρίση

Ο Εμανουέλ Μακρόν βρέθηκε αντιμέτωπος με μια σειρά από μεγάλες κρίσεις. Από τα «κίτρινα γιλέκα» το 2018 έως την πανδημία Covid-19, αλλά και τις κινητοποιήσεις ενάντια στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού.

Η παρούσα όμως ίσως αποδεχθεί η πιο σημαντική. Διότι στην προσπάθειά του να ανακόψει τη φόρα της ακροδεξιάς, προκάλεσε πολιτικό χάος. Το καλοκαίρι του 2024, μετά την εκλογική νίκη του Εθνικού Συναγερμού στις ευρωεκλογές, προκήρυξε πρόωρες εκλογές, σε μια κίνηση-τζόγο που οδήγησε σε τριχοτόμηση της Εθνοσυνέλευσης. Έτσι, έχασε την ικανότητα να κυβερνά και περνάει προϋπολογισμούς, ενώ η ακροδεξιά εξακολουθεί να ενισχύεται.

Αλλά η τρέχουσα αναταραχή μπορεί να εντοπιστεί στο αποτυχημένο στοίχημά του πέρυσι να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση σε μια προσπάθεια να ανακόψει την άνοδο του κόμματος της Λεπέν, το οποίο μόλις είχε κερδίσει στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι πρόωρες εκλογές κόστισαν στο μπλοκ του Μακρόν την ικανότητά του να κυβερνά και να ψηφίζει προϋπολογισμούς και ενίσχυσαν την ακροδεξιά.

Ζοφερή εικόνα

Όλα αυτά, μετά και την παραίτηση Λεκορνί οδήγησαν συνεργάτες τους να ψάχνουν αλλού για δουλειά. Άτομα με γνώση της κατάστασης στο προεδρικό μέγαρο είπαν στους Financial Times ότι βοηθοί και σύμβουλοι του υπουργικού συμβουλίου στέλνουν βιογραφικά στον ιδιωτικό τομέα. «Η διάλυση του 2024 ήταν ηλίθια και ενοχλητική – αλλά ο κόσμος ένιωθε ότι ήταν σημαντικό και καθήκον να κάνει εκστρατεία, ειδικά εναντίον της ακροδεξιάς. Τώρα η ενέργεια αυτή έχει εξαφανιστεί», δήλωσε απερχόμενος σύμβουλος του υπουργικού συμβουλίου.

Οι υποστηρικτές του υποστηρίζουν ότι παρά την κρίση στη Γαλλία, ο Μακρόν, αν και λυπημένος, παραμένει αισιόδοξος και αποφασισμένος να ψηφιστεί προϋπολογισμός. «Ο πρόεδρος είναι πολεμιστής. Θα κάνει τα πάντα για να σώσει ό,τι μπορεί από τις μεταρρυθμίσεις, από ό,τι έχτισε», δήλωσε ο βουλευτής της Αναγέννησης, Καρλ Ολίβ.

«Είναι ένα θλιβερό θέαμα, αλλά κάπου υπάρχει ακόμα η πιθανότητα να δούμε λαμπερό φως να βγαίνει μέσα από αυτό το σκοτάδι», δήλωσε άτομο που βρίσκεται κοντά στον πρόεδρο.

Δεν συμφωνούν όλοι. Κάποιοι θεωρούν ότι ο Μακρόν είναι ένας υπερβολικά σίγουρος και ολοένα και πιο αποστασιοποιημένος πρόεδρος. Και ότι επιμένει να επιβάλει λύσεις, παρότι αυτές δεν λειτουργούν. «Είναι ένα τεράστιο χάος. Εν τω μεταξύ, η αυλή γύρω από τον πρόεδρο τον κρατά αισιόδοξο… Είναι καταστροφή», δήλωσε πρώην σύμβουλος.

«Νομίζω ότι ο ίδιος ο Μακρόν δεν έχει ιδέα τι πρόκειται να κάνει: πάει στα τυφλά», δήλωσε άλλο στέλεχος. «Ας ελπίσουμε ότι δεν θα βρούμε σε παγόβουνο σαν τον Τιτανικό».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σκλαβενίτης, Γαλαξίας, όμιλος METRO: Οι άλλες επενδύσεις των σούπερ μάρκετ στα logistcs

Σκλαβενίτης, Γαλαξίας, όμιλος METRO: Οι άλλες επενδύσεις των σούπερ μάρκετ στα logistcs

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

inWellness
inTown
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, με θέμα το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ
Στο Σαρμ Ελ-Σέιχ 11.10.25 Upd: 18:21

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, με θέμα το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ

Το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει δημοσιεύματα ότι η Αίγυπτος θα είναι ο τόπος για μια σύνοδο όπου θα συζητηθεί το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα.

Σύνταξη
Το MIT απέρριψε απαράδεκτη συμφωνία ομοσπονδιακής χρηματοδότησης με την κυβέρνηση Τραμπ
Χρήση «νόμιμης βίας» 11.10.25

Το MIT απέρριψε απαράδεκτη συμφωνία ομοσπονδιακής χρηματοδότησης με την κυβέρνηση Τραμπ

Προβληματική συμφωνία αρνήθηκε να υπογράψει το MIT με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία ζητούσε αλλαγές στο ίδρυμα με στόχο την λήψη ομοσπονδιακής χρηματοδότησης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γαλλία: Σαπουνόπερα από το Ελιζέ ως το Μαντινιόν – Αντιμέτωπος με πρόταση μομφής και ασφυκτικές προθεσμίες ο Λεκορνί
Σαπουνόπερα 11.10.25

Πρώην, απερχόμενος και νυν - Ο Λεκορνί επιστρέφει αντιμέτωπος με προτάσεις μομφής και ασφυκτικές προθεσμίες

Σαν τα πουκάμισα αλλάζουν οι πρωθυπουργοί στη Γαλλία τον τελευταίο χρόνο, αλλά η περίπτωση του Λεκορνί που επέστρεψε αφού παραιτήθηκε φανερώνει τα αδιέξοδα στα οποία έχει παρασυρθεί ο Μακρόν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ασήμι: Το short squeeze στο Λονδίνο και οι μνήμες του ’80
Έλλειψη ρευστότητας 11.10.25

Ασήμι: Το short squeeze στο Λονδίνο και οι μνήμες του ’80

Η αναταραχή στην αγορά του Λονδίνου και η εκτόξευση της τιμής του πολύτιμου μετάλλου πάνω από τα 50 δολάρια - Η πρόσφατη άνοδος για το ασήμι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα κύμα επενδύσεων

Τζούλη Καλημέρη
Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου της Εθνικής για το παιχνίδι με τη Δανία
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου της Εθνικής για το παιχνίδι με τη Δανία

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 19:15 από το «Parken» της Κοπεγχάγης τη Συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Ομάδας, ενόψει του αγώνα με την Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σύνταξη
Εργασιακό νομοσχέδιο: Τάξη ή αταξία στην αγορά εργασίας – Ώρα απαντήσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου
Ελλάδα 11.10.25

Τάξη ή αταξία στην αγορά εργασίας - Ώρα απαντήσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής με τα κόμματα να βρίσκονται σε αναβρασμό και τα συνδικάτα στις επάλξεις. Απεργία στις 14/10. Συμμετέχουν Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ληστείες στην Ευρώπη της δεκαετίας του ’60: Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Μάργκοτ Ρόμπι μπαίνουν στον κόσμο του Ocean’s Eleven
Culture Live 11.10.25

Ληστείες στην Ευρώπη της δεκαετίας του ’60: Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Μάργκοτ Ρόμπι μπαίνουν στον κόσμο του Ocean’s Eleven

Με δύο από τα πιο δυνατά χαρτιά του Χόλιγουντ να έχουν πέσει στο τραπέζι, αυτά των Μπράντλεϊ Κούπερ και Μάργκοτ Ρόμπι, σχεδιάζεται το prequel του Ocean’s Eleven.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρίμερ, προπονητής Δανίας: «Πρέπει να κάνουμε κορυφαία εμφάνιση για να κερδίσουμε την Ελλάδα»
Προκριματικά Μουντιάλ 11.10.25

Ρίμερ, προπονητής Δανίας: «Πρέπει να κάνουμε κορυφαία εμφάνιση για να κερδίσουμε την Ελλάδα»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Δανίας, Μπράιαν Ρίμερ τόνισε πως σέβεται την Ελλάδα και πώς η ομάδα του θα πρέπει να παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο που μπορεί να να νικήσει.

Σύνταξη
Η απίθανη ιστορία των Βασερό και Ριντερκνές: Τα δύο ξαδέρφια «τρελαίνουν» το παγκόσμιο τένις (pics+vids)
Άλλα Αθλήματα 11.10.25

Η απίθανη ιστορία των Βασερό και Ριντερκνές: Τα δύο ξαδέρφια «τρελαίνουν» το παγκόσμιο τένις (pics+vids)

Οι Βασερό και Ριντερκνές ήταν συγκάτοικοι στο πανεπιστήμιο, συμπαίκτες στα διπλά και τώρα θα είναι αντίπαλοι στον τελικό του 1000άρι τουρνουά της Σανγκάης.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, με θέμα το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ
Στο Σαρμ Ελ-Σέιχ 11.10.25 Upd: 18:21

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, με θέμα το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ

Το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει δημοσιεύματα ότι η Αίγυπτος θα είναι ο τόπος για μια σύνοδο όπου θα συζητηθεί το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα.

Σύνταξη
Έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα: Το τρίτο άτομο που έφυγε πριν το φονικό αναζητούν οι Αρχές
Ελλάδα 11.10.25

Έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα: Το τρίτο άτομο που έφυγε πριν το φονικό αναζητούν οι Αρχές

Οι αστυνομικοί αναζητούν και τρίτο άτομο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έφυγε από το συγκεκριμένο διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα νωρίς το πρωί της Παρασκευής

Σύνταξη
Live Streaming: Άλιμος – Ολυμπιακός
Πόλο Γυναικών 11.10.25

Live Streaming: Άλιμος – Ολυμπιακός

Live Streaming: Άλιμος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άλιμος – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της Α1 πόλο γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Ζιζέλ Μπούντχεν-Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αναπάντεχη συμμαχία για τον πλανήτη – Τα εκατομμύρια, το στοίχημα
Earthshot 11.10.25

Ζιζέλ Μπούντχεν-Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αναπάντεχη συμμαχία για τον πλανήτη – Τα εκατομμύρια, το στοίχημα

Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ συμμαχεί με το super model Ζιζέλ Μπούντχεν για να επιταχύνουν την περιβαλλοντική οχύρωση και να συσπειρώσουν δυνάμεις και επιρροή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Super League 2: Επιβλητικός ο Ηρακλής στην έδρα του Μακεδονικού, πρώτη ήττα για τη Νίκη Βόλου
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Super League 2: Επιβλητικός ο Ηρακλής στην έδρα του Μακεδονικού, πρώτη ήττα για τη Νίκη Βόλου

Η Νίκη Βόλου έχασε το πρώτο της παιχνίδι στη Super League 2, καθώς ηττήθηκε με 3-1 από τον Αστέρα Τρίπολης Β’, ενώ ο Ηρακλής πέρασε με «τεσσάρα» από την έδρα του Μακεδονικού.

Σύνταξη
Η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία – Και όμως, τροφοδοτεί την οικονομία της Ρωσίας
Συμφωνίες ενέργειας 11.10.25

Η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία – Και όμως, τροφοδοτεί την οικονομία της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, διοχετεύει δισεκατομμύρια ευρώ στη ρωσική οικονομία. Αιτία, οι πληρωμές για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το έπος του «Knightfall» αποκτά ζωή: Η πιο επώδυνη πτώση του Batman γίνεται ταινία κινουμένων σχεδίων
Φοβερό 11.10.25

Το έπος του «Knightfall» αποκτά ζωή: Η πιο επώδυνη πτώση του Batman γίνεται ταινία κινουμένων σχεδίων

Η Warner Bros. Animation μεταφέρει για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη το θρυλικό κόμικ «Knightfall» του 1993, τη στιγμή που ο Σκοτεινός Ιππότης φτάνει στα όρια της αντοχής του απέναντι στον αδίστακτο Bane

Σύνταξη
Φοινικούντα: Οι δύο διαθήκες και η δαιδαλώδης πορεία του δράστη
Μυστήριο 11.10.25

Οι δύο διαθήκες και η διαφυγή του δράστη ξετυλίγουν το νήμα του διπλού φονικού στη Φοινικούντα

Οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά και μια παλαιότερη διαθήκη του ίδιου άνδρα προκειμένου να διαπιστώσουν αν οι πρόσφατες αλλαγές μπορεί να συνδέονται με το κίνητρο του εγκλήματος στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Πρόεδρος σερβικής ομοσπονδίας για τον γιο του Στογιάκοβιτς: «Σε επαφή με τον Πέτζα για την Εθνική Σερβίας»
Μπάσκετ 11.10.25

Πρόεδρος σερβικής ομοσπονδίας για τον γιο του Στογιάκοβιτς: «Σε επαφή με τον Πέτζα για την Εθνική Σερβίας»

Ο πρόεδρος της σερβικής μπασκετικής ομοσπονδίας μίλησε για το θέμα με τον γιο του Πέτζα Στογιάκοβιτς, Αντρέι, ο οποίος δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα αγωνιστεί με την Εθνική Σερβίας ή της Ελλάδας.

Σύνταξη
Πού πάνε οι συνταξιούχοι να ζήσουν τα «χρυσά» τους χρόνια – Γιατί η Ελλάδα μπαίνει στο ραντάρ
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Πού πάνε οι συνταξιούχοι να ζήσουν τα «χρυσά» τους χρόνια – Γιατί η Ελλάδα μπαίνει στο ραντάρ

Η σύνταξη για πολλούς δεν σημαίνει πια ησυχία, αλλά... «μετανάστευση». Με όλο και περισσότερες χώρες να διεκδικούν τους συνταξιούχους του κόσμου.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Της είπα ποιος είμαι και έβαλε τα κλάματα: Ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι που πλήγωσε γιατί δεν είναι ο Μπρούνο Μαρς
New York Comic Con 11.10.25

Της είπα ποιος είμαι και έβαλε τα κλάματα: Ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι που πλήγωσε γιατί δεν είναι ο Μπρούνο Μαρς

«Έμεινε για λίγο σιωπηλή και μετά άρχισε να κλαίει. Τελικά της υπέγραψα γράφοντας ‘Μπρούνο’ για να την παρηγορήσω», είπε ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι

Σύνταξη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο