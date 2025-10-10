Ξανά Σεμπαστιάν Λεκορνί για πρωθυπουργό επιλέγει ο Μακρόν
Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε παραιτηθεί από πρωθυπουργός μόλις την περασμένη Δευτέρα. Στη συνέχεια ανέλαβε τις διαπραγματεύσεις με τα κόμματα, για να διερευνήσει τις πιθανότητες σχηματισμού κυβέρνησης.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε την επιλογή του για νέο πρωθυπουργό. Είναι τελικά ο μόλις παραιτηθείς Σεμπαστιάν Λεκορνί.
Σύμφωνα με το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει «λευκή επιταγή» για να προχωρήσει στον σχηματισμό κυβέρνησης.
Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, είχε διοριστεί για πρώτη φορά στις αρχές Σεπτεμβρίου. Παραιτήθηκε απροσδόκητα τη Δευτέρα, έπειτα από 27 ημέρες θητείας και αφού είχε παρουσιάσει την κυβέρνησή του. Δήλωσε ότι οι συνθήκες για τον ρόλο του στο πρωθυπουργικό μέγαρο, Οτέλ ντε Ματινιόν, δεν ήταν πλέον κατάλληλες για να παραμείνει.
Η ανακοίνωση του δεύτερου διορισμού του ήρθε έπειτα από μια εβδομάδα έντονων διαπραγματεύσεων υπό την ηγεσία του Σεμπαστιάν Λεκορνί με τα πολιτικά κόμματα, σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση. Στόχος, να σχηματιστεί κυβέρνηση ικανή να ψηφίσει έναν προϋπολογισμό εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος.
Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε περιθώριο έως σήμερα να διορίσει πρωθυπουργό, καθώς ο νέος προϋπολογισμός θα πρέπει να κατατεθεί στην Εθνοσυνέλευση τη Δευτέρα, ώστε να ψηφιστεί πριν από το τέλος του χρόνου.
