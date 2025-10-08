Σεμπαστιάν Λεκορνί: Μπορούμε να έχουμε πρωθυπουργό σε 48 ώρες

Ο παραιτηθείς πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, από το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France 2, δήλωσε ότι το αποτέλεσμα των προσπαθειών του για επίτευξη λύσης ήταν θετικό και πως σε 48 ώρες μπορεί να έχει η Γαλλία πρωθυπουργό.

Είπε ότι τα περισσότερα κόμματα στη Γαλλία επιθυμούν τη σταθερότητα. Ωστόσο δεν ξεκαθάρισε πώς ακριβώς θα γίνει αυτό. «Η αποστολή μου τελείωσε», σημείωσε και πρόσθεσε ότι ένα σχέδιο προϋπολογισμού θα κατατεθεί τη Δευτέρα.

Ο παραιτηθείς πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχουν «αρκετά μπλοκ έτοιμα να συμφωνήσουν σε έναν κοινό προϋπολογισμό», τα οποία «έθεσαν όρους» για να το επιτύχουν αυτό. Ισχυρίζεται ότι εξήγησε στον Εμανουέλ Μακρόν ότι «μια πορεία είναι ακόμα εφικτή» και ότι «οι προοπτικές διάλυσης της Βουλής υποχωρούν».

Αισιοδοξία Λεκορνί

Για τον Σεμπαστιάν Λεκορνί εξακολουθεί να υπάρχει «μια πλατφόρμα βουλευτών που θέλουν λίγο πολύ το ίδιο πράγμα». Και στην ερώτηση αν υπάρχει κοινός πυρήνας, απάντησε: «Όχι, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει μια πλατφόρμα βουλευτών που ουσιαστικά θέλουν λίγο πολύ το ίδιο πράγμα όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Μας λείπει το τελευταίο βήμα, η ικανότητα να επιτυγχάνουμε συμβιβασμούς στη Βουλή».

ALERTE – «La situation permet au président de la République de nommer un 1ᵉʳ ministre dans les 48h», annonce Sébastien Lecornu (itw à France 2).pic.twitter.com/D6WOjTfiAB — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 8, 2025

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ότι ο ίδιος «δεν τρέχει» για τη θέση και ότι η απόφαση για το ποιος θα είναι πρωθυπουργός είναι του προέδρου της Γαλλίας. Ακόμη και αν ο πρωθυπουργός θα προέρχεται από την Αριστερά.

«Είμαι αρκετά αισιόδοξος», είπε επίσης, σημειώνοντας πάντως ότι «αυτό που μας λείπει είναι το τελευταίο βήμα». Τόνισε επίσης την ανάγκη για «ικανότητα συμβιβασμού» στα διάφορα στρατόπεδα. Και πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κυβέρνησης τεχνοκρατών. «Θα μπορούσε να είναι μια λύση», μεταξύ άλλων, είπε.

Άλλα λόγια…

Ωστόσο ο Σεμπαστιάν Λεκορνί απέφυγε να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν τη σύνταξη του προϋπολογισμού, όπως η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και η φορολόγηση των υπερπλουσίων. Είπε στη δημοσιογράφο του France 2 ότι δεν μπορεί να μιλήσει για την ουσία του προϋπολογισμού, διότι ο ίδιος «έχει παραιτηθεί».

Όσον αφορά το ζήτημα της «φορολογικής δικαιοσύνης», είπε ότι «η πραγματικότητα είναι ότι σε τρεις εβδομάδες προσπαθήσαμε συλλογικά να μην κάνουμε τίποτα ηλίθιο όσον αφορά τη φορολογία. Παρ’ όλα αυτά, μπορούμε να έχουμε μια συζήτηση για τη φορολογία στο Κοινοβούλιο». Χαρακτήρισε το φορολογικό θέμα-τοτέμ για τους Γάλλους, αλλά ο ίδιος, είπε, «είχε φανταστεί ότι αν ορισμένοι φόροι αυξάνονταν, άλλοι θα έπρεπε να μειωθούν».

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί παραδέχθηκε ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. «Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να διεξαχθεί συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος», δήλωσε. Η αναστολή της μεταρρύθμισης, η οποία περιελάμβανε την αύξηση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια, στα 64 έτη, θα κόστιζε στη χώρα «3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027», υποστήριξε.

Για τον Εμανουέλ Μακρόν

Όσον αφορά τις εκκλήσεις για παραίτηση Μακρόν, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, τις απέρριψε.

«Σε μια λεγόμενη αντιπροσωπευτική δημοκρατία, όταν δίνεις μια εντολή, αν ξεκινήσεις, μόλις ξεσπάσει μια μικρή καταιγίδα, να φωνάζεις ότι “πρέπει να φύγεις”, τότε αυτό θα επιβαρύνει τους μελλοντικούς προέδρους και στη συνέχεια τους δημάρχους. Είμαι ακόμα υπουργός Εθνικής Άμυνας και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για αλλαγή προέδρων».

Emmanuel Macron s’exprimera en temps utile, a ajouté le premier ministre démissionnaire, en direct sur France 2. →https://t.co/ybzqg3XaU8 pic.twitter.com/6GmuxRtCZu — Le Figaro (@Le_Figaro) October 8, 2025

Πότε θα μιλήσει ο Μακρόν

Αυτή ήταν μοναδική επίσημη ανακοίνωση εκ μέρους της υπηρεσιακής κυβέρνησης, καθώς από νωρίς είχε καταστεί σαφές ότι ο Εμανουέλ Μακρόν δεν πρόκειται να κάνει δηλώσεις ούτε σήμερα. Ο Γάλλος πρόεδρος δεν έχει μιλήσει επισήμως από τη Δευτέρα το πρωί, όταν παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά ο πρωθυπουργός Λεκορνί.

Invité ce soir au 20 h de France 2 , l’ancien premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu défend la fonction du président de la république Emmanuel Macron Macron pic.twitter.com/mKcCkfgRtH — Patrick Champagnac (@PatChampagnac) October 8, 2025

Στη διάρκεια της συνέντευξής του στο France 2, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είπε ότι δεν γνωρίζει πότε ακριβώς θα μιλήσει ο Εμανουέλ Μακρόν για τις τρέχουσες εξελίξεις. Είπε πάντως ότι ο Γάλλος πρόεδρος θα απευθυνθεί στον γαλλικό λαό «εν ευθέτω χρόνω».

Δύο μέρες διαπραγματεύσεων

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί πήγε στο Μέγαρο των Ηλυσίων λίγο μετά τις 19.00 ώρα Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο των επαφών του με τα κόμματα της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, στην προσπάθεια να υπάρξει συμφωνία για τον προϋπολογισμό –και στη συνέχεια για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Έτσι ολοκληρώθηκε η εντολή που έλαβε από τον Εμανουέλ Μακρόν τη Δευτέρα, μέσα σε 48 ώρες να κάνει «τελικές διαπραγματεύσεις» για άρση του αδιεξόδου.

Από νωρίς, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια πολιτική «σύγκλιση» που στοχεύει σε «έναν προϋπολογισμό» πριν από το τέλος του 2025, μια σύγκλιση που θα «απομακρύνει την προοπτική διάλυσης» της Εθνοσυνέλευσης. Ωστόσο, δεν ανέφερε πιθανή αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2023, ζήτημα κλειδί για να συμφωνήσει η Αριστερά στον προϋπολογισμό. Όπως και ο διορισμός ενός πρωθυπουργού από την Αριστερά.

🔴⚡Crise politique : la journée de la dernière chance. Sébastien Lecornu a poursuivi ses consultations et rendu ses conclusions au président de la République. Au cœur des négociations, la réforme des retraites, le budget pour l’année prochaine. #JT20h pic.twitter.com/ZC9w9eVHiW — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) October 8, 2025

Αποχωρώντας από το Ματινιόν, ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, δήλωσε ότι «δεν έλαβε καμία διαβεβαίωση ότι η αναστολή» αυτής της μεταρρύθμισης. «Αυτή η ιστορία θα μπορούσε να είναι μια πλήρης απάτη», προειδοποίησε.

Η Μαρίν Λεπέν αποδοκίμασε «το αξιολύπητο θέαμα που προσφέρουν τα κομματικά παιχνίδια» και δήλωσε ότι είναι αποφασισμένη να «απορρίψει όλες τις κυβερνήσεις μέχρι να υπάρξει διάλυση».

Ενώ ο Ρολάν Λεσκίρ, υπηρεσιακός υπουργός Οικονομίας, είχε δηλώσει ότι πιθανή «τροποποίηση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος θα κοστίσει εκατοντάδες εκατομμύρια το 2026 και δισεκατομμύρια το 2027». Αυτές οι παραχωρήσεις «έχουν όλες ένα κόστος και θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν», πρόσθεσε.