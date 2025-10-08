Γαλλία: Παζάρια έως την ύστατη στιγμή ενώ περιορίζονται οι πιθανότητες για σχηματισμό κυβέρνησης

Στις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδας αναμένεται να ανακοινώσει ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί τα αποτελέσματα των διερευνητικών επαφών του για σχηματισμό κυβέρνησης στη Γαλλία. Ο παραιτηθείς πρωθυπουργός από το πρωί της Δευτέρας συναντά εκπροσώπους και επικεφαλής κομμάτων, στην ύστατη προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο και να αποφευχθούν οι εκλογές.

Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολη –αν όχι αδύνατη. Και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, έχει δύσκολες επιλογές μπροστά του.

Τα κόμματα της ακροδεξιάς έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να υπερψηφίσουν καμία κυβέρνηση και πως ο μόνος εναλλακτικός δρόμος είναι οι εκλογές. Η Ανυπότακτη Γαλλία επίσης δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει μια κυβέρνηση που θα συνεχίσει την ίδια πολιτική του μακρονισμού. Και τα άλλα κόμματα, της Δεξιάς, της Κεντροδεξιάς και της Αριστεράς, έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για να συμμετάσχουν σε μια νέα κυβέρνηση με έργο της τη σύνταξη προϋπολογισμού.

Le Monde: Ολόκληρη η πολιτική τάξη στη Γαλλία είναι ανίκανη να ανταποκριθεί στην πρόκληση

Ο χρόνος τελειώνει και η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη ίσως οικονομική και δημοσιονομική κρίση της σύγχρονης ιστορίας της. Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ είναι ο τρίτος υψηλότερος στην ΕΕ και σχεδόν διπλάσιος από το ανώτατο όριο που επιτρέπεται από τους κανόνες της ΕΕ. Το ίδιο ισχύει και για έλλειμμα του προϋπολογισμού της, που αγγίζει το 6%.

Παζάρια

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί από το πρωί της Τρίτης είχε συναντήσεις στο Ματινιόν με τους ηγέτες των κομμάτων της κεντροδεξιάς συμμαχίας που στήριζε τον Εμανουέλ Μακρόν, αλλά και με τους συντηρητικούς Ρεπουμπλικάνους. Τα κόμματα αυτά φαίνεται ότι συμφωνούσαν είναι υπερεπείγουσα προτεραιότητα να ψηφιστεί ένας προϋπολογισμός λιτότητας. Καθώς, όπως εκτιμούσαν, μόνον έτσι θα κατορθώσει η Γαλλία να αποσοβήσει περαιτέρω κρίση. Πληροφορίες από τα γαλλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι έχουν συμφωνήσει στην πρόταση του απερχόμενου πρωθυπουργού το έλλειμμα να μειωθεί σε ένα ποσοστό μεταξύ 4,7% και 5%, υψηλότερο από αυτό που είχε προτείνει, πριν καταρρεύσει η κυβέρνηση Μπαϊρού.

Ωστόσο, υπάρχει διχασμός για το τι πρέπει να γίνει με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Αρκετοί βουλευτές των Ρεπουμπλικάνων αποστασιοποιούνται από τον ηγέτη τους, Μπρουνό Ρεταγιέ, ο οποίος χαρακτήρισε την αναστολή της μεταρρύθμισης «απόλυτη κόκκινη γραμμή» για οποιαδήποτε συμμετοχή στην κυβέρνηση. Βουλευτές τους θεωρούν «άκαμπτη» αυτήν τη θέση και δηλώνουν ότι πρέπει οι βουλευτές να αποφασίσουν για το θέμα αυτό, όχι το κόμμα.

Από την πλευρά του, ο Ρολάν Λεσκίρ, υπηρεσιακός υπουργός Οικονομίας, είπε ότι η αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος θα κοστίσει εκατοντάδες εκατομμύρια το 2026 και δισεκατομμύρια το 2027. Αυτές οι παραχωρήσεις «έχουν όλες ένα κόστος και θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν», προειδοποίησε.

Η συμμετοχή των Ρεπουμπλικάνων είναι σημαντική, για να μπορέσει να σταθεί μια κυβέρνηση, ωστόσο απαιτείται και η συμμετοχή και άλλων κομμάτων. Οι επαφές με τα κόμματα της Αριστεράς στέλνουν διφορούμενα μηνύματα.

Πρωθυπουργός από την Αριστερά;

Τα κόμματα που συμμετείχαν στο Νέο Λαϊκό Μέτωπο έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα συμμετάσχουν σε μια κυβέρνηση που θα έχει πρωθυπουργό από την Αριστερά. Επίσης, από τη δική τους πλευρά θεωρούν «κόκκινη γραμμή» τη μη αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Μετά τη συνάντησης με τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, είπε ότι δεν έλαβαν καμία εγγύηση ότι θα ανασταλεί η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Και τόνισε ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει ζητήσει «αλλαγή πορείας» υπό μια νέα «αριστερή κυβέρνηση».

Και οι Πράσινοι, που επίσης είναι ανοιχτοί σε συνεργασία για κυβέρνηση ξεκαθάρισαν ότι αν ο Εμανουέλ Μακρόν επιλέξει ξανά πρωθυπουργό από το δικό του στρατόπεδο, η πρόκληση θα είναι τεράστια. «Από τη συνάντηση καταλάβαμε ότι ο κ. Λεκορνί θέλει να κάνει τα πάντα για να αποφύγει διάλυση της Εθνοσυνέλευσης», είπε η επικεφαλής των Πρασίνων, Μαρίν Τοντελιέ. «Ποτέ δεν είχαμε βρεθεί τόσο κοντά στο να έχουμε έναν αριστερό και οικολόγο πρωθυπουργό», πρόσθεσε.

«Θέλουμε πρωθυπουργό από τη Αριστερά», δήλωσε και ο Φαμπιάν Ρουσέλ, ηγέτης του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

Ωστόσο, τα ονόματα που ακούγονται ως πιθανές προτάσεις δεν θα ικανοποιούσαν τα κόμματα της Αριστεράς. Είναι ο ήδη παραιτηθείς Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο πρώην πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ. Σοσιαλιστής μεν, αλλά δεν τον δέχονται οι Πράσινοι. Όσο για τον Λεκορνί, το «όχι» είναι ομόφωνο.

«Μακρόν, παραιτήσου ή κάνε εκλογές»

Ταυτόχρονα, ο Γάλλος πρόεδρος δέχεται ασφυκτικές πιέσεις είτε να κάνει εκλογές είτε να παραιτηθεί. Πρώην σύμμαχοί του ενώνουν τις φωνές τους πλέον με αυτές των αντιπάλων του και απαιτούν από τον Εμανουέλ Μακρόν να αναλάβει δράση.

Ο Εντουάρ Φιλίπ, ο πρώτος πρωθυπουργός του Μακρόν (2017-2020) και υποψήφιος για την προεδρία, τον κάλεσε να παραιτηθεί. Είπε ότι θα πρέπει να προκηρύξει πρόωρες προεδρικές εκλογές μόλις εγκριθεί ο προϋπολογισμός για το επόμενο έτος.

Επίσης, ο Γκαμπριέλ Ατάλ, η σύντομη θητεία του οποίου έληξε όταν ο Μακρόν προκήρυξε πρόωρες εκλογές το καλοκαίρι του 2024, οδηγώντας τελικά στο σημερινό χάος, δήλωσε ότι δεν κατανοεί πλέον τις αποφάσεις του προέδρου. Και κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο ότι έχει προσκολληθεί στην εξουσία.

Στο ναδίρ η δημοτικότητα του Εμανουέλ Μακρόν

Στο μεταξύ, δημοσκόπηση της εταιρείας Elabe που διεξήχθη για την Les Échos, δείχνει ότι η δημοτικότητα του Γάλλου προέδρου βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών: 14%. Με το ποσοστό αυτό, μειωμένο κατά δύο μονάδες σε σχέση με πριν από μια εβδομάδα, καταρρίπτει το δικό του αρνητικό ρεκόρ και ισοφαρίζει αυτό του Φρανσουά Ολάντ το 2016.

Le Monde: «Τραγική φάρσα»

Η κριτική είναι σφοδρή και από τα ΜΜΕ. Οι αναλυτές που μιλούν σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και ενημερωτικούς ιστότοπους δεν βλέπουν άρση του αδιεξόδου, ανεξάρτητα από το τι θα πει απόψε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Ενώ η εφημερίδα Le Monde, στο καυστικό κύριο άρθρο της, περιγράφει την κρίση στη Γαλλία ως «τραγική φάρσα». Επισημαίνει ότι είναι «μια ακόμη απόδειξη της αποδόμησης» της δεύτερης θητείας του Μακρόν από την επανεκλογή του το 2022.

Η εφημερίδα επέκρινε ωστόσο «ολόκληρη την πολιτική τάξη της Γαλλίας», η οποία, όπως είπε, ήταν «ανίκανη να ανταποκριθεί στην πρόκληση». Και κατηγορεί όλα τα κόμματα ότι προτιμούν να πάρουν θέση εν όψει των προεδρικών εκλογών που αναμένονται το 2027 αντί να «οικοδομήσουν έναν συμβιβασμό απαραίτητο για τους επόμενους μήνες».