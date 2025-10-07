Η Γαλλία αντιμέτωπη με μία ενδεχόμενη μη έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026
Όλο και πιο μακριά φαίνεται να πηγαίνει η δημιουργία προϋπολογισμού στη Γαλλία για το έτος 2026, μετά την πρόωρη παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί
Με το γαλλικό δεκαετές ομόλογο να φτάνει στο 3,59%, υψηλότερα από το αντίστοιχο ιταλικό (3,58%) και με το δημόσιο χρέος της χώρας να βρίσκεται στα 3,4 τρισ. ευρώ (114% του ΑΕΠ), το πιθανολογουμενο ενδεχόμενο να μην είναι σε θέση η γαλλική Εθνοσυνέλευση να εγκρίνει τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 εντείνει την ανησυχία στην Ευρώπη, η οποία ταλανίζεται από την πολιτική αστάθεια στην Γαλλία.
Χωρίς προϋπολογισμό η Γαλλία για το 2026;
Υπό κανονικές συνθήκες το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026 έπρεπε να παρουσιαστεί στο γαλλικό υπουργικό συμβούλιο πριν από την πρώτη Τρίτη του Οκτωβρίου, σήμερα δηλαδή. Στη συνέχεια, πρέπει να κατατεθεί στην Εθνοσυνέλευση «το αργότερο έως τις 13 Οκτωβρίου». Η ημερομηνία αυτή αντιστοιχεί στο άρθρο 47 του γαλλικού Συντάγματος, το οποίο προβλέπει ότι οι βουλευτές διαθέτουν προθεσμία 70 ημερών για να εξετάσουν το σχέδιο νόμου για τον προϋπολογισμό. Τα χρονοδιαγράμματα αυτά δεν φαίνεται πιθανό να τηρηθούν υπό τις παρούσες συνθήκες.
Παρ’ όλα αυτά, όπως αναφέρουν Γάλλοι αναλυτές, η κατάθεση ενός σχεδίου νόμου για τον προϋπολογισμό του 2026 από την παρούσα, έστω και παραιτηθείσα κυβέρνηση δεν αποκλείεται, ιδίως από τη στιγμή που ένα αντίγραφο του σχεδίου είναι ήδη έτοιμο και έχει διαβιβαστεί από την περασμένη Πέμπτη στο Ανώτατο Συμβούλιο Δημοσίων Οικονομικών,υποστηρίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Προς το παρόν, ωστόσο, το πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι αυτό της ψήφισης ενός ειδικού νόμου ο οποίος θα επιτρέπει την είσπραξη φόρων, καθώς και στο κράτος και στην Κοινωνική Ασφάλιση να συνεχίσουν να δανείζονται, έως ότου εγκριθεί ο νέος κρατικός προϋπολογισμός.
