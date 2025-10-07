newspaper
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
07.10.2025 | 15:33
Προφυλακιστέος ο διανομέας με το κατσαβίδι – Τι υποστήριξε
Η Γαλλία αντιμέτωπη με μία ενδεχόμενη μη έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026
Διεθνής Οικονομία 07 Οκτωβρίου 2025 | 17:05

Η Γαλλία αντιμέτωπη με μία ενδεχόμενη μη έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026

Όλο και πιο μακριά φαίνεται να πηγαίνει η δημιουργία προϋπολογισμού στη Γαλλία για το έτος 2026, μετά την πρόωρη παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί

Σύνταξη
Με το γαλλικό δεκαετές ομόλογο να φτάνει στο 3,59%, υψηλότερα από το αντίστοιχο ιταλικό (3,58%) και με το δημόσιο χρέος της χώρας να βρίσκεται στα 3,4 τρισ. ευρώ (114% του ΑΕΠ), το πιθανολογουμενο ενδεχόμενο να μην είναι σε θέση η γαλλική Εθνοσυνέλευση να εγκρίνει τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 εντείνει την ανησυχία στην Ευρώπη, η οποία ταλανίζεται από την πολιτική αστάθεια στην Γαλλία.

Χωρίς προϋπολογισμό η Γαλλία για το 2026;

Υπό κανονικές συνθήκες το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026 έπρεπε να παρουσιαστεί στο γαλλικό υπουργικό συμβούλιο πριν από την πρώτη Τρίτη του Οκτωβρίου, σήμερα δηλαδή. Στη συνέχεια, πρέπει να κατατεθεί στην Εθνοσυνέλευση «το αργότερο έως τις 13 Οκτωβρίου». Η ημερομηνία αυτή αντιστοιχεί στο άρθρο 47 του γαλλικού Συντάγματος, το οποίο προβλέπει ότι οι βουλευτές διαθέτουν προθεσμία 70 ημερών για να εξετάσουν το σχέδιο νόμου για τον προϋπολογισμό. Τα χρονοδιαγράμματα αυτά δεν φαίνεται πιθανό να τηρηθούν υπό τις παρούσες συνθήκες.

Παρ’ όλα αυτά, όπως αναφέρουν Γάλλοι αναλυτές, η κατάθεση ενός σχεδίου νόμου για τον προϋπολογισμό του 2026 από την παρούσα, έστω και παραιτηθείσα κυβέρνηση δεν αποκλείεται, ιδίως από τη στιγμή που ένα αντίγραφο του σχεδίου είναι ήδη έτοιμο και έχει διαβιβαστεί από την περασμένη Πέμπτη στο Ανώτατο Συμβούλιο Δημοσίων Οικονομικών,υποστηρίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Προς το παρόν, ωστόσο, το πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι αυτό της ψήφισης ενός ειδικού νόμου ο οποίος θα επιτρέπει την είσπραξη φόρων, καθώς και στο κράτος και στην Κοινωνική Ασφάλιση να συνεχίσουν να δανείζονται, έως ότου εγκριθεί ο νέος κρατικός προϋπολογισμός.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επανέφεραν την αγορά στις παρυφές των 2.070 μονάδων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επανέφεραν την αγορά στις παρυφές των 2.070 μονάδων

Χρυσός: Έσπασε το φράγμα των 4.000 δολαρίων

Χρυσός: Έσπασε το φράγμα των 4.000 δολαρίων

To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα
Κατασκευές για πετρέλαιο 06.10.25

To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα

Το σύστημα μέσω του οποίου το ιρανικό πετρέλαιο «ανταλλάσσεται» με κινεζικές κατασκευές υποδομών εμπλέκει δύο βασικούς κινεζικούς παίκτες: μια κρατική ασφαλιστική εταιρεία και έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νέα επενδυτική στρατηγική για το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο
Στην Ιαπωνία 06.10.25

Νέα επενδυτική στρατηγική για το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο

Ο πρόεδρος του GPIF έχει καταστήσει σαφές ότι πιστεύει πως μια επενδυτική προσέγγιση που στοχεύει σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους «οδηγεί τελικά» σε» οικονομική ανάπτυξη

Σύνταξη
Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων
ΗΠΑ 05.10.25

Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων

Ο Λευκός Οίκος έχει μέχρι στιγμής παγώσει 28 δισ. δολάρια σε κονδύλια υποδομών που προορίζονταν για τη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια και το Ιλινόις, όλες περιοχές με σημαντική δημοκρατική πλειοψηφία

Σύνταξη
Έρευνα ΕΚΤ: Γιατί οι Ευρωπαίοι επιμένουν να πληρώνουν με μετρητά – Αποκαλυπτικά στοιχεία
Στοιχεία ΕΚΤ 05.10.25

Γιατί οι Ευρωπαίοι επιμένουν να πληρώνουν με μετρητά - Αποκαλυπτική έρευνα

Αν και τα μετρητά στις συναλλαγές μειώνονται, το 75% των χωρών της Ευρωζώνης επιμένει παραδοσιακά - Τα πλεονεκτήματα που βλέπουν οι Ευρωπαίοι όταν συναλλάσσονται με χρήμα σε φυσική μορφή

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΠΑΣΟΚ: Βάρρας και Μυλωνάκης έδωσαν τον Βορίδη – Θα πιουν το πικρό ποτήρι των αποκαλύψεων
Δήλωση Τσουκαλά 07.10.25

ΠΑΣΟΚ: Βάρρας και Μυλωνάκης έδωσαν τον Βορίδη – Θα πιουν το πικρό ποτήρι των αποκαλύψεων

«Ούτε ο Γκέμπελς δεν είχε επινοήσει τέτοιου μεγέθους προπαγάνδα, αναφέρει για τη Νέα Δημοκρατία και τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Λανουά: «Επικίνδυνη η κίνηση του Πιερό, έπρεπε να αποβληθεί» – Η ΑΕΚ έπρεπε να μείνει με εννέα παίκτες στο 48′
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Λανουά: «Επικίνδυνη η κίνηση του Πιερό, έπρεπε να αποβληθεί» – Η ΑΕΚ έπρεπε να μείνει με εννέα παίκτες στο 48′

Ο Λανουά σχολίασε και τις έξι επίμαχες φάσεις (διαιτητής ο Βεργέτης, VAR ο Σιδηρόπουλος) του αγώνα Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3. Επίσης, ο Γάλλος θεωρεί ότι σωστά αποβλήθηκε ο Ρέλβας στο 48'.

Βάιος Μπαλάφας
«Εγώ έσωσα το TikTok»: Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως η Gen Z των ΗΠΑ του «χρωστάει μεγάλη χάρη»
Αινιγματικός 07.10.25

«Εγώ έσωσα το TikTok»: Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως η Gen Z των ΗΠΑ του «χρωστάει μεγάλη χάρη»

Στο πρώτο του βίντεο στην πλατφόρμα μετά τις εκλογές του 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους νέους ανεφερόμενος σε μια συμφωνία που δεν έχει ακόμη «κλείσει»

Σύνταξη
Ερντογάν: Είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν – Στο επίκεντρο η Γάζα
Τι συζητήθηκε 07.10.25

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν είχε ο Ερντογάν - Στο επίκεντρο η Γάζα

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ευχήθηκε στον Βλαντίμιρ Πούτιν και για τα γενέθλιά του - Τι είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας στον Ρώσο ομόλογό του για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Ανατροπή με τον τραυματισμό του Γιαμάλ – Τι ισχύει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ανατροπή με τον τραυματισμό του Γιαμάλ – Τι ισχύει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Marca» η κατάσταση του Λαμίν Γιαμάλ παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και το πιθανότερο να προλάβει την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το Champions League.

Σύνταξη
Πέρκα για κράτηση από το Ισραήλ: Ήταν με τα όπλα τεταμένα, μάς είχαν δεμένα τα χέρια για 6 ώρες στο τσιμέντο
Global Sumud Flottilla 07.10.25

Πέρκα για κράτηση από το Ισραήλ: Ήταν με τα όπλα τεταμένα, μάς είχαν δεμένα τα χέρια για 6 ώρες στο τσιμέντο

«Δεν θέλω να ακούσω πάλι τα περί του μοναδικού δημοκρατικού κράτους στη Μέση Ανατολή για το Ισραήλ», ανέφερε η βουλεύτρια Φλώρινας με τη Νέα Αριστερά, Πέτη Πέρκα, που συμμετείχε στο Global Sumud Flottilla

Σύνταξη
Αρβανίτης: Ηχηρή απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα εγκλήματα στην Παλαιστίνη
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Αρβανίτης: Ηχηρή απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα εγκλήματα στην Παλαιστίνη

Από το βήμα της Ολομέλειας στο Στρασβούργο, ο Κώστας Αρβανίτης επέκρινε «τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα όσα συμβαίνουν στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη»

Σύνταξη
Από την Όντρεϊ στον Νταλί: Η υπερβατική κομψότητα του Σέσιλ Μπίτον ανατέμνει τη λάμψη 
Έκθεση 07.10.25

Από την Όντρεϊ στον Νταλί: Η υπερβατική κομψότητα του Σέσιλ Μπίτον ανατέμνει τη λάμψη 

Όσο ο κόσμος εφευρίσκει και καταναλώνει νέα, εύπεπτα,  είδωλα, ο Σερ Σέσιλ Μπίτον επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από μια μεγαλειώδη έκθεση 250 φωτογραφιών και κοστουμιών, που επιβεβαιώνει ότι η κομψότητα είναι μια αθάνατη μορφή τέχνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μύκονος Betsson BC: Νέα Εποχή για το Μπάσκετ των Κυκλάδων
Τα Νέα της Αγοράς 07.10.25

Μύκονος Betsson BC: Νέα Εποχή για το Μπάσκετ των Κυκλάδων

Η Betsson ανακοίνωσε τη νέα της χορηγία στη Μύκονο Betsson BC, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Ονοματοδότη και Μεγάλου Χορηγού της ομάδας, η οποία από την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 θα φέρει την ονομασία Μύκονος Betsson BC.

Σύνταξη
Κίνα: Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες για να απομακρύνουν τους αποκλεισμένους πεζοπόρους στο Έβερεστ
Πάνω από 200 07.10.25

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες για να απομακρύνουν τους αποκλεισμένους πεζοπόρους στο Έβερεστ

Αναπάντεχες σφοδρές χιονοθύελλες σάρωσαν τη δυτική Κίνα - Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν από τη Δευτέρα για να απομακρύνουν τους πεζοπόρους που έχουν αποκλειστεί

Σύνταξη
Λήξη «συναγερμού», δεν αποσύρεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς – Τι αφορούσε η πολυαναμενόμενη «second decision»
Μπάσκετ 07.10.25

Λήξη «συναγερμού», δεν αποσύρεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς – Τι αφορούσε η πολυαναμενόμενη «second decision»

Τη διαφήμιση μάρκας ποτού και όχι την απόσυρσή του από τα παρκέ του μπάσκετ αφορούσε η... περιβόητη απόφαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς που κρατούσε σε αγωνία των μπασκετικό πλανήτη τις τελευταίες ώρες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΕΠΟ: Στο Παγκρήτιο το Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, εξηγήσεις για τη διακοπή στο VAR
Ποδόσφαιρο 07.10.25

ΕΠΟ: Στο Παγκρήτιο το Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, εξηγήσεις για τη διακοπή στο VAR

Οι αρμόδιοι αλλά και ο ΟΦΗ διαβεβαιώνουν ότι θα είναι έτοιμο ενόψει του αγώνα της 3ης Ιανουαρίου. Επιστολή της εταιρίας για το «μπλακ άουτ» στο VAR του αγώνα Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 3-2

Βάιος Μπαλάφας
«Πόσο μειωμένη νιώθω» – Μακροσκελής επιστολή της Τζέιν Όστεν προς την αδελφή της Κασσάνδρα
Ισχυρό δίδυμο 07.10.25

«Πόσο μειωμένη νιώθω» - Μακροσκελής επιστολή της Τζέιν Όστεν προς την αδελφή της Κασσάνδρα

Ενώ η Τζέιν Όστεν είναι πιο γνωστή για την κριτική της στις ιδιοτροπίες του ρομαντικού έρωτα στα μυθιστορήματά της, υπάρχει και ένας άλλος, εξίσου περίπλοκος και σημαντικός τύπος σχέσης που διατρέχει τα έργα της: η σχέση μεταξύ αδελφών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η «Marca» για τον Αλμέιδα: «Ανέστησε τη Σεβίλλη – Κάθε ομιλία του ένα μάθημα ζωής» (vid)
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Η «Marca» για τον Αλμέιδα: «Ανέστησε τη Σεβίλλη – Κάθε ομιλία του ένα μάθημα ζωής» (vid)

Η ισπανική εφημερίδα αναφέρεται με κολακευτικά σχόλια στον Ματίας Αλμέιδα για τη «μεταμόρφωση» της Σεβίλλης επί των ημερών του. Αποκορύφωμα φυσικά το εντυπωσιακό 4-1 επί της Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Και ξαφνικά όλοι βρέθηκαν στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα – Κάποιοι έπιασαν ήδη…. στασίδι στο πλευρό του
Πολιτική 07.10.25

Και ξαφνικά όλοι βρέθηκαν στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα – Κάποιοι έπιασαν ήδη…. στασίδι στο πλευρό του

Από την ώρα της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα, κόσμος και κοσμάκης, διάφοροι δημοσιολογούντες, φίλοι και εχθροί επιχειρούν να εμφανιστούν ότι γνωρίζουν τι βρίσκεται στο μυαλό του πρώην πρωθυπουργού και, φυσικά, τα σχέδια της επόμενης μέρας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η Δανία απαγορεύει τα social media στους ανήλικους κάτω των 15 – «Κλέβουν την παιδική ηλικία των παιδιών μας»
Έρχεται νομοσχέδιο 07.10.25

Η Δανία απαγορεύει τα social media στους ανήλικους κάτω των 15 – «Κλέβουν την παιδική ηλικία των παιδιών μας»

«Η κυβέρνηση θα προτείνει να απαγορευτούν πολλοί ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά και τους νέους κάτω των 15 ετών» είπε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν

Σύνταξη
