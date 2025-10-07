newspaper
07.10.2025 | 12:51
Νόμπελ για τους ερευνητές που έφεραν την κβαντική φυσική στον μακρόκοσμο
Γαλλία: Ένας απομονωμένος πρόεδρος προσκολλημένος στην εξουσία – Τα 4 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Μακρόν
Κόσμος 07 Οκτωβρίου 2025 | 12:35

Γαλλία: Ένας απομονωμένος πρόεδρος προσκολλημένος στην εξουσία – Τα 4 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Μακρόν

Σε πολιτικό τέλμα η Γαλλία με τον Εμανουέλ Μακρόν να μην μπορεί να βγει από την κινούμενη άμμο των επιλογών του

Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

«Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται», είναι μία φράση που θα μπορούσε να περιγράψει τις κινήσεις του Εμανουέλ Μακρόν το τελευταίο 24ωρο καθώς η πολιτική κρίση στη Γαλλία βρίσκεται στο ζενίθ της.

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του πιστού «στρατιώτη» του γάλλου προέδρου, Σεμπαστιάν Λεκορνί, από τη θέση του πρωθυπουργού 14 ώρες μετά την παρουσίαση του νέου κυβερνητικού σχήματος αποκαλύπτει ότι η επιλογή Μακρόν να παραμένει στην εξουσία χωρίς να έχει – ή να μπορεί να δημιουργήσει – κοινοβουλευτική πλειοψηφία παρασέρνει τη Γαλλία σε πολιτικό αδιέξοδο.

Αυτή τη φορά ο πρωθυπουργός άντεξε μόλις 27 ημέρες στην «ηλεκτρική καρέκλα» του επικεφαλής της κυβέρνησης, καθώς τα βέλη ήρθαν και εκ των έσω. Η δεξιά των Ρεπουμπλικανών που συμμετέχει εδώ και ένα χρόνο στις βραχύβιες κυβερνήσεις που σχηματίζει ο Μακρόν, σήκωσε κεφάλι και αμφισβήτησε τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης.

Μετά από ώρες αφωνίας ο γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι καλεί εκ νέου τον Λεκορνί και του αναθέτει το καθήκον να διερευνήσει την πιθανότητα συμβιβασμών με άλλα κόμματα εντός 48 ωρών. «Αλλιώς» είπε «θα αναλάβει τις ευθύνες του». Ο Λεκορνί πάντως αφού δέχτηκε το νέο καθήκον διέρρευσε ότι δεν προτίθεται να αναλάβει ξανά την πρωθυπουργία ακόμα κι αν καταφέρει έναν συμβιβασμό.

Φίλια πυρά

Ο Μακρόν βρίσκεται στο στόχαστρο ακόμα και των μέχρι πρότινος συνοδοιπόρων του. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού του, Γκαμπριέλ Ατάλ:

«Δεν καταλαβαίνω πλέον τις αποφάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έγινε η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και από τότε λαμβάνονται αποφάσεις που δείχνουν μια μορφή εμμονής στο να κρατά τον έλεγχο».

Η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης το 2024 από τον Εμανουέλ Μακρόν μετά την κατάρρευση που υπέστη το κόμμα του στις Ευρωεκλογές, οδήγησε σε ακόμα πιο συντριπτική ήττα τον γάλλο πρόεδρο που είδε την παράταξή του να έρχεται τρίτη μετά τον συνδυασμό του Νέου Λαϊκού Μετώπου και της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης.

Αποτέλεσμα αυτής της κίνησης – που προκάλεσε όχι και τόσο κολακευτικά σχόλια στον διεθνή Τύπο για την οξυδέρκεια του γάλλου πολιτικού – ήταν μία απόλυτα τριχοτομημένη Βουλή χωρίς εύκολα περιθώρια συνεργασιών στην οποία καθρεφτιζόταν η βαθιά πόλωση της γαλλικής κοινωνίας.

Προσκολλημένος στην προεδρική καρέκλα

Η επιμονή έκτοτε του Μακρόν να διατηρεί την εξουσία διορίζοντας κυβερνήσεις μειοψηφίας της αρεσκείας του, που δεν εκπροσωπούν τη λαϊκή βούληση, έχει δείξει τα όριά της.

Η προσήλωσή του στην εφαρμογή της νεοφιλελεύθερης ατζέντας έχει ξεσηκώσει μεγάλες αντιδράσεις στη γαλλική κοινωνία που βλέπει στον γάλλο πρόεδρο έναν αυταρχικό ηγέτη που θέλει πάση θυσία να παραμείνει στην εξουσία για να ικανοποιήσει τα συμφέροντα της ελίτ.

Η ιστορικών διαστάσεων γενική απεργία της 18ης Οκτωβρίου προκάλεσε πολιτικά αποτελέσματα πριν ακόμα πραγματοποιηθεί. Ο προηγούμενος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού,  παραιτήθηκε λίγες ημέρες πριν καθώς δεν είχε καταφέρει να εξασφαλίσει τη συναίνεση του Σοσιαλιστικού Κόμματος στον προϋπολογισμό λιτότητας που προέβλεπε μείωση των δημοσίων δαπανών κατά 44 δισ.

Ένα εκατομμύριο γάλλοι υποδέχτηκαν τον νέο πρωθυπουργό στους δρόμους κάνοντας σαφές ότι δεν είναι καλοδεχούμενος. Η πιθανή συμμαχία με τους Σοσιαλιστές δυναμιτίστηκε και πλέον και οι Ρεπουμπλικανοί εμφανίζονται επίσης αποστασιοποιημένοι από τον γάλλο πρόεδρο.

Οι αγορές που έχουν αρχίσει να δείχνουν τα δόντια τους εδώ και καιρό απέναντι στη γαλλική οικονομία, δεν κρύβουν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο παρατεταμένης ακυβερνησίας που θα σημαίνει ότι η Γαλλία δεν θα μπορέσει να περάσει εγκαίρως έναν προϋπολογισμό μείωσης των δημοσίων δαπανών, με το χρέος και το έλλειμμα να αυξάνονται.

Οι επιλογές για τον Μακρόν από εδώ και πέρα είναι συγκεκριμένες και καμία από αυτές δεν προσφέρει άμεση διέξοδο από την πολιτική κρίση.

Τα τέσσερα σενάρια

Το πρώτο σενάριο είναι ο Μακρόν να ακολουθήσει τη συνηθισμένη συνταγή διορισμού ενός πρωθυπουργού της αρεσκείας του, που όμως δεν υπάρχει λόγος για να μην οδηγήσει σε ακόμα μία αποτυχία.

Το δεύτερο σενάριο είναι να διαλέξει έναν πρωθυπουργό από το στρατόπεδο της λεγόμενης κεντροαριστεράς. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει δηλώσει πολλές φορές τη διαθεσιμότητά του να προσφέρει τις υπηρεσίες του αν ο Μακρόν επιλέξει πρωθυπουργό από τις τάξεις του. Έτσι θα μπορούσε να ψηφίσει έναν προϋπολογισμό λιτότητας – έστω πιο περιορισμένης από αυτή που έχει προταθεί έως τώρα.

Ένας ακόμα όρος που θέτουν οι Σοσιαλιστές είναι να καταργηθεί η αμφιλεγόμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση που ο Μακρόν πέρασε με διάταγμα πριν από δύο χρόνια. Οι σχέσεις των Σοσιαλιστών με την αριστερά της Ανυπότακτης Γαλλίας, έχουν διαρραγεί αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2024 και η συμμαχία του Νέου Λαϊκού Μετώπου φυλορροεί, καθώς έχουν σχηματιστεί διαφορετικέ στρατηγικές αντιμετώπισης της πολιτικής κρίσης.

Παρά την προθυμία των Σοσιαλιστών, ο Εμανουέλ Μακρόν έχει απορρίψει πολλές φορές τον διορισμό ενός πρωθυπουργού από την «κεντροαριστερά» ενώ και οι Ρεπουμπλικανοί δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να δεχτούν μία τέτοια παραχώρηση.

Το τρίτο σενάριο είναι να προχωρήσει στη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και την προκήρυξη νέων εκλογών. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια το κόμμα του Μακρόν πιθανότατα θα υποστεί ακόμα πιο συντριπτική ήττα, ενώ σίγουρη αναμένεται να είναι η φθορά για τη δεξιά των Ρεπουμπλικανών και τους Σοσιαλιστές που είναι τα κόμματα που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε κυβερνήσεις συνεργασίας για να προχωρήσουν δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις.

Γαλλία

Σεμπαστιάν Λεκρονί: Ο πιο βραχύβιος πρόεδρος στην ιστορία της σύγχρονης Γαλλίας

Γαλλικά και διεθνή ΜΜΕ γράφουν ότι η προσφυγή στις κάλπες θα μπορούσε να ενισχύσει την «Ανυπότακτη Γαλλία» και τον ακροδεξιό «Εθνικό Συναγερμό», ενώ ο σχηματισμός κυβέρνησης πλειοψηφίας θα είναι και σε αυτή την περίπτωση αμφίβολος.

Το τέταρτο σενάριο είναι ο Μακρόν να υποβάλει την παραίτησή του και να γίνουν προεδρικές εκλογές, που κανονικά είναι προγραμματισμένες για το 2027, όπως του ζητά η «Ανυπότακτη Γαλλία». Αυτό όμως απορρίπτεται από το περιβάλλον του προέδρου με πολλούς να εκτιμούν ότι ο Μακρόν είναι αποφασισμένος να εκτροχιάσει την πολιτική ζωή της Γαλλίας παρά να παραιτηθεί.

Μερίδα του γαλλικού Τύπου μάλιστα, φαίνεται να πιστεύει ότι ο Μακρόν θα ρισκάρει με το να πάρει την εξουσία η ακροδεξιά για να επιστρέψει ο ίδιος ως σωτήρας στις μεθεπόμενες προεδρικές εκλογές, αν και ένα τέτοιο σενάριο αγνοεί πλήρως όχι μόνο τη δυναμική της πολιτικής διαδικασίας αλλά και το πώς είναι πλέον καταγεγραμμένος ο γάλλος πρόεδρος στη συνείδηση της γαλλικής κοινωνίας που δεν κρύβει την αυξανόμενη δυσαρέσκειά της τόσο στις κάλπες όσο και στους δρόμους.

Business
Σαουδική Αραβία: Ποιους Έλληνες επιχειρηματίες βλέπει ο υπουργός Βιομηχανίας

Σαουδική Αραβία: Ποιους Έλληνες επιχειρηματίες βλέπει ο υπουργός Βιομηχανίας

Business
Αλέξανδρος Εξάρχου: Νέα φάση ανάπτυξης για AKTOR με αιχμή την ενέργεια και τις παραχωρήσεις

Αλέξανδρος Εξάρχου: Νέα φάση ανάπτυξης για AKTOR με αιχμή την ενέργεια και τις παραχωρήσεις

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
Stream newspaper
Με πόσα δισ. δολάρια των ΗΠΑ κατάφερε το Ισραήλ να διεξάγει πόλεμο δύο ετών;
Έκθεση 07.10.25

Με πόσα δισ. δολάρια των ΗΠΑ κατάφερε το Ισραήλ να διεξάγει πόλεμο δύο ετών;

Έκθεση του Quincy Institute for Responsible Statecraft και του Πανεπιστημίου Μπράουν των ΗΠΑ καταγράφει για πρώτη φορά τα δεκάδες δισ. που συντέλεσαν στα εγκλήματα του Ισραήλ στη Γάζα. 

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Βόμβα» πρώην αρχηγού Σιν Μπετ προς Χαμάς: «Φυσικά και δεν πρέπει να εμπιστευτεί τον Νετανιάχου»
«Κάναμε λάθος» 07.10.25

«Βόμβα» πρώην αρχηγού Σιν Μπετ προς Χαμάς: «Φυσικά και δεν πρέπει να εμπιστευτεί τον Νετανιάχου»

Πεπεισμένος ότι μια μόνιμη λύση είναι η συνύπαρξη δύο κρατών Παλαιστίνης και Ισραήλ, ο άνθρωπος που διοικούσε τη Σιν Μπετ για χρόνια δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται ούτε ο ίδιος τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σφαγή, λιμός, εκτοπισμός, καταστροφή: Γάζα, δύο χρόνια μετά
«Ναρκοπέδιο» 07.10.25

Σφαγή, λιμός, εκτοπισμός, καταστροφή: Γάζα, δύο χρόνια μετά

Οι όψιμες, θολές διπλωματικές προσπάθειες για τη Γάζα στο φόντο ενός εφιαλτικού διετούς πολέμου, από τα μελανότερα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας, με άγνωστο τον επίλογο για τη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σε θετικό κλίμα η 1η μέρα των συνομιλιών για τη Γάζα – Εκδηλώσεις στο Ισραήλ για τη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου
Κόσμος 07.10.25

Σε θετικό κλίμα η 1η μέρα των συνομιλιών για τη Γάζα – Εκδηλώσεις στο Ισραήλ για τη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου

Η πρώτη ημέρα των έμμεσων συνομιλιών για τη Γάζα, μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στην Αίγυπτο, λέγεται ότι έληξε με θετικό πρόσημο - Αισιόδοξος εμφανίζεται ο Τραμπ

Σύνταξη
Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν
Διορία 48 ωρών 07.10.25

Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν

Θεατρικό δράμα θυμίζει η κατάσταση στη Γαλλία, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Λεκορνί. Ο Εμανουέλ Μακρόν δέχεται πυρά από παντού, ενώ προσπαθεί να σώσει την κυβέρνηση και να διασωθεί ο ίδιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό
Δημιουργία περιεχομένου 07.10.25

Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό

O Economist κάνει έναν τρομακτικό υπαινιγμό: Πως οι χειρότερες υπερβολές βίας της κυβέρνησης Τραμπ - ειδικά στο Σικάγο - φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Περού: Η Λίμα παραλύει εξαιτίας κινητοποίησης οδηγών λεωφορείων κατά των εκβιασμών
Κόσμος 07.10.25

Περού: Η Λίμα παραλύει εξαιτίας κινητοποίησης οδηγών λεωφορείων κατά των εκβιασμών

Συμμορίες στη Λίμα του Περού ζητούν από τις εταιρείες λεωφορείων 14.000$ τον μήνα, εναλλακτικά σκοτώνουν τους οδηγούς. Η πρωτεύουσα παρέλυσε ξανά, καθώς οι οδηγοί τράβηξαν χειρόφρενο.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δεν παραιτείται, ο Τραμπ κλείνει την πόρτα της διπλωματίας
Κόσμος 07.10.25

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δεν παραιτείται, ο Τραμπ κλείνει την πόρτα της διπλωματίας

Ένα απολύτως κυνικό δημοσίευμα των ΝΥΤ αναφέρει πως οι ΗΠΑ κλείνουν κάθε περιθώριο διπλωματίας με τη Βενεζουέλα, με τον Τραμπ να νιώθει απογοήτευση που ο Μαδούρο δεν παραιτείται

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Νόμο περί Εξέγερσης είναι έτοιμος να επικαλεστεί ο Τραμπ για να αναπτύξει την εθνοφρουρά [βίντεο]
Κόσμος 07.10.25

Το Νόμο περί Εξέγερσης είναι έτοιμος να επικαλεστεί ο Τραμπ για να αναπτύξει την εθνοφρουρά

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, πως μπορεί να επικαλεστεί το νόμο Περί Εξέγερσης, ώστε να νομιμοποιείται να στείλει την Εθνοφρουρά σε εχθρικές πολιτείες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μητσοτάκης: Η ανάρτηση για τα 2 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Ανάρτηση Μητσοτάκη για τα 2 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ - Η αναφορά στο σχέδιο Τραμπ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στο σχέδιο Τραμπ και τις συνομιλίες για τη Γάζα καλώντας «όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση προς μια διαρκή εκεχειρία»

Σύνταξη
Τα δίνει όλα για την κορυφή η Εθνική: Ποιες οι πιθανότητες να βγει πρώτη στον όμιλο (pic, vid)
Προκριματικά Μουντιάλ 07.10.25

Τα δίνει όλα για την κορυφή η Εθνική: Ποιες οι πιθανότητες να βγει πρώτη στον όμιλο (pic, vid)

Η Εθνική ομάδα έχει μπροστά της δύο σερί ταξίδια σε Σκωτία και Δανία, απ' όπου περνούν οι πιθανότητές της να κατακτήσει την πρωτια του προκριματικού ομίλου της για το Μουντιάλ 2026.

Σύνταξη
Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Ερώτηση για την αποφυλάκιση του «ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου»
Επικαιρότητα 07.10.25

Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Ερώτηση για την αποφυλάκιση του «ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου»

Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ ρωτούν πώς τοποθετείται η ΕΕ «στην απαράδεκτη απόφαση για αποφυλάκιση του ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου, σε συνέχεια αποφυλακίσεων και άλλων καταδικασμένων χρυσαυγιτών»

Σύνταξη
Ο Αλμέιδα «ντόπαρε» τους παίκτες της Σεβίλλης με τρομερή ομιλία πριν την «τεσσάρα» στη Μπαρτσελόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ο Αλμέιδα «ντόπαρε» τους παίκτες της Σεβίλλης με τρομερή ομιλία πριν την «τεσσάρα» στη Μπαρτσελόνα (vid)

Η Σεβίλλη διέλυσε με 4-1 τη Μπαρτσελόνα, με τον Ματίας Αλμέιδα να έχει νωρίτερα φροντίσει να... ντοπάρει τους παίκτες του με μια ομολία που όπως φάνηκε έπιασε τόπο!

Σύνταξη
Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας παρά το «ναι» σε τοξικολογικές εξετάσεις – «Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση»
Τέμπη 07.10.25

Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας παρά το «ναι» σε τοξικολογικές εξετάσεις – «Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση»

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 23η μέρα την απεργία πείνας τονίζοντας ότι δεν έχει ενημερωθεί επισήμως για την απόφαση που δίνει πράσινο φως σε τοξικολογικές εξετάσεις στις σορούς θυμάτων των Τεμπών

Σύνταξη
Με πόσα δισ. δολάρια των ΗΠΑ κατάφερε το Ισραήλ να διεξάγει πόλεμο δύο ετών;
Έκθεση 07.10.25

Με πόσα δισ. δολάρια των ΗΠΑ κατάφερε το Ισραήλ να διεξάγει πόλεμο δύο ετών;

Έκθεση του Quincy Institute for Responsible Statecraft και του Πανεπιστημίου Μπράουν των ΗΠΑ καταγράφει για πρώτη φορά τα δεκάδες δισ. που συντέλεσαν στα εγκλήματα του Ισραήλ στη Γάζα. 

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το νέο μουσείο της Φρίντα Κάλο στην Πόλη του Μεξικού μαρτυρά μυστικά για τα νεανικά της χρόνια
Casa Roja 07.10.25

Το νέο μουσείο της Φρίντα Κάλο στην Πόλη του Μεξικού μαρτυρά μυστικά για τα νεανικά της χρόνια

Το οικογενειακό σπίτι και το καλλιτεχνικό καταφύγιο της Φρίντα Κάλο ανοίγει ως μουσείο αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια διαμόρφωσε τη ζωή και το έργο της πρωτοπόρου καλλιτέχνιδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πόσο καλά γνωρίζετε το κουτάβι σας; – Οι συμπεριφορές που δεν πρέπει να παρεξηγήσετε
Παρεξηγημένος «μπόμπιρας» 07.10.25

Κουτάβι στο σπίτι – Οι ανάγκες, τα καμώματά του και συμπεριφορές που ερμηνεύουμε λανθασμένα

Γιατί ένα κουτάβι δεν σταματά να δαγκώνει; Μήπως είναι ένδειξη επιθετικότητας, ή φανερώνει κάτι άλλο; Ας μάθουμε τον κουταβίσιο κόσμο

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Η Αφροδίτη Ζέγκερς στο in: «Είναι μεγάλη μου τιμή που με υποστηρίζει ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης»
Σπορ 07.10.25

Η Αφροδίτη Ζέγκερς στο in: «Είναι μεγάλη μου τιμή που με υποστηρίζει ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης»

H Aφροδίτη Ζέγκερς μία από τις μεγάλες ελπίδες της ελληνικής ιστιοπλοΐας για διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες μίλησε στο in.gr για τη ζωή και την αθλητική της καριέρα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή ο Βάρρας, ο πρώην πρόεδρος που έκαψε τον Βορίδη
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή ο Βάρρας, ο πρώην πρόεδρος που έκαψε τον Βορίδη

Κρίσιμη θεωρείται η κατάθεση που θα δώσει σήμερα στην Εξεταστική, ο Γρηγόρης Βάρρας, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που υποχρεώθηκε σε παραίτηση από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη

Σύνταξη
Επίθεση χάκερς στα social media της Μπαρτσελόνα (pic)
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Επίθεση χάκερς στα social media της Μπαρτσελόνα (pic)

Λίγο μετά τη βαριά ήττα από τη Σεβίλλη για το ισπανικό πρωτάθλημα, η Μπαρτσελόνα δέχθηκε κυβερνοεπίθεση, αφού άγνωστοι χάκαραν τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.

Σύνταξη
