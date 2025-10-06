Ο Εμανουέλ Μακρόν «κόβει βόλτες» στον Σηκουάνα ενώ η κρίση κορυφώνεται

Ο Εμανουέλ Μακρόν, που για πολλούς είναι ο κύριος υπεύθυνος της πολιτικής κρίσης που ταλανίζει τη Γαλλία, εθεάθη λίγες ώρες μετά την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί να κάνει περίπατο στις όχθες του Σηκουάνα.

Ο πρωθυπουργός Λεκορνί, που είχε επισήμως αναλάβει καθήκοντα το βράδυ της Κυριακής, παραιτήθηκε παραδεχόμενος ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη θέση αυτή.

Démission de Sébastien Lecornu: Emmanuel Macron aperçu sur les quais parisiens pic.twitter.com/6ETECX96Co — BFMTV (@BFMTV) October 6, 2025

Ο Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση, καθώς έχει ελάχιστες επιλογές, ενώ τα κόμματα της Αριστεράς τον πιέζουν να επιλέξει και να διορίσει έναν πρωθυπουργό από τις τάξεις της.

