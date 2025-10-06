Ο Εμανουέλ Μακρόν «κόβει βόλτες» στον Σηκουάνα ενώ η κρίση κορυφώνεται
Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εθεάθη να περπατά στις όχθες του Σηκουάνα, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε δίνη μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.
Ο Εμανουέλ Μακρόν, που για πολλούς είναι ο κύριος υπεύθυνος της πολιτικής κρίσης που ταλανίζει τη Γαλλία, εθεάθη λίγες ώρες μετά την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί να κάνει περίπατο στις όχθες του Σηκουάνα.
Ο πρωθυπουργός Λεκορνί, που είχε επισήμως αναλάβει καθήκοντα το βράδυ της Κυριακής, παραιτήθηκε παραδεχόμενος ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη θέση αυτή.
Démission de Sébastien Lecornu: Emmanuel Macron aperçu sur les quais parisiens pic.twitter.com/6ETECX96Co
— BFMTV (@BFMTV) October 6, 2025
Ο Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση, καθώς έχει ελάχιστες επιλογές, ενώ τα κόμματα της Αριστεράς τον πιέζουν να επιλέξει και να διορίσει έναν πρωθυπουργό από τις τάξεις της.
• Όλες οι εξελίξεις στη Γαλλία, στο liveblogging του in.gr.
- Γιοβάνοβιτς: «Είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια με Σκωτία και Δανία» (vid)
- O Mίλτος Τεντόγλου έκανε… Παγκήπιο ρεκόρ σε αγώνα σε κήπο σπιτιού (vid)
- Οι αντιφάσεις της καρδιάς – Το μεγαλείο της αποτύπωσης του γήρατος μέσα από τον φακό του Ρίτσαρντ Άβεντον
- Συνελήφθη με όπλο και ναρκωτικά σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Αθήνα
- Εσοδα-μαμούθ 1 δισ. ευρώ από χορηγίες στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα σε τρεις μήνες!
- Αλβανία: Πυροβόλησαν και σκότωσαν δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις