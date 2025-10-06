newspaper
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.10.2025 | 13:19
Δεκτό το αίτημα Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
live
Γαλλία: Κατέρρευσε η νέα κυβέρνηση σε 12 ώρες – Εκλογές ζητά η αντιπολίτευση – Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν
Κόσμος 06 Οκτωβρίου 2025 | 12:20

Γαλλία: Κατέρρευσε η νέα κυβέρνηση σε 12 ώρες – Εκλογές ζητά η αντιπολίτευση – Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν

Ραγδαίες εξελίξεις μετά την παραίτηση του νέου πρωθυπουργού στη Γαλλία λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του υπουργικού συμβουλίου - Δείτε live όλες τις εξελίξεις

Φύλλια Πολίτη
LiveblogΦύλλια Πολίτη
Upd:6.10.2025, 13:00
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Spotlight

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, παραιτήθηκε από πρωθυπουργός μόλις 27 ημέρες μετά τον διορισμό του από τον Εμανουέλ Μακρόν και μόλις 12 ώρες μετά την ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού σχήματος στη Γαλλία.

Καταρρίπτοντας όλα τα αρνητικά ρεκόρ της πέμπτης γαλλικής δημοκρατίας όσον αφορά την παραμονή στον πρωθυπουργικό θώκο, ο Λεκορνί αποτελεί παρελθόν καθώς όχι μόνο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τη συναίνεση των Σοσιαλιστών αλλά δυσαρέστησε και τους δεξιούς Ρεπουμπλικάνους που ήταν το βασικό στήριγμα του Μακρόν για να σχηματίζει κυβερνήσεις που όμως παρέμεναν κυβερνήσεις μειοψηφίας.

Η αντιπολίτευση ζητά εκλογές και τα φώτα στρέφονται στον γάλλο πρόεδρο που επιμένει να διατηρεί την εξουσία παρά την τρίτη θέση που κατέλαβε το κόμμα του στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.

Όλες οι εξελίξεις στο in

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Business
Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου

Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα
Κατασκευές για πετρέλαιο 06.10.25

To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα

Το σύστημα μέσω του οποίου το ιρανικό πετρέλαιο «ανταλλάσσεται» με κινεζικές κατασκευές υποδομών εμπλέκει δύο βασικούς κινεζικούς παίκτες: μια κρατική ασφαλιστική εταιρεία και έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ για Τόμαχοκ: Πόσο καλή ιδέα να πουληθούν στην Ουκρανία πριν… λήξουν;
Διαφωνία ειδικών 06.10.25

«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ για Τόμαχοκ: Πόσο καλή ιδέα να πουληθούν στην Ουκρανία πριν… λήξουν;

Αμερικανοί ειδικοί εκφράζουν εκ διαμέτρου διαφορετικές γνώμες για την χρήση Τόμαχοκ από τους Ουκρανούς, διαφωνώντας ακόμα και ως προς τα αποθέματα που διαθέτουν οι ΗΠΑ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γαλλία: Με το καλημέρα παραιτήθηκε από πρωθυπουργός ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Τι θα κάνει ο Μακρόν 06.10.25

Με το καλημέρα παραιτήθηκε από πρωθυπουργός ο Σεμπαστιάν Λεκορνί - Σε δίνη η Γαλλία

Μία μόλις ημέρα μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν - Ακυβέρνητη η Γαλλία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η Ευρώπη ενόψει ενός «Περλ Χάρμπορ»; – «Θα το ρισκάρουμε για να σταματήσουμε έναν Γ’ ΠΠ;»
«Πριν είναι αργά» 06.10.25

Η Ευρώπη ενόψει ενός «Περλ Χάρμπορ»; – «Θα το ρισκάρουμε για να σταματήσουμε έναν Γ’ ΠΠ;»

Αντί να ρωτάμε αν θα ρισκάρουμε να ξεκινήσουμε τον Γ' ΠΠ, το ερώτημα για τον Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις είναι αν θα ρισκάρουμε να τον σταματήσουμε, διαβλέποντας ο ίδιος ότι η Ευρώπη βαδίζει προς ένα «Περλ Χάρμπορ». Ρεαλισμός ή φρενίτιδα;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Global Sumud Flotilla: «Μας έδεναν χειροπόδαρα, μας χτύπαγαν» – Ισπανοί ακτιβιστές καταγγέλλουν το Ισραήλ
Πληθαίνουν οι μαρτυρίες 06.10.25

«Μας έδεναν χειροπόδαρα, μας χτύπαγαν» - Ισπανοί ακτιβιστές του Flotilla καταγγέλλουν το Ισραήλ για κακομεταχείριση

Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που επιστρέφουν από το Ισραήλ καταγγέλλουν κακομεταχείριση - Τι αναφέρουν μέλη της ισπανικής αποστολής

Σύνταξη
Γάζα: Αρχίζουν στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις – Πιέζει για συμφωνία ο Τραμπ απειλώντας με «αιματοχυσία»
Ισραήλ - Χαμάς 06.10.25

Αρχίζουν στην Αίγυπτο οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τη Γάζα - «Συμφωνία ή αιματοχυσία» απειλεί ο Τραμπ

Η πρόταση Τραμπ για τη Γάζα, θεωρείται «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα του Ισραήλ - Χαιρετίστηκε από αραβικά καθεστώτα Τουρκία και ΕΕ ωστόσο αξιωματούχοι του ΟΗΕ τονίζουν ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαι

Σύνταξη
Αργεντινή: Ο πρόεδρος Μιλέι στηρίζει βουλευτή που αποσύρθηκε λόγω σκανδάλου ναρκωτικών
Αργεντινή 06.10.25

Ο Μιλέι στηρίζει βουλευτή που αποσύρθηκε λόγω σκανδάλου - Καταγγέλλεται ότι πήρε χρήματα από ναρκέμπορο

Αν και αποδέχθηκε την απόσυρση του βουλευτή από το ψηφοδέλτιο, ο πρόεδρος Μιλέι τον υπερασπίστηκε, κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως διαδίδει «μίγμα συκοφαντιών, προσβολών και άλλων παραλογισμών».

Σύνταξη
Κυριαρχία δια του εξαναγκασμού: Το νέο δόγμα της λαϊκιστικής δεξιάς που καταλύει την παγκόσμια τάξη
Conflicts Forum 06.10.25

Κυριαρχία δια του εξαναγκασμού: Το νέο δόγμα της λαϊκιστικής δεξιάς που καταλύει την παγκόσμια τάξη

Το νέο δόγμα της δυτικής συντηρητικής λαϊκιστικής πολιτικής σκέψης, είναι ο πόλεμος χωρίς κανόνες, που ανατρέπει ό,τι ξέραμε για την φιλελεύθερη παγκόσμια τάξη. Ανάλυση από το Conflicts Forum.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βραζιλία: Δραματική διάσωση ιαγουάρου ο οποίος πυροβολήθηκε από λαθροκυνηγούς
Κόσμος 06.10.25

Δραματική διάσωση Ιαγουάρου ο οποίος πυροβολήθηκε στην Βραζιλία από λαθροκυνηγούς

Ένας Ιαγουάρος κολυμπούσε για 8 ώρες αντίθετα στο ρεύμα του ποταμού Ρίο Νέγκρο στη Βραζιλία και χρειάστηκε πολυκλαδική επιχείρηση στρατιωτικών, περιβαλλοντολόγων και κτηνιάτρων για να σωθεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Shutdown: Ο πρόεδρος Τραμπ βάζει στο τραπέζι τις μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων
Κόσμος 06.10.25

Shutdown: Ο πρόεδρος Τραμπ βάζει στο τραπέζι τις μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων είναι ένα εντελώς ρεαλιστικό σενάριο με το οποίο πιέζει τους Δημοκρατικούς της Γερουσίας

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ρωσία καταδικάζει τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία στην Καραϊβική
Κόσμος 06.10.25

Βενεζουέλα: Η Ρωσία καταδικάζει τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία στην Καραϊβική

Η Ρωσία, μέσω του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, επέκρινε το νέο χτύπημα των ΗΠΑ εναντίον πλοίου που οι αρχές των ΗΠΑ, ανέφεραν πως μετέφερε ναρκωτικά, στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Γάζα: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απαιτεί οι διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα»
Κόσμος 06.10.25

Γάζα: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απαιτεί οι διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα»

Την ώρα που ο Τραμπ καλεί τους διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα», οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανακοίνωσαν πως ακόμα ένας υγειονομικός τους σκοτώθηκε σε απευθείας χτύπημα του Ισραήλ στη Γάζα

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Δεν κυκλοφορούν πλέον «άλλα πλεούμενα» μετά τα αμερικανικά πλήγματα λέει ο Τραμπ [βίντεο]
Κόσμος 06.10.25

Δεν κυκλοφορούν πλέον «άλλα πλεούμενα» μετά τα αμερικανικά πλήγματα λέει ο Τραμπ

Περιχαρής και γελώντας ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είπε σε ναυτικούς που μιλούσε για τα 250 χρόνια του ναυτικού των ΗΠΑ, πως πλέον δεν κυκλοφορούν πλεούμενα στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα
Κατασκευές για πετρέλαιο 06.10.25

To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα

Το σύστημα μέσω του οποίου το ιρανικό πετρέλαιο «ανταλλάσσεται» με κινεζικές κατασκευές υποδομών εμπλέκει δύο βασικούς κινεζικούς παίκτες: μια κρατική ασφαλιστική εταιρεία και έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Εθνική Ελλάδος: Κλήθηκε ο Παντελίδης της Κηφισιάς, αμφίβολος ο Καρέτσας λόγω ίωσης
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Εθνική Ελλάδος: Κλήθηκε ο Παντελίδης της Κηφισιάς, αμφίβολος ο Καρέτσας λόγω ίωσης

Μία ακόμα προσθήκη υπήρξε στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδος για τα παιχνίδια με Σκωτία και Δανία καθώς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον Παύλο Παντελίδη της Κηφισιάς.

Σύνταξη
Σε αμηχανία κυβέρνηση και αντιπολίτευση από την κίνηση Αλέξη Τσίπρα – οι ερμηνείες, οι «χαρές» και οι αντιδράσεις
Παραίτηση Τσίπρα 06.10.25 Upd: 13:20

Σε αμηχανία κυβέρνηση και αντιπολίτευση από την κίνηση Αλέξη Τσίπρα – οι ερμηνείες, οι «χαρές» και οι αντιδράσεις

Η κίνηση - έκπληξη από τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί αμηχανία στο πολιτικό σκηνικό. Οι αντιδράσεις και τα πρώτα σχόλια.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Το ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli στoν Balenciaga έκανε πολλές καρδιές να σκιρτήσουν
Αντίχειρας ψηλά 06.10.25

Το ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli στoν Balenciaga έκανε πολλές καρδιές να σκιρτήσουν

Μέσα σε μια θάλασσα από «ντεμπούτα» σχεδιαστών στην τρέχουσα Εβδομάδα Μόδας (συμπεριλαμβανομένων των Loewe, Mugler, Margiela και Dior), ο Pierpaolo Piccioli αποκάλυψε τελικά τη νέα του προσέγγιση για τον οίκο Balenciaga απομακρύνοντας την σκληρότητα του Demna.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σε βουλευτές: «Ο λαός μας παραπαίει και χρειάζεται να αγωνιστούμε ενωμένοι»
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σε βουλευτές: «Ο λαός μας παραπαίει και χρειάζεται να αγωνιστούμε ενωμένοι»

Ξεκίνησε η νέα κοινοβουλευτική περίοδος μετά τον καθιερωμένο αγιασμό - Παραίνεση Αρχιεπισκόπου προς όλους να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και να εργαστούν για το λαό

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Δημοτική Αρχή θεσπίζει επίδομα σε γιατρούς ως επιπλέον κίνητρο
Το κάλεσμα 06.10.25

Δημοτική Αρχή θεσπίζει επίδομα σε γιατρούς ως επιπλέον κίνητρο

Η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου με χρηματική ενίσχυση 500 ευρώ το μήνα δημιουργεί κίνητρα για την προσέλκυση νέων γιατρών που επιθυμούν να εργαστούν στα Νοσοκομεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολης.

Σύνταξη
Αναστάσιος Ορλάνδος: Αρχιτέκτων και φιλόλογος περιωπής
Χαλκέντερος άνθρωπος 06.10.25

Αναστάσιος Ορλάνδος: Προσφοράς εγκώμιο

Ασχολήθηκε με την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική όχι μόνο θεωρητικά σε πλήθος μελετών του, αλλά και στην πράξη, επί σαράντα ολόκληρα χρόνια

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Φάμελλος: Επιστολή στα κόμματα για κοινή δήλωση με αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου
Επικαιρότητα 06.10.25

Φάμελλος: Επιστολή στα κόμματα για κοινή δήλωση με αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου

«Σας καλώ να αναλάβουμε κοινή πρωτοβουλία και να απαιτήσουμε με κοινή δήλωση την απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας», αναφέρει ο Σ. Φάμελλος στην επιστολή του.

Σύνταξη
«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ για Τόμαχοκ: Πόσο καλή ιδέα να πουληθούν στην Ουκρανία πριν… λήξουν;
Διαφωνία ειδικών 06.10.25

«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ για Τόμαχοκ: Πόσο καλή ιδέα να πουληθούν στην Ουκρανία πριν… λήξουν;

Αμερικανοί ειδικοί εκφράζουν εκ διαμέτρου διαφορετικές γνώμες για την χρήση Τόμαχοκ από τους Ουκρανούς, διαφωνώντας ακόμα και ως προς τα αποθέματα που διαθέτουν οι ΗΠΑ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το έκανε με κρότο: Πώς ο Αλέξης Τσίπρας άλλαξε τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Το έκανε με κρότο: Πώς ο Αλέξης Τσίπρας άλλαξε τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό

Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής και άναψε φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Τι σηματοδοτεί αυτή του η κίνηση, πως αλλάζουν τα δεδομένα και γιατί ο Αλέξης θα πρέπει να θυμηθεί και πάλι τον νεότερο εαυτό του.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Must Read
Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο