Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, παραιτήθηκε από πρωθυπουργός μόλις 27 ημέρες μετά τον διορισμό του από τον Εμανουέλ Μακρόν και μόλις 12 ώρες μετά την ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού σχήματος στη Γαλλία.

Καταρρίπτοντας όλα τα αρνητικά ρεκόρ της πέμπτης γαλλικής δημοκρατίας όσον αφορά την παραμονή στον πρωθυπουργικό θώκο, ο Λεκορνί αποτελεί παρελθόν καθώς όχι μόνο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τη συναίνεση των Σοσιαλιστών αλλά δυσαρέστησε και τους δεξιούς Ρεπουμπλικάνους που ήταν το βασικό στήριγμα του Μακρόν για να σχηματίζει κυβερνήσεις που όμως παρέμεναν κυβερνήσεις μειοψηφίας.

Η αντιπολίτευση ζητά εκλογές και τα φώτα στρέφονται στον γάλλο πρόεδρο που επιμένει να διατηρεί την εξουσία παρά την τρίτη θέση που κατέλαβε το κόμμα του στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.

