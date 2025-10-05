Ο Ρολάν Λεσκίρ, στενός σύμμαχος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, διορίστηκε υπουργός Οικονομικών στη νέα κυβέρνηση στη Γαλλία με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, όπως ανακοίνωσε το Ελιζέ την Κυριακή.

Η νέα κυβέρνηση στη Γαλλία

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ διορίστηκε υπουργός Άμυνας. Αρκετοί βασικοί υπουργοί παρέμειναν στις θέσεις τους, μεταξύ των οποίων ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο υπουργείο Εξωτερικών, ο Μπρουνό Ρεταϊγιό στο υπουργείο Εσωτερικών και ο Ζεράλντ Νταρμανέν στο υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το Reuters.

Το νέο υπουργικό συμβούλιο αναμένεται να συνεδριάσει αύριο, Δευτέρα.

Ο Λεσκίρ, ο οποίος έχει αριστερό υπόβαθρο, και ο πρωθυπουργός του αντιμετωπίζουν τώρα την πρόκληση να επιτύχουν συμβιβασμό για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους σε ένα διχασμένο κοινοβούλιο πριν από την προθεσμία του τέλους του έτους.

Οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό έχουν γίνει όλο και πιο τεταμένες, απαιτώντας ευαίσθητες συμβιβαστικές λύσεις μεταξύ τριών ιδεολογικά αντίθετων μπλοκ σε ένα κοινοβούλιο χωρίς πλειοψηφία.

Δύσκολο το έργο του Λεκορνί

Οι δύο προκάτοχοι του Λεκορνί απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους λόγω των προσπαθειών τους να περιορίσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας — το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη — σε μια περίοδο που οι οίκοι αξιολόγησης και οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Σε μια προσπάθεια να κερδίσει τους Σοσιαλιστές, ο Λεκορνί πρότεινε έναν φόρο περιουσίας που ζητούσε από καιρό η αριστερά, εξαιρώντας όμως τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρηματιών για να προστατεύσει τις εταιρείες και τις θέσεις εργασίας.

Αποκλείει επίσης τη χρήση ειδικών συνταγματικών εξουσιών για να περάσει τον προϋπολογισμό από το κοινοβούλιο χωρίς ψηφοφορία.