Γαλλία: Ορίστηκε η νέα κυβέρνηση – Ο Ρολάν Λεσκίρ υπουργός Οικονομικών
Κόσμος 05 Οκτωβρίου 2025 | 21:21

Γαλλία: Ορίστηκε η νέα κυβέρνηση – Ο Ρολάν Λεσκίρ υπουργός Οικονομικών

Ανακοινώθηκε η νέα κυβέρνηση στη Γαλλία, με τον Ρολάν Λεσκίρ να αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο

Σύνταξη
Spotlight

Ο Ρολάν Λεσκίρ, στενός σύμμαχος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, διορίστηκε υπουργός Οικονομικών στη νέα κυβέρνηση στη Γαλλία με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, όπως ανακοίνωσε το Ελιζέ την Κυριακή.

Η νέα κυβέρνηση στη Γαλλία

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ διορίστηκε υπουργός Άμυνας. Αρκετοί βασικοί υπουργοί παρέμειναν στις θέσεις τους, μεταξύ των οποίων ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο υπουργείο Εξωτερικών, ο Μπρουνό Ρεταϊγιό στο υπουργείο Εσωτερικών και ο Ζεράλντ Νταρμανέν στο υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το Reuters.

Το νέο υπουργικό συμβούλιο αναμένεται να συνεδριάσει αύριο, Δευτέρα.

Ο Λεσκίρ, ο οποίος έχει αριστερό υπόβαθρο, και ο πρωθυπουργός του αντιμετωπίζουν τώρα την πρόκληση να επιτύχουν συμβιβασμό για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους σε ένα διχασμένο κοινοβούλιο πριν από την προθεσμία του τέλους του έτους.

Οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό έχουν γίνει όλο και πιο τεταμένες, απαιτώντας ευαίσθητες συμβιβαστικές λύσεις μεταξύ τριών ιδεολογικά αντίθετων μπλοκ σε ένα κοινοβούλιο χωρίς πλειοψηφία.

Δύσκολο το έργο του Λεκορνί

Οι δύο προκάτοχοι του Λεκορνί απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους λόγω των προσπαθειών τους να περιορίσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας — το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη — σε μια περίοδο που οι οίκοι αξιολόγησης και οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Σε μια προσπάθεια να κερδίσει τους Σοσιαλιστές, ο Λεκορνί πρότεινε έναν φόρο περιουσίας που ζητούσε από καιρό η αριστερά, εξαιρώντας όμως τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρηματιών για να προστατεύσει τις εταιρείες και τις θέσεις εργασίας.

Αποκλείει επίσης τη χρήση ειδικών συνταγματικών εξουσιών για να περάσει τον προϋπολογισμό από το κοινοβούλιο χωρίς ψηφοφορία.

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη – Σύντομα η θέση της κυβέρνησης

Ομόλογα
Αγορές ομολόγων: Τα σημάδια ότι γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
ΗΠΑ: «Εμπόλεμη ζώνη» χαρακτηρίζει η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας το Σικάγο – Αναμένεται η Εθνοφρουρά
Κόσμος 05.10.25

Για τραγική κατάσταση στο Σικάγο κάνει λόγο η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, με την απόφαση για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς να έχει ληφθεί και για αυτή την πόλη

Σύνταξη
Οργισμένος ο Τραμπ με Νετανιάχου μετά την απάντηση της Χαμάς: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ…α αρνητικός;»
Αποκάλυψη Axios 05.10.25

O Τραμπ επιδιώκει άμεση πρόοδο κεφαλαιοποιώντας την απάντηση της Χαμάς, ενώ ο Νετανιάχου επιχειρεί να αποτρέψει το αφήγημα ότι η οργάνωση ανταποκρίθηκε θετικά

Σύνταξη
Πολλά προβλήματα από την καταιγίδα «Έιμι» – Τουλάχιστον τρεις νεκροί
InView 05.10.25

Σαρώνει στα πέρασμά της η καταιγίδα «Έιμι» την βόρεια και δυτική Ευρώπη αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον τρεις νεκρούς, πολύωρες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και σημαντικές καταστροφές σε υποδομές.

Σύνταξη
Επενδύσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση – Η ενίσχυσή της προστατεύει τις κοινωνίες και τη δημοκρατία
Social Europe 05.10.25

Οι πόλεις είναι το επίκεντρο της σύγχρονης διακυβέρνησης σε εποχές κρίσεων όπως η κλιματική και η στεγαστική. Ενισχύοντας την τοπική αυτοδιοίκηση, αποκαθίσταται ο δημόσιος τομέας εκεί που μετράει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Με drones δεν κερδίζονται οι πόλεμοι
Ουκρανία 05.10.25

Πώς μπορούν να κάνουν τη διαφορά τα drones όταν ο αντίπαλος υπερέχει σε προσωπικό 3/1 και παράγει πολλαπλάσιες ποσότητες πυρομαχικών τον μήνα από ό,τι το σύνολο του ΝΑΤΟ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κασπάροφ: Ο Πούτιν δοκιμάζει την Ευρώπη, πριν το τέλος του χρόνου θα κάνει χερσαία εισβολή
Δυσοίωνες προβλέψεις 05.10.25

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι και ηγετική μορφή της ρωσικής αντιπολίτευσης προειδοποιεί ότι η πραγματική μάχη για την ελευθερία κρίνεται στην Ουκρανία

Γεώργιος Μαζιάς
Το στοίχημα του Βασιλιά Κάρολου Γ’: Μια Μοναρχία να ταιριάζει στο σήμερα;
Αθόρυβα 05.10.25

Ο βασιλιάς έχει εγκαταλείψει τις «παρεμβατικές» επιστολές προς υπουργούς και αποφεύγει ομιλίες που θα εκληφθούν ως πολιτικές. Η προσέγγιση του Κάρολου χαρακτηρίζεται ως πολύ εποικοδομητική.

Σύνταξη
Γάζα: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τις διαπραγματεύσεις όσο το Ισραήλ βομβαρδίζει τις «ασφαλείς ζώνες»
Δύσκολος δρόμος 05.10.25

Η νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή δεν ήταν μία ήρεμη νύχτα για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα καθώς το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τις επιθέσεις παρά την εντολή Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το σύστημα νοσεί
Πρόβλημα παντού 05.10.25

Δεύτερη γενιά μεταναστών στην Ισπανία: υψηλή ανεργία, σχολική αποτυχία και κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Ανασταίνουν» τους νεκρούς συζύγους Ρωσίδες χήρες
«Ψηφιακή ανάσταση» 05.10.25

Εκατοντάδες Ρωσίδες χήρες ζητάνε έστω λίγα δευτερόλεπτα να αγκαλιάσουν τους αγαπημένους που χάθηκαν στην Ουκρανία. Το οικονομικό τίμημα μικρό, αλλά το... ηθικό και ψυχολογικό;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και βάφτισαν τον γιο τους σε μια διπλή τελετή
Οικογένεια 05.10.25

Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη μοίρασαν μπομπονιέρες που έφεραν έναν στίχο από το ντουέτο τους «Δε Μας Χωρίζει Τίποτα» και διασκέδασαν με τους καλεσμένους τους υπό τους ήχους παραδοσιακών ασμάτων.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: Γιουβέντους – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Μίλαν για την 6η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Ατρόμητος για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός τίμησαν τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του «δικεφάλου» στα Τέμπη (pics)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Συγκίνηση στην Τούμπα, καθώς οι παίκτες των δυο ομάδων τίμησαν τη μνήμη των οπαδών του «Δικεφάλου» που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία των Τεμπών, στις 4/10/1999

Σύνταξη
Υπό πίεση το Μαξίμου για τις τοξικολογικές στον Ντ. Ρούτσι – «Λαγός» της κυβέρνησης Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης;
Κινητικότητα 05.10.25

Μετατόπιση ή κίνηση ελιγμού; Η κυβέρνηση αναζητά διέξοδο με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν καθώς η υγεία του Πάνου Ρούτσι είναι επιβαρυμένη.

Σύνταξη
Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι 1-0: «Καθάρισε» από νωρίς ο Χάαλαντ – Τραυματίστηκε ο Ρόδρι (vid)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνεχίσει να βρίσκει δίχτυα και με γκολ μόλις στο 9' χάρισε στη Μάντσεστερ Σίτι την 4η νίκη της στην Premier League. Τραυματίας αποχώρησε ο Ρόδρι.

Σύνταξη
O Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ πιστεύει ότι το φαινόμενο Rashomon φταίει για τη σύγχυση της εποχής
Κινούμενα σχέδια 05.10.25

Ο σκηνοθέτης του animation «Olivia & the Clouds», Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ, μιλάει για το φαινόμενο Rashomon που οδήγησε στη δημιουργία της ταινίας του, η οποία συμμετείχε στο φεστιβάλ του Ανεσί και πρόσφατα στο Animasyros.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΗΠΑ: «Εμπόλεμη ζώνη» χαρακτηρίζει η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας το Σικάγο – Αναμένεται η Εθνοφρουρά
Κόσμος 05.10.25

Για τραγική κατάσταση στο Σικάγο κάνει λόγο η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, με την απόφαση για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς να έχει ληφθεί και για αυτή την πόλη

Σύνταξη
Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3: Χαμός και ανατροπή…
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Η Κηφισιά προηγήθηκε με 2-0 από νωρίς στο Περιστέρι, αλλά η ΑΕΚ έκανε την ανατροπή και πήρε τη νίκη με 3-2 αν και αγωνιζόταν με δέκα παίκτες. «Φωνάζουν» για αποβολή του Πιερό οι γηπεδούχοι.

Σύνταξη
Η ιστορική Κομπανί(α) της Μπάγερν
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Η Μπάγερν Μονάχου, με προπονητή τον Κομπανί, έγινε η πρώτη ομάδα από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που κέρδισε τους πρώτους δέκα αγώνες

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Το μάθημα που διδάχτηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ από τη θεία του, Ρόζμαρι – «Το διαχειρίστηκε λάθος, μεθούσε συνέχεια»
«Νεότητα» 05.10.25

Μετά την προβολή της ταινίας «Jay Kelly» στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, ο Τζορτζ Κλούνεϊ μοιράστηκε μια την ιστορία της άλλοτε διάσημης θείας του, Ρόζμαρι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τσίπρας μετά τη συνάντηση με Έλληνες φοιτητές στο Παρίσι: Εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα
Παρασκήνιο 05.10.25

Στην original Σορβόννη, το εμβληματικό πανεπιστήμιο «Paris 1 Panthéon-Sorbonne», ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την ομιλία του σε εκδήλωση με θέμα το έλλειμμα ηγεσίας, οι ρόλοι αντιστράφηκαν…

Σύνταξη
Βενιζέλος: Ο αποχαιρετισμός στον Γιώργο Κασιμάτη – «Βρήκε οριστικά και αμετάκλητα τα αγαπημένα του Κύθηρα»
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

«Διέθετε σοβαρό θεωρητικό υπόβαθρο και η διδακτική πτυχή του εαυτού του ήταν αφιερωμένη στους φοιτητές του στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ», ανέφερε στον αποχαιρετισμό του ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Σύνταξη
Βουλή: Αρχίζει η 3η σύνοδος της 20ής περιόδου – Κατατίθεται το προσχέδιο προϋπολογισμού 2026
Με αγιασμό 05.10.25

Θα ανακοινωθεί το Προεδρικό Διάταγμα για τη λήξη των εργασιών της Β΄ Συνόδου και θα ακολουθήσει Αγιασμός για την έναρξη των εργασιών της Γ΄ Συνόδου από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

Σύνταξη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

