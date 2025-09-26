newspaper
26.09.2025 | 18:03
Τραμπ για Γάζα: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία
Γαλλία: Ο Λεκορνί αποκλείει την φορολόγηση των πλουσίων – Αρχές Οκτώβρη ανακοινώνεται το νέο κυβερνητικό σχήμα
Κόσμος 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:04

Γαλλία: Ο Λεκορνί αποκλείει την φορολόγηση των πλουσίων – Αρχές Οκτώβρη ανακοινώνεται το νέο κυβερνητικό σχήμα

Η φορολόγηση των πλουσίων επιστρέφει στον δημόσιο διάλογο, καθώς ο Σεμπαστιάν Λεκορνί προσπαθεί να εξασφαλίσει υποστήριξη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για έναν προϋπολογισμό που θα μειώσει το έλλειμμα

Σύνταξη
Πώς φλερτάρει κάθε γενιά; Από τους Boomers μέχρι τη Generation X

Πώς φλερτάρει κάθε γενιά; Από τους Boomers μέχρι τη Generation X

Spotlight

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί απέκλεισε την επαναφορά του φόρου περιουσίας ή την αναστολή της αντιδημοφιλούς μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, δίνοντας μια πρώτη ένδειξη της πολιτικής που θα ακολουθήσει, καθώς προσπαθεί να καταρτίσει έναν προϋπολογισμό για το 2026 και να συγκροτήσει κυβέρνηση.

Από την ημέρα που ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον Λεκορνί πέμπτο πρωθυπουργό του σε λιγότερο από δύο χρόνια, εν μέσω μιας επιδεινούμενης πολιτικής κρίσης, ο Λεκορνί έχει πει ελάχιστα για τις προθέσεις του, εστιάζοντας αντ’ αυτού σε διαβουλεύσεις με τους ηγέτες των κομμάτων και τα συνδικάτα.

«Ξεκινάω με ένα λευκό χαρτί», δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Parisien. Ο προκάτοχός του, Φρανσουά Μπαϊρού, καταψηφίστηκε από το κοινοβούλιο επειδή σχεδίαζε να περικόψει 44 δισεκ. από τον προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

«Το σχέδιο προϋπολογισμού θα καθοριστεί από το Κοινοβούλιο»

Ο Λεκορνί δήλωσε ότι στόχος του είναι να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα σε περίπου 4,7% του ΑΕΠ το 2026 (ο στόχος του Μπαϊρού ήταν στο 4,6%), από το 5,4% που προβλέπεται ότι θα ανέλθει φέτος. Είπε ότι στο σχέδιο προϋπολογισμού θα λάβει υπόψη του την απαίτηση του γαλλικού λαού για περισσότερη δημοσιονομική δικαιοσύνη. Θα εναπόκειται στο κοινοβούλιο να καθορίσει το τελικό πακέτο του προϋπολογισμού, είπε, προτρέποντας τους νομοθέτες να επιδιώξουν την επίτευξη συναίνεσης.

«Το κοινοβούλιο είναι αυτό που θα διαμορφώσει τον προϋπολογισμό του έθνους», είπε, για να προσθέσει αμέσως μετά: «Στο τέλος, δεν θα είναι ο προϋπολογισμός του Λεκορνί: θα πρέπει να βρεθούν συμβιβασμοί στην αίθουσα».

Η επίτευξη συμβιβασμού δεν θα είναι κάτι εύκολο να γίνει. Η κυβερνώσα συμμαχία του Μακρόν δεν έχει πλειοψηφία και πιθανότατα χρειάζεται την υποστήριξη τόσο των συντηρητικών όσο και των σοσιαλιστών για να περάσει τον προϋπολογισμό. Δύο από τις πολιτικές που απέκλεισε ο Λεκορνί – ο φόρος επί του μεγάλου πλούτου και η αναστολή της μεταρρύθμισης των συντάξεων – είναι βασικά αιτήματα του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Ο γενικός γραμματέας της Εθνικής Ένωσης Αυτόνομων Συνδικάτων της Γαλλίας (Union Nationale des Syndicats Autonomes – UNSA) Laurent Escure, ο πρόεδρος του συνδικάτου της Γαλλικής Συνομοσπονδίας Χριστιανών Εργαζομένων (CFTC) Cyril Chabanier, η Marylise Leon, γενική γραμματέας της Γαλλικής Δημοκρατικής Συνομοσπονδίας Εργασίας (CFDT), η Sophie Binet, ηγέτης της Γαλλικής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργαζομένων (CGT), η γαλλίδα συν-γενική εκπρόσωπος της Union syndicale Solidaires Murielle Guilbert φεύγουν μετά από μια συνάντηση μεταξύ του Γάλλου πρωθυπουργού και των ηγετών των μεγάλων συνδικάτων εργαζομένων στο Hotel Matignon στο Παρίσι, Γαλλία, στις 24 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο φόρος Ζουκμάν

«Υπάρχει πολιτική και κοινωνική απαίτηση για μεγαλύτερη δημοσιονομική δικαιοσύνη, ιδίως για την αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών μας. Δεν μπορούμε να απορρίψουμε αυτή τη συζήτηση αυθαίρετα», είπε. «Κι έπειτα, ο φόρος Ζουκμάν είναι άραγε η σωστή απάντηση; Η μόνη απάντηση; Προσωπικά, δεν το πιστεύω».

Ο Λεκορνί αναφερόταν σε μια πρόταση του οικονομολόγου Γκαμπριέλ Ζουκμάν, η οποία υποστηρίζεται από τους Σοσιαλιστές, οι οποίοι θέλουν να επιβληθεί φόρος περιουσίας ύψους 2% στο 0,01% των πλουσιότερων Γάλλων, προκειμένου να στηρίξουν την κυβέρνηση.

Ο Λεκορνί προειδοποίησε ότι εάν τα κόμματα δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν σε έναν προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους, το έλλειμμα μπορεί να εκτιναχθεί στο 6% το επόμενο έτος, αλλά υποβάθμισε τις ανησυχίες των χρηματοπιστωτικών αγορών για το χρέος της χώρας του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «το ΔΝΤ δεν είναι στο κατώφλι της Γαλλίας».

Ο Λεκορνί, ο οποίος διορίστηκε στις 9 Σεπτεμβρίου, δήλωσε επίσης ότι στοχεύει να συγκροτήσει κυβέρνηση μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου.

Σε μια πρώτη αντίδραση, ο εκπρόσωπος του Σοσιαλιστικού κόμματος, βουλευτής Αρτίρ Ντελαπόρτ σχολίασε δηκτικά ότι με τις δηλώσεις αυτές ο Λεκορνί δίνει την εντύπωση ότι θέλει να καταψηφιστεί από το κοινοβούλιο.

Τράπεζες
CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα καθυστέρηση από Λευκωσία στη χρηματοδότηση

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα καθυστέρηση από Λευκωσία στη χρηματοδότηση

Νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Συρίας–Ισραήλ: Η Τελ Αβίβ ζητά την δημιουργία «ανθρωπιστικού διαδρόμου»
Δρούζοι 26.09.25

Νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Συρίας–Ισραήλ: Η Τελ Αβίβ ζητά την δημιουργία «ανθρωπιστικού διαδρόμου»

Ενώ Δαμασκός και Τελ Αβίβ έδειχναν έτοιμοι να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, η απαίτηση του Ισραήλ για άνοιγμα διαδρόμου προς τη Σουέιντα άναψε νέες εντάσεις και πάγωσε τις συνομιλίες

Σύνταξη
Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια
«Καθήκον» 26.09.25

Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια

Η Ασάτα Σακούρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 χρόνων, προκάλεσε πυρετό στο FBI - Απέδρασε από φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ και αναζήτησε άσυλο στην Κούβα, το οποίο της δόθηκε από τον Φιντέλ Κάστρο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι μισοί Αμερικανοί ενημερώνονται από τα social media – Σε ποιες πλατφόρμες δείχνουν προτίμηση
Κόσμος 26.09.25

Οι μισοί Αμερικανοί ενημερώνονται από τα social media – Σε ποιες πλατφόρμες δείχνουν προτίμηση

Σε μεγάλο ποσοστό οι Αμερικανοί επιλέγουν να ενημερώνονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις προτιμήσεις να μεταβάλλονται ανάλογα με τα ατομικά χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Αίγυπτος: Απορρίπτει «ρητά» τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας – Ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ
Τι καταγγέλλει 26.09.25

Η Αίγυπτος απορρίπτει «ρητά» τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας - Ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ

Η Αίγυπτος επαναλαμβάνει ότι δεν αναγνωρίζει τα τουρκολιβυκά μνημόνια του 2019 και του 2022, χαρακτηρίζοντάς τα ως «άκυρα και στερούμενα νομικής ισχύος»

Σύνταξη
Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»
«Ψυχολογικός πόλεμος» 26.09.25

Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»

Στο πλαίσιο μιας τακτικής «ψυχολογικού πολέμου», ο ισραηλινός στρατός μετέδωσε την ομιλία του Νετανιάχου στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας μέσω μεγαφώνων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ζελένκσι: Ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ – Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ
Ουκρανία 26.09.25

Ο Ζελένσκι ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ - Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σλούκας: «Το τέλος πλησιάζει, έχει μείνει λίγο ακόμα – Πίστευα πολύ στο μετάλλιο με την Εθνική»
Μπάσκετ 26.09.25

Σλούκας: «Το τέλος πλησιάζει, έχει μείνει λίγο ακόμα – Πίστευα πολύ στο μετάλλιο με την Εθνική»

Ο Κώστας Σλούκας, σε συνέντευξή του επανέλαβε ότι το τέλος της καριέρας του είναι κοντά, μίλησε για το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε με την Εθνική, αλλά και τους στόχους του με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης
Ποδόσφαιρο 26.09.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης, για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
Η ιδιοκτησία της Τότεναμ απέρριψε «αποφασιστικά» πρόταση πώλησης για ποσό-μαμούθ
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Η ιδιοκτησία της Τότεναμ απέρριψε «αποφασιστικά» πρόταση πώλησης για ποσό-μαμούθ

Κονσόρτσιουμ υπό την ηγεσία Αμερικανού επιχειρηματία τεχνολογίας πρόσφερε 5,27 δις ευρώ για την αγορά της Τότεναμ. χρήματα που θα ξεπερνούσαν το ρεκόρ της Τσέλσι

Βάιος Μπαλάφας
Μητσοτάκης στο Bloomberg: Εξακολουθεί να μην αποκλείει κυβερνήσεις συνεργασίας
Πολιτική 26.09.25

Μητσοτάκης στο Bloomberg: Εξακολουθεί να μην αποκλείει κυβερνήσεις συνεργασίας

«Στόχος μας» η «απόλυτη πλειοψηφία» αλλά «αν ο ελληνικός λαός λάβει μία διαφορετική απόφαση, θα πρέπει να σεβαστούμε την απόφασή του», δήλωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης στο Bloomberg. Τι είπε για οικονομία, ευρωπαϊκή άμυνα και Γαλλία.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»
Ελλάδα 26.09.25

Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»

Να δοθεί έγκριση για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων των Τεμπών ζήτησαν ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νατάσα Μποφίλιου.

Σύνταξη
Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν
«Τεράστιο λάθος» 26.09.25

Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν

Η Νάταλι Ντόρμερ, η οποία υποδύεται την Σάρα Φέργκιουσον στην επερχόμενη σειρά «The Lady», δήλωσε ότι δώρισε τον μισθό της, μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση των Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»
«Ψυχολογικός πόλεμος» 26.09.25

Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»

Στο πλαίσιο μιας τακτικής «ψυχολογικού πολέμου», ο ισραηλινός στρατός μετέδωσε την ομιλία του Νετανιάχου στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας μέσω μεγαφώνων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ζελένκσι: Ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ – Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ
Ουκρανία 26.09.25

Ο Ζελένσκι ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ - Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο